Лейтенант СБУ Баканов отримав зарплату 1,5 мільйона гривень за рік

Глава Служби безпеки України у 2021 році заробив понад 1,5 мільйона гривень. Найбільшу зарплату чиновник отримав за грудень – 285 тисяч.

Найменше Баканов отримував на початку року – по 104 тисячі. Протягом інших місяців політик мав по 113 тисяч. Про це 24 каналу повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зарплата Баканова за рік:

Січень – 104 тисячі 312 гривень.

Лютий – 104 тисячі 312 гривень.

Березень – 104 тисячі 312 гривень.

Квітень – 130 тисяч 772 гривні.

Травень – 113 тисяч 132 гривні.

Червень – 113 тисяч 248 гривень.

Липень – 113 тисяч 220 гривень.

Серпень – 113 тисяч 220 гривень.

Вересень – 113 тисяч 220 гривень.

Жовтень – 113 тисяч 220 гривень.

Листопад – 113 тисяч 220 гривень.

Грудень – 285 тисяч 240 гривень.

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У той же час, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у 2021 році отримав 795 324 гривень зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко – 541 465 гривень, а заступниця Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

Приблизно такі ж суми отримали й нардепи. Наприклад, Давид Арахамія – 410 300 гривень. Юрій Бойко – 485 425, Ірина Геращенко – 582 783 гривні, Віктор Медведчук – 445 869 гривень.

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