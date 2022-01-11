УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9018 відвідувачів онлайн
Новини
3 081 31
Венедіктова (829) зарплата (2212) Офіс Генпрокурора (3160)

Венедіктова заробила у 2021 році 1,5 мільйона гривень

Венедіктова заробила у 2021 році 1,5 мільйона гривень

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у 2021 році заробила 1,5 мільйона гривень.

Про це Офіс генпрокурора повідомив у відповідь на запит "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Сумарний розмір нарахованої заробітної плати генеральному прокурору Ірині Венедіктовій із 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року становить 1 539 798, 51 грн", – ідеться у відповіді.

В Офісі генпрокурора зазначили, що із зарплати Венедіктової стягується податок і військовий збір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лейтенант СБУ Баканов отримав зарплату 1,5 мільйона гривень за рік

Венедіктова з 2005-го до 2019 року викладала право у Харківському національному університеті імені Каразіна. Під час президентської виборчої кампанії 2019 року увійшла до команди Володимира Зеленського. У липні 2019 року її обрали до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" (номер три у списку), вона переїхала до Києва.

У грудні 2019-го – березні 2020 року була в.о. директора Держбюро розслідувань. 17 березня президент призначив її очільницею Генпрокуратури. Це перша жінка на посаді генпрокурора в історії України.

Також читайте: Тупицький перед Новим роком отримав від КС понад 900 тис. грн зарплати
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
В Офісі генпрокурора зазначили, що із зарплати Венедіктової стягується податок і військовий збір. Джерело:

Можно подумать...что у других это из зарплаты не удерживают...и эта мадама прям совершает подвиг...
показати весь коментар
11.01.2022 17:47
+8
Это только официально, думаю там бабла в разы больше.
показати весь коментар
11.01.2022 17:45
+7
Один вопрос: За что?
показати весь коментар
11.01.2022 17:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зе-гниды мозги засирают своему быдлоэлекторату, а Цензор это гавно разносит...
показати весь коментар
11.01.2022 17:37 Відповісти
теперь себе купит в ухи шонибудь из эпоксидки..
показати весь коментар
11.01.2022 17:37 Відповісти
якщо не посадить Порошенка, їй Беня очі на дупу натягне.
показати весь коментар
11.01.2022 17:38 Відповісти
Вроде ж она как раз не подписалась под обвинениями?
показати весь коментар
11.01.2022 17:39 Відповісти
Один вопрос: За что?
показати весь коментар
11.01.2022 17:40 Відповісти
Щоб було...
показати весь коментар
11.01.2022 17:52 Відповісти
не треба нікого смішити але і не смішно просто огидно
показати весь коментар
11.01.2022 17:44 Відповісти
Это только официально, думаю там бабла в разы больше.
показати весь коментар
11.01.2022 17:45 Відповісти
Шо-то в последнее время затихло "око государево"....
Наверное, допёрла, что на горизонте - "очко нелоховское" замаячило !
У неё сейчас одна задача - как не сесть после смены власти !!!
показати весь коментар
11.01.2022 17:46 Відповісти
Так она спецом ничего такого не подписывает -берет ,в случае чего,отпуск и улепетывает из Киева вечно
показати весь коментар
11.01.2022 17:51 Відповісти
око государево
показати весь коментар
11.01.2022 17:47 Відповісти
В Офісі генпрокурора зазначили, що із зарплати Венедіктової стягується податок і військовий збір. Джерело:

Можно подумать...что у других это из зарплаты не удерживают...и эта мадама прям совершает подвиг...
показати весь коментар
11.01.2022 17:47 Відповісти
Неплохая зряплата!
показати весь коментар
11.01.2022 17:47 Відповісти
Бачу ти дуже радий за неї.
показати весь коментар
11.01.2022 18:26 Відповісти
Да задолбали зекрысам белые зарплаты считать...это уже только совсем для придурочных зайдет )
показати весь коментар
11.01.2022 17:49 Відповісти
интересно, куда она свою вовинутыщу потратит? )))) на книги наверное?)))
показати весь коментар
11.01.2022 17:50 Відповісти
А Муж сколько раз увольнялся и восстанавливался типа "по конкурсу" в полиции??? И при этом получал почти по ляму денег?!
показати весь коментар
11.01.2022 17:53 Відповісти
Чем заработала?
показати весь коментар
11.01.2022 17:58 Відповісти
что-то маловато.
Плохо работала наверное
показати весь коментар
11.01.2022 18:05 Відповісти
сколько прибыли она сгенерировала? У нас теперь капитализм и чиновник на государственной службе не должен так много получать, особенно когда бюджет формируется из ОВГЗ.
показати весь коментар
11.01.2022 18:05 Відповісти
********* документи, затягуються справи, по три рази на рік відпустки, і за це усе - премії, надбавки, винагороди. Вот как нужно, милая моя, а ты растерялси (с)
показати весь коментар
11.01.2022 18:23 Відповісти
Да? И шо ж она такого сделала на такие бабки???
показати весь коментар
11.01.2022 18:26 Відповісти
4500 долларов в месяц. Ну чуть больше учителей. В чем проблема ?
показати весь коментар
11.01.2022 18:43 Відповісти
это все ерунда! важно - СКОЛЬКО ОНА ПОТРАТИЛА???)
показати весь коментар
11.01.2022 18:44 Відповісти
Один Пискун заменил бы все эти прокуратуры,НАБУ и прочие там *** и денег бы намного меньше бы потратили.
показати весь коментар
11.01.2022 18:51 Відповісти
Я заработала в 2021 году, только официальных денег
1,5 лимона гривен. А ты, лох проголосовавший за
Зе и СН в 2019 году, сколько заработал в 2021?
показати весь коментар
11.01.2022 19:26 Відповісти
это не считая ночные смены?
показати весь коментар
11.01.2022 19:31 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 20:40 Відповісти
народ!! кто то сзнает колличество посаженных чиновников на внушительный срок, сколько миллиардов вернули в бюджет, сколько миллиардов вернули с офшоров!? за что мы этим плядям платим?
показати весь коментар
11.01.2022 21:20 Відповісти
Нормально так. Ценят они свой непосильный труд. Вот моему тестю, ему без малого 92 года, к пенсии аж 500 грн добавили и субсидию уже который год не торопятся, мягко говоря, назначать. А так-то мы за Венедиктову рады. Ага. И за Лещенка тоже. Коболева жаль, на что теперь жить будет. Разве что дети и внуки помогать будут, как мы нашему деду. Не пойму только одно - Епоха бідності закінчилась?
показати весь коментар
11.01.2022 21:57 Відповісти
 
 