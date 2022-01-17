В Бюро утверждают, что Россия искусственно организовала дефицит угля в Украине, а Порошенко провалил поставки в наше государство угля из Южноафриканской республики.

Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

В бюро утверждают, что с августа по октябрь 2014 года украинское правительство пыталось диверсифицировать источники поставок угля в страну и договорилось со "Steel Mont Trading Ltd". Но в октябре 2014г. руководство РФ решило вовлечь в подрывную деятельность против Украины Медведчука и вместе с ним разработало план содействия террористам так называемых "Л/ДНР".

План предполагал, что Российская Федерация поначалу искусственно создает дефицит угля. …Искусственное ограничение поставок угля из России могло быть прекращено только при условии начала поставки угля с временно оккупированных территорий, и количество поставленного после этого из РФ угля пропорционально зависело бы от количества угля, поставленного террористическими организациями", - утверждают в ГБР.

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По версии Бюро, Порошенко настаивал на необходимости расторгнуть контракт с компанией Steel Mont Trading Ltd и сомневался в качестве угля, который она поставила из ЮАР. В конце концов, компания отказалась поставлять уголь, а Россия заблокировала поставки со своей стороны.

"Заботясь о своих политических интересах, Порошенко и Медведчук приняли решение о необходимости предоставления операциям по приобретению угля у предприятий, определенных террористическими организациями, вида обычной хозяйственной деятельности через формальную перерегистрацию места их нахождения и открытие им расчетных счетов на подконтрольной Украине территории, выдавая их за национальных производителей угольной продукции", - утверждают в ДБР.

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Также в Бюро считают, что в течение 2015 года за поставку угля из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей террористам было перечислено не менее 205 млн 391 тыс. гривен.

"В целом согласно подписанным соглашениям из бюджета должно быть уплачено более 3 млрд 168 млн гривен", - говорится в сообщении.