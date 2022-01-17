ДБР опублікувало "злочинну схему постачання вугілля" у справі Порошенка. ІНФОГРАФІКА
В Бюро твердять, що Росія штучно організовала дефіцит вугілля в Україні, а Порошенко буцімто провалив постачання до нашої держави вугілля з Південноафриканської республіки.
Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
В бюро твердять, що з серпня по жовтень 2014 року український уряд намагався диверсифікувати джерела постачання вугілля до країни й домовився зі "Steel Mont Trading Ltd". Але в жовтні 2014р. керівництво РФ вирішило залучити до підривної діяльності проти України Медведчука й разом з ним розробило план сприяння терористам так званих "Л/ДНР".
План передбачав, що Російська Федерація спочатку штучно створює дефіцит вугілля. ... Штучне обмеження постачання вугілля з Росії могло бути припинено лише за умови початку постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, і кількість поставленого після цього з РФ вугілля пропорційно залежала б від кількості вугілля, поставленого терористичними організаціями", - стверджують в ДБР.
За версіюєю Бюро, Порошенко наполягав на необхідності розірвати контракт з компанією "Steel Mont Trading Ltd" та сумнівався в якості вугілля, яке вона поставила з ПАР. Зрештою компанія відмовилася постачати вугілля, а Росія заблокувала поставки зі свого боку.
"Дбаючи про свої політичні інтереси, Порошенко та Медведчук прийняли рішення про необхідність надання операціям з придбання вугілля у підприємств, визначених терористичними організаціями, вигляду звичайної господарської діяльності через формальну перереєстрацію місця їх знаходження та відкриття їм розрахункових рахунків на підконтрольній Україні території, видаючи їх за національних виробників вугільної продукції", - стверджують в ДБР.
Також в Бюро вважають, що протягом 2015 року за постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей терористам було перераховано не менше 205 млн 391 тис. гривень.
"Загалом згідно із підписаними угодами з бюджету мало б бути сплачено більше ніж 3 млрд 168 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
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орган який створений як підконтрольний одній людині апріорі не може бути справедливим, зараз бігають за зеленським а як він про*бе вибори те саме ДБР буде бігати вже за ним і я буду від цьго кайфувати так само як зараз кайфую від цього трешу
і що саме головне, що держзрадники звинувачують когось в держзраді
Там схема оказалась не той системы!
Так Беня сказал....
Вот каким надо быть идиотом, чтоб все это написать и рассчитывать на какое-либо движение этого дела? Кстаи на Медведчука Порошенко влиял в смысле прекращения поставок угля из РФ, которая, видимо, так хотела снабжать углем Украину, что аж оккупировала часть украинской земли и отобрала месторождения этого же угля.
ДБР - вы ДЕБИЛЫ!!!
Схема конченная, назначение министра энергетики за "поданням блоку БПП", вспоминаем там была коалиция, ну да ладно - это не важно, посколько утверждено было ВР т.е. депутатами, которые согласно Конституции не несут ответственности за принятые решения "Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп."
Идем далее "Дискредитация угля из ЮАР" (виступ у Львові). Есть соответствующие ГОСТЫ, ОСТы и прочие нормативные документы. Есть проведенный анализ этог уголька. Есть несоответствие товара прописанного в договоре. Если все это сфабриковано - где иск компании к Украине за розрыв договора?Кроме того есть уголовное производство против Зиневича (читаем тут https://www.rbc.ru/business/19/06/2018/5b28f3059a7947626a9fbbbb ). Поэтому забываем про дискредитацию
Связь с Мертветчуком - поди докажи, конечно сейчас этот персонаж будет все валить на Порошенко, да ДБР ему поверит, но найдут ли они какие-либо документы по этой связи - навряд ли.
Ну и самое главное - часть схемы с Курятником (даже через Мертветчука) можно даже не расматривать - это бред сивой кобылы, при этом не возражаю, что эти шаги со стороны Курятника были, есть и будут.
тогда и видно будет , ху из ху...
Краще, щоб ті судді були призначені в ВККС і ВРП, структури які призначають/звільняють суддів і ведуть дисциплінарні провадження. Дол речі, зедебільна влада в 2019-му з-за допомогою ОАСК (вовчого суд) скасувало такий порядок.
а так то трут сообщения зеленкиных, совсем подоляк не справляется с методичками
я б тоже под судом щас был если б в Киеве жил
Я рассчитывал на более качественную работу.
Запаси вугілля на 12.11.2014 року - 1,7 млн. тон
https://www.google.com/amp/s/interfax.com.ua/news/economic/234026-amp.html
Запаси вугілля на 21.12.2021 року - 463 тис. тон
https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/news/2021/12/21/680859/index.amp
По друге. Під пляшку хорошого віскі я за ніч намалюю таку схему, яка всім відкриє очі на те, як Буркіна Фасо підкупила МЗЧ накладками для піаніно з слонової кості.