У Києві евакуювали три ТРЦ - шукають вибухівку, - ДСНС
У неділю, 16 січня, з торгово-розважальних центрів Gulliveг, Ocean Plaza, а також з ТЦ "Універмаг "Україна" евакуювали працівників та відвідувачів через повідомлення про замінування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила керівник пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві Світлана Водолага.
"До колцентру СБУ надійшла інформація про замінування ТРЦ Gulliveг, "Україна" та Ocean Plaza, тому проводиться перевірка даних об'єктів на наявність вибухонебезпечних предметів та, звичайно, евакуація", - сказала Водолага.
На уточнююче запитання про те, чому при евакуації з ТЦ Універмаг "Україна" у гучномовець оголосили, що в будівлі почалася пожежа, вона пояснила: "Якщо вони включили оголошення про евакуацію на випадок пожежі, просто можливо у них немає іншого оголошення, щоб евакуювати людей. Пожежі немає".
Як повідомляв Укрінформ, останнім часом у містах України правоохоронцям дуже часто доводиться реагувати на повідомлення про замінування об’єктів, що виявляється неправдивим. Серед них - торгові центри, станції метро, аеропорти, школи, садочки.
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Хай бы его взорвали нахрен.
За одно со здания бывшего минстатистики вылетели бы все эти ужасные стекла и его можно было бы стилизовать под окружающие строения.
Если уж так припекло, "минируйте" на здоровье. Только фигней не страдайте, выбирайте правильные объекты - ОПу, зеленые телеканалы, типа "Г+Г", и т.д. Причем ОПу и "Г+Г" желательно ежедневно.