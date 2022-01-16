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67 населенных пунктов в стране до сих пор обесточены, - ГСЧС

67 населенных пунктов в стране до сих пор обесточены, - ГСЧС

По состоянию на утро воскресенья, 16 января, из-за непогоды обесточенными остаются 67 населенных пунктов в 5 областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в справке ГСЧС.

В Житомирской области света нет в 25 населенных пунктах, в Черниговской – в 20, в Сумской – 12, в Киевской – 9 и в Донецкой – 1.

В ночь с 14 на 15 января в с. Коломыйчиха Сватовского района в Луганской области в результате шквального ветра повреждена крыша из металлопрофиля двухэтажного здания сельского совета и сельского клуба на площади.

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На Харьковщине в г. Люботин повреждена крыша четырехэтажного общежития Люботинского лицея железнодорожного транспорта.

В г. Богуслав Киевской области повреждена крыша в учебном корпусе Богусловского центра профессионального образования.

В с. Лосиновка Черниговского района повреждена крыша в одноэтажном здании спортивного зала школы.

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непогода (816) ГСЧС (4977) электроэнергия (772)


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Враждебная погода!
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16.01.2022 12:12 Ответить
А также во многих местах непригодное для эксплуатации и низкое качество линий электро передач коррупция и воровство в ДТЕК
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16.01.2022 13:02 Ответить
У природи немає поганої погоди. Усе взаємопов'язане. Навіть коли людина втручається в закони природи, вона знає, як з цим боротись.
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16.01.2022 12:16 Ответить
В Житомирской области света нет в 25 населенных пунктах, Источник:
Нет подачи электроэнергии, а не света , свет является производной от выработанной электроэнергии
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16.01.2022 12:58 Ответить
 
 