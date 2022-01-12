Проводити військові навчання біля кордонів України Росія не збирається, - Пєсков

Росія продовжуватиме проводити військові навчання на своїй території, жодного зв'язку між маневрами військ та переговорами із Заходом немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи є зв'язок між навчаннями Західного військового округу та переговорами РФ із США та НАТО щодо гарантій безпеки, він сказав: "Ніякого зв'язку немає. Ми говоримо все ж про наші підрозділи та наші військові округи на території нашої країни, військове будівництво та військові навчання тривали, тривають і триватимуть, це звичайна практика будь-яких збройних сил".

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про нові військові навчання біля кордону з Україною.

Пізніше стало відомо, що США очікують від РФ роз'яснень щодо нових військових навчань поблизу України.

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