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СБУ (12516) Баканов Іван (328) зарплата (2212)

Лейтенант СБУ Баканов отримав зарплату 1,5 мільйона гривень за рік

Лейтенант СБУ Баканов отримав зарплату 1,5 мільйона гривень за рік

Глава Служби безпеки України у 2021 році заробив понад 1,5 мільйона гривень. Найбільшу зарплату чиновник отримав за грудень – 285 тисяч.

Найменше Баканов отримував на початку року – по 104 тисячі. Протягом інших місяців політик мав по 113 тисяч. Про це 24 каналу повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зарплата Баканова за рік: 

  • Січень – 104 тисячі 312 гривень.
  • Лютий – 104 тисячі 312 гривень.
  • Березень – 104 тисячі 312 гривень.
  • Квітень – 130 тисяч 772 гривні.
  • Травень – 113 тисяч 132 гривні.
  • Червень – 113 тисяч 248 гривень.
  • Липень – 113 тисяч 220 гривень.
  • Серпень – 113 тисяч 220 гривень.
  • Вересень – 113 тисяч 220 гривень.
  • Жовтень – 113 тисяч 220 гривень.
  • Листопад – 113 тисяч 220 гривень.
  • Грудень – 285 тисяч 240 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про заяву Богдана щодо зарплат у конвертах: "Нехай іде на детектор і підтверджує"

У той же час, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у 2021 році отримав 795 324 гривень зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко – 541 465 гривень, а заступниця Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

Приблизно такі ж суми отримали й нардепи. Наприклад, Давид Арахамія – 410 300 гривень. Юрій Бойко – 485 425, Ірина Геращенко – 582 783 гривні, Віктор Медведчук – 445 869 гривень.

