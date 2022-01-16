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67 населених пунктів у країні досі знеструмлені, - ДСНС

67 населених пунктів у країні досі знеструмлені, - ДСНС

Станом на ранок неділі, 16 січня через негоду знеструмленими лишаються 67 населених пунктів у 5 областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у довідці ДСНС.

У Житомирській області світла немає у 25 населених пунктах, у Чернігівській – у 20, у Сумській – 12, у Київській – 9 та у Донецькій – 1.

В ніч з 14 на 15 січня в с. Коломийчиха Сватівського району у Луганській області внаслідок шквального вітру пошкоджено дах з металопрофілю двоповерхової будівлі сільської ради та сільського клубу на площі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок негоди в країні знеструмлено 1,4 тис. населених пунктів, - ДСНС

На Харківщині у м. Люботин пошкоджено дах чотириповерхового гуртожитку Люботинського ліцею залізничного транспорту.

У м. Богуслав Київської області пошкоджено дах у навчальному корпусі Богусловського центру професійної освіти.

У с. Лосинівка Чернігівського району пошкоджено дах в одноповерховій будівлі спортивного залу школи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду знеструмлено 241 населений пункт у чотирьох областях України, - ДСНС

негода (757) ДСНС (5116) Електрика (2042)


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Враждебная погода!
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16.01.2022 12:12 Відповісти
А также во многих местах непригодное для эксплуатации и низкое качество линий электро передач коррупция и воровство в ДТЕК
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16.01.2022 13:02 Відповісти
У природи немає поганої погоди. Усе взаємопов'язане. Навіть коли людина втручається в закони природи, вона знає, як з цим боротись.
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16.01.2022 12:16 Відповісти
В Житомирской области света нет в 25 населенных пунктах, Источник:
Нет подачи электроэнергии, а не света , свет является производной от выработанной электроэнергии
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16.01.2022 12:58 Відповісти
 
 