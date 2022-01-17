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ДБР опублікувало "злочинну схему постачання вугілля" у справі Порошенка. ІНФОГРАФІКА

ДБР опублікувало

В Бюро твердять, що Росія штучно організовала дефіцит вугілля в Україні, а Порошенко буцімто провалив постачання до нашої держави вугілля з Південноафриканської республіки.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

В бюро твердять, що з серпня по жовтень 2014 року український уряд намагався диверсифікувати джерела постачання вугілля до країни й домовився зі "Steel Mont Trading Ltd". Але в жовтні 2014р. керівництво РФ вирішило залучити до підривної діяльності проти України Медведчука й разом з ним розробило план сприяння терористам так званих "Л/ДНР".

План передбачав, що Російська Федерація спочатку штучно створює дефіцит вугілля. ... Штучне обмеження постачання вугілля з Росії могло бути припинено лише за умови початку постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, і кількість поставленого після цього з РФ вугілля пропорційно залежала б від кількості вугілля, поставленого терористичними організаціями", - стверджують в ДБР.

Дивіться: "Перестаньте вживати наркотики. Ваші дії абсолютно не адекватні", - Порошенко про призначення йому безоплатного адвоката. ВIДЕО

ДБР опублікувало злочинну схему постачання вугілля у справі Порошенка 01

За версіюєю Бюро, Порошенко наполягав на необхідності розірвати контракт з компанією "Steel Mont Trading Ltd" та сумнівався в якості вугілля, яке вона поставила з ПАР. Зрештою компанія відмовилася постачати вугілля, а Росія заблокувала поставки зі свого боку.

Дивіться: Зустріч Порошенка в аеропорту "Київ". ФОТОрепортаж

"Дбаючи про свої політичні інтереси, Порошенко та Медведчук прийняли рішення про необхідність надання операціям з придбання вугілля у підприємств, визначених терористичними організаціями, вигляду звичайної господарської діяльності через формальну перереєстрацію місця їх знаходження та відкриття їм розрахункових рахунків на підконтрольній Україні території, видаючи їх за національних виробників вугільної продукції", - стверджують в ДБР.

Також в Бюро вважають, що протягом 2015 року за постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей терористам було перераховано не менше 205 млн 391 тис. гривень.

"Загалом згідно із підписаними угодами з бюджету мало б бути сплачено більше ніж 3 млрд 168 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Політичне переслідування Порошенка - це велика помилка Зеленського, - Сенцов

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Порошенко Петро (15180) вугілля (2474) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+50
Это то ДБР, которое не может установить, был ли Трухин за рулём?
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17.01.2022 17:35
+31
Дбр потрібно анулювати, там реально довбні!
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17.01.2022 17:35
+21
коли зешваль говорить про провал постачання вугілля, то мені аж смішно стає від того ) це розказують ті уйобки, які провалили закупки вугілля, газу і державне оборонне замовлення ахахах
і що саме головне, що держзрадники звинувачують когось в держзраді
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17.01.2022 17:42
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Дбр потрібно анулювати, там реально довбні!
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17.01.2022 17:35 Відповісти
не можна! воно створене о найвеличнішим із всіх гетьманів України. Це проєк конституційної реформи Президента Петра Порошенка І якщо переглянути хто зараз його переслідує, то майже всі вони призначені при Петру
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17.01.2022 17:43 Відповісти
структура сама по собі не винувата, що її очолювати зедебільною владою на фейкових конкурсах призначені негідники, приміром, адвокати овоща.
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17.01.2022 17:48 Відповісти
А за це кого ти будеш дякувати? https://www.rbc.ua/ukr/news/izbranie-novogo-glavy-gbr-mezhdunarodniki-1624432984.html
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17.01.2022 18:00 Відповісти
йому аби ляпнути. Най навіть там логіка і близько не підходила
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17.01.2022 18:11 Відповісти
ДБР ДЕБЭЛЬНОЕ ЗАДАМ ВОПРОС-КАКОЙ НАФИГ ПОДРЫВ УКРАИНЫ --ЕСЛИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОСТАВЛЯЛСЯ УГОЛЕК ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОССТРУКТУР БЮДЖЕТА КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АРМИИ УКРАИНЫ??? вы реально какие там в нгбр наркотики принимате-- что пишите сказочную ахинею...... за такое вообще то бьют и даже в рыло и даже ногами вы написали категориями Бени бородатого вот та падаль мыслит именно так вместе с ним размышляет если вообще такое ему свойственно думать клоун ЗХеленский идиет там забылив сз-хемке вашей придурковатой поставить Беню и Вову.. какой личный интерес у Порошенко и да если вы каким то говном (идиома) натянув как презерватив слепили некий сговор где то в иной Вселенной Порошенко с Медведчуком то как то стремно молчите конкретика какие шахты именно а то НЕУСТАНОВЛЕННАЯ ГРУППА ЛИЦ ТАК ПЕТЯ ПОРОШЕНКО ДЛЯ ПРИКОЛА ПОД ПРОТОКОЛ ЗАЯВИТ ЧТО ПО ЕГО ПРОСЬБЕ СГОВОРУ КВАРТАЛ 95 ВО ГЛАВЕ С НЫНЕШНИМ ВОВОЧКОЙ ПОДОЛЯНЧУКОМ И ПРОЧЕЙ ШОБЛОЙ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЕРМАКА ТОТ САМЫЙ УГОЛЕК И ЗАКУПАЛИ ДЛЯ НАРОДНО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ И КАК ВЫ НА ЭТО БУДЕТЕ ПЕРДЕТЬ В СУДЕ!!?? что не ждали такого поворота... а кто сегодня как не Вовочка торгует углем с Рашкой*?? это вы проект будущенго уголовного дела по Зеленскому обкатываететв суде на Порошенкою...... типа уточнить недоработки- чтобы потом на 150% ...в масть попасть?????
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17.01.2022 17:58 Відповісти
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17.01.2022 17:57 Відповісти
А це теж Порох? Чи хтось інший? Ніяк не згадаю хто це. Допоможіть. https://pravo.ua/konkurs-na-posadu-dyrektora-dbr-pershe-zasidannia-konkursnoi-komisii-vidbudetsia-28-zhovtnia-2021-roku/
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17.01.2022 17:57 Відповісти
та нє це вже Зе =) ви помилилися адресою, якщо думаєте що я ту захищаю Зе

