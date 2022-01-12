В Україні починається чергова хвиля COVID-19, - НАН
Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР тестів дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на COVID-19.
Про це повідомляє Національна академія наук України у прогнозі щодо розвитку захворюваності, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня, також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів. Україна, загалом, слідує тенденціям країн східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі. Так як початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних, то зараз важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Згідно з даними про заразність штаму "Омікрон" та епідемічними тенденціями низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул та сезонність також можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії", - йдеться в прогнозі.
Також повідомляється, що середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) протягом тижня 12–18 січня 2022 року та 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) – протягом тижня 19 – 25 січня 2022 року.
"Спостережувана летальність зросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-тижневої давнини. Таке зростання відбулось переважно за рахунок змін у віковій структурі хворих і не має відношення до патогенних властивостей вірусу. У останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років, що, зокрема, стала частіше потрапляти до лікарень", - зазначають в Нацакадемії наук України.
"Вакцини надають високий захист проти госпіталізації, рівень якого досі не зазнав можливого зниження на тлі поширення штаму "Омікрон", як це можна очікувати з огляду на дані країн світу. Повні дані про вікову структуру хворих свідчать про високий рівень ефективності вакцин в усіх вікових категоріях", - додали в НАНУ.
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Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61de78f59a7947ff4e05d856?from=newsfeed
Чкнамене, поки в нас число одужавших щодня більше, ніж нових випадків - то математично це означає ,що захворюваність падає
А теперь ковидобесы внимание ....На дополнительные уколы бегооом...ручки в локтях сгибаем, корпус тела подаем вперед..Марш!!!!
Африка,арабский мир,индусы при их голоде,грязи и нищите - за два года должны были вымереть если принять все как нам подают о ковидле,но нет, живут,плодятся, и все ок, да и во всем мире так же.Ни у одной страны в мире даже минимальный порог эпидемии (термина который изменил воз за несколько лет до ковидлы) не преодалели.
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=869671337&oldid=869671238#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=869671337&oldid=869671238#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
Взяв навмання версію за 20 листопада 2018 року.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=869671337&oldid=869671238
26 грудня 2016 текст такий же.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemic&diff=756674951&oldid=756674857
Приймати в цьому участь не хочу, але вимушений.
Всі депутати повертаються ситі та щасливі в гульок , треба їх відгородити від "потустороннього " реального світу.
https://news.finance.ua/ru/news/-/506868/biontech-prognoziruet-do-17-mlrd-evro-vyruchki-ot-prodazhi-vaktsin-v-2022-godu
Местные антивакцы то чё? не колите прививку если не хотите, чё вы тут топчитесь в комментариях?
и, в Украине, не отстраняют людей от работы, если он не укололся щмурдяком?? в Украине не нарушают права людей, которые против экспериментов на себе?
шлюшко и ко-дла - организовали геноцид населения, лишив их работы, свободного передвижения в общественном транспорте..
хотя и вакцинированные, и не уколотые - одинаково передают вирус..
скоро выяснятся побочки от этих уколов, за которые шлюшко получило миллионные откаты..
шлюшко будет отвечать за принудительную вакцинацию здорового населения Украины экспериментальным препаратом, с непонятными, для здоровья уколотых, последствиями..
шлюшко добивает медицину, оно бредит, что медицина - это просто уколы населению, за которые шлюшко получает откаты и за последствия которых не надо отвечать, люди же подписываю "добровольную" якобы на процедуре..
все закупки шмурдяка из бюджета засекречены, понятно, что выведены, под эту аферу - миллионы денег налогоплательщиков..