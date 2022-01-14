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киберпреступление (762) хакер (1171) Госспецсвязь (173) кибербезопасность (663) Щиголь Юрий (13)

Восстановить удалось еще не все пострадавшие от хакеров сайты, - Госспецсвязи

Восстановить удалось еще не все пострадавшие от хакеров сайты, - Госспецсвязи

Часть сайтов, пострадавших от хакерской атаки в ночь на пятницу, уже возобновила работу, остальные заработают в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь, передает Цензор.НЕТ.

Щиголь, в частности, отметил, что от хакерской атаки пострадали почти 70 сайтов центральных и региональных органов власти.

Кроме того, отметил он, часть сайтов, в частности портал "Дія", отключена вместе с администраторами, чтобы сделать невозможным распространение атаки на другие ресурсы.

"Наши специалисты вместе с коллегами из других служб исследуют этот инцидент и собирают доказательства. Сейчас мы собираем цифровые доказательства, анализируем логфайлы, чтобы понять всю цепочку реализации этой атаки", - сообщил Щиголь.

По его словам, пока не обнаружено никаких угроз для данных о гражданах, поскольку такие данные хранятся не на сайтах, а в соответствующих реестрах. Доступ к ним осуществляется через специальную защищенную систему обмена данными между реестрами "Трембита".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы готовы ответить", - Ермак о кибератаке на правительственные сайты Украины

"И еще одно: мы не остаемся наедине с врагом, использующим фактически неограниченные ресурсы для агрессии против нашего государства в кибепространстве. Ситуацию хорошо видят и понимают наши европейские и американские партнеры, которые предложили нам свою помощь", - добавил Щиголь.

Глава Госспецсвязи также сообщил, что наблюдается постоянный рост количества киберинцидентов и кибератак на 10-12% за квартал.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что в ночь с 13 на 14 января произошла хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и т.д. На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. В то же время контент сайтов не был изменен, а утечка персональных данных, по имеющейся информации, не произошла.
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Топ комментарии
+15
"Сьогодні нам показали, якими можуть бути "вибори в смартфоні" від Зеленського."
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14.01.2022 18:40
+7
Федоров пише, що деякі сайти державні відключені спеціально. Тобто, це найрозумніше що можна було зробити в даному випадку? Кібербезпеки, протидії, в принципі не існує у нас? І всі ці служби спеціальні тільки порномоделей на сайтах ловити здатні схоже.
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14.01.2022 18:41
+6
Держспецзвязок розпустити, Юрія Щиголя вигнати на хрін і найняти нових знаючих фахівців

- Набрали тупих дармоїдів..
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14.01.2022 18:42
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"Сьогодні нам показали, якими можуть бути "вибори в смартфоні" від Зеленського."
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14.01.2022 18:40 Ответить
под прикрытием кибератаки, спёрли, наверное, всю важную информацию
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14.01.2022 18:45 Ответить
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14.01.2022 19:37 Ответить
Федоров пише, що деякі сайти державні відключені спеціально. Тобто, це найрозумніше що можна було зробити в даному випадку? Кібербезпеки, протидії, в принципі не існує у нас? І всі ці служби спеціальні тільки порномоделей на сайтах ловити здатні схоже.
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14.01.2022 18:41 Ответить
"спецы" сидят порнуху пересматривают ... твари...
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14.01.2022 19:06 Ответить
Дебилы, сэр. Пардон, ЗЕлёные слуги нарИда.
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14.01.2022 19:10 Ответить
Держспецзвязок розпустити, Юрія Щиголя вигнати на хрін і найняти нових знаючих фахівців

- Набрали тупих дармоїдів..
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14.01.2022 18:42 Ответить
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14.01.2022 18:47 Ответить
Громадяне, здавайте свої песональні дані у електронні системи, зробіть життя спецслужб легшим.
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14.01.2022 18:48 Ответить
Вот поэтому и напрягает эта вся цифровизация..вирус- и тебя нет в базе, доказывай, что ты гражданин и вообще существуешь)))
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14.01.2022 18:54 Ответить
кому???
підлеглим свого шефа???
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14.01.2022 18:59 Ответить
Держат раздутый штат ******* - и киберполиции, и СБУ и ещё уйма всякой срани, сидящей на окладах и работающих непонятно на кого...

- бездельников обосрали кацапы - показав что это просто стадо бездельников на окладах.
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14.01.2022 19:05 Ответить
Главный пацан в кибервойсках муж бенядиктовой САМ бенядиктов!
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14.01.2022 19:23 Ответить
Интересно, Венедиктов хоть знает, что такое ping? tracert? arp?
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14.01.2022 19:43 Ответить
У меня загранпаспорт спёрли из дии.
Так шо я теперь получается невыездной?
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14.01.2022 20:24 Ответить
 
 