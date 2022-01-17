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ГБР опубликовало "преступную схему поставок угля" по делу Порошенко. ИНФОГРАФИКА

ГБР опубликовало

В Бюро утверждают, что Россия искусственно организовала дефицит угля в Украине, а Порошенко провалил поставки в наше государство угля из Южноафриканской республики.

Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

В бюро утверждают, что с августа по октябрь 2014 года украинское правительство пыталось диверсифицировать источники поставок угля в страну и договорилось со "Steel Mont Trading Ltd". Но в октябре 2014г. руководство РФ решило вовлечь в подрывную деятельность против Украины Медведчука и вместе с ним разработало план содействия террористам так называемых "Л/ДНР".

План предполагал, что Российская Федерация поначалу искусственно создает дефицит угля. …Искусственное ограничение поставок угля из России могло быть прекращено только при условии начала поставки угля с временно оккупированных территорий, и количество поставленного после этого из РФ угля пропорционально зависело бы от количества угля, поставленного террористическими организациями", - утверждают в ГБР.

Читайте: Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка Зеленского, - Сенцов

ГБР опубликовало преступную схему поставок угля по делу Порошенко 01

По версии Бюро, Порошенко настаивал на необходимости расторгнуть контракт с компанией Steel Mont Trading Ltd и сомневался в качестве угля, который она поставила из ЮАР. В конце концов, компания отказалась поставлять уголь, а Россия заблокировала поставки со своей стороны.

"Заботясь о своих политических интересах, Порошенко и Медведчук приняли решение о необходимости предоставления операциям по приобретению угля у предприятий, определенных террористическими организациями, вида обычной хозяйственной деятельности через формальную перерегистрацию места их нахождения и открытие им расчетных счетов на подконтрольной Украине территории, выдавая их за национальных производителей угольной продукции", - утверждают в ДБР.

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Также в Бюро считают, что в течение 2015 года за поставку угля из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей террористам было перечислено не менее 205 млн 391 тыс. гривен.

"В целом согласно подписанным соглашениям из бюджета должно быть уплачено более 3 млрд 168 млн гривен", - говорится в сообщении.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Порошенко Петр (19606) уголь (1001) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+50
Это то ДБР, которое не может установить, был ли Трухин за рулём?
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17.01.2022 17:35
+31
Дбр потрібно анулювати, там реально довбні!
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17.01.2022 17:35
+21
коли зешваль говорить про провал постачання вугілля, то мені аж смішно стає від того ) це розказують ті уйобки, які провалили закупки вугілля, газу і державне оборонне замовлення ахахах
і що саме головне, що держзрадники звинувачують когось в держзраді
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17.01.2022 17:42
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Дбр потрібно анулювати, там реально довбні!
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17.01.2022 17:35 Ответить
не можна! воно створене о найвеличнішим із всіх гетьманів України. Це проєк конституційної реформи Президента Петра Порошенка І якщо переглянути хто зараз його переслідує, то майже всі вони призначені при Петру
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17.01.2022 17:43 Ответить
структура сама по собі не винувата, що її очолювати зедебільною владою на фейкових конкурсах призначені негідники, приміром, адвокати овоща.
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17.01.2022 17:48 Ответить
А за це кого ти будеш дякувати? https://www.rbc.ua/ukr/news/izbranie-novogo-glavy-gbr-mezhdunarodniki-1624432984.html
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17.01.2022 18:00 Ответить
йому аби ляпнути. Най навіть там логіка і близько не підходила
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17.01.2022 18:11 Ответить
ДБР ДЕБЭЛЬНОЕ ЗАДАМ ВОПРОС-КАКОЙ НАФИГ ПОДРЫВ УКРАИНЫ --ЕСЛИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОСТАВЛЯЛСЯ УГОЛЕК ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОССТРУКТУР БЮДЖЕТА КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АРМИИ УКРАИНЫ??? вы реально какие там в нгбр наркотики принимате-- что пишите сказочную ахинею...... за такое вообще то бьют и даже в рыло и даже ногами вы написали категориями Бени бородатого вот та падаль мыслит именно так вместе с ним размышляет если вообще такое ему свойственно думать клоун ЗХеленский идиет там забылив сз-хемке вашей придурковатой поставить Беню и Вову.. какой личный интерес у Порошенко и да если вы каким то говном (идиома) натянув как презерватив слепили некий сговор где то в иной Вселенной Порошенко с Медведчуком то как то стремно молчите конкретика какие шахты именно а то НЕУСТАНОВЛЕННАЯ ГРУППА ЛИЦ ТАК ПЕТЯ ПОРОШЕНКО ДЛЯ ПРИКОЛА ПОД ПРОТОКОЛ ЗАЯВИТ ЧТО ПО ЕГО ПРОСЬБЕ СГОВОРУ КВАРТАЛ 95 ВО ГЛАВЕ С НЫНЕШНИМ ВОВОЧКОЙ ПОДОЛЯНЧУКОМ И ПРОЧЕЙ ШОБЛОЙ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЕРМАКА ТОТ САМЫЙ УГОЛЕК И ЗАКУПАЛИ ДЛЯ НАРОДНО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ И КАК ВЫ НА ЭТО БУДЕТЕ ПЕРДЕТЬ В СУДЕ!!?? что не ждали такого поворота... а кто сегодня как не Вовочка торгует углем с Рашкой*?? это вы проект будущенго уголовного дела по Зеленскому обкатываететв суде на Порошенкою...... типа уточнить недоработки- чтобы потом на 150% ...в масть попасть?????
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17.01.2022 17:58 Ответить
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17.01.2022 17:57 Ответить
А це теж Порох? Чи хтось інший? Ніяк не згадаю хто це. Допоможіть. https://pravo.ua/konkurs-na-posadu-dyrektora-dbr-pershe-zasidannia-konkursnoi-komisii-vidbudetsia-28-zhovtnia-2021-roku/
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17.01.2022 17:57 Ответить
та нє це вже Зе =) ви помилилися адресою, якщо думаєте що я ту захищаю Зе

