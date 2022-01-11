Лейтенант СБУ Баканов отримав зарплату 1,5 мільйона гривень за рік
Глава Служби безпеки України у 2021 році заробив понад 1,5 мільйона гривень. Найбільшу зарплату чиновник отримав за грудень – 285 тисяч.
Найменше Баканов отримував на початку року – по 104 тисячі. Протягом інших місяців політик мав по 113 тисяч. Про це 24 каналу повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зарплата Баканова за рік:
- Січень – 104 тисячі 312 гривень.
- Лютий – 104 тисячі 312 гривень.
- Березень – 104 тисячі 312 гривень.
- Квітень – 130 тисяч 772 гривні.
- Травень – 113 тисяч 132 гривні.
- Червень – 113 тисяч 248 гривень.
- Липень – 113 тисяч 220 гривень.
- Серпень – 113 тисяч 220 гривень.
- Вересень – 113 тисяч 220 гривень.
- Жовтень – 113 тисяч 220 гривень.
- Листопад – 113 тисяч 220 гривень.
- Грудень – 285 тисяч 240 гривень.
У той же час, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у 2021 році отримав 795 324 гривень зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко – 541 465 гривень, а заступниця Олена Кондратюк – 635 507 гривень.
Приблизно такі ж суми отримали й нардепи. Наприклад, Давид Арахамія – 410 300 гривень. Юрій Бойко – 485 425, Ірина Геращенко – 582 783 гривні, Віктор Медведчук – 445 869 гривень.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
разве нет стран, где это обычное дело
помнится в конце прошлого века мы это уже проходили...
а может наоборот их зарплаты приравнять к прожиточному минимуму на трудоспособных??? ))))
крестьянин в селе, где нет работы, ппоиводит продукции на 15000 гр в год, выращивая 2 свиньи, 30 курей и 500 яиц. А индустриально можно получать миллион, производя в 100 раз больше.
но кто будет инвистировать, если косюку из бюджета дотируют 50% за каждую курицу?
кто будет инвестировать, если суд не защитит твою собственность?
в тех странах, где получают по 100 тысяч на наши деньги, хлеб и молоко стоит так, как и у нас.
а то и дешевле.
странно, правда?
я говорил о том, что не надо обесценивать гривну подгоняя всем зарплаты по 100 000 и больше...
лучше откатить миллионные зарплаты к средним, чтобы кошельки у всех не были забиты миллионами, а пирожок стоил полмиллиона... (я не о производстве и перепроизводстве а о денежной массе)
все остальные получают деньги взамен произведенного продукта.
если Украина производит на душу в год около 3 тысяч доллав товаров, то и неоткуда получать зарплату.
надо производить на 20 000 дол на душу. и будет у всех по 100 тыщ гр.
а чтобы производить на столько - надо создать условия для бизнеса.
обесценивания гривни при росте продукции и одновременном росте денежной массы - не происходит
а потом скулят что не хватает на остальные социальные программы и зарплаты остальным бюджетникам ....
Если, как писали, он исполнитель открытия офшоров Зе-Каломойского - то там в гривнах миллиарды выкачаны...
Та кто ему на каву в велюре не хватит)))
гмная отработала за всю ТСК.
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На жаль, на Південному узбережжі зник сигнал Українського радіо.
Мабуть, це пов'язано з тим, про що, як попереджав 31 грудня Дмитро Хоркін, першого січня через недофінансування вимкнули потужний середньохвилевий передавач на півдні України.
ги
Причем Бакан говном и является.Ну так совпало.
А може на фронт тепляків закупить, якось так,…