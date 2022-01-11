Азербайджан заявляє про загибель військового через обстріл з боку Вірменії

Азербайджан та Вірменія обмінялися звинуваченнями в обстрілах.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що військовий загинув внаслідок провокації з боку Вірменії. Керівництво Міноборони Азербайджану висловило співчуття рідним та близьким загиблого, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті відповідних заходів, вжитих підрозділами азербайджанської армії, протилежна сторона була замовчувана. Вся відповідальність за напруженість лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", – йдеться у дописі.

Своєю чергою в прес-службі Міноборони Вірменії заявили, що саме сили Азербайджану відкрили вогонь по позиціях на ділянці Верхня Шоржа Гегаркунікської області. Через це один військовослужбовець сил Вірменії отримав поранення середньої тяжкості. Дещо згодом стрілянина поновилася, а кількість потерпілих зросла.

"Дані про втрати вірменської сторони уточнюються. Зараз відомо про трьох поранених", - зазначили в Міноборони Вірменії.

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Попередній інцидент з перестрілкою на кордоні Азербайджану та Вірменії відбувся 8 січня. Тоді обстріл завершився без втрат серед військових та техніки.