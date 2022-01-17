ДБР опублікувало "злочинну схему постачання вугілля" у справі Порошенка. ІНФОГРАФІКА

В Бюро твердять, що Росія штучно організовала дефіцит вугілля в Україні, а Порошенко буцімто провалив постачання до нашої держави вугілля з Південноафриканської республіки.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

В бюро твердять, що з серпня по жовтень 2014 року український уряд намагався диверсифікувати джерела постачання вугілля до країни й домовився зі "Steel Mont Trading Ltd". Але в жовтні 2014р. керівництво РФ вирішило залучити до підривної діяльності проти України Медведчука й разом з ним розробило план сприяння терористам так званих "Л/ДНР".

План передбачав, що Російська Федерація спочатку штучно створює дефіцит вугілля. ... Штучне обмеження постачання вугілля з Росії могло бути припинено лише за умови початку постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, і кількість поставленого після цього з РФ вугілля пропорційно залежала б від кількості вугілля, поставленого терористичними організаціями", - стверджують в ДБР.

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За версіюєю Бюро, Порошенко наполягав на необхідності розірвати контракт з компанією "Steel Mont Trading Ltd" та сумнівався в якості вугілля, яке вона поставила з ПАР. Зрештою компанія відмовилася постачати вугілля, а Росія заблокувала поставки зі свого боку.

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"Дбаючи про свої політичні інтереси, Порошенко та Медведчук прийняли рішення про необхідність надання операціям з придбання вугілля у підприємств, визначених терористичними організаціями, вигляду звичайної господарської діяльності через формальну перереєстрацію місця їх знаходження та відкриття їм розрахункових рахунків на підконтрольній Україні території, видаючи їх за національних виробників вугільної продукції", - стверджують в ДБР.

Також в Бюро вважають, що протягом 2015 року за постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей терористам було перераховано не менше 205 млн 391 тис. гривень.

"Загалом згідно із підписаними угодами з бюджету мало б бути сплачено більше ніж 3 млрд 168 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

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