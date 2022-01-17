Посольство США об угрозах российского пропагандиста Красовского: "Неловкая тактика холодной войны"

Посольство США в Украине отреагировало на высказывания российского пропагандиста Красовского.

Об этом посольство сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Антон Красовский с телеканала RT, который называл украинцев "животными" и угрожал сжечь Конституцию Украины, присоединился к Марии Захаровой и другим кремлевским муртадам во все более удивительной риторике против Украины. Никого не введет в заблуждение эта неловкая тактика холодной войны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российский пропагандист, экс-кандидат в мэры Москвы Антон Красовский в эфире российского государственного канала Russia Today угрожал сжечь на Крещатике украинцев вместе с "их Конституцией", в которой прописан курс на вступление в НАТО.

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