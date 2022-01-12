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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Проводити військові навчання біля кордонів України Росія не збирається, - Пєсков

Проводити військові навчання біля кордонів України Росія не збирається, - Пєсков

Росія продовжуватиме проводити військові навчання на своїй території, жодного зв'язку між маневрами військ та переговорами із Заходом немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи є зв'язок між навчаннями Західного військового округу та переговорами РФ із США та НАТО щодо гарантій безпеки, він сказав: "Ніякого зв'язку немає. Ми говоримо все ж про наші підрозділи та наші військові округи на території нашої країни, військове будівництво та військові навчання тривали, тривають і триватимуть, це звичайна практика будь-яких збройних сил".

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про нові військові навчання біля кордону з Україною

Пізніше стало відомо, що США очікують від РФ роз'яснень щодо нових військових навчань поблизу України.

Читайте: У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо готовності до "нормандського" саміту: РФ теж готова, але треба виконати наявні домовленості

Автор: 

армія рф (17388) Пєсков Дмитро (1629) росія (65191) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+5
А что она собирается? Напасть под видом учений?
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12.01.2022 15:14
+4
ихтамнеты - это не афоризм... это способ существования русо/военщины...
думаю ему не один десяток лет... отработанная до автоматизма практика...
на словах - врать в глаза, на деле - граница только там, где дали в рыло и обломали рога...
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12.01.2022 15:38
+3
Еще в 70-е годьі , после подписания Хельсенских соглашений по безопасности и сотрудничеству в Европе , все согласились ограничить концентрацию войск и проведение военньіх учений на приграничньіх территориях . Бьіли разработаньі механизмьі , обеспечивающие прозрачность и взаимньій контроль военной активности . Москва сегодня игнорирует данньіе механизмьі в отношении приграничньіх с Украиной территорий . Песков занимается дешевой демагогией !
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12.01.2022 15:33
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А что она собирается? Напасть под видом учений?
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12.01.2022 15:14 Відповісти
Звиздят как дышат.
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12.01.2022 15:15 Відповісти
Что ж ти фраєр здал назад?
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12.01.2022 15:22 Відповісти
Еще в 70-е годьі , после подписания Хельсенских соглашений по безопасности и сотрудничеству в Европе , все согласились ограничить концентрацию войск и проведение военньіх учений на приграничньіх территориях . Бьіли разработаньі механизмьі , обеспечивающие прозрачность и взаимньій контроль военной активности . Москва сегодня игнорирует данньіе механизмьі в отношении приграничньіх с Украиной территорий . Песков занимается дешевой демагогией !
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12.01.2022 15:33 Відповісти
Заглавие новости не соответствует содержанию. К тому же если учесть что это очередной бред писькова.
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12.01.2022 15:37 Відповісти
Кончай гад мутить, мы уже запланировали и приготовились к отпору.
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12.01.2022 15:37 Відповісти
ихтамнеты - это не афоризм... это способ существования русо/военщины...
думаю ему не один десяток лет... отработанная до автоматизма практика...
на словах - врать в глаза, на деле - граница только там, где дали в рыло и обломали рога...
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12.01.2022 15:38 Відповісти
Хтось всрався?
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12.01.2022 15:39 Відповісти
Да, *****
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12.01.2022 15:55 Відповісти
Аааа...То думаю-шо воно русским духом запахло))
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12.01.2022 16:10 Відповісти
Учения -это проверка боевой подготовки. Как часто надо проверять? Для призывников один раз в год,для профи реже. Дорогостоящие игрища необходимы в условиях подготовки к военным действиям, в критический момент международной обстановки. Кто угрожает ядерным пациентам,которых санитары развязывают на пару часов в сутки?
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12.01.2022 15:49 Відповісти
О как ,а ну-ка твари ,пошли НАХ с Крыма и Донбасса ...
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12.01.2022 16:17 Відповісти
 
 