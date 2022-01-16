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Новини
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На початку тижня в Україні буде сніжно та вітряно

Найближчої доби, 17 січня, в Україні очікується вітряна погода з різноманітними опадами, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.

Уночі в північних і західних областях очікується невеликий сніг, вдень по всій Україні, крім південної частини, помірний сніг, мокрий сніг, на решті територій - без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, у Карпатському регіоні 25-28 м/с.

Температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні 5-7° тепла. У Карпатах вночі невеликий, вдень значний сніг; пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

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На початку тижня в Україні буде сніжно та вітряно 01

У Києві вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг; вранці, вдень пориви вітру 17-22 м/с; температура повітря вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 17 січня найвищу температуру повітря вдень було зафіксовано на позначці +8,7°С у 1993 році, найнижчу - вночі на позначці -24,9°С у 1940 році.

Сильні пориви вітру очікуються у північних та західних областях України вже з ночі понеділка.

17 січня вночі у західних та північних областях, вдень по всій Україні пориви вітру 17-22 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с ( II рівень небезпеки, помаранчевий).

У вівторок, 18 січня, в Україні очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, по всій країні пориви 17-22 м/с, в Карпатах 25-30 м / с.

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Температура повітря вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу; у південній та східній частинах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; у Карпатах вночі та вдень 8-13° морозу.

У Києві - невеликий сніг; температура повітря вночі 5-7° морозу, вдень 3-5° морозу.

погода (789) снігопад (466)


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Топ коментарі
+2
У тебе діжка дірява, Василь!
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16.01.2022 15:00
+1
Говноеды РАБссии... вас уже ничего не спасет...Даже погода...СТАДО Дебидлов... Совкового разлива...
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16.01.2022 14:54
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Головне шо Питро вертається. Заживемо.
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16.01.2022 14:28 Відповісти
питрофобия лечиццо уколом?чы тока шекелем от бени?
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16.01.2022 14:34 Відповісти
Питро - збитий льотчик з манією величі.
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16.01.2022 14:36 Відповісти
У тебе діжка дірява, Василь!
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16.01.2022 15:00 Відповісти
"Повна діжка мовчить а порожня - гучить!"
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16.01.2022 15:13 Відповісти
Пуста діжка- дзвенить (і дзявулить ) !
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16.01.2022 14:38 Відповісти
Говноеды РАБссии... вас уже ничего не спасет...Даже погода...СТАДО Дебидлов... Совкового разлива...
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16.01.2022 14:54 Відповісти
Ольга ********* честно призналась...Порошенко насрал на в Пасть вонючую...,а не толко в Новороссию Путлера...чуть не захлебнулась в собственном дерьме..
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16.01.2022 14:58 Відповісти
Следующая неделя обещает быть интересной. В понедельник Порошенко, вторник астероид, среда Водохреща.
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16.01.2022 14:59 Відповісти
Переживаю, щоб Питро не простудився.
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16.01.2022 15:25 Відповісти
 
 