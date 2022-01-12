Проводить военные учения у границ Украины Россия не собирается, - Песков

Россия будет продолжать проводить военные учения на своей территории, никакой связи между маневрами войск и переговорами с Западом нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли связь между учениями Западного военного округа и переговорами РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности, он сказал: "Никакой связи нет. Мы говорим все же о наших подразделениях и военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил".

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о новых военных учениях у границы с Украиной.

Позже стало известно, что США ожидают от РФ разъяснений по поводу новых военных учений вблизи Украины.

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