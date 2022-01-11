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МВД (9154) правоохранительные органы (2960) Монастырский (335) заработная плата (2355)

Правоохранители получат повышение зарплат уже с февраля, - Монастырский

Правоохранители получат повышение зарплат уже с февраля, - Монастырский

Правоохранители получат повышение заработной платы уже с февраля 2022 года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Надлежащее денежное довольствие работников системы МВД было и является моим приоритетом с первых дней работы в должности министра.

Главный подход – повышать зарплаты и выплаты необходимо системно и планово, основываясь на достижении конкретных результатов работы", – написал он.

По словам министра, команда МВД искала решение этой непростой проблемы. И с Нового года есть первые результаты.

"Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно, за счет так называемого ковидного Фонда, на 2022 год в Законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн.

Дальше. Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля.

Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

Отметим, средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Ее по моему поручению начато против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. Это, по информации ГПС, только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн", - сообщил Монастырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил средства для поэтапного повышения зарплат полицейским, - Клименко

В то же время он отметил, что повышение заработной платы базируется на конкретных результатах работы команды: "Моя личная позиция – все средства, дополнительно поступающие в бюджет по акцизным платежам, должны направляться на повышение оплаты труда работников системы МВД, которые, заботясь о безопасности украинцев, ежедневно рискуют собственной жизнью и здоровьем".

Также хочу отметить, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье. Сотрудники МВД получат достойное вознаграждение за свою результативную работу. Продолжение следует", - резюмировал Монастырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде собираются привязать зарплаты полицейских к 10 прожиточным минимумам по аналогии с НАБУ, ГБР и ГПУ. ДОКУМЕНТ

Правоохранители получат повышение зарплат уже с февраля, - Монастырский 01

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Топ комментарии
+15
схоже в котре треба визнати, що влада більше боїться власного народу ніж зовнішнього ворога...звідси і такі хобота з підгодовування ментів.
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11.01.2022 08:58
+12
"Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра.

Головний підхід - підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи"

Про які досягнення можна говорити якщо мусора взагалі нічого не роблять. В країні 300 000 мусорів, а на вулицях немає жодного пішого патруля. На заяви від громадян вони не реагують, оператори на 102 відверто посилають громадян, патрульна поліція просто катається по місту, поки зміна нее закінчиться. Поліція не заслуговує навіть на мінімальну з/п у 6000грн. За злочини проти людей поліцію взагалі не притягають до відповідальності, лише за дуже важкі злочини - типу вбивства чи згвалтування, або за злочини проти топ-чиновників.
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11.01.2022 09:01
+9
Надо же главного зебила кому-то защищать. А на фронте пацаны подождут...
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11.01.2022 10:13
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Правила форума Совет форумчан
Обоссались!!!
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11.01.2022 08:54 Ответить
А Резидент тут причем!
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11.01.2022 08:55 Ответить
Тобто зробили індексацію зарплати мєнтам за 2020 рік?
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11.01.2022 08:58 Ответить
- Вставлю себе золотые зубы и женюсь! - заявил пафосно Паниковский.(с)
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11.01.2022 10:57 Ответить
Групу поліцейських Харкова викрито на привласненні коштів.

Користуючись службовим становищем, посадовець харківської поліції у змові зі своїми співробітниками організував незаконну схему власного збагачення. Підлеглі систематично не виходили на службу, але отримували зарплату, частку з якої віддавали шефу.

Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили сімох поліцейських Харківщини на фінансових махінаціях.

Встановлено, що начальник одного із ізоляторів тимчасового тримання харківської поліції у змові з підлеглими налагодив схему незаконного збагачення. Він дозволив своїм співробітникам замість служби займатися іншою оплачуваною роботою.

Однак до бухгалтерії керівник підрозділу подавав відомості про перебування співробітників на службі для нарахування їм грошового забезпечення та зарахування стажу. За таку "форму" роботи підлеглі віддавали 44-річному посадовцю поліції частину зарплати. Своїми діями спільники завдали понад два мільйони збитків державі.

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, провели у фігурантів санкціоновані обшуки. Вилучено "чорнові" записи, службову документацію, мобільні телефони, оргтехніку, банківські картки та готівку.

