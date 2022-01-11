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МВС (3471) Правоохоронні органи (2698) Монастирський (392) зарплата (2212)

Правоохоронці отримають підвищення зарплат вже з лютого, - Монастирський

Правоохоронці отримають підвищення зарплат вже з лютого, - Монастирський

Правоохоронці отримають підвищення заробітних плат вже з лютого 2022 року.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра.

Головний підхід – підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи", - написав він.

За словами міністра, команда МВС шукала рішення цієї непростої проблеми. І з Нового року є перші результати.

"Враховуючи що у бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались точково, за рахунок так званого Ковідного Фонду, на 2022 рік в Законі про держбюджет на це передбачено додаткових 2,8 млрд грн. Лише на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд.грн.

Далі. Президент доручив Уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого.

Підкреслю, не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.

Наголошу, кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалось отримати завдяки спецоперації "Акциз". Її за моїм дорученням розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. Це, за інформацією ДПС, тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн", - повідомив Монастирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив кошти для поетапного підвищення зарплат поліцейським, - Клименко

Водночас він зазначив, що підвищення заробітної плати базується на конкретних результатах роботи команди: "Моя особиста позиція – всі кошти, які додатково надходять до бюджету по акцизних платежах мають скеровуватись на підвищення оплати праці працівників системи МВС, які, дбаючи про безпеку українців, щодня ризикують власним життям та здоров’ям".

Також хочу зазначити, що вже з лютого буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло. Співробітники МВС матимуть гідну винагороду за свою результативну роботу. Далі буде", - резюмував Монастирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді збираються прив'язати зарплатні поліцейських до 10 прожиткових мінімумів за аналогією з НАБУ, ДБР та ГПУ. ДОКУМЕНТ

Правоохоронці отримають підвищення зарплат вже з лютого, - Монастирський 01
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Топ коментарі
+15
схоже в котре треба визнати, що влада більше боїться власного народу ніж зовнішнього ворога...звідси і такі хобота з підгодовування ментів.
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11.01.2022 08:58
+12
"Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра.

Головний підхід - підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи"

Про які досягнення можна говорити якщо мусора взагалі нічого не роблять. В країні 300 000 мусорів, а на вулицях немає жодного пішого патруля. На заяви від громадян вони не реагують, оператори на 102 відверто посилають громадян, патрульна поліція просто катається по місту, поки зміна нее закінчиться. Поліція не заслуговує навіть на мінімальну з/п у 6000грн. За злочини проти людей поліцію взагалі не притягають до відповідальності, лише за дуже важкі злочини - типу вбивства чи згвалтування, або за злочини проти топ-чиновників.
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11.01.2022 09:01
+9
Надо же главного зебила кому-то защищать. А на фронте пацаны подождут...
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11.01.2022 10:13
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Обоссались!!!
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11.01.2022 08:54 Відповісти
А Резидент тут причем!
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11.01.2022 08:55 Відповісти
Тобто зробили індексацію зарплати мєнтам за 2020 рік?
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11.01.2022 08:58 Відповісти
- Вставлю себе золотые зубы и женюсь! - заявил пафосно Паниковский.(с)
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11.01.2022 10:57 Відповісти
Групу поліцейських Харкова викрито на привласненні коштів.

Користуючись службовим становищем, посадовець харківської поліції у змові зі своїми співробітниками організував незаконну схему власного збагачення. Підлеглі систематично не виходили на службу, але отримували зарплату, частку з якої віддавали шефу.

Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили сімох поліцейських Харківщини на фінансових махінаціях.

Встановлено, що начальник одного із ізоляторів тимчасового тримання харківської поліції у змові з підлеглими налагодив схему незаконного збагачення. Він дозволив своїм співробітникам замість служби займатися іншою оплачуваною роботою.

Однак до бухгалтерії керівник підрозділу подавав відомості про перебування співробітників на службі для нарахування їм грошового забезпечення та зарахування стажу. За таку "форму" роботи підлеглі віддавали 44-річному посадовцю поліції частину зарплати. Своїми діями спільники завдали понад два мільйони збитків державі.

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, провели у фігурантів санкціоновані обшуки. Вилучено "чорнові" записи, службову документацію, мобільні телефони, оргтехніку, банківські картки та готівку.

