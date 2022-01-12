В Украине начинается очередная волна COVID-19, - НАН
Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщает Национальная академия наук Украины в прогнозе развития заболеваемости, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество положительных тестов выросло почти на 40% относительно минимума последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов. Украина, в общем-то, следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени. Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемическим тенденциям ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность также могут оказать существенное влияние на динамику эпидемии", - говорится в прогнозе.
Также сообщается, что среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12–18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) – в течение недели 19 – 25 января 2022 года.
"Наблюдаемая летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности. Такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. В последние 3-5 дней среди больных выросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет, которая, в частности, стала чаще попадать в больницы", - отмечают в Национальной академии наук Украины.
"Вакцины предоставляют высокую защиту против госпитализации, уровень которой до сих пор не получил возможного снижения на фоне распространения штамма "Омикрон", как это можно ожидать учитывая данные стран мира. Полные данные о возрастной структуре больных свидетельствуют о высоком уровне эффективности вакцин во всех возрастных категориях ", – добавили в НАНУ.
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Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61de78f59a7947ff4e05d856?from=newsfeed
Чкнамене, поки в нас число одужавших щодня більше, ніж нових випадків - то математично це означає ,що захворюваність падає
А теперь ковидобесы внимание ....На дополнительные уколы бегооом...ручки в локтях сгибаем, корпус тела подаем вперед..Марш!!!!
Африка,арабский мир,индусы при их голоде,грязи и нищите - за два года должны были вымереть если принять все как нам подают о ковидле,но нет, живут,плодятся, и все ок, да и во всем мире так же.Ни у одной страны в мире даже минимальный порог эпидемии (термина который изменил воз за несколько лет до ковидлы) не преодалели.
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=869671337&oldid=869671238#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=869671337&oldid=869671238#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
Взяв навмання версію за 20 листопада 2018 року.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=869671337&oldid=869671238
26 грудня 2016 текст такий же.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=756674951&oldid=756674857
Приймати в цьому участь не хочу, але вимушений.
Всі депутати повертаються ситі та щасливі в гульок , треба їх відгородити від "потустороннього " реального світу.
https://news.finance.ua/ru/news/-/506868/biontech-prognoziruet-do-17-mlrd-evro-vyruchki-ot-prodazhi-vaktsin-v-2022-godu
Местные антивакцы то чё? не колите прививку если не хотите, чё вы тут топчитесь в комментариях?
и, в Украине, не отстраняют людей от работы, если он не укололся щмурдяком?? в Украине не нарушают права людей, которые против экспериментов на себе?
шлюшко и ко-дла - организовали геноцид населения, лишив их работы, свободного передвижения в общественном транспорте..
хотя и вакцинированные, и не уколотые - одинаково передают вирус..
скоро выяснятся побочки от этих уколов, за которые шлюшко получило миллионные откаты..
шлюшко будет отвечать за принудительную вакцинацию здорового населения Украины экспериментальным препаратом, с непонятными, для здоровья уколотых, последствиями..
шлюшко добивает медицину, оно бредит, что медицина - это просто уколы населению, за которые шлюшко получает откаты и за последствия которых не надо отвечать, люди же подписываю "добровольную" якобы на процедуре..
все закупки шмурдяка из бюджета засекречены, понятно, что выведены, под эту аферу - миллионы денег налогоплательщиков..