Також дивіться: Богдан: Я чув, що "слугам" платять у конвертах. ВIДЕО
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Топ коментарі
+25
Это ж сколько скумбрии можно купить по 8 гривен на такую зарплату
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11.01.2022 11:50
+19
Вот и я говорю все время, что если сделать судьям, плокулолам, чинушам и остальной сволочи обычные пенсии как у простых граждан, то денег на пенсии хватит всем!!!
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11.01.2022 11:49
+17
І це тільки сама зарплатня. А скільки ще "гешефтів" він прокрутив?
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11.01.2022 11:47
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Когда каждый украинец будет так зарабатывать а не только жадные ,прожорливые бакланы ,всё будет ОК ...
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11.01.2022 11:46 Відповісти
по дороге к концу эпохи бедности кормить не обещали
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11.01.2022 11:48 Відповісти
Вот и я говорю все время, что если сделать судьям, плокулолам, чинушам и остальной сволочи обычные пенсии как у простых граждан, то денег на пенсии хватит всем!!!
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11.01.2022 11:49 Відповісти
если создать нормальные условия для бизнеса и уничножить монополизм, то все будут имет по 100 тыщ в месяц.
разве нет стран, где это обычное дело
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11.01.2022 12:09 Відповісти
если все будут так получать то буханка хлеба будет стоить не менее 1 000 грн)))
помнится в конце прошлого века мы это уже проходили...
а может наоборот их зарплаты приравнять к прожиточному минимуму на трудоспособных??? ))))
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11.01.2022 12:29 Відповісти
все будут так получать потому, что будут производить продукции в 100 раз больше, чем сейчас.
крестьянин в селе, где нет работы, ппоиводит продукции на 15000 гр в год, выращивая 2 свиньи, 30 курей и 500 яиц. А индустриально можно получать миллион, производя в 100 раз больше.
но кто будет инвистировать, если косюку из бюджета дотируют 50% за каждую курицу?
кто будет инвестировать, если суд не защитит твою собственность?
в тех странах, где получают по 100 тысяч на наши деньги, хлеб и молоко стоит так, как и у нас.
а то и дешевле.
странно, правда?
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11.01.2022 12:37 Відповісти
вы не поняли о чем я...
я говорил о том, что не надо обесценивать гривну подгоняя всем зарплаты по 100 000 и больше...
лучше откатить миллионные зарплаты к средним, чтобы кошельки у всех не были забиты миллионами, а пирожок стоил полмиллиона... (я не о производстве и перепроизводстве а о денежной массе)
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11.01.2022 12:45 Відповісти
зарплаты подгоняются только у тех, кто получает из бюджета.
все остальные получают деньги взамен произведенного продукта.
если Украина производит на душу в год около 3 тысяч доллав товаров, то и неоткуда получать зарплату.
надо производить на 20 000 дол на душу. и будет у всех по 100 тыщ гр.
а чтобы производить на столько - надо создать условия для бизнеса.
обесценивания гривни при росте продукции и одновременном росте денежной массы - не происходит
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11.01.2022 12:51 Відповісти
а я как раз о тех кто получает из бюджета и говорю...
а потом скулят что не хватает на остальные социальные программы и зарплаты остальным бюджетникам ....
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11.01.2022 12:54 Відповісти
дергаешь за самое больное для быдла "отнять и поделить"? неплохо... но осторожно, может быть рикошет попозже.
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11.01.2022 13:12 Відповісти
Почему дергаю я, если отняли у народа и поделили как раз судьи, плокулолы, чинуши и остальная сволочь?
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11.01.2022 14:09 Відповісти
Даже не смешно, шекель 8.75 гривна . Зарплата за год около 175к это меньше зарплаты медсестры !!! Даже не врача !!!
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11.01.2022 12:25 Відповісти
совершенно верно
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11.01.2022 12:39 Відповісти
І це тільки сама зарплатня. А скільки ще "гешефтів" він прокрутив?
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11.01.2022 11:47 Відповісти
Это ж сколько скумбрии можно купить по 8 гривен на такую зарплату
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11.01.2022 11:50 Відповісти
и это ж только белая..., а сколько ж ему занесли в конвертах, коробках, чемоданах и пр..., мы просто в а#уе от тебя, чувак...
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11.01.2022 11:51 Відповісти
В чемоданах заносили генералу Грицаку , за что он получил звание "Герой Украиньі".😀
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11.01.2022 12:07 Відповісти
ты точно был в чемоданах - верим тебе...!
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11.01.2022 12:09 Відповісти
Вы дайте цифры его реальных доходов.
Если, как писали, он исполнитель открытия офшоров Зе-Каломойского - то там в гривнах миллиарды выкачаны...
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11.01.2022 11:53 Відповісти
Нищеброд голимый! Лошара по сравнению с серуней лещенко.
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11.01.2022 11:54 Відповісти
Ахах..
Та кто ему на каву в велюре не хватит)))
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11.01.2022 11:54 Відповісти
Віктор Медведчук - 445 869 гривень.
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11.01.2022 11:58 Відповісти
сидя под домашним арестом )))) нормально???
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11.01.2022 12:30 Відповісти
а премію за вагнеревців дали ?
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11.01.2022 11:59 Відповісти
Там женщине-краб Безугмная отработала за всю ТСК.
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11.01.2022 12:19 Відповісти
то вже після , а за провал самої операції ? коли дивлюсь на Безумну , весь час ставлю питання , як вона взагалі потрапила в МО ?
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11.01.2022 14:08 Відповісти
Я гадаю це риторичне запитання?Тоді я його доповню-як увесь цей непотріб попав у Раду?
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11.01.2022 14:38 Відповісти
в тому ж і справа що в Раду вона потрапила з МО !
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11.01.2022 14:48 Відповісти
Все зжирає зелена сарана.
На інформаційну безпеку грошей немає.

https://twitter.com/nvAiOL22V3rq6oG Слава українському Криму

https://twitter.com/nvAiOL22V3rq6oG @nvAiOL22V3rq6oG

На жаль, на Південному узбережжі зник сигнал Українського радіо.

