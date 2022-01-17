Будівництво мультифункціонального спорткомплексу для Євробаскету стартує у Львові, - ОДА

Цього року у Львові стартує будівництво спортивно-розважального комплексу "Льодова арена". Багатофункціональний спортивний об’єкт зможе прийняти матчі Чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2025 році.

Про це повідомив у Facebook очільник Львівської ОДА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Арену зведуть у рамках "Велике будівництво". Ознайомитися з проєктом і місцем будівництва спортивного об’єкту приїхала делегація Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій.

"Зустріч присвячена підготовці до чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних, який має відбутися у 2025 році і на який Україна зголосилася бути країною-господарем. Наразі ми є одними із головних претендентів, а тому, за ініціативи Президента України Володимира Зеленського, вже цьогоріч у 3-х містах – Києві, Львові та Дніпрі - розпочнеться будівництво сучасних спортивних баскетбольних стадіонів європейського зразка", - розповів Козицький.

Читайте також: Зеленський обговорив з президентом ФІБА проведення Євробаскету-2025 в Україні

Арена у Львові вміщатиме 10000 глядацьких місць. На головній залі зможуть відбуватися ігри з хокею, следж-хокею, фігурного катання, а також матчі з баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, тенісу, флорболу.

"Водночас, головний зал легко зможе трансформуватися для проведення змагань із боксу, боротьби, ММА (змішаних бойових мистецтв), східних єдиноборств, важкої атлетики, пауерліфтингу, а також проведення культурних заходів. Також у залах "Льодової арени" зможуть проводити змагання зі спортивної і художньої гімнастики, спортивних танців, кіберспорту", - зазначив очільник Львівщини.

В даний момент на місці будівництва майбутньої арени тривають геодезичні роботи. Паралельно виготовляється проєктно-кошторисна документація.

"Льодову Арену" планують збудувати на вул. Стрийська, 199, поблизу стадіону Арена-Львів.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що Україна подала заявку на проведення Євробаскету у 2025 році.

Також читайте: Трасу, яка скоротить шлях від Дніпра до столиці, будують на Дніпропетровщині, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж