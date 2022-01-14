Следователи ждут возвращения Порошенко для проведения процессуальных действий, - ГБР

В ГБР надеются, что правоохранители проведут следственные действия с пятым президентом Петром Порошенко в понедельник, 17 января.

Об этом на брифинге сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР расследует уголовное производство по преступной схеме поставки в течение 2014-2015 гг. угля с временно оккупированных территорий и содействия деятельности терорганизациям "ЛДНР" группой граждан Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. Производство расследуется по статьям "финансирование терроризма", "госизмена" и "создание террористической организации", - рассказала она.

17 декабря 2021 года следователи ГБР пытались вручить Порошенко повестку о вызове в ГБР для проведения следственных и процессуальных действий, однако, добавила Сапьян, он это проигнорировал.

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По версии ГБР, Порошенко в тот же день приобрел билет в Стамбул уже после того, как ему пытались вручить повестку, и покинул пределы Украины.

"Заявление адвокатов о том, что якобы поездка была заранее спланирована, не соответствует действительности. 20 декабря 2021 года в уголовном производстве пятому президенту Украины поставлено в известность о подозрении в совершении государственной измены и содействии терорганизациям", - сказала представительница ГБР.

Также она добавила, что статьей 42 предусмотрено, что подозреваемый обязан прибывать по вызову следователя, прокурора, следователя судьи и суда.

"Сегодня органы следствия ждут возвращения Петра Порошенко для проведения соответствующих процессуальных действий. Надеемся, что такое заседание состоится в понедельник. Подозреваемый прибудет в суд, так как и сам анонсировал. Общество ожидает конкретных процессуальных решений без политизации и манипуляций", - отметила Сапьян.

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Также в ГБР не исключается возможность перекрестного допроса Порошенко и Медведчука.

"На сколько мне известно, уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности. И если будет соответствующая база, и потребность, то следователи соберут соответствующий фактаж и пригласят на перекрестный допрос упомянутых лиц", - сказала Сапьян.