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В Киеве эвакуировали три ТРЦ - ищут взрывчатку, - ГСЧС

В Киеве эвакуировали три ТРЦ - ищут взрывчатку, - ГСЧС

В воскресенье, 16 января, из торгово-развлекательных центров Gulliveг, Ocean Plaza, а также ТЦ "Универмаг "Украина" были эвакуированы работниками и посетителями через сообщения о минировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщила руководитель прессслужбы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве Светлана Водолага.

"В колцентр СБУ поступила информация о минировании ТРЦ Gulliveг, "Украина" и Ocean Plaza, поэтому проводится проверка данных объектов на наличие взрывоопасных предметов и, конечно, эвакуация", - сказала Водолага.

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На уточняющий вопрос о том, почему при эвакуации из ТЦ "Универмаг "Украина" в громкоговоритель объявили, что в здании начался пожар, она объяснила: "Если они включили объявление об эвакуации на случай пожара, просто, возможно, у них нет другого объявления, чтобы эвакуировать людей. Пожара нет".

Как сообщал Укринформ, в последнее время в городах Украины стражам порядка приходится реагировать на сообщение о минировании объектов, что оказывается ложным. Среди них – торговые центры, станции метро, ​​аэропорты, школы, садики.

Смотрите также: Из киевского ТРЦ River Mall срочно эвакуировали людей. Сейчас заведение работает в обычном режиме. ФОТО(обновлено)

Автор: 

Киев (25571) ложная тревога (91) минирование (1446) ГСЧС (4978) трц (57) Водолага Светлана (6)


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Топ комментарии
+5
Пока Украина полностью не закроет границы с Московией, то этот кацапский гибридо-террористический бардак по всей Украине так и будет продолжаться.
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16.01.2022 16:29
+3
чергові отвлєкалкі від завтра

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16.01.2022 16:03
+3
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16.01.2022 16:03
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чергові отвлєкалкі від завтра

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16.01.2022 16:03 Ответить
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16.01.2022 16:03 Ответить
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16.01.2022 16:04 Ответить
Петька воду каламутить, лякає Зелю
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16.01.2022 16:09 Ответить
иди дурбило сватов смотри))))
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16.01.2022 17:25 Ответить
Этот Гулливер и второе доробало рядом, как бельмо на глазу.
Хай бы его взорвали нахрен.
За одно со здания бывшего минстатистики вылетели бы все эти ужасные стекла и его можно было бы стилизовать под окружающие строения.
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16.01.2022 16:12 Ответить
Пока Украина полностью не закроет границы с Московией, то этот кацапский гибридо-террористический бардак по всей Украине так и будет продолжаться.
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16.01.2022 16:29 Ответить
Ищут повод завтра блокировать въезды в Киев...сцикотно
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16.01.2022 16:43 Ответить
Тренується перед жулянами торчок всратий
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16.01.2022 16:56 Ответить
почему наши не минируют всю рашу?
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16.01.2022 17:26 Ответить
Только билеты купил в кино вгулливере,а тут такая новость!) Позвонил на рисепшен, а там говорят что это ФЕЙК НЬЮЗ!!! Бутусов шо ты мутиш?
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16.01.2022 17:47 Ответить
Вот читаю, что "минируют" - "торгові центри, станції метро, аеропорти, школи, садочки."
Если уж так припекло, "минируйте" на здоровье. Только фигней не страдайте, выбирайте правильные объекты - ОПу, зеленые телеканалы, типа "Г+Г", и т.д. Причем ОПу и "Г+Г" желательно ежедневно.
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16.01.2022 20:53 Ответить
 
 