Слідчі ДБР вручили підозри начальникові ІТТ та шести його співробітникам за ч.4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі керівника підрозділу та одного з його підлеглих суд взяв під варту з можливістю внесення застави. За скоєні дії учасникам змови може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. 31.01.2022р.
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01.02.2022 12:43 Відповісти
схоже в котре треба визнати, що влада більше боїться власного народу ніж зовнішнього ворога...звідси і такі хобота з підгодовування ментів.
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11.01.2022 08:58 Відповісти
А яка влада в Україні не боялася власного народу?
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11.01.2022 08:59 Відповісти
риторичне запитання
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11.01.2022 09:01 Відповісти
Как бы несварение желудка от этого "підгодування" не получить, а то 12 тыс. грн + 10% че-то совсем дофига получается
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11.01.2022 10:12 Відповісти
Зелені могли почекати. Після капитуляції їм би Путлер все одно підняв. Це ж не армія.
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11.01.2022 11:10 Відповісти
А тім військовослужбовцям ЗСУ, що вже виграли суди про незаконний неперерахунок пенсій, держава обіцяє виплатити свій борг аж у 2024-му році.
Коболеву з Вітренко пріміальні виплатили набагато бистріше.
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11.01.2022 18:13 Відповісти
То занадто обдарована юнь, їх не можна ображати. До того ж не усі можуть дожити до 2024. Абсолютно малайський підхід.
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11.01.2022 18:44 Відповісти
Так. И всего-то надо было в Казахстане цену на газ поднять...
А до того "обещалка" была с 2023 года...
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11.01.2022 08:59 Відповісти
10% -- це сльози, якби хоч на 30%, та й то інфляція з'їсть.
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11.01.2022 14:34 Відповісти
Ріст цін і тарифів "з*їсть" ті 10% і не "гавкне".
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11.01.2022 08:57 Відповісти
"Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра.

Головний підхід - підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи"

