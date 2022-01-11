Азербайджан заявляет о гибели военного из-за обстрела со стороны Армении

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что военный погиб в результате провокации со стороны Армении. Руководство Минобороны Азербайджана выразило соболезнования родным и близким погибшего, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате соответствующих мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, противоположная сторона была подавлена. Вся ответственность за напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Минобороны Армении заявили, что именно силы Азербайджана открыли огонь по позициям на участке Верхняя Шоржа Гегаркуникской области. Поэтому один военнослужащий сил Армении получил ранение средней тяжести. Спустя некоторое время стрельба возобновилась, а количество пострадавших возросло.

"Данные о потерях армянской стороны уточняются. Сейчас известно о трех раненых", - отметили в Минобороны Армении.

Предыдущий инцидент с перестрелкой на границе Азербайджана и Армении произошел 8 января. Тогда обстрел завершился без потерь среди военных и техники.

Читайте также: Армения и Азербайджан сообщают о потерях в боях