орган який створений як підконтрольний одній людині апріорі не може бути справедливим, зараз бігають за зеленським а як він про*бе вибори те саме ДБР буде бігати вже за ним і я буду від цьго кайфувати так само як зараз кайфую від цього трешу
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17.01.2022 18:03 Ответить
Слідчий отримує по сто тищ на місяць.
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17.01.2022 20:27 Ответить
Это то ДБР, которое не может установить, был ли Трухин за рулём?
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17.01.2022 17:35 Ответить
медведчук говорит тоже самое.
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17.01.2022 17:40 Ответить
А дбр про зебубочку ні яких схем показати не хоче?
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17.01.2022 17:37 Ответить
коли зешваль говорить про провал постачання вугілля, то мені аж смішно стає від того ) це розказують ті уйобки, які провалили закупки вугілля, газу і державне оборонне замовлення ахахах
і що саме головне, що держзрадники звинувачують когось в держзраді
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17.01.2022 17:42 Ответить
доречі так, іронія)
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17.01.2022 17:45 Ответить
Суд скасував податкові штрафи "Укрнафти" на майже 400 мільйонів Джерело: https://biz.censor.net/n3310313
Там схема оказалась не той системы!
Так Беня сказал....
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17.01.2022 17:44 Ответить
"Порошенко наполягав на необхідності розірвати контракт з компанією "Steel Mont Trading Ltd" та сумнівався в якості вугілля, яке вона поставила з ПАР" - наполягав, чи не наполягав; але тут в блогах є блог Тані Чорновол, де вона наводить скріни актів браку цього вугілля зі значно підвищеною зольністю, в результаті чого воно горіло лише в струмені природного газу. Тобто: для спалювання такого вугілля потрібно було значний додатковий об'єм такого дефіцитного на той час газу.
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17.01.2022 17:45 Ответить
дивно куда пропало то все неякісне вугілля яке прибуло першою партією (168 тонн) в Україну. напевно виявилося таким неякісним що миші зїли.
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17.01.2022 17:50 Ответить
згоріло в струменях газу! Ну, не викидувати же!
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17.01.2022 17:51 Ответить
168 тонн это аж 4 вагона, действительно куда дели такую массу?)))
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17.01.2022 18:00 Ответить
так що, "разрыв пуповины" в виде угля был не возможен?
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17.01.2022 21:09 Ответить
Це те саме ДБР,котре після року слідства заявило, що вугіль фізично не доставляли з біржі в Роттердамі?- тада панятна.
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17.01.2022 17:46 Ответить
да, і побачили корупцію в тому, що формула "Р+" обмежувала верхню межу ціни вугілля. Не нижню, наголошую, а верхню.
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17.01.2022 17:50 Ответить
Не вижу в схеме показаний свидетелей из РФ о том что они действительно такой план курили
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17.01.2022 17:49 Ответить
Ух ты какая группировка разношерстная
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17.01.2022 17:53 Ответить
Считаешь ********** на своей голове?
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17.01.2022 17:59 Ответить
Или все свои 95 мозговых клеток? Включая спинной мозг...
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17.01.2022 18:09 Ответить
Это конечно серьёзно.
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17.01.2022 17:54 Ответить
у зебилов с мозгом вот это точно серьезно
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17.01.2022 18:37 Ответить
Гениальная схема! Преступные действия Порошенко (идем по стрелкам) 1. Инициирует заседание РНБО по углю. 2. Назначает министра энергетики. 3. Сприяє Медведчуку (в невідомий спосіб, через невідомих осіб в невідомий час) 4. Виступає проти імпорта южноафриканского вугілля - ну це *** вообще. (кстати, где акт експертизы угля?)
Вот каким надо быть идиотом, чтоб все это написать и рассчитывать на какое-либо движение этого дела? Кстаи на Медведчука Порошенко влиял в смысле прекращения поставок угля из РФ, которая, видимо, так хотела снабжать углем Украину, что аж оккупировала часть украинской земли и отобрала месторождения этого же угля.
