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Зустріч Порошенка в аеропорту "Київ". ФОТОрепортаж

П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко повернувся з-за кордону до України, де його в аеропорту "Київ" зустрічали прихильники. Згодом він прибув до Печерського райсуду, де йому обирають запобіжний захід.

Про повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 17 січня 2022, біля будівлі міжнародного аеропорту "Київ" (перед входом до терміналу "А") зібралися прихильники Порошенка.

Порошенко прилетів рейсовим літаком із Варшави о 09:10. Водночас пресслужба "Європейської Солідарності" повідомила, що на підтримку лідера політсили зібралося близько 25 тисяч людей.

Прибувши Порошенко заявив, що прикордонники затримували його пропуск в Україну. Держприкордонслужба запевнила, що не перешкоджала Порошенку потрапити до України

Прихильники п'ятого президента також зібралися під Печерським райсудом Києва. Пізніше Порошенко прибув до Печерського районного суду Києва, де йому обирають запобіжний захід.

Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 01
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 02
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 03
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 04
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 05
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 06
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 07
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 08

Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 09
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 10
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 11
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 12
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 13
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 14
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 15
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 16
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 17
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 18
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 19
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 20
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 21
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 22
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 23
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 24
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 25
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 26
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 27
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 28
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 29
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 30
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 31
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 32
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 33
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 34
Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 35

Зустріч Порошенка в аеропорту Київ 36

Фото: Цензор.НЕТ.

Також читайте: Суд після перерви продовжив обрання запобіжного заходу Порошенку

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Читайте: "Цей пасажир в розшуку. Планувалося затримання", - адвокат Глядик про намагання ДБР залучити його до слідчих дій як безоплатного захисника Порошенка. ВIДЕО

Автор: 

аеропорт (1851) Київ (19528) Порошенко Петро (15180)


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Топ коментарі
+40
Люди свергают Пап, королей, царей, вождей, диктаторов, президентов, премьер-министров…

Это привычно…

А вот свержение КЛОУНА будет впервые…

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17.01.2022 17:05
+30
Аркадій Бабченко
Але, погодьтеся, не можна не визнати, що команда зелених клоунів - професіонали у своїй справі. Влаштувати такий ****** цирк - це треба бути суперталантом!
Просто якась неймовірна школа Кварталу та Слуги народу. Не кожному дано.
"Голобородько та Жуляни. Повернення джедая. Епізод 2".
Мені навіть не соромно, не страшно і взагалі ніяк.
Я дивлюсь просто як продовження серіалу у форматі стенд-ап. У прямому ефірі. Вперше на арені! Президент на велосипеді грає на роялі! Генпрокурор у розтяжці на трапеції! Клоуни-підараси та парад-але!
Відверто кажучи, ми повинні дякувати долі.
Не кожній країні таке шоу випадає.
Попкорн мені, попкорн!
ДБЛ блд.
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17.01.2022 17:00
+28
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17.01.2022 17:03
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17.01.2022 17:23 Відповісти
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17.01.2022 17:48 Відповісти
Когда подумал, что опасность уже миновала, но вдруг вдали услышал полицейскую сирену...
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17.01.2022 17:25 Відповісти
Пшел нах «німець».
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17.01.2022 17:27 Відповісти
Судя по фото , рейтинг зели в жопе ? Шаг вперёд , два шага назад ? Я не фанат Пети и не фанат Зели , хотя голосовал за Петю . Хотя бы не стыдно . Какие-то мы загадочные . Что не так ? Умные , у каждого третьего высшее образование , нечего не боимся , ни работы , ни войны .
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17.01.2022 17:26 Відповісти
А який у зєлі рейтинг? 30% був реальний (1й тур). Решта +40% у 2 турі то майже "виборці" пороха у 2014 році. Подивіться та порівняйте статистику виборів 2019 та 2014. Там дещо цікавіше: Бойко +11,5% приріст. Скільки зараз його рейтинг на фоні цирку цих двох, хз.
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18.01.2022 14:59 Відповісти
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17.01.2022 17:26 Відповісти
Чувствую как у зелебобых подгорает!
Браво Порох!!!
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17.01.2022 17:27 Відповісти
Когда мы, антиваксы, собирались на митинги, нас стращали волнами ковид от толпы безмасочных дурачков.
Интересно, будут ли подобные закидоны сейчас
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17.01.2022 17:28 Відповісти
Это другое
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17.01.2022 17:29 Відповісти
а ГДЕ "двадцать пять тысяч"(!)??? наверно пошли тролейбусную линию чинит, поврежденную какулькой пролетавшего голубя ))))))))))))))))
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17.01.2022 17:28 Відповісти
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17.01.2022 17:29 Відповісти
Ну и убавь просто прохожих, пассажиров и их встречающих, сколько останется? С натяжкой тысяча. И это в столице!
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17.01.2022 17:32 Відповісти
Да ладно, пишіть "одиночний пікет", так вашу дурість буде краще видно.
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17.01.2022 17:36 Відповісти
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17.01.2022 17:37 Відповісти
Подгорает?))))
Интересно сколько на поддержку зеленой скумбрии выйдет?
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17.01.2022 17:41 Відповісти
Може мені хтось відповість, чому всі, хто за наркомана без зубів?
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17.01.2022 17:33 Відповісти
Оце дійсно Нація. Решта, що підтримали зєлєнского, - насєлєніє, їстоти.
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17.01.2022 17:36 Відповісти
какаяразніцароси
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17.01.2022 17:39 Відповісти
Поклонникам Порошенко не страшен ковид! Им маски только мешают приветствовать вождя! За такое счастье самого Пороха увидеть вблизи можно и ковидом переболеть!
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17.01.2022 17:39 Відповісти
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17.01.2022 17:56 Відповісти
Здорові люди, здоровий імунітет, дивно що прихильників Зелі нема ні в масках, ні без масок.
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17.01.2022 17:57 Відповісти
Ага... Потом здоровый ИВЛ?
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17.01.2022 18:24 Відповісти
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17.01.2022 17:58 Відповісти
Ни одного панорамного снимка, одни портреты. Невозможно оценить сколько людей поддерживают Порошенко.
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17.01.2022 19:21 Відповісти
Смотрю на людей на фото и вижу думающих, сознательных людей, а не тех кто голосовал по приколу чтобы поржать смотря на то как опускается страна.
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17.01.2022 19:55 Відповісти
так что, ЗЕбилы говорите, что Порох "в бегах"? ну-ну... готовьте веночки и черные ленточки, скоро вашего ЗЕ-клоуна хоронить будем.
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17.01.2022 21:49 Відповісти
Наступного разу, коли хтось надумає писати про Буковель - розплідник ковіду, передивіться ці фото. Скільки там, Порох казав, було, 15, 20 тисяч?
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18.01.2022 13:35 Відповісти
Трактор до аеропорта чи до суду не підганяли для промови Порошенко!?
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19.01.2022 02:24 Відповісти
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