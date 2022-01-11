Конгрессмены США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"
Группа республиканских конгрессменов намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс" и инициирующую проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы", - заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, являющийся главным спонсором законопроекта.
По его словам, Путин должен учесть, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе.
Законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания войск РФ у ее границ.
Законопроект также определяет Украину как страну НАТО-плюс, чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов продажи некоторых американских оборонных товаров и услуг.
Член палаты представителей Майк Роджерс отметил, что этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России.
Пожалуйста, подождите...
"Я не собираюсь вникать в каждый транш и обновление помощи в области безопасности. Дело в том, что за последний год мы предоставили Украине больше помощи в области безопасности, чем за все время с 2014 года. Эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели запланированы еще поставки", - сообщил журналистам представитель Госдепа.
Журналистка CNN Кейли Этвуд https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9reWxpZWF0d29vZC9zdGF0dXMvMTQ4MDYyNTAxNjg2OTk0OTQ0Mg== в Twitter сообщила , что информацию о выделении дополнительных $200 млн подтвердили четыре источника.
Решение было принято на фоне стягивания Россией своих войск к границам Украины, которое вызвало опасения о новом вторжении. Предполагают, что его не разглашали из-за уже запланированных переговоров с Россией, чтобы не осложнять ситуацию.