Слідчі ДБР вручили підозри начальникові ІТТ та шести його співробітникам за ч.4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі керівника підрозділу та одного з його підлеглих суд взяв під варту з можливістю внесення застави. За скоєні дії учасникам змови може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. 31.01.2022р.
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01.02.2022 12:43 Ответить
схоже в котре треба визнати, що влада більше боїться власного народу ніж зовнішнього ворога...звідси і такі хобота з підгодовування ментів.
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11.01.2022 08:58 Ответить
А яка влада в Україні не боялася власного народу?
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11.01.2022 08:59 Ответить
риторичне запитання
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11.01.2022 09:01 Ответить
Как бы несварение желудка от этого "підгодування" не получить, а то 12 тыс. грн + 10% че-то совсем дофига получается
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11.01.2022 10:12 Ответить
Зелені могли почекати. Після капитуляції їм би Путлер все одно підняв. Це ж не армія.
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11.01.2022 11:10 Ответить
А тім військовослужбовцям ЗСУ, що вже виграли суди про незаконний неперерахунок пенсій, держава обіцяє виплатити свій борг аж у 2024-му році.
Коболеву з Вітренко пріміальні виплатили набагато бистріше.
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11.01.2022 18:13 Ответить
То занадто обдарована юнь, їх не можна ображати. До того ж не усі можуть дожити до 2024. Абсолютно малайський підхід.
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11.01.2022 18:44 Ответить
Так. И всего-то надо было в Казахстане цену на газ поднять...
А до того "обещалка" была с 2023 года...
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11.01.2022 08:59 Ответить
10% -- це сльози, якби хоч на 30%, та й то інфляція з'їсть.
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11.01.2022 14:34 Ответить
Ріст цін і тарифів "з*їсть" ті 10% і не "гавкне".
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11.01.2022 08:57 Ответить
"Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра.

Головний підхід - підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи"

