Строительство мультифункционального спорткомплекса для Евробаскета стартует во Львове, - ОГА

В этом году во Львове стартует строительство спортивно-развлекательного комплекса "Ледовая арена". Многофункциональный спортивный объект сможет принять матчи Чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2025 году.

Об этом сообщил в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Арену построят в рамках "Большая стройка". Ознакомиться с проектом и местом строительства спортивного объекта приехала делегация Международной федерации баскетбольных ассоциаций.

"Встреча посвящена подготовке к мужскому чемпионату Европы по баскетболу среди национальных сборных, который должен состояться в 2025 году и на который Украина вызвалась быть страной-хозяином. Сейчас мы являемся одними из главных претендентов, а потому, по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, уже в этом году в 3-х городах – Киеве, Львове и Днепре – начнется строительство современных спортивных баскетбольных стадионов европейского образца", – рассказал Козицкий.

Арена во Львове будет вмещать 10 000 зрительских мест. В главном зале смогут проходить игры по хоккею, следж-хоккею, фигурному катанию, а также матчи по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, теннису, флорболу.

"В то же время, главный зал легко сможет трансформироваться для проведения соревнований по боксу, борьбе, ММА (смешанных боевых искусств), восточных единоборств, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, а также проведения культурных мероприятий. Также в залах "Ледовой арены" смогут проводить соревнования по спортивной и художественной гимнастики, спортивных танцев, киберспорта", - отметил глава Львовщины.

В настоящее время на месте строительства будущей арены продолжаются геодезические работы. Параллельно производится проектно-сметная документация.

"Ледовую Арену" планируют построить по ул. Стрыйская, 199, вблизи стадиона "Арена-Львов".

Напомним, ранее в ОП сообщили, что Украина подала заявку на проведение Евробаскета в 2025 году.

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