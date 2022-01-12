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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине начинается очередная волна COVID-19, - НАН

В Украине начинается очередная волна COVID-19, - НАН

Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины в прогнозе развития заболеваемости, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество положительных тестов выросло почти на 40% относительно минимума последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов. Украина, в общем-то, следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени. Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемическим тенденциям ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность также могут оказать существенное влияние на динамику эпидемии", - говорится в прогнозе.

Также сообщается, что среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12–18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) – в течение недели 19 – 25 января 2022 года.

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"Наблюдаемая летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности. Такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. В последние 3-5 дней среди больных выросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет, которая, в частности, стала чаще попадать в больницы", - отмечают в Национальной академии наук Украины.

"Вакцины предоставляют высокую защиту против госпитализации, уровень которой до сих пор не получил возможного снижения на фоне распространения штамма "Омикрон", как это можно ожидать учитывая данные стран мира. Полные данные о возрастной структуре больных свидетельствуют о высоком уровне эффективности вакцин во всех возрастных категориях ", – добавили в НАНУ.

В Украине начинается очередная волна COVID-19, - НАН 01
В Украине начинается очередная волна COVID-19, - НАН 02

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Никакой разницы, хотьконя,хоть в избу.Если принять КАК ДОЛЖНОЕ что вирус рукотворен (а не верить в уханьскую мышь), то весь кипеш будет ровно столько сколько расчитали те кто его выпустил, и не имеет значение ни статус,ни жизненый цикл,ни здоровый образ жизни (хотя его нужно придерживатся) человека - вирус убивает и снижает иммунитет ровно у тех,на кого он запущен.Все остальные его переносят не сильнее простуды и гриппа.
Африка,арабский мир,индусы при их голоде,грязи и нищите - за два года должны были вымереть если принять все как нам подают о ковидле,но нет, живут,плодятся, и все ок, да и во всем мире так же.Ни у одной страны в мире даже минимальный порог эпидемии (термина который изменил воз за несколько лет до ковидлы) не преодалели.
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12.01.2022 09:24
+6
Новый год отгуляли? иммунитет в местах мскопления людей проверили после прививок..?

А теперь ковидобесы внимание ....На дополнительные уколы бегооом...ручки в локтях сгибаем, корпус тела подаем вперед..Марш!!!!
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12.01.2022 09:10
+6
Так само у нас казала ліфтерша в обласній лікарні, ковідобеси, гейтс, жидомасони... Вже 40 днів справили, 45 років, жінка з тих що коня на скаку...
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12.01.2022 09:16
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Ой клоуны.что хотят то и делают
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12.01.2022 09:04 Ответить
Общество , 12 янв, 10:40
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Борисов и Симоньян выразили соболезнования в связи со смертью Зеленского

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61de78f59a7947ff4e05d856?from=newsfeed
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12.01.2022 09:48 Ответить
Кто слабый - тот и заболевает. Такие являются бесполезным балластом, значит их нужно отправить на кладбище. Нужны только сильные рабы.
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12.01.2022 09:05 Ответить
Примусовий природній відбір
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12.01.2022 09:09 Ответить
На кладбище отправляют совсем другие заболевания! Они были до ковида и никуда не делись в ковидный период!
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12.01.2022 09:30 Ответить
Хто керує статистикою - той керує й епідемією.
Чкнамене, поки в нас число одужавших щодня більше, ніж нових випадків - то математично це означає ,що захворюваність падає
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12.01.2022 09:06 Ответить
Вакцины около 50млн заказали,около 10млн в помощь.И куда теперь девать 60млн?
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12.01.2022 09:10 Ответить
Що це ви відбираєте хліб у академіків. Дохторів наук Киви та Безуглої?
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12.01.2022 09:13 Ответить
Безуглая теж ?
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12.01.2022 12:45 Ответить
Ви що, не бачили яка вона розумна? Думки обганяють мову і далеко попереду.
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12.01.2022 12:50 Ответить
Новый год отгуляли? иммунитет в местах мскопления людей проверили после прививок..?

А теперь ковидобесы внимание ....На дополнительные уколы бегооом...ручки в локтях сгибаем, корпус тела подаем вперед..Марш!!!!
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12.01.2022 09:10 Ответить
Щас еще в ополонку начнут лезть.скажу так.больницам выгодно что бы была епидемия
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12.01.2022 09:14 Ответить
Так само у нас казала ліфтерша в обласній лікарні, ковідобеси, гейтс, жидомасони... Вже 40 днів справили, 45 років, жінка з тих що коня на скаку...
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12.01.2022 09:16 Ответить
То вона від 5g заразилась в ліфті. Короновірус навіть гине від опромінення.
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12.01.2022 09:20 Ответить
Никакой разницы, хотьконя,хоть в избу.Если принять КАК ДОЛЖНОЕ что вирус рукотворен (а не верить в уханьскую мышь), то весь кипеш будет ровно столько сколько расчитали те кто его выпустил, и не имеет значение ни статус,ни жизненый цикл,ни здоровый образ жизни (хотя его нужно придерживатся) человека - вирус убивает и снижает иммунитет ровно у тех,на кого он запущен.Все остальные его переносят не сильнее простуды и гриппа.
Африка,арабский мир,индусы при их голоде,грязи и нищите - за два года должны были вымереть если принять все как нам подают о ковидле,но нет, живут,плодятся, и все ок, да и во всем мире так же.Ни у одной страны в мире даже минимальный порог эпидемии (термина который изменил воз за несколько лет до ковидлы) не преодалели.
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12.01.2022 09:24 Ответить
Ось визначення з Вікі.

