Правоохранители получат повышение зарплат уже с февраля, - Монастырский

Правоохранители получат повышение заработной платы уже с февраля 2022 года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Надлежащее денежное довольствие работников системы МВД было и является моим приоритетом с первых дней работы в должности министра.

Главный подход – повышать зарплаты и выплаты необходимо системно и планово, основываясь на достижении конкретных результатов работы", – написал он.

По словам министра, команда МВД искала решение этой непростой проблемы. И с Нового года есть первые результаты.

"Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно, за счет так называемого ковидного Фонда, на 2022 год в Законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн.

Дальше. Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля.

Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

Отметим, средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Ее по моему поручению начато против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. Это, по информации ГПС, только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн", - сообщил Монастырский.

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В то же время он отметил, что повышение заработной платы базируется на конкретных результатах работы команды: "Моя личная позиция – все средства, дополнительно поступающие в бюджет по акцизным платежам, должны направляться на повышение оплаты труда работников системы МВД, которые, заботясь о безопасности украинцев, ежедневно рискуют собственной жизнью и здоровьем".

Также хочу отметить, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье. Сотрудники МВД получат достойное вознаграждение за свою результативную работу. Продолжение следует", - резюмировал Монастырский.

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