Мабуть, це пов'язано з тим, про що, як попереджав 31 грудня Дмитро Хоркін, першого січня через недофінансування вимкнули потужний середньохвилевий передавач на півдні України.
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11.01.2022 12:04 Відповісти
А Петро Алексеевич только адвокатам заплатил раз в десять больше ! Он круче !😀
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11.01.2022 12:09 Відповісти
Петро Олексійович має бізнес, не знала, чи забула, подоляночка?
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11.01.2022 12:14 Відповісти
Та да ! На госслужбе с 2004г , а бизнес от сьірости завелся . Знаем и поражаемся !😀
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11.01.2022 12:22 Відповісти
Ну і? Жаба давить, чи є привід звинуватити в злочині? Тоді вам до 200% прокурорки Бубочки, та 300% бакланова, з заявою.
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11.01.2022 12:43 Відповісти
Хорошая зарплата, можно жить!
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11.01.2022 12:10 Відповісти
хочете сказати, що Юзік загребає більше Бакана?
ги
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11.01.2022 12:11 Відповісти
У юзика свой карьер есть, зачем ему зарплата? Ему только давай подряды на поставку в "большое будивныцтво"
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11.01.2022 12:15 Відповісти
Ха..Бывший кандидат наук Киви со своей жомовой ямы смотрит на Бакана как на говно.
Причем Бакан говном и является.Ну так совпало.
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11.01.2022 12:23 Відповісти
а он вообще её забирает...
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11.01.2022 12:11 Відповісти
Де б себе такую лейтенантскую посаду найти??? Набрал бы скумбрии по 8 и сала на Бесарабке по 20 и в Конча Заспу …
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11.01.2022 12:12 Відповісти
Это "лейтенанты" из Квартала и у них своя реальность. Из грязи в князи и какбе результат очевиден
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11.01.2022 12:17 Відповісти
То есть как на сцене? Одел военную форму прицепил погоны поиграл пьесу и всё? Смею тебя заверить что это не так! За время игры пьесы эти штымпы успевают набрать столько бабла, недвижимости и движимости, и столько сделать для себя любимого и родни, что хватит не только внукам а и праправнукам!!!! Вот в чем вопрос!
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11.01.2022 12:29 Відповісти
Странно что он еще не генерал-лейтенант ...
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11.01.2022 12:15 Відповісти
Та может уже и генерал армии, нам же пересичным ничего не рассказывают. Помнишь у него такой еврей Наумов был в начальниках контрразведки? Так вот этот шмуклер Наумов до службы в СБУ вообще был сугубо цивильным человеком работал в ОП каким то хозяйственником , а потом пришёл в СбУ и ему зеля сразу звание бригадного генерала дал… во размах! оцени! Правда потом они всеравно все попересрались…. А про гогу грузина помнишь - раз и зам министра, тоже ж наверное званий и наградных пистолетов наполучать успел???
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11.01.2022 12:24 Відповісти
Этому "СБУ-шнику" наверное спецзвание сделают - лейтенант-генерал !
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11.01.2022 12:35 Відповісти
Соблюдение безопасности Украины обратно пропорционально зарплате бакланова.
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11.01.2022 12:17 Відповісти
не уверен что лейтинант вообще вкурсе сколько у него белая зп) кто эти копейки считает)
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11.01.2022 12:17 Відповісти
Урод, а ты какую зарплату получаешь? Сколько у него в подчинении людей, ты считал? А сколько получает начальник ген.штаба? Или другие должностные лица примерно его должности? Может ты напишешь свою зарплату?
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11.01.2022 12:25 Відповісти
Миша вы бы приутихли немного… речь ведь не о зарплате идёт а о том, что зеля на посады своих некомпетентных друганов напихал! Будешь отрицать? А я тебе свежий пример с зам министра Гогой нагадаю.
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11.01.2022 12:32 Відповісти
И второе - чтобы стать начальником Генштаба как ты пишешь, надо закончить военный ВУЗ и ещё военную академию (а не школу профсоюзов как баканов) и службу начать с лейтенанта командира взвода и лет через 20 стать хотяб командиром дивизии/бригады…. Ферштейн о чем я ?
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11.01.2022 12:36 Відповісти
Тепер мабуть, з таким баблом, і від офшорів відмовиться …
А може на фронт тепляків закупить, якось так,…
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11.01.2022 12:25 Відповісти
я не против вісоких зарплат, но ведь работі то нет , результата, за что платим? за присутствие на должности!?
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11.01.2022 12:27 Відповісти
За предательство.
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11.01.2022 12:32 Відповісти
За відсутність результатів і платить.
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11.01.2022 12:43 Відповісти
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11.01.2022 12:34 Відповісти
1,5 млн. за то, что СБУ гоняется за бабульками с семечками, поддельщиков справок и контрабандистов?
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11.01.2022 12:44 Відповісти
А от просто цікаво, скільки він буде отримувати,коли йому ігрун на роялі самі знаєте,чим,який у нас працює в перерві між записами відосіків говнокомандуючим, старшого лейтенанта присвоїть?
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11.01.2022 12:51 Відповісти
Зобижає дружок,вже б міг хоч старшого лейтенанта присвоїти.
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11.01.2022 13:07 Відповісти
повесят на народ ещё налогов , поднимут тарифы …власть всегда найдёт источники для своих высоких доходов , он такой не один , там у всех жирные зарплаты , не ясно только почему ??
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11.01.2022 13:10 Відповісти
Классно быть лейтенантом - другом ПреЗедента в Украине! Полковники обзавидовались
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11.01.2022 13:38 Відповісти
шоб ты здох поскорее тварь
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11.01.2022 14:20 Відповісти
 
 