Про які досягнення можна говорити якщо мусора взагалі нічого не роблять. В країні 300 000 мусорів, а на вулицях немає жодного пішого патруля. На заяви від громадян вони не реагують, оператори на 102 відверто посилають громадян, патрульна поліція просто катається по місту, поки зміна нее закінчиться. Поліція не заслуговує навіть на мінімальну з/п у 6000грн. За злочини проти людей поліцію взагалі не притягають до відповідальності, лише за дуже важкі злочини - типу вбивства чи згвалтування, або за злочини проти топ-чиновників.
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11.01.2022 09:01 Відповісти
Погоджуюся, що мєнти херові. Інше питання, де знайти кращих на зарплату в 11 тисяч. А це ж молоді , здорові мужики. В Польші до речі мінімалка 15500гривень.
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11.01.2022 09:06 Відповісти
А где найти нормальных солдат на 10 тысяч? Этот вопрос тебя не волнует?
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11.01.2022 09:28 Відповісти
Так люди є на своїх посадах, претензія в тому, що поліція не виконує свої обовязки ВЗАГАЛІ. ККД поліції менше 1%. Уявіть що ви приходите на роботу і 10 годин сидите на стільці і анекдоти розказуєте. Поліція є тільки в голові у міністра і зепрезидента, по факту її немає, ну максимум можуть приїхати ДТП оформити. Справа не у з/п, а у тотальній бездіяльності і саботуванні своєї роботи зі сторони поліції.
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11.01.2022 09:41 Відповісти
Serhiy Shramko, вот ты такой умный, бываешь, судя по всему во всех райотделах, видишь, что там анекдоты по 10 часов менты травят и больше ничего не делают. Вот только почему они с такой шары вдруг массово увольнять решили? Не из-за зарплаты же. Менты, как всем известно, в перерывах между анекдотами, взятки берут.
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11.01.2022 10:25 Відповісти
І багато звільнилося? Напевно всі вантажниками пішли працювати за 8000гривень?
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11.01.2022 11:03 Відповісти
Увольняются, в основном, в областных центрах. Где ты в областном центре у грузчика видел з/п 8 тыс. грн?
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11.01.2022 12:58 Відповісти
что вы такое спрашиваете у мамкиного майнера? =)
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11.01.2022 13:28 Відповісти
12 тыс. грн. это зарплата за то, что полиция просто есть, то есть кто-то в форме находится в населенных пунктах и группы зеков белым днем не громят торговые точки и не насилуют всех кого хотят в их квартирах. Картинку из Казахстана видел, что стало происходить после того, как ментов на улицах не осталось?
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11.01.2022 10:15 Відповісти
Я бачив картинку з Казахстана як мєнти розстрілювали беззбройних людей на площі і натовпом затоптували лежачих людей до смерті. Також бачив картинку з трупами які валяються по місту після поліцейської "зачистки". Я не раз звертався в поліцію, як і мої знайомі. Нікому з нас поліція не те що не допомогла, а навіть не відреагувала на заяву типу: "По вашій заяві була проведена перевірка, порушення закону не виявлено".
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11.01.2022 10:47 Відповісти
В Казахстане ты у них ксивы проверял? А по поводу твоих обращений - то, что уже раньше писал - как платят - так и работают. Плюс еще УПК добавляет (но это сложно - ты не поймешь)
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11.01.2022 13:01 Відповісти
Я вірю Токаєву, який казав що він віддав наказ силовиками на зачистку. У компанії де я працюю багато людей заробляють менше ніж поліція України і при цьому люди добросовісно працюють, ті хто вважає що у нього мала зарплата звільняються самі, а тих хто погано працює бо його не влаштовує з/п позвільняло керівництво і набрало нових. Тому ваш аргумент безпідставний.
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11.01.2022 13:37 Відповісти
Ага, еще один сказочник ...
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11.01.2022 10:53 Відповісти
шось пізнувато, простести почнуться вже за кілька днів, після повернення Порошенка.
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11.01.2022 09:04 Відповісти
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11.01.2022 09:16 Відповісти
"дурень думкою радіє, нею він і багатіє"
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11.01.2022 10:29 Відповісти
@Головний підхід - підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи"" І кого, ви недоумки, хочете на*бати? Вся ця маячня означає одне, що введуться доплати які можна буде то давати, а то, як покарання знімати, а отже надбавки будуть отримувати вершки, а ті, що в окопах х*й сосати. Таки вже було.
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11.01.2022 09:12 Відповісти
буба криворогий чувствует своим жирным тухесом, что скоро его начнут бить, вот решил полиционэров задобрить, что-бы его прикрыли.
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11.01.2022 09:13 Відповісти
Якщо собаку погано годувати, то і хазяїна може вкусити )
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11.01.2022 09:17 Відповісти
бояцца шо рухнут если не укрепить подпорки
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11.01.2022 09:19 Відповісти
очко жим жим після казахстану це не допоможе
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11.01.2022 09:23 Відповісти
А до цього була заява, що з січня... Українців цікавить лишень те, у кого ці гроші відберуть, адже державний бюджет вже затверджено.
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11.01.2022 09:25 Відповісти
Це правильно - перше завдання будь-якої корумпованої влади пост совка, це турбота про каральні органи та вертухаїв.

