Восстановить удалось еще не все пострадавшие от хакеров сайты, - Госспецсвязи

Часть сайтов, пострадавших от хакерской атаки в ночь на пятницу, уже возобновила работу, остальные заработают в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь, передает Цензор.НЕТ.

Щиголь, в частности, отметил, что от хакерской атаки пострадали почти 70 сайтов центральных и региональных органов власти.

Кроме того, отметил он, часть сайтов, в частности портал "Дія", отключена вместе с администраторами, чтобы сделать невозможным распространение атаки на другие ресурсы.

"Наши специалисты вместе с коллегами из других служб исследуют этот инцидент и собирают доказательства. Сейчас мы собираем цифровые доказательства, анализируем логфайлы, чтобы понять всю цепочку реализации этой атаки", - сообщил Щиголь.

По его словам, пока не обнаружено никаких угроз для данных о гражданах, поскольку такие данные хранятся не на сайтах, а в соответствующих реестрах. Доступ к ним осуществляется через специальную защищенную систему обмена данными между реестрами "Трембита".

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"И еще одно: мы не остаемся наедине с врагом, использующим фактически неограниченные ресурсы для агрессии против нашего государства в кибепространстве. Ситуацию хорошо видят и понимают наши европейские и американские партнеры, которые предложили нам свою помощь", - добавил Щиголь.

Глава Госспецсвязи также сообщил, что наблюдается постоянный рост количества киберинцидентов и кибератак на 10-12% за квартал.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что в ночь с 13 на 14 января произошла хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и т.д. На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. В то же время контент сайтов не был изменен, а утечка персональных данных, по имеющейся информации, не произошла.