орган який створений як підконтрольний одній людині апріорі не може бути справедливим, зараз бігають за зеленським а як він про*бе вибори те саме ДБР буде бігати вже за ним і я буду від цьго кайфувати так само як зараз кайфую від цього трешу
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17.01.2022 18:03 Відповісти
Слідчий отримує по сто тищ на місяць.
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17.01.2022 20:27 Відповісти
Это то ДБР, которое не может установить, был ли Трухин за рулём?
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17.01.2022 17:35 Відповісти
медведчук говорит тоже самое.
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17.01.2022 17:40 Відповісти
А дбр про зебубочку ні яких схем показати не хоче?
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17.01.2022 17:37 Відповісти
коли зешваль говорить про провал постачання вугілля, то мені аж смішно стає від того ) це розказують ті уйобки, які провалили закупки вугілля, газу і державне оборонне замовлення ахахах
і що саме головне, що держзрадники звинувачують когось в держзраді
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17.01.2022 17:42 Відповісти
доречі так, іронія)
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17.01.2022 17:45 Відповісти
Суд скасував податкові штрафи "Укрнафти" на майже 400 мільйонів Джерело: https://biz.censor.net/n3310313
Там схема оказалась не той системы!
Так Беня сказал....
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17.01.2022 17:44 Відповісти
"Порошенко наполягав на необхідності розірвати контракт з компанією "Steel Mont Trading Ltd" та сумнівався в якості вугілля, яке вона поставила з ПАР" - наполягав, чи не наполягав; але тут в блогах є блог Тані Чорновол, де вона наводить скріни актів браку цього вугілля зі значно підвищеною зольністю, в результаті чого воно горіло лише в струмені природного газу. Тобто: для спалювання такого вугілля потрібно було значний додатковий об'єм такого дефіцитного на той час газу.
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17.01.2022 17:45 Відповісти
дивно куда пропало то все неякісне вугілля яке прибуло першою партією (168 тонн) в Україну. напевно виявилося таким неякісним що миші зїли.
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17.01.2022 17:50 Відповісти
згоріло в струменях газу! Ну, не викидувати же!
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17.01.2022 17:51 Відповісти
168 тонн это аж 4 вагона, действительно куда дели такую массу?)))
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17.01.2022 18:00 Відповісти
так що, "разрыв пуповины" в виде угля был не возможен?
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17.01.2022 21:09 Відповісти
Це те саме ДБР,котре після року слідства заявило, що вугіль фізично не доставляли з біржі в Роттердамі?- тада панятна.
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17.01.2022 17:46 Відповісти
да, і побачили корупцію в тому, що формула "Р+" обмежувала верхню межу ціни вугілля. Не нижню, наголошую, а верхню.
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17.01.2022 17:50 Відповісти
Не вижу в схеме показаний свидетелей из РФ о том что они действительно такой план курили
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17.01.2022 17:49 Відповісти
Ух ты какая группировка разношерстная
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17.01.2022 17:53 Відповісти
Считаешь ********** на своей голове?
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17.01.2022 17:59 Відповісти
Или все свои 95 мозговых клеток? Включая спинной мозг...
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17.01.2022 18:09 Відповісти
Это конечно серьёзно.
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17.01.2022 17:54 Відповісти
у зебилов с мозгом вот это точно серьезно
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17.01.2022 18:37 Відповісти
Гениальная схема! Преступные действия Порошенко (идем по стрелкам) 1. Инициирует заседание РНБО по углю. 2. Назначает министра энергетики. 3. Сприяє Медведчуку (в невідомий спосіб, через невідомих осіб в невідомий час) 4. Виступає проти імпорта южноафриканского вугілля - ну це *** вообще. (кстати, где акт експертизы угля?)
Вот каким надо быть идиотом, чтоб все это написать и рассчитывать на какое-либо движение этого дела? Кстаи на Медведчука Порошенко влиял в смысле прекращения поставок угля из РФ, которая, видимо, так хотела снабжать углем Украину, что аж оккупировала часть украинской земли и отобрала месторождения этого же угля.
