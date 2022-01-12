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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні починається чергова хвиля COVID-19, - НАН

В Україні починається чергова хвиля COVID-19, - НАН

Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР тестів дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Національна академія наук України у прогнозі щодо розвитку захворюваності, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня, також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів. Україна, загалом, слідує тенденціям країн східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі. Так як початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних, то зараз важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Згідно з даними про заразність штаму "Омікрон" та епідемічними тенденціями низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул та сезонність також можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії", - йдеться в прогнозі.

Також повідомляється, що середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) протягом тижня 12–18 січня 2022 року та 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) – протягом тижня 19 – 25 січня 2022 року.

"Спостережувана летальність зросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-тижневої давнини. Таке зростання відбулось переважно за рахунок змін у віковій структурі хворих і не має відношення до патогенних властивостей вірусу. У останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років, що, зокрема, стала частіше потрапляти до лікарень", - зазначають в Нацакадемії наук України.

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"Вакцини надають високий захист проти госпіталізації, рівень якого досі не зазнав можливого зниження на тлі поширення штаму "Омікрон", як це можна очікувати з огляду на дані країн світу. Повні дані про вікову структуру хворих свідчать про високий рівень ефективності вакцин в усіх вікових категоріях", - додали в НАНУ.

В Україні починається чергова хвиля COVID-19, - НАН 01
В Україні починається чергова хвиля COVID-19, - НАН 02

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Никакой разницы, хотьконя,хоть в избу.Если принять КАК ДОЛЖНОЕ что вирус рукотворен (а не верить в уханьскую мышь), то весь кипеш будет ровно столько сколько расчитали те кто его выпустил, и не имеет значение ни статус,ни жизненый цикл,ни здоровый образ жизни (хотя его нужно придерживатся) человека - вирус убивает и снижает иммунитет ровно у тех,на кого он запущен.Все остальные его переносят не сильнее простуды и гриппа.
Африка,арабский мир,индусы при их голоде,грязи и нищите - за два года должны были вымереть если принять все как нам подают о ковидле,но нет, живут,плодятся, и все ок, да и во всем мире так же.Ни у одной страны в мире даже минимальный порог эпидемии (термина который изменил воз за несколько лет до ковидлы) не преодалели.
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12.01.2022 09:24
+6
Новый год отгуляли? иммунитет в местах мскопления людей проверили после прививок..?

А теперь ковидобесы внимание ....На дополнительные уколы бегооом...ручки в локтях сгибаем, корпус тела подаем вперед..Марш!!!!
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12.01.2022 09:10
+6
Так само у нас казала ліфтерша в обласній лікарні, ковідобеси, гейтс, жидомасони... Вже 40 днів справили, 45 років, жінка з тих що коня на скаку...
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12.01.2022 09:16
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Ой клоуны.что хотят то и делают
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12.01.2022 09:04 Відповісти
Общество , 12 янв, 10:40
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Борисов и Симоньян выразили соболезнования в связи со смертью Зеленского

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61de78f59a7947ff4e05d856?from=newsfeed
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12.01.2022 09:48 Відповісти
Кто слабый - тот и заболевает. Такие являются бесполезным балластом, значит их нужно отправить на кладбище. Нужны только сильные рабы.
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12.01.2022 09:05 Відповісти
Примусовий природній відбір
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12.01.2022 09:09 Відповісти
На кладбище отправляют совсем другие заболевания! Они были до ковида и никуда не делись в ковидный период!
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12.01.2022 09:30 Відповісти
Хто керує статистикою - той керує й епідемією.
Чкнамене, поки в нас число одужавших щодня більше, ніж нових випадків - то математично це означає ,що захворюваність падає
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12.01.2022 09:06 Відповісти
Вакцины около 50млн заказали,около 10млн в помощь.И куда теперь девать 60млн?
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12.01.2022 09:10 Відповісти
Що це ви відбираєте хліб у академіків. Дохторів наук Киви та Безуглої?
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12.01.2022 09:13 Відповісти
Безуглая теж ?
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12.01.2022 12:45 Відповісти
Ви що, не бачили яка вона розумна? Думки обганяють мову і далеко попереду.
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12.01.2022 12:50 Відповісти
Новый год отгуляли? иммунитет в местах мскопления людей проверили после прививок..?

А теперь ковидобесы внимание ....На дополнительные уколы бегооом...ручки в локтях сгибаем, корпус тела подаем вперед..Марш!!!!
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12.01.2022 09:10 Відповісти
Щас еще в ополонку начнут лезть.скажу так.больницам выгодно что бы была епидемия
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12.01.2022 09:14 Відповісти
Так само у нас казала ліфтерша в обласній лікарні, ковідобеси, гейтс, жидомасони... Вже 40 днів справили, 45 років, жінка з тих що коня на скаку...
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12.01.2022 09:16 Відповісти
То вона від 5g заразилась в ліфті. Короновірус навіть гине від опромінення.
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12.01.2022 09:20 Відповісти
Никакой разницы, хотьконя,хоть в избу.Если принять КАК ДОЛЖНОЕ что вирус рукотворен (а не верить в уханьскую мышь), то весь кипеш будет ровно столько сколько расчитали те кто его выпустил, и не имеет значение ни статус,ни жизненый цикл,ни здоровый образ жизни (хотя его нужно придерживатся) человека - вирус убивает и снижает иммунитет ровно у тех,на кого он запущен.Все остальные его переносят не сильнее простуды и гриппа.
Африка,арабский мир,индусы при их голоде,грязи и нищите - за два года должны были вымереть если принять все как нам подают о ковидле,но нет, живут,плодятся, и все ок, да и во всем мире так же.Ни у одной страны в мире даже минимальный порог эпидемии (термина который изменил воз за несколько лет до ковидлы) не преодалели.
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12.01.2022 09:24 Відповісти
Ось визначення з Вікі.

