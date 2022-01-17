Зустріч Порошенка в аеропорту "Київ". ФОТОрепортаж

П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко повернувся з-за кордону до України, де його в аеропорту "Київ" зустрічали прихильники. Згодом він прибув до Печерського райсуду, де йому обирають запобіжний захід.

Про повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 17 січня 2022, біля будівлі міжнародного аеропорту "Київ" (перед входом до терміналу "А") зібралися прихильники Порошенка.

Порошенко прилетів рейсовим літаком із Варшави о 09:10. Водночас пресслужба "Європейської Солідарності" повідомила, що на підтримку лідера політсили зібралося близько 25 тисяч людей.

Прибувши Порошенко заявив, що прикордонники затримували його пропуск в Україну. Держприкордонслужба запевнила, що не перешкоджала Порошенку потрапити до України

Прихильники п'ятого президента також зібралися під Печерським райсудом Києва. Пізніше Порошенко прибув до Печерського районного суду Києва, де йому обирають запобіжний захід.















































































Фото: Цензор.НЕТ.

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Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

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