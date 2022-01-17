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Посольство США об угрозах российского пропагандиста Красовского: "Неловкая тактика холодной войны"

Посольство США об угрозах российского пропагандиста Красовского:

Посольство США в Украине отреагировало на высказывания российского пропагандиста Красовского.

Об этом посольство сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Антон Красовский с телеканала RT, который называл украинцев "животными" и угрожал сжечь Конституцию Украины, присоединился к Марии Захаровой и другим кремлевским муртадам во все более удивительной риторике против Украины. Никого не введет в заблуждение эта неловкая тактика холодной войны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российский пропагандист, экс-кандидат в мэры Москвы Антон Красовский в эфире российского государственного канала Russia Today угрожал сжечь на Крещатике украинцев вместе с "их Конституцией", в которой прописан курс на вступление в НАТО.

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посольство (1082) пропаганда (3681) россия (95652) США (26827)


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Топ комментарии
+8
Боже, храни Америку! И Украину!
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17.01.2022 12:09
+8
Та підар цей красовський, як він сам про себе говорив, він такий же як *****, то його слова
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17.01.2022 12:17
+6
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17.01.2022 12:30
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рашнги мечтают о возрождении совка.
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17.01.2022 12:07 Ответить
Боже, храни Америку! И Украину!
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17.01.2022 12:09 Ответить
Та підар цей красовський, як він сам про себе говорив, він такий же як *****, то його слова
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17.01.2022 12:17 Ответить
Что поделаешь, ***** он и есть *****. Даже если он гей.
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17.01.2022 12:18 Ответить
забавный ********* этот красовский
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17.01.2022 12:18 Ответить
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17.01.2022 12:30 Ответить
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17.01.2022 12:31 Ответить
Такой же токсичный, носитель духовного сифилиса, заразной имперской азиопской проказы, кремлевского разлива, пид...рас, ( не путать с геями) вдобавок.....тихо..тихо!!! Целого букета вокзальной, немытой, беззубой, вокзальной сифилитички, включая СПИД.
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17.01.2022 15:05 Ответить
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17.01.2022 14:29 Ответить
И все? Лучше бы наложили на этого козла санкции.
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17.01.2022 16:06 Ответить
Каждый порядочный человек ,не только Украинец ,при встрече этого ублюдка ,должен поступить с ним так как ему подсказывает его совесть !
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17.01.2022 16:28 Ответить
 
 