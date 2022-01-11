Венедиктова заработала в 2021 году 1,5 миллиона гривен
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в 2021 году заработала 1,5 миллиона гривен.
Об этом Офис генпрокурора сообщил в ответ на запрос "24 канала", передает Цензор.НЕТ.
"Суммарный размер начисленной заработной платы генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 составляет 1 539 798, 51 грн", - говорится в ответе.
В Офисе генпрокурора отметили, что с зарплаты Венедиктовой взимается налог и сбор.
Венедиктова с 2005-го по 2019 год преподавала право в Харьковском национальном университете имени Каразина. Во время президентской избирательной кампании 2019 вошла в команду Владимира Зеленского. В июле 2019 ее избрали в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (номер три в списке), она переехала в Киев.
В декабре 2019 – марте 2020 года была и.о. директора Госбюро расследований. 17 марта президент назначил ее главой Генпрокуратуры. Это первая женщина в должности генпрокурора в истории Украины.
Пожалуйста, подождите...
Наверное, допёрла, что на горизонте - "очко нелоховское" замаячило !
У неё сейчас одна задача - как не сесть после смены власти !!!
Можно подумать...что у других это из зарплаты не удерживают...и эта мадама прям совершает подвиг...
Плохо работала наверное
1,5 лимона гривен. А ты, лох проголосовавший за
Зе и СН в 2019 году, сколько заработал в 2021?