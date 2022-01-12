В Украине начинается очередная волна COVID-19, - НАН

Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины в прогнозе развития заболеваемости, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество положительных тестов выросло почти на 40% относительно минимума последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов. Украина, в общем-то, следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени. Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемическим тенденциям ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность также могут оказать существенное влияние на динамику эпидемии", - говорится в прогнозе.

Также сообщается, что среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12–18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) – в течение недели 19 – 25 января 2022 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мировой рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили более чем у 2,8 млн человек. ИНФОГРАФИКА

"Наблюдаемая летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности. Такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. В последние 3-5 дней среди больных выросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет, которая, в частности, стала чаще попадать в больницы", - отмечают в Национальной академии наук Украины.

"Вакцины предоставляют высокую защиту против госпитализации, уровень которой до сих пор не получил возможного снижения на фоне распространения штамма "Омикрон", как это можно ожидать учитывая данные стран мира. Полные данные о возрастной структуре больных свидетельствуют о высоком уровне эффективности вакцин во всех возрастных категориях ", – добавили в НАНУ.