An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=869671337&oldid=869671238#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=869671337&oldid=869671238#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.

Взяв навмання версію за 20 листопада 2018 року.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=869671337&oldid=869671238

26 грудня 2016 текст такий же.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=756674951&oldid=756674857
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12.01.2022 15:20 Ответить
Взагалі не розумію цього розподілу, вакси, антивакси.. більшість вибрала владу ок. Нараза просто або виконуєш її вказівки або не виконуєш, але не приймаєш участь в тому, що органузовує ця влада, магазини, транспорт, ресторани, стадіони, сидишь собі в квартирі, будинку, хуторі, селі і крутиш дулі привитим.
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12.01.2022 09:20 Ответить
Шо організовує ця влада? Окрім відосіків нічого не помітив. І високих цін та збільшення бідняків біля помийок.
Приймати в цьому участь не хочу, але вимушений.
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12.01.2022 09:24 Ответить
По умовчанню все організовує, їй же податки платять, чи думаєте що єдиний соціальний внесок йде скіфам чи Речі посполитій? Я не можу сказати за чи проти вакцинації, я вакцинувався і перехворів свого часу, просто від антиваксів особисто чув про літаки НАТО над Чернівцями, що щось розпилюють, тому трохи їх сторожусь.
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12.01.2022 09:27 Ответить
Ну поздравляю. Ради етого же две недели назад сняли карантин и дали по тысяче для посещение кинотеатров. Я не знаю в какой стране еще давали деньги чтобы заразить весь народ.
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12.01.2022 09:21 Ответить
В США давали, справа в тому що цей "омікрон" більш легкий, але більш інфікуючий, тобто це було очікуванно.
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12.01.2022 09:24 Ответить
Насколько я знаю в США давали деньгами чтобы люди потерявшие работу или сидя на изоляции могли купить себе еду и необходимое, а не для посещения общественных развлекательных заведений.
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12.01.2022 09:27 Ответить
Ну да, якось так, але враховуючи наш менталітет, я тупо пішов та купив дитині квитки в кінотеатр, і так блін квиток 100 грн, а попкорн 170 грн.
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12.01.2022 09:29 Ответить
Хто дав гроші? Осел з бюджету видав. Не заробив а просто з вашого гаманця вам витягнув та вам і дав.
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12.01.2022 09:26 Ответить
Я о том же. Ограбил народ а потом как издевательство выдал ваучеры для посещения квартала и макулатуру. Герега через свои Епицентры на макулатуре зарабатывает больше чем на стройматериалах. Притом макулатура в основном из Китая и Рашки. Я другой такой страны не знаю....
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12.01.2022 09:31 Ответить
Цирк Шапито от частной компании ВОЗ летом внезапно окончится...
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12.01.2022 09:40 Ответить
Концерти кварталу вже пройшли ,звьозди типу Осадчої ,бабосів накосли та вже на островах гріються. Далі на горизонті голодні бунти , пора лохдауни (яке гарне слово) вводити .

Всі депутати повертаються ситі та щасливі в гульок , треба їх відгородити від "потустороннього " реального світу.
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12.01.2022 09:52 Ответить
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12.01.2022 10:05 Ответить
Все, що ви хотіли знати про вакцинацію, але боялися запитати:
https://news.finance.ua/ru/news/-/506868/biontech-prognoziruet-do-17-mlrd-evro-vyruchki-ot-prodazhi-vaktsin-v-2022-godu
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12.01.2022 10:29 Ответить
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12.01.2022 10:16 Ответить
одно не пойму, ну ладно штатные запоребриковые боты под каждой новстью про ковид пишут всю муть про "егоженет, распыляют самолеты нато" и т.д.
Местные антивакцы то чё? не колите прививку если не хотите, чё вы тут топчитесь в комментариях?
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12.01.2022 10:54 Ответить
а что так можно было?
и, в Украине, не отстраняют людей от работы, если он не укололся щмурдяком?? в Украине не нарушают права людей, которые против экспериментов на себе?
шлюшко и ко-дла - организовали геноцид населения, лишив их работы, свободного передвижения в общественном транспорте..
хотя и вакцинированные, и не уколотые - одинаково передают вирус..

скоро выяснятся побочки от этих уколов, за которые шлюшко получило миллионные откаты..
шлюшко будет отвечать за принудительную вакцинацию здорового населения Украины экспериментальным препаратом, с непонятными, для здоровья уколотых, последствиями..
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12.01.2022 11:57 Ответить
АТВ? ботняк) даже лень отвечать на такую галиматью) тяни ногу на срувесну и там рассказывай, здесь на бояру не подают)
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12.01.2022 12:07 Ответить
шлюшко никак не успокоится, мало они они наворовали этой афере.. бредят что их любимая "пандемия" будет вечно, чтобы из бюджета, и дальше - постоянно списывать на "борьбу" с "пандемией" миллионы бюджетных денег ..
шлюшко добивает медицину, оно бредит, что медицина - это просто уколы населению, за которые шлюшко получает откаты и за последствия которых не надо отвечать, люди же подписываю "добровольную" якобы на процедуре..
все закупки шмурдяка из бюджета засекречены, понятно, что выведены, под эту аферу - миллионы денег налогоплательщиков..
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12.01.2022 12:09 Ответить
 
 