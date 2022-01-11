Лейтенант СБУ Баканов получил зарплату 1,5 миллиона гривен за год
Глава Службы безопасности Украины в 2021 году заработал более 1,5 миллиона гривен. Наибольшую зарплату чиновник получил за декабрь – 285 тысяч.
Меньше всего Баканов получал в начале года – по 104 тысячи. В другие месяцы политик имел по 113 тысяч. Об этом 24 каналу сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Зарплата Баканова за год:
- Январь – 104 тысячи 312 гривен.
- Февраль – 104 тысячи 312 гривен.
- Март – 104 тысячи 312 гривен.
- Апрель – 130 тысяч 772 гривны.
- Май – 113 тысяч 132 гривны.
- Июнь – 113 тысяч 248 гривен.
- Июль – 113 тысяч 220 гривен.
- Август – 113 тысяч 220 гривен.
- Сентябрь – 113 тысяч 220 гривен.
- Октябрь – 113 тысяч 220 гривен.
- Ноябрь – 113 тысяч 220 гривен.
- Декабрь – 285 тысяч 240 гривен.
В то же время спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в 2021 году получил 795 324 гривны зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко – 541 465 гривен, а заместитель Елена Кондратюк – 635 507 гривен.
Приблизительно такие же суммы получили и нардепы. К примеру, Давид Арахамия – 410 300 гривен, Юрий Бойко – 485 425, Ирина Геращенко – 582 783 гривны, Виктор Медведчук – 445 869 гривен.
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разве нет стран, где это обычное дело
помнится в конце прошлого века мы это уже проходили...
а может наоборот их зарплаты приравнять к прожиточному минимуму на трудоспособных??? ))))
крестьянин в селе, где нет работы, ппоиводит продукции на 15000 гр в год, выращивая 2 свиньи, 30 курей и 500 яиц. А индустриально можно получать миллион, производя в 100 раз больше.
но кто будет инвистировать, если косюку из бюджета дотируют 50% за каждую курицу?
кто будет инвестировать, если суд не защитит твою собственность?
в тех странах, где получают по 100 тысяч на наши деньги, хлеб и молоко стоит так, как и у нас.
а то и дешевле.
странно, правда?
я говорил о том, что не надо обесценивать гривну подгоняя всем зарплаты по 100 000 и больше...
лучше откатить миллионные зарплаты к средним, чтобы кошельки у всех не были забиты миллионами, а пирожок стоил полмиллиона... (я не о производстве и перепроизводстве а о денежной массе)
все остальные получают деньги взамен произведенного продукта.
если Украина производит на душу в год около 3 тысяч доллав товаров, то и неоткуда получать зарплату.
надо производить на 20 000 дол на душу. и будет у всех по 100 тыщ гр.
а чтобы производить на столько - надо создать условия для бизнеса.
обесценивания гривни при росте продукции и одновременном росте денежной массы - не происходит
а потом скулят что не хватает на остальные социальные программы и зарплаты остальным бюджетникам ....
Если, как писали, он исполнитель открытия офшоров Зе-Каломойского - то там в гривнах миллиарды выкачаны...
Та кто ему на каву в велюре не хватит)))
гмная отработала за всю ТСК.
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На жаль, на Південному узбережжі зник сигнал Українського радіо.
Мабуть, це пов'язано з тим, про що, як попереджав 31 грудня Дмитро Хоркін, першого січня через недофінансування вимкнули потужний середньохвилевий передавач на півдні України.
ги
Причем Бакан говном и является.Ну так совпало.
А може на фронт тепляків закупить, якось так,…