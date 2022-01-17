Посольство США про погрози російського пропагандиста Красовського: "Незграбна тактика холодної війни"

Посольство США в Україні відреагувало висловлювання російського пропагандиста Красовського.

Про це посольство повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Антон Красовський з телеканалу RT, який називав українців "тваринами" та погрожував спалити Конституцію України, приєднався до Марії Захарової та інших кремлівських маріонеток у все більш дивовижній риториці проти України. Нікого не введе в оману ця незграбна тактика холодної війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський пропагандист, екскандидат в мери Москви Антон Красовський в ефірі російського державного каналу Russia Today погрожував спалити на Хрещатику українців разом з "їхньою Конституцією", в якій прописано курс на вступ до НАТО.

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