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Будівництво мультифункціонального спорткомплексу для Євробаскету стартує у Львові, - ОДА

Будівництво мультифункціонального спорткомплексу для Євробаскету стартує у Львові, - ОДА

Цього року у Львові стартує будівництво спортивно-розважального комплексу "Льодова арена". Багатофункціональний спортивний об’єкт зможе прийняти матчі Чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2025 році.

Про це повідомив у Facebook очільник Львівської ОДА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Арену зведуть у рамках "Велике будівництво". Ознайомитися з проєктом і місцем будівництва спортивного об’єкту приїхала делегація Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій.

"Зустріч присвячена підготовці до чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних, який має відбутися у 2025 році і на який Україна зголосилася бути країною-господарем. Наразі ми є одними із головних претендентів, а тому, за ініціативи Президента України Володимира Зеленського, вже цьогоріч у 3-х містах – Києві, Львові та Дніпрі - розпочнеться будівництво сучасних спортивних баскетбольних стадіонів європейського зразка", - розповів Козицький.

Читайте також: Зеленський обговорив з президентом ФІБА проведення Євробаскету-2025 в Україні

Арена у Львові вміщатиме 10000 глядацьких місць. На головній залі зможуть відбуватися ігри з хокею, следж-хокею, фігурного катання, а також матчі з баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, тенісу, флорболу.

"Водночас, головний зал легко зможе трансформуватися для проведення змагань із боксу, боротьби, ММА (змішаних бойових мистецтв), східних єдиноборств, важкої атлетики, пауерліфтингу, а також проведення культурних заходів. Також у залах "Льодової арени" зможуть проводити змагання зі спортивної і художньої гімнастики, спортивних танців, кіберспорту", - зазначив очільник Львівщини.

В даний момент на місці будівництва майбутньої арени тривають геодезичні роботи. Паралельно виготовляється проєктно-кошторисна документація.

"Льодову Арену" планують збудувати на вул. Стрийська, 199, поблизу стадіону Арена-Львів.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що Україна подала заявку на проведення Євробаскету у 2025 році.

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Львів (3075) спорт (1621) баскетбол (49) Велике будівництво (741)


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Таке відчуття, що навіть масштабне нашестя орди не зможе зупинити цей розпил бабла
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17.01.2022 13:01 Відповісти
Азиров с Зеком и Коломойшей в Одессе и 2013 тоже строить начали. Короче похоже что это знак для Зе
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17.01.2022 13:01 Відповісти
Класс! Орда бряцает оружием у границ страны, "...а у нас гуляночка".
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17.01.2022 13:08 Відповісти
а может на эти деньги создать,обучить и вооружить - бригаду теробороны сейчас - не?
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17.01.2022 13:15 Відповісти
Якщо вже у армію гроші не вкладаєте, то хоч субсидію третій черзі субсидіантів віддайте. Хоч за жовтень-листопад минулого року, дегенерати зелені.
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17.01.2022 13:15 Відповісти
А что это в Днепре на Набережной круглое бетонное недостроенное стоит уже много лет?
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17.01.2022 13:19 Відповісти
Так у Львові вже стоїть почата та не добудована арена, що її планували звести до Євро 2015. Тоді в розпал війни, Україна відмовилася від проведення турніру. А недобудована арена так і стоїть біля Вікторії Гарденс та Південного. І що? Починають будувати іншу?
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17.01.2022 13:25 Відповісти
 
 