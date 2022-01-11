Лейтенант СБУ Баканов получил зарплату 1,5 миллиона гривен за год

Глава Службы безопасности Украины в 2021 году заработал более 1,5 миллиона гривен. Наибольшую зарплату чиновник получил за декабрь – 285 тысяч.

Меньше всего Баканов получал в начале года – по 104 тысячи. В другие месяцы политик имел по 113 тысяч. Об этом 24 каналу сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Зарплата Баканова за год:

Январь – 104 тысячи 312 гривен.

Февраль – 104 тысячи 312 гривен.

Март – 104 тысячи 312 гривен.

Апрель – 130 тысяч 772 гривны.

Май – 113 тысяч 132 гривны.

Июнь – 113 тысяч 248 гривен.

Июль – 113 тысяч 220 гривен.

Август – 113 тысяч 220 гривен.

Сентябрь – 113 тысяч 220 гривен.

Октябрь – 113 тысяч 220 гривен.

Ноябрь – 113 тысяч 220 гривен.

Декабрь – 285 тысяч 240 гривен.

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В то же время спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в 2021 году получил 795 324 гривны зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко – 541 465 гривен, а заместитель Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

Приблизительно такие же суммы получили и нардепы. К примеру, Давид Арахамия – 410 300 гривен, Юрий Бойко – 485 425, Ирина Геращенко – 582 783 гривны, Виктор Медведчук – 445 869 гривен.