ДБР - вы ДЕБИЛЫ!!!
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17.01.2022 17:56 Ответить
медведчук на перекрестном допросе расскажет "в какой способ, через кого, и когда" - пойдет на сотрудничество со следствием.
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17.01.2022 21:15 Ответить
класна схeмка - лiпeмо Зeлeного клоуна отримуємо тe самe!
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17.01.2022 17:56 Ответить
А вот тут, вы, ошибаетесь. Получаем не тоже самое - Зерро получит реальный срок.
Схема конченная, назначение министра энергетики за "поданням блоку БПП", вспоминаем там была коалиция, ну да ладно - это не важно, посколько утверждено было ВР т.е. депутатами, которые согласно Конституции не несут ответственности за принятые решения "Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп."
Идем далее "Дискредитация угля из ЮАР" (виступ у Львові). Есть соответствующие ГОСТЫ, ОСТы и прочие нормативные документы. Есть проведенный анализ этог уголька. Есть несоответствие товара прописанного в договоре. Если все это сфабриковано - где иск компании к Украине за розрыв договора?Кроме того есть уголовное производство против Зиневича (читаем тут https://www.rbc.ru/business/19/06/2018/5b28f3059a7947626a9fbbbb ). Поэтому забываем про дискредитацию
Связь с Мертветчуком - поди докажи, конечно сейчас этот персонаж будет все валить на Порошенко, да ДБР ему поверит, но найдут ли они какие-либо документы по этой связи - навряд ли.
Ну и самое главное - часть схемы с Курятником (даже через Мертветчука) можно даже не расматривать - это бред сивой кобылы, при этом не возражаю, что эти шаги со стороны Курятника были, есть и будут.
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17.01.2022 18:35 Ответить
Ждём чистосердечного раскаивания
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17.01.2022 17:57 Ответить
Не раскаивайся,мы знаем что ты дебил без чести совести
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17.01.2022 18:00 Ответить
а суд за признание дыры террористами уже прошел? если нет сразу нафик
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17.01.2022 18:00 Ответить
зеленые это какие-то чокнутые, которых собирали по всем подворотням
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17.01.2022 18:02 Ответить
а не пригласить бы независимых судей с той же Англии, как это в свое время делал елбасы в Казахстане????
тогда и видно будет , ху из ху...
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17.01.2022 18:04 Ответить
суддя Її Величності знають лише закони Королівства. Для того, щоб вони почали ефективно судити - їм потрібно буде, окрім мови ще й досконало вивчити українські закони.
Краще, щоб ті судді були призначені в ВККС і ВРП, структури які призначають/звільняють суддів і ведуть дисциплінарні провадження. Дол речі, зедебільна влада в 2019-му з-за допомогою ОАСК (вовчого суд) скасувало такий порядок.
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17.01.2022 18:18 Ответить
"преступная схема" должна быть без кавычек! p.s. вспоминаем как петина "сбу" кошмарило рынок автогаза, расчищая место для партнера и подельника порошенки - медведчука!
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17.01.2022 18:04 Ответить
нормально так зарядили ботофермы зелькины)
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17.01.2022 18:21 Ответить
ну если внимательно посмотреть то 99.9% комментариев против Зеленского. Так что ваше замечание скорее относится к вам подобным.
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17.01.2022 22:26 Ответить
3 года назад было наоборот, но не все ж такие забитые, многие поняли что чутка их нахибачили
а так то трут сообщения зеленкиных, совсем подоляк не справляется с методичками
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17.01.2022 22:30 Ответить
Поднять пургу в интернете не так уж и сложно. Петя понял это после выборов и нанял армию ботов. А "пипл хавает" как говорил Лемах. Наш пипл даже не может отличить доход от состояния. Ему можно впарить что угодно, а боты уже направят в нужное русло.
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17.01.2022 22:36 Ответить
ты под судом на фотках видел этих ботов? там таких как ты никогда не будет. твои однодумци щас в основном сваты смотрят...продолжают коллективно тупеть
я б тоже под судом щас был если б в Киеве жил
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17.01.2022 22:39 Ответить
