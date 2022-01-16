В Киеве эвакуировали три ТРЦ - ищут взрывчатку, - ГСЧС

В воскресенье, 16 января, из торгово-развлекательных центров Gulliveг, Ocean Plaza, а также ТЦ "Универмаг "Украина" были эвакуированы работниками и посетителями через сообщения о минировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщила руководитель прессслужбы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве Светлана Водолага.

"В колцентр СБУ поступила информация о минировании ТРЦ Gulliveг, "Украина" и Ocean Plaza, поэтому проводится проверка данных объектов на наличие взрывоопасных предметов и, конечно, эвакуация", - сказала Водолага.

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На уточняющий вопрос о том, почему при эвакуации из ТЦ "Универмаг "Украина" в громкоговоритель объявили, что в здании начался пожар, она объяснила: "Если они включили объявление об эвакуации на случай пожара, просто, возможно, у них нет другого объявления, чтобы эвакуировать людей. Пожара нет".

Как сообщал Укринформ, в последнее время в городах Украины стражам порядка приходится реагировать на сообщение о минировании объектов, что оказывается ложным. Среди них – торговые центры, станции метро, ​​аэропорты, школы, садики.

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