ГБР опубликовало "преступную схему поставок угля" по делу Порошенко. ИНФОГРАФИКА
В Бюро утверждают, что Россия искусственно организовала дефицит угля в Украине, а Порошенко провалил поставки в наше государство угля из Южноафриканской республики.
Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
В бюро утверждают, что с августа по октябрь 2014 года украинское правительство пыталось диверсифицировать источники поставок угля в страну и договорилось со "Steel Mont Trading Ltd". Но в октябре 2014г. руководство РФ решило вовлечь в подрывную деятельность против Украины Медведчука и вместе с ним разработало план содействия террористам так называемых "Л/ДНР".
План предполагал, что Российская Федерация поначалу искусственно создает дефицит угля. …Искусственное ограничение поставок угля из России могло быть прекращено только при условии начала поставки угля с временно оккупированных территорий, и количество поставленного после этого из РФ угля пропорционально зависело бы от количества угля, поставленного террористическими организациями", - утверждают в ГБР.
По версии Бюро, Порошенко настаивал на необходимости расторгнуть контракт с компанией Steel Mont Trading Ltd и сомневался в качестве угля, который она поставила из ЮАР. В конце концов, компания отказалась поставлять уголь, а Россия заблокировала поставки со своей стороны.
"Заботясь о своих политических интересах, Порошенко и Медведчук приняли решение о необходимости предоставления операциям по приобретению угля у предприятий, определенных террористическими организациями, вида обычной хозяйственной деятельности через формальную перерегистрацию места их нахождения и открытие им расчетных счетов на подконтрольной Украине территории, выдавая их за национальных производителей угольной продукции", - утверждают в ДБР.
Также в Бюро считают, что в течение 2015 года за поставку угля из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей террористам было перечислено не менее 205 млн 391 тыс. гривен.
"В целом согласно подписанным соглашениям из бюджета должно быть уплачено более 3 млрд 168 млн гривен", - говорится в сообщении.
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орган який створений як підконтрольний одній людині апріорі не може бути справедливим, зараз бігають за зеленським а як він про*бе вибори те саме ДБР буде бігати вже за ним і я буду від цьго кайфувати так само як зараз кайфую від цього трешу
і що саме головне, що держзрадники звинувачують когось в держзраді
Там схема оказалась не той системы!
Так Беня сказал....
Вот каким надо быть идиотом, чтоб все это написать и рассчитывать на какое-либо движение этого дела? Кстаи на Медведчука Порошенко влиял в смысле прекращения поставок угля из РФ, которая, видимо, так хотела снабжать углем Украину, что аж оккупировала часть украинской земли и отобрала месторождения этого же угля.
ДБР - вы ДЕБИЛЫ!!!
Схема конченная, назначение министра энергетики за "поданням блоку БПП", вспоминаем там была коалиция, ну да ладно - это не важно, посколько утверждено было ВР т.е. депутатами, которые согласно Конституции не несут ответственности за принятые решения "Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп."
Идем далее "Дискредитация угля из ЮАР" (виступ у Львові). Есть соответствующие ГОСТЫ, ОСТы и прочие нормативные документы. Есть проведенный анализ этог уголька. Есть несоответствие товара прописанного в договоре. Если все это сфабриковано - где иск компании к Украине за розрыв договора?Кроме того есть уголовное производство против Зиневича (читаем тут https://www.rbc.ru/business/19/06/2018/5b28f3059a7947626a9fbbbb ). Поэтому забываем про дискредитацию
Связь с Мертветчуком - поди докажи, конечно сейчас этот персонаж будет все валить на Порошенко, да ДБР ему поверит, но найдут ли они какие-либо документы по этой связи - навряд ли.
Ну и самое главное - часть схемы с Курятником (даже через Мертветчука) можно даже не расматривать - это бред сивой кобылы, при этом не возражаю, что эти шаги со стороны Курятника были, есть и будут.
тогда и видно будет , ху из ху...
Краще, щоб ті судді були призначені в ВККС і ВРП, структури які призначають/звільняють суддів і ведуть дисциплінарні провадження. Дол речі, зедебільна влада в 2019-му з-за допомогою ОАСК (вовчого суд) скасувало такий порядок.
а так то трут сообщения зеленкиных, совсем подоляк не справляется с методичками
я б тоже под судом щас был если б в Киеве жил
Я рассчитывал на более качественную работу.
Запаси вугілля на 12.11.2014 року - 1,7 млн. тон
https://www.google.com/amp/s/interfax.com.ua/news/economic/234026-amp.html
Запаси вугілля на 21.12.2021 року - 463 тис. тон
https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/news/2021/12/21/680859/index.amp
По друге. Під пляшку хорошого віскі я за ніч намалюю таку схему, яка всім відкриє очі на те, як Буркіна Фасо підкупила МЗЧ накладками для піаніно з слонової кості.