не смешите "под судом". У Пети что денег мало, нанять не может? Плюс дякувальщики подтянутся.
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17.01.2022 23:24 Ответить
забавно читать как рашобот профессионально рассуждает о ботах... Ну так кому же знать как не тебе?
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20.01.2022 12:11 Ответить
Кацап, водки нет. Вали.
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17.01.2022 18:22 Ответить
коли ти встиг одебілитись?
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17.01.2022 18:19 Ответить
То може тролячий клон
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17.01.2022 20:28 Ответить
етить ты притрушенное) давай тебя за педофилии посадим? ну или дай 1 млн дол) а не отдашь то подумаешь жмотяра на петушином угле на зоне)
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17.01.2022 18:20 Ответить
Сторонники Пороха этого и читать не будут. Им это не интересно, они точно знают что Порох святой!
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17.01.2022 18:23 Ответить
Публикация до судебного разбирательства документов следствия является очередным преступлением...давлением на суд... и манипуляция общественным мнением... Безотносительно того, что там написано...
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17.01.2022 18:24 Ответить
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17.01.2022 18:28 Ответить
млин че я так ржу
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17.01.2022 22:29 Ответить
Бред. Против судьи введут санкции и это будет справедливо. А ДБР - немые куклы. Зе и Ко - как всегда.
Я рассчитывал на более качественную работу.
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17.01.2022 18:30 Ответить
Т.е. дэбэрэ закупило тонну того самого африканского угля, арендовало котельную, спалило этот уголь в печке и зафиксировало параметры выделяемого тепла при его сгорании? Вот прям все так и было с самого начала?
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17.01.2022 18:31 Ответить
Если Gорох в чем то и виноват то что тогда делать с партией регионов. медведчуком кивой и так далее -тогда какая их вина..тимошенко коломойский..тогда их в зале надо на месте стрелять где сидит вот там вот с нагана хотя бы..такая логика..?????
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17.01.2022 18:34 Ответить
Так это еще доказать надо я могу такую нарисовать план схему шо медведчук сын кучмы а тот пахан сын гитлера и их дочь валька станкан письками торгует на привокзальной толкучке в масквебаде
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17.01.2022 18:36 Ответить
Жалко что наши говно-суды эту мразь (подельника путина-медведчука) не посадят всё равно..
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17.01.2022 18:41 Ответить
Цікаво, а навіщо Пороху була потрібна «двухходовочка» з замовленням вугілля в ПАР, а потім з його ж відмовою, якась дивина виходить. Щось збр намудрувало…
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17.01.2022 18:47 Ответить
замовленням вугілля в ПАР через кіпрську прокладку-офшор проведено через тодішнього міністра енергетики Продана. До якого, до речі, ДБР претензій чомусь не має.
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17.01.2022 18:52 Ответить
Покажите схему зе-****** на вертолетах и трухина ("порядочного человека") бегущего за машиной которая совершает ДТП.
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17.01.2022 20:13 Ответить
Порох реформував суди, створив багато всіляких антикорупційних органів, кожного разу на запитання про корупцію відповідав, що в країні багато антикорупційних органів, які працюють. Тож пороху немає чого боятись.
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17.01.2022 20:48 Ответить
Сейчас єлектрику у маскалей покупают єто не зрада? Зеление питори, буду счастлив когда зебила посадят.
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17.01.2022 22:31 Ответить
По-перше.

Запаси вугілля на 12.11.2014 року - 1,7 млн. тон

https://www.google.com/amp/s/interfax.com.ua/news/economic/234026-amp.html

Запаси вугілля на 21.12.2021 року - 463 тис. тон

https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/news/2021/12/21/680859/index.amp

По друге. Під пляшку хорошого віскі я за ніч намалюю таку схему, яка всім відкриє очі на те, як Буркіна Фасо підкупила МЗЧ накладками для піаніно з слонової кості.
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17.01.2022 23:29 Ответить
 
 