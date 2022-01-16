В начале недели в Украине будет снежно и ветрено

В ближайшие сутки, 17 января, в Украине ожидается ветреная погода с разнообразными осадками, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ночью в северных и западных областях ожидается небольшой снег, днем по всей Украине, кроме южной части, умеренный снег, мокрый снег, на остальных территориях - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных областях, днем по Украине 17-22 м/с, в Карпатском регионе 25-28 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге 5-7° тепла. В Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег; порывы ветра 25-30 м/с, метель. Температура ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза.

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В Киеве ночью небольшой снег; днем умеренный мокрый снег; утром, днем порывы ветра 17-22 м/с; температура воздуха ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 января самая высокая температура воздуха днем была зафиксирована на отметке +8,7°С в 1993 году, самая низкая - ночью на отметке -24,9°С в 1940 году.

Сильные порывы ветра ожидаются в северных и западных областях Украины с ночи понедельника.

17 января ночью в западных и северных областях, днем по всей Украине порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Во вторник, 18 января, в Украине ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, по всей стране порывы 17-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

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Температура воздуха ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; в южной и восточной частях ночью 0-5° мороза, днем около 0°; в Карпатах ночью и днем 8-13° мороза.

В Киеве – небольшой снег; температура воздуха ночью 5-7° мороза, днем 3-5° мороза.