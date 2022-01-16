67 населенных пунктов в стране до сих пор обесточены, - ГСЧС
По состоянию на утро воскресенья, 16 января, из-за непогоды обесточенными остаются 67 населенных пунктов в 5 областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в справке ГСЧС.
В Житомирской области света нет в 25 населенных пунктах, в Черниговской – в 20, в Сумской – 12, в Киевской – 9 и в Донецкой – 1.
В ночь с 14 на 15 января в с. Коломыйчиха Сватовского района в Луганской области в результате шквального ветра повреждена крыша из металлопрофиля двухэтажного здания сельского совета и сельского клуба на площади.
На Харьковщине в г. Люботин повреждена крыша четырехэтажного общежития Люботинского лицея железнодорожного транспорта.
В г. Богуслав Киевской области повреждена крыша в учебном корпусе Богусловского центра профессионального образования.
В с. Лосиновка Черниговского района повреждена крыша в одноэтажном здании спортивного зала школы.
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