ДБР - вы ДЕБИЛЫ!!!
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17.01.2022 17:56 Відповісти
медведчук на перекрестном допросе расскажет "в какой способ, через кого, и когда" - пойдет на сотрудничество со следствием.
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17.01.2022 21:15 Відповісти
класна схeмка - лiпeмо Зeлeного клоуна отримуємо тe самe!
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17.01.2022 17:56 Відповісти
А вот тут, вы, ошибаетесь. Получаем не тоже самое - Зерро получит реальный срок.
Схема конченная, назначение министра энергетики за "поданням блоку БПП", вспоминаем там была коалиция, ну да ладно - это не важно, посколько утверждено было ВР т.е. депутатами, которые согласно Конституции не несут ответственности за принятые решения "Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп."
Идем далее "Дискредитация угля из ЮАР" (виступ у Львові). Есть соответствующие ГОСТЫ, ОСТы и прочие нормативные документы. Есть проведенный анализ этог уголька. Есть несоответствие товара прописанного в договоре. Если все это сфабриковано - где иск компании к Украине за розрыв договора?Кроме того есть уголовное производство против Зиневича (читаем тут https://www.rbc.ru/business/19/06/2018/5b28f3059a7947626a9fbbbb ). Поэтому забываем про дискредитацию
Связь с Мертветчуком - поди докажи, конечно сейчас этот персонаж будет все валить на Порошенко, да ДБР ему поверит, но найдут ли они какие-либо документы по этой связи - навряд ли.
Ну и самое главное - часть схемы с Курятником (даже через Мертветчука) можно даже не расматривать - это бред сивой кобылы, при этом не возражаю, что эти шаги со стороны Курятника были, есть и будут.
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17.01.2022 18:35 Відповісти
Ждём чистосердечного раскаивания
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17.01.2022 17:57 Відповісти
Не раскаивайся,мы знаем что ты дебил без чести совести
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17.01.2022 18:00 Відповісти
а суд за признание дыры террористами уже прошел? если нет сразу нафик
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17.01.2022 18:00 Відповісти
зеленые это какие-то чокнутые, которых собирали по всем подворотням
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17.01.2022 18:02 Відповісти
а не пригласить бы независимых судей с той же Англии, как это в свое время делал елбасы в Казахстане????
тогда и видно будет , ху из ху...
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17.01.2022 18:04 Відповісти
суддя Її Величності знають лише закони Королівства. Для того, щоб вони почали ефективно судити - їм потрібно буде, окрім мови ще й досконало вивчити українські закони.
Краще, щоб ті судді були призначені в ВККС і ВРП, структури які призначають/звільняють суддів і ведуть дисциплінарні провадження. Дол речі, зедебільна влада в 2019-му з-за допомогою ОАСК (вовчого суд) скасувало такий порядок.
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17.01.2022 18:18 Відповісти
"преступная схема" должна быть без кавычек! p.s. вспоминаем как петина "сбу" кошмарило рынок автогаза, расчищая место для партнера и подельника порошенки - медведчука!
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17.01.2022 18:04 Відповісти
нормально так зарядили ботофермы зелькины)
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17.01.2022 18:21 Відповісти
ну если внимательно посмотреть то 99.9% комментариев против Зеленского. Так что ваше замечание скорее относится к вам подобным.
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17.01.2022 22:26 Відповісти
3 года назад было наоборот, но не все ж такие забитые, многие поняли что чутка их нахибачили
а так то трут сообщения зеленкиных, совсем подоляк не справляется с методичками
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17.01.2022 22:30 Відповісти
Поднять пургу в интернете не так уж и сложно. Петя понял это после выборов и нанял армию ботов. А "пипл хавает" как говорил Лемах. Наш пипл даже не может отличить доход от состояния. Ему можно впарить что угодно, а боты уже направят в нужное русло.
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17.01.2022 22:36 Відповісти
ты под судом на фотках видел этих ботов? там таких как ты никогда не будет. твои однодумци щас в основном сваты смотрят...продолжают коллективно тупеть
я б тоже под судом щас был если б в Киеве жил
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17.01.2022 22:39 Відповісти