An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=869671337&oldid=869671238#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=869671337&oldid=869671238#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.

Взяв навмання версію за 20 листопада 2018 року.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=869671337&oldid=869671238

26 грудня 2016 текст такий же.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=756674951&oldid=756674857
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12.01.2022 15:20 Відповісти
Взагалі не розумію цього розподілу, вакси, антивакси.. більшість вибрала владу ок. Нараза просто або виконуєш її вказівки або не виконуєш, але не приймаєш участь в тому, що органузовує ця влада, магазини, транспорт, ресторани, стадіони, сидишь собі в квартирі, будинку, хуторі, селі і крутиш дулі привитим.
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12.01.2022 09:20 Відповісти
Шо організовує ця влада? Окрім відосіків нічого не помітив. І високих цін та збільшення бідняків біля помийок.
Приймати в цьому участь не хочу, але вимушений.
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12.01.2022 09:24 Відповісти
По умовчанню все організовує, їй же податки платять, чи думаєте що єдиний соціальний внесок йде скіфам чи Речі посполитій? Я не можу сказати за чи проти вакцинації, я вакцинувався і перехворів свого часу, просто від антиваксів особисто чув про літаки НАТО над Чернівцями, що щось розпилюють, тому трохи їх сторожусь.
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12.01.2022 09:27 Відповісти
Ну поздравляю. Ради етого же две недели назад сняли карантин и дали по тысяче для посещение кинотеатров. Я не знаю в какой стране еще давали деньги чтобы заразить весь народ.
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12.01.2022 09:21 Відповісти
В США давали, справа в тому що цей "омікрон" більш легкий, але більш інфікуючий, тобто це було очікуванно.
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12.01.2022 09:24 Відповісти
Насколько я знаю в США давали деньгами чтобы люди потерявшие работу или сидя на изоляции могли купить себе еду и необходимое, а не для посещения общественных развлекательных заведений.
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12.01.2022 09:27 Відповісти
Ну да, якось так, але враховуючи наш менталітет, я тупо пішов та купив дитині квитки в кінотеатр, і так блін квиток 100 грн, а попкорн 170 грн.
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12.01.2022 09:29 Відповісти
Хто дав гроші? Осел з бюджету видав. Не заробив а просто з вашого гаманця вам витягнув та вам і дав.
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12.01.2022 09:26 Відповісти
Я о том же. Ограбил народ а потом как издевательство выдал ваучеры для посещения квартала и макулатуру. Герега через свои Епицентры на макулатуре зарабатывает больше чем на стройматериалах. Притом макулатура в основном из Китая и Рашки. Я другой такой страны не знаю....
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12.01.2022 09:31 Відповісти
Цирк Шапито от частной компании ВОЗ летом внезапно окончится...
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12.01.2022 09:40 Відповісти
Концерти кварталу вже пройшли ,звьозди типу Осадчої ,бабосів накосли та вже на островах гріються. Далі на горизонті голодні бунти , пора лохдауни (яке гарне слово) вводити .

Всі депутати повертаються ситі та щасливі в гульок , треба їх відгородити від "потустороннього " реального світу.
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12.01.2022 09:52 Відповісти
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12.01.2022 10:05 Відповісти
Все, що ви хотіли знати про вакцинацію, але боялися запитати:
https://news.finance.ua/ru/news/-/506868/biontech-prognoziruet-do-17-mlrd-evro-vyruchki-ot-prodazhi-vaktsin-v-2022-godu
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12.01.2022 10:29 Відповісти
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12.01.2022 10:16 Відповісти
одно не пойму, ну ладно штатные запоребриковые боты под каждой новстью про ковид пишут всю муть про "егоженет, распыляют самолеты нато" и т.д.
Местные антивакцы то чё? не колите прививку если не хотите, чё вы тут топчитесь в комментариях?
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12.01.2022 10:54 Відповісти
а что так можно было?
и, в Украине, не отстраняют людей от работы, если он не укололся щмурдяком?? в Украине не нарушают права людей, которые против экспериментов на себе?
шлюшко и ко-дла - организовали геноцид населения, лишив их работы, свободного передвижения в общественном транспорте..
хотя и вакцинированные, и не уколотые - одинаково передают вирус..

скоро выяснятся побочки от этих уколов, за которые шлюшко получило миллионные откаты..
шлюшко будет отвечать за принудительную вакцинацию здорового населения Украины экспериментальным препаратом, с непонятными, для здоровья уколотых, последствиями..
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12.01.2022 11:57 Відповісти
АТВ? ботняк) даже лень отвечать на такую галиматью) тяни ногу на срувесну и там рассказывай, здесь на бояру не подают)
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12.01.2022 12:07 Відповісти
шлюшко никак не успокоится, мало они они наворовали этой афере.. бредят что их любимая "пандемия" будет вечно, чтобы из бюджета, и дальше - постоянно списывать на "борьбу" с "пандемией" миллионы бюджетных денег ..
шлюшко добивает медицину, оно бредит, что медицина - это просто уколы населению, за которые шлюшко получает откаты и за последствия которых не надо отвечать, люди же подписываю "добровольную" якобы на процедуре..
все закупки шмурдяка из бюджета засекречены, понятно, что выведены, под эту аферу - миллионы денег налогоплательщиков..
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12.01.2022 12:09 Відповісти
 
 