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Венедиктова (726) заработная плата (2355) Офис Генпрокурора (2386)

Венедиктова заработала в 2021 году 1,5 миллиона гривен

Венедиктова заработала в 2021 году 1,5 миллиона гривен

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в 2021 году заработала 1,5 миллиона гривен.

Об этом Офис генпрокурора сообщил в ответ на запрос "24 канала", передает Цензор.НЕТ.

"Суммарный размер начисленной заработной платы генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 составляет 1 539 798, 51 грн", - говорится в ответе.

В Офисе генпрокурора отметили, что с зарплаты Венедиктовой взимается налог и сбор.

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Венедиктова с 2005-го по 2019 год преподавала право в Харьковском национальном университете имени Каразина. Во время президентской избирательной кампании 2019 вошла в команду Владимира Зеленского. В июле 2019 ее избрали в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (номер три в списке), она переехала в Киев.

В декабре 2019 – марте 2020 года была и.о. директора Госбюро расследований. 17 марта президент назначил ее главой Генпрокуратуры. Это первая женщина в должности генпрокурора в истории Украины.

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Топ комментарии
+12
В Офісі генпрокурора зазначили, що із зарплати Венедіктової стягується податок і військовий збір. Джерело:

Можно подумать...что у других это из зарплаты не удерживают...и эта мадама прям совершает подвиг...
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11.01.2022 17:47
+8
Это только официально, думаю там бабла в разы больше.
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11.01.2022 17:45
+7
Один вопрос: За что?
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11.01.2022 17:40
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Зе-гниды мозги засирают своему быдлоэлекторату, а Цензор это гавно разносит...
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11.01.2022 17:37 Ответить
теперь себе купит в ухи шонибудь из эпоксидки..
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11.01.2022 17:37 Ответить
якщо не посадить Порошенка, їй Беня очі на дупу натягне.
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11.01.2022 17:38 Ответить
Вроде ж она как раз не подписалась под обвинениями?
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11.01.2022 17:39 Ответить
Один вопрос: За что?
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11.01.2022 17:40 Ответить
Щоб було...
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11.01.2022 17:52 Ответить
не треба нікого смішити але і не смішно просто огидно
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11.01.2022 17:44 Ответить
Это только официально, думаю там бабла в разы больше.
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11.01.2022 17:45 Ответить
Шо-то в последнее время затихло "око государево"....
Наверное, допёрла, что на горизонте - "очко нелоховское" замаячило !
У неё сейчас одна задача - как не сесть после смены власти !!!
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11.01.2022 17:46 Ответить
Так она спецом ничего такого не подписывает -берет ,в случае чего,отпуск и улепетывает из Киева вечно
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11.01.2022 17:51 Ответить
око государево
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11.01.2022 17:47 Ответить
В Офісі генпрокурора зазначили, що із зарплати Венедіктової стягується податок і військовий збір. Джерело:

Можно подумать...что у других это из зарплаты не удерживают...и эта мадама прям совершает подвиг...
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11.01.2022 17:47 Ответить
Неплохая зряплата!
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11.01.2022 17:47 Ответить
Бачу ти дуже радий за неї.
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11.01.2022 18:26 Ответить
Да задолбали зекрысам белые зарплаты считать...это уже только совсем для придурочных зайдет )
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11.01.2022 17:49 Ответить
интересно, куда она свою вовинутыщу потратит? )))) на книги наверное?)))
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11.01.2022 17:50 Ответить
А Муж сколько раз увольнялся и восстанавливался типа "по конкурсу" в полиции??? И при этом получал почти по ляму денег?!
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11.01.2022 17:53 Ответить
Чем заработала?
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11.01.2022 17:58 Ответить
что-то маловато.
Плохо работала наверное
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11.01.2022 18:05 Ответить
сколько прибыли она сгенерировала? У нас теперь капитализм и чиновник на государственной службе не должен так много получать, особенно когда бюджет формируется из ОВГЗ.
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11.01.2022 18:05 Ответить
********* документи, затягуються справи, по три рази на рік відпустки, і за це усе - премії, надбавки, винагороди. Вот как нужно, милая моя, а ты растерялси (с)
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11.01.2022 18:23 Ответить
Да? И шо ж она такого сделала на такие бабки???
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11.01.2022 18:26 Ответить
4500 долларов в месяц. Ну чуть больше учителей. В чем проблема ?
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11.01.2022 18:43 Ответить
это все ерунда! важно - СКОЛЬКО ОНА ПОТРАТИЛА???)
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11.01.2022 18:44 Ответить
Один Пискун заменил бы все эти прокуратуры,НАБУ и прочие там *** и денег бы намного меньше бы потратили.
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11.01.2022 18:51 Ответить
Я заработала в 2021 году, только официальных денег
1,5 лимона гривен. А ты, лох проголосовавший за
Зе и СН в 2019 году, сколько заработал в 2021?
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11.01.2022 19:26 Ответить
это не считая ночные смены?
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11.01.2022 19:31 Ответить
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11.01.2022 20:40 Ответить
народ!! кто то сзнает колличество посаженных чиновников на внушительный срок, сколько миллиардов вернули в бюджет, сколько миллиардов вернули с офшоров!? за что мы этим плядям платим?
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11.01.2022 21:20 Ответить
Нормально так. Ценят они свой непосильный труд. Вот моему тестю, ему без малого 92 года, к пенсии аж 500 грн добавили и субсидию уже который год не торопятся, мягко говоря, назначать. А так-то мы за Венедиктову рады. Ага. И за Лещенка тоже. Коболева жаль, на что теперь жить будет. Разве что дети и внуки помогать будут, как мы нашему деду. Не пойму только одно - Епоха бідності закінчилась?
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11.01.2022 21:57 Ответить
 
 