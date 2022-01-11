РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9098 посетителей онлайн
Новости
34 484 125
НАТО (8643) США (24862)

Конгрессмены США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Конгрессмены США предложили объявить Украину страной

Группа республиканских конгрессменов намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс" и инициирующую проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы", - заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, являющийся главным спонсором законопроекта.

По его словам, Путин должен учесть, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания войск РФ у ее границ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не пойдет на гарантии нерасширения НАТО на восток, - Кулеба

Законопроект также определяет Украину как страну НАТО-плюс, чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов продажи некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Член палаты представителей Майк Роджерс отметил, что этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+96
Було б чудово, запоребриком так би рвонуло)))
показать весь комментарий
11.01.2022 14:52
+93
Единственно правильный ход.
показать весь комментарий
11.01.2022 14:53
+47
Похоже американцам уже надоело успокаивать обезумевшую бензоколонку.
показать весь комментарий
11.01.2022 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
русофобия 80-lvl
показать весь комментарий
11.01.2022 18:40 Ответить
Необходимо стать главным союзником НАТО в Восточной Европе. Одесса могла бы стать отличным военно-морским портом для НАТО
показать весь комментарий
11.01.2022 18:50 Ответить
А де призовний пункт для "пацифістів" Буби і Боби, де можна побачити в натурі цих хробаків, в Мураева, але він в "печалі " в женеві братв послали відкрито. А америкоси, що демократи, що республіканці сприймають це зелене вонюче яке гогоче і кривляється, шобло як недоразумение -чи то лохи чиянелохи.
показать весь комментарий
11.01.2022 19:05 Ответить
молодец.Завтра от пэцы отримаешь шеколатку
показать весь комментарий
12.01.2022 01:15 Ответить
я не могу нормально спать потому что в любую секунду нападёт Раша. тут до разграничения с боевиками около 10 километров, Луганская область. На новый год я выглянул в окно и ждал, что увижу радостных пьяных людей с хлопушками. А на улице не было почти никого, и музыки слышно не было. В новогоднюю ночь тут было тише чем когда0либо, спасибо ПТН ПНХ!!!!!!!
показать весь комментарий
11.01.2022 19:44 Ответить
спасибо Питун Пашолнах!
показать весь комментарий
11.01.2022 19:46 Ответить
Да чувак, тебе не позавидуешь. Я бы на твоем месте уже собрал бы тревожный чемоданчик и в машине бы держал несколько полных канистр, чтобы если что на запад рвануть, пока не поздно.
показать весь комментарий
11.01.2022 19:56 Ответить
Ты на его месте давно в Германии)
показать весь комментарий
12.01.2022 08:27 Ответить
Да я и не жил на границе, из Киева я.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:36 Ответить
Да и уехал еще при кичмизме и событиях связанных с Гонгадзе, еще ни одного Майдана не было, "Украина без Кучмы" не в счет, короче чистый Совок был, только 90-е минули - ты бы тоже уехал если бы смог.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:39 Ответить
НАТО+Украина! И не останавливайтесь на достигнутом! В ОПе все жидко обосрутся. И попробуют отказаться от НАТО. ЗЕчмо и его шоблу надо срочно в отставку!!!
показать весь комментарий
11.01.2022 20:02 Ответить
Не "в отставку", а "в кутузку"!
показать весь комментарий
11.01.2022 22:26 Ответить
Russia euthanasia!
показать весь комментарий
11.01.2022 20:20 Ответить
Чому мы не можемо закупити щось наподобі Стингерів, наприклад, в Південній КОреї ?
показать весь комментарий
11.01.2022 20:24 Ответить
За Украину конгрессмены болеют. А наши креслосидетели про благостостояние олигархов. А имбецилы эту власть избравшие-за Квартал 95.
показать весь комментарий
11.01.2022 20:48 Ответить
Интересно, сколько кацапских консерв в США сейчас вскроится, чтобы не допустить принятия этого закона.
показать весь комментарий
11.01.2022 21:01 Ответить
Администрация президента США https://rus.lb.ua/file/person/2013_bayden_dzhozef_.html Джо Байдена в конце декабря санкционировала выделение для Украины дополнительных 200 млн. долларов на сферу обороны. Об этом сообщает американский канал CNN в https://lb.ua/go.php?url=**************************************************************************************************************************** материале о переговорах США и России , прошедших в Женеве 10 января."США незаметно выделили 200 млн долларов на безопасность Украины", - говорится в нем.Пакет безопасности включает поставки того же вооружения, которое Украина получала от США раньше, включая стрелковое оружие и боеприпасы, запчасти для техники, медицинское оборудование.Источники канала говорят, что администрация тайно уведомила о своем решении Конгресс в начале января. Некоторые чиновники узнали об этом по секретным каналам.В Госдепе говорят, что отправка нового пакета помощи может занять определенное время, поскольку сейчас только завершают поставку оборудования на сумму в 60 млн долларов, одобренную летом.
"Я не собираюсь вникать в каждый транш и обновление помощи в области безопасности. Дело в том, что за последний год мы предоставили Украине больше помощи в области безопасности, чем за все время с 2014 года. Эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели запланированы еще поставки", - сообщил журналистам представитель Госдепа.
Журналистка CNN Кейли Этвуд https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9reWxpZWF0d29vZC9zdGF0dXMvMTQ4MDYyNTAxNjg2OTk0OTQ0Mg== в Twitter сообщила , что информацию о выделении дополнительных $200 млн подтвердили четыре источника.

Решение было принято на фоне стягивания Россией своих войск к границам Украины, которое вызвало опасения о новом вторжении. Предполагают, что его не разглашали из-за уже запланированных переговоров с Россией, чтобы не осложнять ситуацию.
показать весь комментарий
11.01.2022 21:23 Ответить
Быстро распилят)
показать весь комментарий
12.01.2022 00:42 Ответить
Як шкода, що в цей час з нами нема МакКейна... (((
показать весь комментарий
11.01.2022 21:56 Ответить
Он с нами, только немного по другому!
показать весь комментарий
12.01.2022 00:43 Ответить
Але й сказав, що в калюжу...
показать весь комментарий
12.01.2022 00:25 Ответить
когда прочел сразу конгресмены запропонували...-сразу решил что наверно РЕСПУБЛИКАНЦЫ а потом прочел ветку и таки Да ОНИ-других порядочных людей и просто американцев в штатах -НЕТУ
показать весь комментарий
12.01.2022 00:04 Ответить
Не прокатит. Про-российское лобби в США настолько же больше украинского, насколько ВВП рашки больше ВВП Украины.
показать весь комментарий
12.01.2022 14:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 