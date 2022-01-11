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Азербайджан (839) Вірменія (735)

Азербайджан заявляє про загибель військового через обстріл з боку Вірменії

Азербайджан заявляє про загибель військового через обстріл з боку Вірменії

Азербайджан та Вірменія обмінялися звинуваченнями в обстрілах.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що військовий загинув внаслідок провокації з боку Вірменії. Керівництво Міноборони Азербайджану висловило співчуття рідним та близьким загиблого, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті відповідних заходів, вжитих підрозділами азербайджанської армії, протилежна сторона була замовчувана. Вся відповідальність за напруженість лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", – йдеться у дописі.

Своєю чергою в прес-службі Міноборони Вірменії заявили, що саме сили Азербайджану відкрили вогонь по позиціях на ділянці Верхня Шоржа Гегаркунікської області. Через це один військовослужбовець сил Вірменії отримав поранення середньої тяжкості. Дещо згодом стрілянина поновилася, а кількість потерпілих зросла.

"Дані про втрати вірменської сторони уточнюються. Зараз відомо про трьох поранених", - зазначили в Міноборони Вірменії.

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Попередній інцидент з перестрілкою на кордоні Азербайджану та Вірменії відбувся 8 січня. Тоді обстріл завершився без втрат серед військових та техніки.

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Топ коментарі
+5
пора открывать ответный огонь
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11.01.2022 18:45
+5
Там Турки в оба глаза следят за х**лом и пышыняней, не зря они параше в рога говорят, полезешь к Азербайджану удавим, так шо то только в кремлятнике думают шо авось как всегда пройдет! Как видим перетянуть внимание на Казахстан не вышло, в тех странах шо послали туда контингенты шорох поднимается, свои КГБ звонят и просят шоб не писали в сетях ничего про события в Казахстане, ОДКБ шататься начинает, Токаев уже говорит про вывод войск через 2 дня, главный пукинский гергенерал просит еще людей и техники, а Китай медленно но показательно уже ширинку ростегивать начинает, ***** сам понял как они обоссрались со своими террористами которые трупы с морга еще и успели сп*здить, Кыргыстанский лидер вообще позориться не захотел в это сюре потому что понял шо зашквар космического масштаба, вот и на Токашку с Пукашкой смотрят как на психиниски больняшек, даже Лука почуял шо ПАМАГИТЕ, не зря про скученую шею заговорил, мол резко влево, вправо начнем крутить скрутим к **** шею, сам пукин как воды в морду набрал сидел и кхе-кхе-кхе выдавал, я надеялся шо на какомто разе кхе не выйдет и оно здохнет в прямом эфире!
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11.01.2022 19:19
+4
Пукин пытается максимально отвлечь мировую общественность от Украины...
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11.01.2022 18:37
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Пукин пытается максимально отвлечь мировую общественность от Украины...
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11.01.2022 18:37 Відповісти
Там Турки в оба глаза следят за х**лом и пышыняней, не зря они параше в рога говорят, полезешь к Азербайджану удавим, так шо то только в кремлятнике думают шо авось как всегда пройдет! Как видим перетянуть внимание на Казахстан не вышло, в тех странах шо послали туда контингенты шорох поднимается, свои КГБ звонят и просят шоб не писали в сетях ничего про события в Казахстане, ОДКБ шататься начинает, Токаев уже говорит про вывод войск через 2 дня, главный пукинский гергенерал просит еще людей и техники, а Китай медленно но показательно уже ширинку ростегивать начинает, ***** сам понял как они обоссрались со своими террористами которые трупы с морга еще и успели сп*здить, Кыргыстанский лидер вообще позориться не захотел в это сюре потому что понял шо зашквар космического масштаба, вот и на Токашку с Пукашкой смотрят как на психиниски больняшек, даже Лука почуял шо ПАМАГИТЕ, не зря про скученую шею заговорил, мол резко влево, вправо начнем крутить скрутим к **** шею, сам пукин как воды в морду набрал сидел и кхе-кхе-кхе выдавал, я надеялся шо на какомто разе кхе не выйдет и оно здохнет в прямом эфире!
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11.01.2022 19:19 Відповісти
пора открывать ответный огонь
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11.01.2022 18:45 Відповісти
пора звільняти Ереван .
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11.01.2022 19:16 Відповісти
Сначала им нужно выдать немного азербайджанских паспортов, а потом спасать соотечественников😁
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11.01.2022 19:19 Відповісти
А что там делают российские "миротворцьі" целой бригадой ? Арак пьют ? 😂
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11.01.2022 19:30 Відповісти
Теперь хайские арабы стреляют из-за спины русских солдат,поставленных по всей границе.Русские же у них холопы-у режима калантаряно-мишустянов(по матери).Горрод императора Ганория(Ган Эр-кровей муж)-ГанКенди( наз.убийцей мирн.жит.Баку в 1918г.степаном шаумяном) как и весь АхырБах(Карабах) Кремль не возвращает ИндоПэриджану=ГрекоАнару(РИМ с герб Баку=3 огня)=ОдЭр(ТарТар,а не татар,Азэр)бэйджану.Хотят чтоб Др.РИМ требовал Одербэнд(Дербенд) и Кремль.
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11.01.2022 19:32 Відповісти
ОдЭрБэнд=Дербенд.
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16.01.2022 13:44 Відповісти
По сообщениям армянских СМИ в результате ответного удара с Байрактара на позиции возле села Верин Шоржа армянские войска имеют двух погибщих и четырех раненных.
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11.01.2022 20:48 Відповісти
По последним данным потери армянской стороны - 4 погибщих и 5 раненных.
https://www.youtube.com/watch?v=LWvGDQ_VBYQ&ab_channel=VardanGhukasyan%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%82%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6
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11.01.2022 20:50 Відповісти
Похоже участники оккупации Казахстана слишком уверовали в свои силы. Пора азербайджанцам расчехлять байрактары.
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12.01.2022 04:48 Відповісти
 
 