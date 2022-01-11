Правоохранители получат повышение зарплат уже с февраля, - Монастырский
Правоохранители получат повышение заработной платы уже с февраля 2022 года.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
"Надлежащее денежное довольствие работников системы МВД было и является моим приоритетом с первых дней работы в должности министра.
Главный подход – повышать зарплаты и выплаты необходимо системно и планово, основываясь на достижении конкретных результатов работы", – написал он.
По словам министра, команда МВД искала решение этой непростой проблемы. И с Нового года есть первые результаты.
"Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно, за счет так называемого ковидного Фонда, на 2022 год в Законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн.
Дальше. Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля.
Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.
Отметим, средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Ее по моему поручению начато против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. Это, по информации ГПС, только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн", - сообщил Монастырский.
В то же время он отметил, что повышение заработной платы базируется на конкретных результатах работы команды: "Моя личная позиция – все средства, дополнительно поступающие в бюджет по акцизным платежам, должны направляться на повышение оплаты труда работников системы МВД, которые, заботясь о безопасности украинцев, ежедневно рискуют собственной жизнью и здоровьем".
Также хочу отметить, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье. Сотрудники МВД получат достойное вознаграждение за свою результативную работу. Продолжение следует", - резюмировал Монастырский.
Пожалуйста, подождите...
Користуючись службовим становищем, посадовець харківської поліції у змові зі своїми співробітниками організував незаконну схему власного збагачення. Підлеглі систематично не виходили на службу, але отримували зарплату, частку з якої віддавали шефу.
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Встановлено, що начальник одного із ізоляторів тимчасового тримання харківської поліції у змові з підлеглими налагодив схему незаконного збагачення. Він дозволив своїм співробітникам замість служби займатися іншою оплачуваною роботою.
Однак до бухгалтерії керівник підрозділу подавав відомості про перебування співробітників на службі для нарахування їм грошового забезпечення та зарахування стажу. За таку "форму" роботи підлеглі віддавали 44-річному посадовцю поліції частину зарплати. Своїми діями спільники завдали понад два мільйони збитків державі.
Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, провели у фігурантів санкціоновані обшуки. Вилучено "чорнові" записи, службову документацію, мобільні телефони, оргтехніку, банківські картки та готівку.
Слідчі ДБР вручили підозри начальникові ІТТ та шести його співробітникам за ч.4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Наразі керівника підрозділу та одного з його підлеглих суд взяв під варту з можливістю внесення застави. За скоєні дії учасникам змови може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. 31.01.2022р.
Коболеву з Вітренко пріміальні виплатили набагато бистріше.
А до того "обещалка" была с 2023 года...
Головний підхід - підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи"
Про які досягнення можна говорити якщо мусора взагалі нічого не роблять. В країні 300 000 мусорів, а на вулицях немає жодного пішого патруля. На заяви від громадян вони не реагують, оператори на 102 відверто посилають громадян, патрульна поліція просто катається по місту, поки зміна нее закінчиться. Поліція не заслуговує навіть на мінімальну з/п у 6000грн. За злочини проти людей поліцію взагалі не притягають до відповідальності, лише за дуже важкі злочини - типу вбивства чи згвалтування, або за злочини проти топ-чиновників.
Вони завжди повинні бути доглянутими та змазаними салом..
И где ответ на поставленные вопросы: куда делась значительная (миллиардная) сумма выделенных средств в 2021 г. ???
А остальные?
не охороняють.
а по ТВ крутят прошлогодние консервы..
алё, Форос!
Як Ви вважаєте, про це треба казати, чи нехай буде, як буде?
Плюс відбулися відомі події у Казаїхстані.
На виході маємо - суттєве підвищення зарплат.
А зараз запитання: що повинно відбутися, щоб зеленодупі мавпи зрозуміли про термінову необхідність підвищення зарплат військовослужбовцям?!!
зы зарплата военных должна быть минимум 2000 долларов в окопе у самого рядового дневального. а сколько тыловой крысе в Киеве должно платить государство вопрос для вас, для "розумного наріда".
черти зеленые !!!