не смешите "под судом". У Пети что денег мало, нанять не может? Плюс дякувальщики подтянутся.
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17.01.2022 23:24 Відповісти
забавно читать как рашобот профессионально рассуждает о ботах... Ну так кому же знать как не тебе?
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20.01.2022 12:11 Відповісти
Кацап, водки нет. Вали.
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17.01.2022 18:22 Відповісти
коли ти встиг одебілитись?
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17.01.2022 18:19 Відповісти
То може тролячий клон
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17.01.2022 20:28 Відповісти
етить ты притрушенное) давай тебя за педофилии посадим? ну или дай 1 млн дол) а не отдашь то подумаешь жмотяра на петушином угле на зоне)
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17.01.2022 18:20 Відповісти
Сторонники Пороха этого и читать не будут. Им это не интересно, они точно знают что Порох святой!
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17.01.2022 18:23 Відповісти
Публикация до судебного разбирательства документов следствия является очередным преступлением...давлением на суд... и манипуляция общественным мнением... Безотносительно того, что там написано...
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17.01.2022 18:24 Відповісти
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17.01.2022 18:28 Відповісти
млин че я так ржу
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17.01.2022 22:29 Відповісти
Бред. Против судьи введут санкции и это будет справедливо. А ДБР - немые куклы. Зе и Ко - как всегда.
Я рассчитывал на более качественную работу.
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17.01.2022 18:30 Відповісти
Т.е. дэбэрэ закупило тонну того самого африканского угля, арендовало котельную, спалило этот уголь в печке и зафиксировало параметры выделяемого тепла при его сгорании? Вот прям все так и было с самого начала?
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17.01.2022 18:31 Відповісти
Если Gорох в чем то и виноват то что тогда делать с партией регионов. медведчуком кивой и так далее -тогда какая их вина..тимошенко коломойский..тогда их в зале надо на месте стрелять где сидит вот там вот с нагана хотя бы..такая логика..?????
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17.01.2022 18:34 Відповісти
Так это еще доказать надо я могу такую нарисовать план схему шо медведчук сын кучмы а тот пахан сын гитлера и их дочь валька станкан письками торгует на привокзальной толкучке в масквебаде
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17.01.2022 18:36 Відповісти
Жалко что наши говно-суды эту мразь (подельника путина-медведчука) не посадят всё равно..
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17.01.2022 18:41 Відповісти
Цікаво, а навіщо Пороху була потрібна «двухходовочка» з замовленням вугілля в ПАР, а потім з його ж відмовою, якась дивина виходить. Щось збр намудрувало…
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17.01.2022 18:47 Відповісти
замовленням вугілля в ПАР через кіпрську прокладку-офшор проведено через тодішнього міністра енергетики Продана. До якого, до речі, ДБР претензій чомусь не має.
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17.01.2022 18:52 Відповісти
Покажите схему зе-****** на вертолетах и трухина ("порядочного человека") бегущего за машиной которая совершает ДТП.
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17.01.2022 20:13 Відповісти
Порох реформував суди, створив багато всіляких антикорупційних органів, кожного разу на запитання про корупцію відповідав, що в країні багато антикорупційних органів, які працюють. Тож пороху немає чого боятись.
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17.01.2022 20:48 Відповісти
Сейчас єлектрику у маскалей покупают єто не зрада? Зеление питори, буду счастлив когда зебила посадят.
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17.01.2022 22:31 Відповісти
По-перше.

Запаси вугілля на 12.11.2014 року - 1,7 млн. тон

https://www.google.com/amp/s/interfax.com.ua/news/economic/234026-amp.html

Запаси вугілля на 21.12.2021 року - 463 тис. тон

https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/news/2021/12/21/680859/index.amp

По друге. Під пляшку хорошого віскі я за ніч намалюю таку схему, яка всім відкриє очі на те, як Буркіна Фасо підкупила МЗЧ накладками для піаніно з слонової кості.
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17.01.2022 23:29 Відповісти
 
 