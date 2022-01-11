Правоохоронці отримають підвищення зарплат вже з лютого, - Монастирський
Правоохоронці отримають підвищення заробітних плат вже з лютого 2022 року.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра.
Головний підхід – підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи", - написав він.
За словами міністра, команда МВС шукала рішення цієї непростої проблеми. І з Нового року є перші результати.
"Враховуючи що у бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались точково, за рахунок так званого Ковідного Фонду, на 2022 рік в Законі про держбюджет на це передбачено додаткових 2,8 млрд грн. Лише на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд.грн.
Далі. Президент доручив Уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого.
Підкреслю, не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.
Наголошу, кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалось отримати завдяки спецоперації "Акциз". Її за моїм дорученням розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. Це, за інформацією ДПС, тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн", - повідомив Монастирський.
Водночас він зазначив, що підвищення заробітної плати базується на конкретних результатах роботи команди: "Моя особиста позиція – всі кошти, які додатково надходять до бюджету по акцизних платежах мають скеровуватись на підвищення оплати праці працівників системи МВС, які, дбаючи про безпеку українців, щодня ризикують власним життям та здоров’ям".
Також хочу зазначити, що вже з лютого буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло. Співробітники МВС матимуть гідну винагороду за свою результативну роботу. Далі буде", - резюмував Монастирський.
Будь ласка, зачекайте...
Користуючись службовим становищем, посадовець харківської поліції у змові зі своїми співробітниками організував незаконну схему власного збагачення. Підлеглі систематично не виходили на службу, але отримували зарплату, частку з якої віддавали шефу.
Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили сімох поліцейських Харківщини на фінансових махінаціях.
Встановлено, що начальник одного із ізоляторів тимчасового тримання харківської поліції у змові з підлеглими налагодив схему незаконного збагачення. Він дозволив своїм співробітникам замість служби займатися іншою оплачуваною роботою.
Однак до бухгалтерії керівник підрозділу подавав відомості про перебування співробітників на службі для нарахування їм грошового забезпечення та зарахування стажу. За таку "форму" роботи підлеглі віддавали 44-річному посадовцю поліції частину зарплати. Своїми діями спільники завдали понад два мільйони збитків державі.
Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, провели у фігурантів санкціоновані обшуки. Вилучено "чорнові" записи, службову документацію, мобільні телефони, оргтехніку, банківські картки та готівку.
Слідчі ДБР вручили підозри начальникові ІТТ та шести його співробітникам за ч.4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Наразі керівника підрозділу та одного з його підлеглих суд взяв під варту з можливістю внесення застави. За скоєні дії учасникам змови може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. 31.01.2022р.
Коболеву з Вітренко пріміальні виплатили набагато бистріше.
А до того "обещалка" была с 2023 года...
Головний підхід - підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи"
Про які досягнення можна говорити якщо мусора взагалі нічого не роблять. В країні 300 000 мусорів, а на вулицях немає жодного пішого патруля. На заяви від громадян вони не реагують, оператори на 102 відверто посилають громадян, патрульна поліція просто катається по місту, поки зміна нее закінчиться. Поліція не заслуговує навіть на мінімальну з/п у 6000грн. За злочини проти людей поліцію взагалі не притягають до відповідальності, лише за дуже важкі злочини - типу вбивства чи згвалтування, або за злочини проти топ-чиновників.
Вони завжди повинні бути доглянутими та змазаними салом..
И где ответ на поставленные вопросы: куда делась значительная (миллиардная) сумма выделенных средств в 2021 г. ???
А остальные?
не охороняють.
а по ТВ крутят прошлогодние консервы..
алё, Форос!
Як Ви вважаєте, про це треба казати, чи нехай буде, як буде?
Плюс відбулися відомі події у Казаїхстані.
На виході маємо - суттєве підвищення зарплат.
А зараз запитання: що повинно відбутися, щоб зеленодупі мавпи зрозуміли про термінову необхідність підвищення зарплат військовослужбовцям?!!
зы зарплата военных должна быть минимум 2000 долларов в окопе у самого рядового дневального. а сколько тыловой крысе в Киеве должно платить государство вопрос для вас, для "розумного наріда".
черти зеленые !!!