Вони завжди повинні бути доглянутими та змазаними салом..
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11.01.2022 09:30 Відповісти
про прикордоннків так як будто їх там зовсім ніх..я... ...
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11.01.2022 09:32 Відповісти
А за что тогда уволили старшего лейтенанта из Киева, который озвучил на всю страну проблему с зарплатами в МВД !?
И где ответ на поставленные вопросы: куда делась значительная (миллиардная) сумма выделенных средств в 2021 г. ???
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11.01.2022 09:43 Відповісти
это правильно, собак надо хорошо кормить, иначе они загрызут хозяина
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11.01.2022 09:54 Відповісти
Только правоохранители.
А остальные?
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11.01.2022 10:00 Відповісти
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11.01.2022 10:00 Відповісти
Надо же главного зебила кому-то защищать. А на фронте пацаны подождут...
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11.01.2022 10:13 Відповісти
А что там с трухином? За пол-года выяснили кто был за рулем? и про водителя шефира тоже интересно было бы узнать?
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11.01.2022 10:13 Відповісти
"Співробітники МВС матимуть гідну винагороду за свою результативну роботу." (с) - вже отримали....
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11.01.2022 10:30 Відповісти
І військовим. А ні, військовим "0". Вони ж тушку зЕзідента та його кодлана не охороняють.
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11.01.2022 10:29 Відповісти
Вчора створена петиція про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям. Підтримаймо!
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11.01.2022 10:55 Відповісти
Дожилися, на восьмому році війни, до створення петицій, які гундосік милостиво розгляне і вирішить оБлагодетельствовать, нашими грошима, наших військових чи ні.
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11.01.2022 11:34 Відповісти
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11.01.2022 11:40 Відповісти
"Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра, а належне несення служби, не брати хабарі, не вбивати та не гвалтувати громадян вже не в приоритеті Денисе?
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11.01.2022 10:32 Відповісти
А ЗСУ шо? Оближутся?
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11.01.2022 10:58 Відповісти
Вчора створена петиція про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям. Підтримаймо!
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11.01.2022 10:59 Відповісти
Шмаркля тільки про це і мріяв !
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11.01.2022 11:16 Відповісти
А з.плату одроблять нада,хто не довольний,не забутьте одіть шерстяні светри!
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11.01.2022 10:59 Відповісти
Ну і вміють же євреї базікати і брехати. Ну а лохам це подобається.
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11.01.2022 11:00 Відповісти
Вони думають, що це гумор.
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11.01.2022 11:14 Відповісти
только у меня ощущение, что президента Украины окружила некая группа приближённых людей и держит его в полной изоляции?
а по ТВ крутят прошлогодние консервы..
алё, Форос!
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11.01.2022 11:02 Відповісти
гидну зарплату отримуе сирожа лещенко . мустафа внаем . замы министров . витренко . коболев . судьи . прокуроры . кс . депутаты ..слуги.. в конвертах . а если патрульный будет получать 15 000 грн в месяц . то разве что на гречку по 12грн или скумбрию по 8грн может хватить . если очень экономить
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11.01.2022 11:06 Відповісти
солдат в ппд отримує 10к, а на фронті - 17 к.
Як Ви вважаєте, про це треба казати, чи нехай буде, як буде?
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11.01.2022 11:30 Відповісти
надо было головой думать в 19м году кого выбираете шавку калломойского . или президента Украины
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11.01.2022 12:06 Відповісти
ви зараз до кого звертались?
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11.01.2022 12:33 Відповісти
Что ОНО повысило!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.01.2022 11:08 Відповісти
За довге своє життя мав спілкування з десятками ,а то і сотнями поліцейських (міліції) бачив чесних ,професіональних, мужніх копів,як до речі і протилежних. Але твердо стою і стояв на цьому---незадоволені поліцією і які най більше її обливають лайном--це порушники ПДР і бандюки. Але головне---копи такіж як наш "мудрий нарід",який вибирає собі в президента дважди зека і клоуна--зрадника та лоха. То звідкіля візмуться ЧЕСНІ,ПРОФЕСІОНАЛЬНІ копи--вони з нашої вулиці,з нашого будинку. Дивимся НА СЕБЕ В ДЗЕРКАЛО І ТАМ ПОБАЧИМО ХОРОШИХ КОПІВ,
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11.01.2022 11:14 Відповісти
поліціянти провели "італійський страйк": на роботу виходили, але по факту - не працювали.
Плюс відбулися відомі події у Казаїхстані.
На виході маємо - суттєве підвищення зарплат.

А зараз запитання: що повинно відбутися, щоб зеленодупі мавпи зрозуміли про термінову необхідність підвищення зарплат військовослужбовцям?!!
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11.01.2022 11:19 Відповісти
Зеленодупі вороги , які знищують нашу Українську армію. От якби поліцейські відмовилися від підвищення зарплатні на користь військових , але , на жаль ..((
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11.01.2022 13:11 Відповісти
где это существоенное, 1200 гривен это существенное ?! вы в какой стране живете?
зы зарплата военных должна быть минимум 2000 долларов в окопе у самого рядового дневального. а сколько тыловой крысе в Киеве должно платить государство вопрос для вас, для "розумного наріда".
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11.01.2022 13:32 Відповісти
Уркоохоронці.
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11.01.2022 11:34 Відповісти
Який сором ....(( У поліцаїв зарплатня буде вища, чим у військових , і це під час війни ...(((( Поліцаї--вам не соромно ????
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11.01.2022 13:07 Відповісти
вместо 12 тысяч, аж 13,2 вот это кінець епохи бідності
черти зеленые !!!
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11.01.2022 13:26 Відповісти
А військовим - смоктати до 2023-го. Вже пішов 37-й місяць без копійчиного підвищення зарплат військовим. Тільки якщо в минулі рази коли піднімали військовим, автоматично піднімали і мусорам, то в приорітеті тільки прощелиги з палицями
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11.01.2022 14:08 Відповісти
 
 