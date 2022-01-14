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кіберзлочин (809) хакер (1334) Держспецзв'язок (340) кібербезпека (1140) Щиголь Юрій (23)

Відновити вдалося ще не всі сайти, що постраждали від хакерів, - Держспецзв’язку

Відновити вдалося ще не всі сайти, що постраждали від хакерів, - Держспецзв’язку

Частина з сайтів, що постраждали від хакерської атаки в ніч проти п'ятниці, вже відновила роботу, решта запрацює найближчим часом.

Про це повідомив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ.

Щиголь, зокрема, зазначив, що від атаки хакерів постраждали майже 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.

Крім того, зазначив він, частину сайтів, зокрема портал "Дія", відключено разом з адміністраторами, щоб унеможливити поширення атаки на інші ресурси.

"Наші фахівці разом із колегами з інших служб досліджують цей інцидент та збирають докази. Зараз ми збираємо цифрові докази, аналізуємо логфайли, щоб зрозуміти весь ланцюжок реалізації цієї атаки", - повідомив Щиголь.

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За його словами, наразі не виявлено жодних загроз для даних про громадян, оскільки такі дані зберігаються не на сайтах, а у відповідних реєстрах. Доступ до них здійснюється через спеціальну захищену систему обміну даними між реєстрами "Трембіта".

"І ще одне: ми не залишаємось наодинці з ворогом, який використовує фактично необмежені ресурси для агресії проти нашої держави у кібепросторі. Ситуацію добре бачать і розуміють наші європейські та американські партнери, які запропонували нам свою допомогу", - додав Щиголь.

Голова Держспецзв'язку також повідомив, що спостерігається постійне зростання кількості кіберінцидентів та кібератак на 10-12% за квартал.

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Раніше Служба безпеки України повідомила, що в ніч із 13 на 14 січня відбулася хакерська атака на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та ін. На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Водночас контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не відбулося.

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Топ коментарі
+15
"Сьогодні нам показали, якими можуть бути "вибори в смартфоні" від Зеленського."
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14.01.2022 18:40
+7
Федоров пише, що деякі сайти державні відключені спеціально. Тобто, це найрозумніше що можна було зробити в даному випадку? Кібербезпеки, протидії, в принципі не існує у нас? І всі ці служби спеціальні тільки порномоделей на сайтах ловити здатні схоже.
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14.01.2022 18:41
+6
Держспецзвязок розпустити, Юрія Щиголя вигнати на хрін і найняти нових знаючих фахівців

- Набрали тупих дармоїдів..
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14.01.2022 18:42
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"Сьогодні нам показали, якими можуть бути "вибори в смартфоні" від Зеленського."
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14.01.2022 18:40 Відповісти
под прикрытием кибератаки, спёрли, наверное, всю важную информацию
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14.01.2022 18:45 Відповісти
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14.01.2022 19:37 Відповісти
Федоров пише, що деякі сайти державні відключені спеціально. Тобто, це найрозумніше що можна було зробити в даному випадку? Кібербезпеки, протидії, в принципі не існує у нас? І всі ці служби спеціальні тільки порномоделей на сайтах ловити здатні схоже.
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14.01.2022 18:41 Відповісти
"спецы" сидят порнуху пересматривают ... твари...
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14.01.2022 19:06 Відповісти
Дебилы, сэр. Пардон, ЗЕлёные слуги нарИда.
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14.01.2022 19:10 Відповісти
Держспецзвязок розпустити, Юрія Щиголя вигнати на хрін і найняти нових знаючих фахівців

- Набрали тупих дармоїдів..
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14.01.2022 18:42 Відповісти
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14.01.2022 18:47 Відповісти
Громадяне, здавайте свої песональні дані у електронні системи, зробіть життя спецслужб легшим.
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14.01.2022 18:48 Відповісти
Вот поэтому и напрягает эта вся цифровизация..вирус- и тебя нет в базе, доказывай, что ты гражданин и вообще существуешь)))
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14.01.2022 18:54 Відповісти
кому???
підлеглим свого шефа???
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14.01.2022 18:59 Відповісти
Держат раздутый штат ******* - и киберполиции, и СБУ и ещё уйма всякой срани, сидящей на окладах и работающих непонятно на кого...

- бездельников обосрали кацапы - показав что это просто стадо бездельников на окладах.
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14.01.2022 19:05 Відповісти
Главный пацан в кибервойсках муж бенядиктовой САМ бенядиктов!
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14.01.2022 19:23 Відповісти
Интересно, Венедиктов хоть знает, что такое ping? tracert? arp?
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14.01.2022 19:43 Відповісти
У меня загранпаспорт спёрли из дии.
Так шо я теперь получается невыездной?
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14.01.2022 20:24 Відповісти
 
 