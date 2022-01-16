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У Києві евакуювали три ТРЦ - шукають вибухівку, - ДСНС

У Києві евакуювали три ТРЦ - шукають вибухівку, - ДСНС

У неділю, 16 січня, з торгово-розважальних центрів Gulliveг, Ocean Plaza, а також з ТЦ "Універмаг "Україна" евакуювали працівників та відвідувачів через повідомлення про замінування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила керівник пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві Світлана Водолага.

"До колцентру СБУ надійшла інформація про замінування ТРЦ Gulliveг, "Україна" та Ocean Plaza, тому проводиться перевірка даних об'єктів на наявність вибухонебезпечних предметів та, звичайно, евакуація", - сказала Водолага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий день поспіль у Києві "мінують" ТРЦ - сьогодні шукали вибухівку в Blockbuster Mall

На уточнююче запитання про те, чому при евакуації з ТЦ Універмаг "Україна" у гучномовець оголосили, що в будівлі почалася пожежа, вона пояснила: "Якщо вони включили оголошення про евакуацію на випадок пожежі, просто можливо у них немає іншого оголошення, щоб евакуювати людей. Пожежі немає".

Як повідомляв Укрінформ, останнім часом у містах України правоохоронцям дуже часто доводиться реагувати на повідомлення про замінування об’єктів, що виявляється неправдивим. Серед них - торгові центри, станції метро, аеропорти, школи, садочки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З київського ТРЦ River Mall терміново евакуювали людей. Зараз заклад працює в звичайному режимі. ФОТО (оновлено)

Київ (19524) хибна тривога (68) мінування (1218) ДСНС (5117) ТРЦ (297) Водолага Світлана (6)


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Топ коментарі
+5
Пока Украина полностью не закроет границы с Московией, то этот кацапский гибридо-террористический бардак по всей Украине так и будет продолжаться.
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16.01.2022 16:29
+3
чергові отвлєкалкі від завтра

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16.01.2022 16:03
+3
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16.01.2022 16:03
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чергові отвлєкалкі від завтра

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16.01.2022 16:03 Відповісти
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16.01.2022 16:03 Відповісти
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16.01.2022 16:04 Відповісти
Петька воду каламутить, лякає Зелю
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16.01.2022 16:09 Відповісти
иди дурбило сватов смотри))))
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16.01.2022 17:25 Відповісти
Этот Гулливер и второе доробало рядом, как бельмо на глазу.
Хай бы его взорвали нахрен.
За одно со здания бывшего минстатистики вылетели бы все эти ужасные стекла и его можно было бы стилизовать под окружающие строения.
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16.01.2022 16:12 Відповісти
Пока Украина полностью не закроет границы с Московией, то этот кацапский гибридо-террористический бардак по всей Украине так и будет продолжаться.
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16.01.2022 16:29 Відповісти
Ищут повод завтра блокировать въезды в Киев...сцикотно
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16.01.2022 16:43 Відповісти
Тренується перед жулянами торчок всратий
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16.01.2022 16:56 Відповісти
почему наши не минируют всю рашу?
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16.01.2022 17:26 Відповісти
Только билеты купил в кино вгулливере,а тут такая новость!) Позвонил на рисепшен, а там говорят что это ФЕЙК НЬЮЗ!!! Бутусов шо ты мутиш?
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16.01.2022 17:47 Відповісти
Вот читаю, что "минируют" - "торгові центри, станції метро, аеропорти, школи, садочки."
Если уж так припекло, "минируйте" на здоровье. Только фигней не страдайте, выбирайте правильные объекты - ОПу, зеленые телеканалы, типа "Г+Г", и т.д. Причем ОПу и "Г+Г" желательно ежедневно.
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16.01.2022 20:53 Відповісти
 
 