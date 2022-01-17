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Посольство США про погрози російського пропагандиста Красовського: "Незграбна тактика холодної війни"

Посольство США про погрози російського пропагандиста Красовського:

Посольство США в Україні відреагувало висловлювання російського пропагандиста Красовського.

Про це посольство повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Антон Красовський з телеканалу RT, який називав українців "тваринами" та погрожував спалити Конституцію України, приєднався до Марії Захарової та інших кремлівських маріонеток у все більш дивовижній риториці проти України. Нікого не введе в оману ця незграбна тактика холодної війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський пропагандист, екскандидат в мери Москви Антон Красовський в ефірі російського державного каналу Russia Today погрожував спалити на Хрещатику українців разом з "їхньою Конституцією", в якій прописано курс на вступ до НАТО.

Читайте: Хакери, які зламали сайт МЗС, написали "послання" ламаною польською мовою, - ЗМІ Польщі

Автор: 

посольство (945) пропаганда (2808) росія (65336) США (23024)


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Топ коментарі
+8
Боже, храни Америку! И Украину!
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17.01.2022 12:09
+8
Та підар цей красовський, як він сам про себе говорив, він такий же як *****, то його слова
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17.01.2022 12:17
+6
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17.01.2022 12:30
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рашнги мечтают о возрождении совка.
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17.01.2022 12:07 Відповісти
Боже, храни Америку! И Украину!
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17.01.2022 12:09 Відповісти
Та підар цей красовський, як він сам про себе говорив, він такий же як *****, то його слова
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17.01.2022 12:17 Відповісти
Что поделаешь, ***** он и есть *****. Даже если он гей.
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17.01.2022 12:18 Відповісти
забавный ********* этот красовский
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17.01.2022 12:18 Відповісти
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17.01.2022 12:30 Відповісти
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17.01.2022 12:31 Відповісти
Такой же токсичный, носитель духовного сифилиса, заразной имперской азиопской проказы, кремлевского разлива, пид...рас, ( не путать с геями) вдобавок.....тихо..тихо!!! Целого букета вокзальной, немытой, беззубой, вокзальной сифилитички, включая СПИД.
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17.01.2022 15:05 Відповісти
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17.01.2022 14:29 Відповісти
И все? Лучше бы наложили на этого козла санкции.
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17.01.2022 16:06 Відповісти
Каждый порядочный человек ,не только Украинец ,при встрече этого ублюдка ,должен поступить с ним так как ему подсказывает его совесть !
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17.01.2022 16:28 Відповісти
 
 