Про які досягнення можна говорити якщо мусора взагалі нічого не роблять. В країні 300 000 мусорів, а на вулицях немає жодного пішого патруля. На заяви від громадян вони не реагують, оператори на 102 відверто посилають громадян, патрульна поліція просто катається по місту, поки зміна нее закінчиться. Поліція не заслуговує навіть на мінімальну з/п у 6000грн. За злочини проти людей поліцію взагалі не притягають до відповідальності, лише за дуже важкі злочини - типу вбивства чи згвалтування, або за злочини проти топ-чиновників.
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11.01.2022 09:01 Ответить
Погоджуюся, що мєнти херові. Інше питання, де знайти кращих на зарплату в 11 тисяч. А це ж молоді , здорові мужики. В Польші до речі мінімалка 15500гривень.
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11.01.2022 09:06 Ответить
А где найти нормальных солдат на 10 тысяч? Этот вопрос тебя не волнует?
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11.01.2022 09:28 Ответить
Так люди є на своїх посадах, претензія в тому, що поліція не виконує свої обовязки ВЗАГАЛІ. ККД поліції менше 1%. Уявіть що ви приходите на роботу і 10 годин сидите на стільці і анекдоти розказуєте. Поліція є тільки в голові у міністра і зепрезидента, по факту її немає, ну максимум можуть приїхати ДТП оформити. Справа не у з/п, а у тотальній бездіяльності і саботуванні своєї роботи зі сторони поліції.
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11.01.2022 09:41 Ответить
Serhiy Shramko, вот ты такой умный, бываешь, судя по всему во всех райотделах, видишь, что там анекдоты по 10 часов менты травят и больше ничего не делают. Вот только почему они с такой шары вдруг массово увольнять решили? Не из-за зарплаты же. Менты, как всем известно, в перерывах между анекдотами, взятки берут.
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11.01.2022 10:25 Ответить
І багато звільнилося? Напевно всі вантажниками пішли працювати за 8000гривень?
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11.01.2022 11:03 Ответить
Увольняются, в основном, в областных центрах. Где ты в областном центре у грузчика видел з/п 8 тыс. грн?
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11.01.2022 12:58 Ответить
что вы такое спрашиваете у мамкиного майнера? =)
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11.01.2022 13:28 Ответить
12 тыс. грн. это зарплата за то, что полиция просто есть, то есть кто-то в форме находится в населенных пунктах и группы зеков белым днем не громят торговые точки и не насилуют всех кого хотят в их квартирах. Картинку из Казахстана видел, что стало происходить после того, как ментов на улицах не осталось?
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11.01.2022 10:15 Ответить
Я бачив картинку з Казахстана як мєнти розстрілювали беззбройних людей на площі і натовпом затоптували лежачих людей до смерті. Також бачив картинку з трупами які валяються по місту після поліцейської "зачистки". Я не раз звертався в поліцію, як і мої знайомі. Нікому з нас поліція не те що не допомогла, а навіть не відреагувала на заяву типу: "По вашій заяві була проведена перевірка, порушення закону не виявлено".
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11.01.2022 10:47 Ответить
В Казахстане ты у них ксивы проверял? А по поводу твоих обращений - то, что уже раньше писал - как платят - так и работают. Плюс еще УПК добавляет (но это сложно - ты не поймешь)
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11.01.2022 13:01 Ответить
Я вірю Токаєву, який казав що він віддав наказ силовиками на зачистку. У компанії де я працюю багато людей заробляють менше ніж поліція України і при цьому люди добросовісно працюють, ті хто вважає що у нього мала зарплата звільняються самі, а тих хто погано працює бо його не влаштовує з/п позвільняло керівництво і набрало нових. Тому ваш аргумент безпідставний.
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11.01.2022 13:37 Ответить
Ага, еще один сказочник ...
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11.01.2022 10:53 Ответить
шось пізнувато, простести почнуться вже за кілька днів, після повернення Порошенка.
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11.01.2022 09:04 Ответить
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11.01.2022 09:16 Ответить
"дурень думкою радіє, нею він і багатіє"
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11.01.2022 10:29 Ответить
@Головний підхід - підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи"" І кого, ви недоумки, хочете на*бати? Вся ця маячня означає одне, що введуться доплати які можна буде то давати, а то, як покарання знімати, а отже надбавки будуть отримувати вершки, а ті, що в окопах х*й сосати. Таки вже було.
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11.01.2022 09:12 Ответить
буба криворогий чувствует своим жирным тухесом, что скоро его начнут бить, вот решил полиционэров задобрить, что-бы его прикрыли.
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11.01.2022 09:13 Ответить
Якщо собаку погано годувати, то і хазяїна може вкусити )
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11.01.2022 09:17 Ответить
бояцца шо рухнут если не укрепить подпорки
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11.01.2022 09:19 Ответить
очко жим жим після казахстану це не допоможе
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11.01.2022 09:23 Ответить
А до цього була заява, що з січня... Українців цікавить лишень те, у кого ці гроші відберуть, адже державний бюджет вже затверджено.
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11.01.2022 09:25 Ответить
Це правильно - перше завдання будь-якої корумпованої влади пост совка, це турбота про каральні органи та вертухаїв.

