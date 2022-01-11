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НАТО (6216) США (21036)

Конгресмени США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс"

Конгресмени США запропонували оголосити Україну країною

Група республіканських конгресменів має намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною "НАТО-плюс" та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили", - заявив провідний республіканець у комітеті Палати представників із міжнародних справ Майкл Маккол, який є головним спонсором законопроєкту.

За його словами, Путін має взяти до уваги, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших  союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі.

Законопроєкт забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку, якої вона потребує, в умовах нарощування військ РФ біля її кордонів.

Законопроєкт також визначає Україну як країну "НАТО-плюс", щоб забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг.

Член палати представників Майк Роджерс зазначив, що цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування поставок летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід не піде на гарантії нерозширення НАТО на схід, - Кулеба

Автор: 
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Топ коментарі
+96
Було б чудово, запоребриком так би рвонуло)))
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11.01.2022 14:52
+93
Единственно правильный ход.
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11.01.2022 14:53
+47
Похоже американцам уже надоело успокаивать обезумевшую бензоколонку.
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11.01.2022 14:56
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русофобия 80-lvl
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11.01.2022 18:40 Відповісти
Необходимо стать главным союзником НАТО в Восточной Европе. Одесса могла бы стать отличным военно-морским портом для НАТО
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11.01.2022 18:50 Відповісти
А де призовний пункт для "пацифістів" Буби і Боби, де можна побачити в натурі цих хробаків, в Мураева, але він в "печалі " в женеві братв послали відкрито. А америкоси, що демократи, що республіканці сприймають це зелене вонюче яке гогоче і кривляється, шобло як недоразумение -чи то лохи чиянелохи.
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11.01.2022 19:05 Відповісти
молодец.Завтра от пэцы отримаешь шеколатку
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12.01.2022 01:15 Відповісти
я не могу нормально спать потому что в любую секунду нападёт Раша. тут до разграничения с боевиками около 10 километров, Луганская область. На новый год я выглянул в окно и ждал, что увижу радостных пьяных людей с хлопушками. А на улице не было почти никого, и музыки слышно не было. В новогоднюю ночь тут было тише чем когда0либо, спасибо ПТН ПНХ!!!!!!!
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11.01.2022 19:44 Відповісти
спасибо Питун Пашолнах!
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11.01.2022 19:46 Відповісти
Да чувак, тебе не позавидуешь. Я бы на твоем месте уже собрал бы тревожный чемоданчик и в машине бы держал несколько полных канистр, чтобы если что на запад рвануть, пока не поздно.
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11.01.2022 19:56 Відповісти
Ты на его месте давно в Германии)
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12.01.2022 08:27 Відповісти
Да я и не жил на границе, из Киева я.
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12.01.2022 17:36 Відповісти
Да и уехал еще при кичмизме и событиях связанных с Гонгадзе, еще ни одного Майдана не было, "Украина без Кучмы" не в счет, короче чистый Совок был, только 90-е минули - ты бы тоже уехал если бы смог.
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12.01.2022 17:39 Відповісти
НАТО+Украина! И не останавливайтесь на достигнутом! В ОПе все жидко обосрутся. И попробуют отказаться от НАТО. ЗЕчмо и его шоблу надо срочно в отставку!!!
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11.01.2022 20:02 Відповісти
Не "в отставку", а "в кутузку"!
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11.01.2022 22:26 Відповісти
Russia euthanasia!
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11.01.2022 20:20 Відповісти
Чому мы не можемо закупити щось наподобі Стингерів, наприклад, в Південній КОреї ?
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11.01.2022 20:24 Відповісти
За Украину конгрессмены болеют. А наши креслосидетели про благостостояние олигархов. А имбецилы эту власть избравшие-за Квартал 95.
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11.01.2022 20:48 Відповісти
Интересно, сколько кацапских консерв в США сейчас вскроится, чтобы не допустить принятия этого закона.
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11.01.2022 21:01 Відповісти
Администрация президента США https://rus.lb.ua/file/person/2013_bayden_dzhozef_.html Джо Байдена в конце декабря санкционировала выделение для Украины дополнительных 200 млн. долларов на сферу обороны. Об этом сообщает американский канал CNN в https://lb.ua/go.php?url=**************************************************************************************************************************** материале о переговорах США и России , прошедших в Женеве 10 января."США незаметно выделили 200 млн долларов на безопасность Украины", - говорится в нем.Пакет безопасности включает поставки того же вооружения, которое Украина получала от США раньше, включая стрелковое оружие и боеприпасы, запчасти для техники, медицинское оборудование.Источники канала говорят, что администрация тайно уведомила о своем решении Конгресс в начале января. Некоторые чиновники узнали об этом по секретным каналам.В Госдепе говорят, что отправка нового пакета помощи может занять определенное время, поскольку сейчас только завершают поставку оборудования на сумму в 60 млн долларов, одобренную летом.
"Я не собираюсь вникать в каждый транш и обновление помощи в области безопасности. Дело в том, что за последний год мы предоставили Украине больше помощи в области безопасности, чем за все время с 2014 года. Эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели запланированы еще поставки", - сообщил журналистам представитель Госдепа.
Журналистка CNN Кейли Этвуд https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9reWxpZWF0d29vZC9zdGF0dXMvMTQ4MDYyNTAxNjg2OTk0OTQ0Mg== в Twitter сообщила , что информацию о выделении дополнительных $200 млн подтвердили четыре источника.

Решение было принято на фоне стягивания Россией своих войск к границам Украины, которое вызвало опасения о новом вторжении. Предполагают, что его не разглашали из-за уже запланированных переговоров с Россией, чтобы не осложнять ситуацию.
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11.01.2022 21:23 Відповісти
Быстро распилят)
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12.01.2022 00:42 Відповісти
Як шкода, що в цей час з нами нема МакКейна... (((
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11.01.2022 21:56 Відповісти
Он с нами, только немного по другому!
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12.01.2022 00:43 Відповісти
Але й сказав, що в калюжу...
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12.01.2022 00:25 Відповісти
когда прочел сразу конгресмены запропонували...-сразу решил что наверно РЕСПУБЛИКАНЦЫ а потом прочел ветку и таки Да ОНИ-других порядочных людей и просто американцев в штатах -НЕТУ
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12.01.2022 00:04 Відповісти
Не прокатит. Про-российское лобби в США настолько же больше украинского, насколько ВВП рашки больше ВВП Украины.
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12.01.2022 14:07 Відповісти
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