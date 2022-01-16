У Києві евакуювали три ТРЦ - шукають вибухівку, - ДСНС

У неділю, 16 січня, з торгово-розважальних центрів Gulliveг, Ocean Plaza, а також з ТЦ "Універмаг "Україна" евакуювали працівників та відвідувачів через повідомлення про замінування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила керівник пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві Світлана Водолага.

"До колцентру СБУ надійшла інформація про замінування ТРЦ Gulliveг, "Україна" та Ocean Plaza, тому проводиться перевірка даних об'єктів на наявність вибухонебезпечних предметів та, звичайно, евакуація", - сказала Водолага.

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На уточнююче запитання про те, чому при евакуації з ТЦ Універмаг "Україна" у гучномовець оголосили, що в будівлі почалася пожежа, вона пояснила: "Якщо вони включили оголошення про евакуацію на випадок пожежі, просто можливо у них немає іншого оголошення, щоб евакуювати людей. Пожежі немає".

Як повідомляв Укрінформ, останнім часом у містах України правоохоронцям дуже часто доводиться реагувати на повідомлення про замінування об’єктів, що виявляється неправдивим. Серед них - торгові центри, станції метро, аеропорти, школи, садочки.

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