Вони завжди повинні бути доглянутими та змазаними салом..
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11.01.2022 09:30 Ответить
про прикордоннків так як будто їх там зовсім ніх..я... ...
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11.01.2022 09:32 Ответить
А за что тогда уволили старшего лейтенанта из Киева, который озвучил на всю страну проблему с зарплатами в МВД !?
И где ответ на поставленные вопросы: куда делась значительная (миллиардная) сумма выделенных средств в 2021 г. ???
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11.01.2022 09:43 Ответить
это правильно, собак надо хорошо кормить, иначе они загрызут хозяина
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11.01.2022 09:54 Ответить
Только правоохранители.
А остальные?
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11.01.2022 10:00 Ответить
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11.01.2022 10:00 Ответить
Надо же главного зебила кому-то защищать. А на фронте пацаны подождут...
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11.01.2022 10:13 Ответить
А что там с трухином? За пол-года выяснили кто был за рулем? и про водителя шефира тоже интересно было бы узнать?
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11.01.2022 10:13 Ответить
"Співробітники МВС матимуть гідну винагороду за свою результативну роботу." (с) - вже отримали....
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11.01.2022 10:30 Ответить
І військовим. А ні, військовим "0". Вони ж тушку зЕзідента та його кодлана не охороняють.
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11.01.2022 10:29 Ответить
Вчора створена петиція про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям. Підтримаймо!
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11.01.2022 10:55 Ответить
Дожилися, на восьмому році війни, до створення петицій, які гундосік милостиво розгляне і вирішить оБлагодетельствовать, нашими грошима, наших військових чи ні.
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11.01.2022 11:34 Ответить
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11.01.2022 11:40 Ответить
"Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра, а належне несення служби, не брати хабарі, не вбивати та не гвалтувати громадян вже не в приоритеті Денисе?
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11.01.2022 10:32 Ответить
А ЗСУ шо? Оближутся?
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11.01.2022 10:58 Ответить
Вчора створена петиція про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям. Підтримаймо!
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11.01.2022 10:59 Ответить
Шмаркля тільки про це і мріяв !
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11.01.2022 11:16 Ответить
А з.плату одроблять нада,хто не довольний,не забутьте одіть шерстяні светри!
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11.01.2022 10:59 Ответить
Ну і вміють же євреї базікати і брехати. Ну а лохам це подобається.
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11.01.2022 11:00 Ответить
Вони думають, що це гумор.
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11.01.2022 11:14 Ответить
только у меня ощущение, что президента Украины окружила некая группа приближённых людей и держит его в полной изоляции?
а по ТВ крутят прошлогодние консервы..
алё, Форос!
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11.01.2022 11:02 Ответить
гидну зарплату отримуе сирожа лещенко . мустафа внаем . замы министров . витренко . коболев . судьи . прокуроры . кс . депутаты ..слуги.. в конвертах . а если патрульный будет получать 15 000 грн в месяц . то разве что на гречку по 12грн или скумбрию по 8грн может хватить . если очень экономить
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11.01.2022 11:06 Ответить
солдат в ппд отримує 10к, а на фронті - 17 к.
Як Ви вважаєте, про це треба казати, чи нехай буде, як буде?
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11.01.2022 11:30 Ответить
надо было головой думать в 19м году кого выбираете шавку калломойского . или президента Украины
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11.01.2022 12:06 Ответить
ви зараз до кого звертались?
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11.01.2022 12:33 Ответить
Что ОНО повысило!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.01.2022 11:08 Ответить
За довге своє життя мав спілкування з десятками ,а то і сотнями поліцейських (міліції) бачив чесних ,професіональних, мужніх копів,як до речі і протилежних. Але твердо стою і стояв на цьому---незадоволені поліцією і які най більше її обливають лайном--це порушники ПДР і бандюки. Але головне---копи такіж як наш "мудрий нарід",який вибирає собі в президента дважди зека і клоуна--зрадника та лоха. То звідкіля візмуться ЧЕСНІ,ПРОФЕСІОНАЛЬНІ копи--вони з нашої вулиці,з нашого будинку. Дивимся НА СЕБЕ В ДЗЕРКАЛО І ТАМ ПОБАЧИМО ХОРОШИХ КОПІВ,
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11.01.2022 11:14 Ответить
поліціянти провели "італійський страйк": на роботу виходили, але по факту - не працювали.
Плюс відбулися відомі події у Казаїхстані.
На виході маємо - суттєве підвищення зарплат.

А зараз запитання: що повинно відбутися, щоб зеленодупі мавпи зрозуміли про термінову необхідність підвищення зарплат військовослужбовцям?!!
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11.01.2022 11:19 Ответить
Зеленодупі вороги , які знищують нашу Українську армію. От якби поліцейські відмовилися від підвищення зарплатні на користь військових , але , на жаль ..((
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11.01.2022 13:11 Ответить
где это существоенное, 1200 гривен это существенное ?! вы в какой стране живете?
зы зарплата военных должна быть минимум 2000 долларов в окопе у самого рядового дневального. а сколько тыловой крысе в Киеве должно платить государство вопрос для вас, для "розумного наріда".
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11.01.2022 13:32 Ответить
Уркоохоронці.
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11.01.2022 11:34 Ответить
Який сором ....(( У поліцаїв зарплатня буде вища, чим у військових , і це під час війни ...(((( Поліцаї--вам не соромно ????
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11.01.2022 13:07 Ответить
вместо 12 тысяч, аж 13,2 вот это кінець епохи бідності
черти зеленые !!!
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11.01.2022 13:26 Ответить
А військовим - смоктати до 2023-го. Вже пішов 37-й місяць без копійчиного підвищення зарплат військовим. Тільки якщо в минулі рази коли піднімали військовим, автоматично піднімали і мусорам, то в приорітеті тільки прощелиги з палицями
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11.01.2022 14:08 Ответить
 
 