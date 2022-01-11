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Азербайджан (771) Армения (824)

Азербайджан заявляет о гибели военного из-за обстрела со стороны Армении

Азербайджан заявляет о гибели военного из-за обстрела со стороны Армении

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что военный погиб в результате провокации со стороны Армении. Руководство Минобороны Азербайджана выразило соболезнования родным и близким погибшего, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате соответствующих мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, противоположная сторона была подавлена. Вся ответственность за напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Минобороны Армении заявили, что именно силы Азербайджана открыли огонь по позициям на участке Верхняя Шоржа Гегаркуникской области. Поэтому один военнослужащий сил Армении получил ранение средней тяжести. Спустя некоторое время стрельба возобновилась, а количество пострадавших возросло.

"Данные о потерях армянской стороны уточняются. Сейчас известно о трех раненых", - отметили в Минобороны Армении.

Предыдущий инцидент с перестрелкой на границе Азербайджана и Армении произошел 8 января. Тогда обстрел завершился без потерь среди военных и техники.

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Топ комментарии
+5
пора открывать ответный огонь
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11.01.2022 18:45
+5
Там Турки в оба глаза следят за х**лом и пышыняней, не зря они параше в рога говорят, полезешь к Азербайджану удавим, так шо то только в кремлятнике думают шо авось как всегда пройдет! Как видим перетянуть внимание на Казахстан не вышло, в тех странах шо послали туда контингенты шорох поднимается, свои КГБ звонят и просят шоб не писали в сетях ничего про события в Казахстане, ОДКБ шататься начинает, Токаев уже говорит про вывод войск через 2 дня, главный пукинский гергенерал просит еще людей и техники, а Китай медленно но показательно уже ширинку ростегивать начинает, ***** сам понял как они обоссрались со своими террористами которые трупы с морга еще и успели сп*здить, Кыргыстанский лидер вообще позориться не захотел в это сюре потому что понял шо зашквар космического масштаба, вот и на Токашку с Пукашкой смотрят как на психиниски больняшек, даже Лука почуял шо ПАМАГИТЕ, не зря про скученую шею заговорил, мол резко влево, вправо начнем крутить скрутим к **** шею, сам пукин как воды в морду набрал сидел и кхе-кхе-кхе выдавал, я надеялся шо на какомто разе кхе не выйдет и оно здохнет в прямом эфире!
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11.01.2022 19:19
+4
Пукин пытается максимально отвлечь мировую общественность от Украины...
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11.01.2022 18:37
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Пукин пытается максимально отвлечь мировую общественность от Украины...
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11.01.2022 18:37 Ответить
Там Турки в оба глаза следят за х**лом и пышыняней, не зря они параше в рога говорят, полезешь к Азербайджану удавим, так шо то только в кремлятнике думают шо авось как всегда пройдет! Как видим перетянуть внимание на Казахстан не вышло, в тех странах шо послали туда контингенты шорох поднимается, свои КГБ звонят и просят шоб не писали в сетях ничего про события в Казахстане, ОДКБ шататься начинает, Токаев уже говорит про вывод войск через 2 дня, главный пукинский гергенерал просит еще людей и техники, а Китай медленно но показательно уже ширинку ростегивать начинает, ***** сам понял как они обоссрались со своими террористами которые трупы с морга еще и успели сп*здить, Кыргыстанский лидер вообще позориться не захотел в это сюре потому что понял шо зашквар космического масштаба, вот и на Токашку с Пукашкой смотрят как на психиниски больняшек, даже Лука почуял шо ПАМАГИТЕ, не зря про скученую шею заговорил, мол резко влево, вправо начнем крутить скрутим к **** шею, сам пукин как воды в морду набрал сидел и кхе-кхе-кхе выдавал, я надеялся шо на какомто разе кхе не выйдет и оно здохнет в прямом эфире!
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11.01.2022 19:19 Ответить
пора открывать ответный огонь
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11.01.2022 18:45 Ответить
пора звільняти Ереван .
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11.01.2022 19:16 Ответить
Сначала им нужно выдать немного азербайджанских паспортов, а потом спасать соотечественников😁
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11.01.2022 19:19 Ответить
А что там делают российские "миротворцьі" целой бригадой ? Арак пьют ? 😂
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11.01.2022 19:30 Ответить
Теперь хайские арабы стреляют из-за спины русских солдат,поставленных по всей границе.Русские же у них холопы-у режима калантаряно-мишустянов(по матери).Горрод императора Ганория(Ган Эр-кровей муж)-ГанКенди( наз.убийцей мирн.жит.Баку в 1918г.степаном шаумяном) как и весь АхырБах(Карабах) Кремль не возвращает ИндоПэриджану=ГрекоАнару(РИМ с герб Баку=3 огня)=ОдЭр(ТарТар,а не татар,Азэр)бэйджану.Хотят чтоб Др.РИМ требовал Одербэнд(Дербенд) и Кремль.
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11.01.2022 19:32 Ответить
ОдЭрБэнд=Дербенд.
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16.01.2022 13:44 Ответить
По сообщениям армянских СМИ в результате ответного удара с Байрактара на позиции возле села Верин Шоржа армянские войска имеют двух погибщих и четырех раненных.
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11.01.2022 20:48 Ответить
По последним данным потери армянской стороны - 4 погибщих и 5 раненных.
https://www.youtube.com/watch?v=LWvGDQ_VBYQ&ab_channel=VardanGhukasyan%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%82%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6
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11.01.2022 20:50 Ответить
Похоже участники оккупации Казахстана слишком уверовали в свои силы. Пора азербайджанцам расчехлять байрактары.
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12.01.2022 04:48 Ответить
 
 