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Новости Агрессия России против Украины Война
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Проводить военные учения у границ Украины Россия не собирается, - Песков

Проводить военные учения у границ Украины Россия не собирается, - Песков

Россия будет продолжать проводить военные учения на своей территории, никакой связи между маневрами войск и переговорами с Западом нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли связь между учениями Западного военного округа и переговорами РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности, он сказал: "Никакой связи нет. Мы говорим все же о наших подразделениях и военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил".

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о новых военных учениях у границы с Украиной.

Позже стало известно, что США ожидают от РФ разъяснений по поводу новых военных учений вблизи Украины.

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Автор: 

армия РФ (19238) Песков Дмитрий (1877) россия (95546) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+5
А что она собирается? Напасть под видом учений?
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12.01.2022 15:14
+4
ихтамнеты - это не афоризм... это способ существования русо/военщины...
думаю ему не один десяток лет... отработанная до автоматизма практика...
на словах - врать в глаза, на деле - граница только там, где дали в рыло и обломали рога...
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12.01.2022 15:38
+3
Еще в 70-е годьі , после подписания Хельсенских соглашений по безопасности и сотрудничеству в Европе , все согласились ограничить концентрацию войск и проведение военньіх учений на приграничньіх территориях . Бьіли разработаньі механизмьі , обеспечивающие прозрачность и взаимньій контроль военной активности . Москва сегодня игнорирует данньіе механизмьі в отношении приграничньіх с Украиной территорий . Песков занимается дешевой демагогией !
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12.01.2022 15:33
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А что она собирается? Напасть под видом учений?
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12.01.2022 15:14 Ответить
Звиздят как дышат.
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12.01.2022 15:15 Ответить
Что ж ти фраєр здал назад?
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12.01.2022 15:22 Ответить
Еще в 70-е годьі , после подписания Хельсенских соглашений по безопасности и сотрудничеству в Европе , все согласились ограничить концентрацию войск и проведение военньіх учений на приграничньіх территориях . Бьіли разработаньі механизмьі , обеспечивающие прозрачность и взаимньій контроль военной активности . Москва сегодня игнорирует данньіе механизмьі в отношении приграничньіх с Украиной территорий . Песков занимается дешевой демагогией !
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12.01.2022 15:33 Ответить
Заглавие новости не соответствует содержанию. К тому же если учесть что это очередной бред писькова.
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12.01.2022 15:37 Ответить
Кончай гад мутить, мы уже запланировали и приготовились к отпору.
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12.01.2022 15:37 Ответить
ихтамнеты - это не афоризм... это способ существования русо/военщины...
думаю ему не один десяток лет... отработанная до автоматизма практика...
на словах - врать в глаза, на деле - граница только там, где дали в рыло и обломали рога...
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12.01.2022 15:38 Ответить
Хтось всрався?
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12.01.2022 15:39 Ответить
Да, *****
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12.01.2022 15:55 Ответить
Аааа...То думаю-шо воно русским духом запахло))
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12.01.2022 16:10 Ответить
Учения -это проверка боевой подготовки. Как часто надо проверять? Для призывников один раз в год,для профи реже. Дорогостоящие игрища необходимы в условиях подготовки к военным действиям, в критический момент международной обстановки. Кто угрожает ядерным пациентам,которых санитары развязывают на пару часов в сутки?
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12.01.2022 15:49 Ответить
О как ,а ну-ка твари ,пошли НАХ с Крыма и Донбасса ...
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12.01.2022 16:17 Ответить
 
 