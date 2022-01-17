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Суд у справі Порошенка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у понеділок, 17 січня, прибув до Печерського районного суду Києва, де йому обирають запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Біля будівлі суду Порошенка зустріли кілька сотень його прихильників, які скандують лозунги в підтримку експрезидента. П'ятого президента супроводжує дружина – Марина Порошенко.

Наразі Порошенко виступає перед учасниками акції біля входу до будівлі суду. 

Раніше, виступаючи перед прихильниками біля аеропорту "Київ" ("Жуляни") у понеділок, Порошенко заявив, що їде до суду: "Наразі я рухаюся до суду, де ми дамо їм бій і покажемо їхню прелживу антидержавну сутність… Ми покажемо, що країна потребує єдності, об'єднання, для того, щоб сильно виступити на протидію Путіну".

Також дивіться: Під Печерським райсудом Києва зібралися прихильники Порошенка: під будівлею посилена охорона і стоять автозаки. ФОТОрепортаж

"Я на вас усіх чекаю біля суду, я вам дякую, що ви не залишилися байдужими і з усієї України приїхали сюди... Перемога, наша спільна перемога, попереду", - додав він.

За словами Порошенка, на мітингу в аеропорту "Київ" ("Жуляни") його зустрічали 15 тис. людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У мене забрали паспорт і проводять якусь перевірку", - Порошенко заявив, що прикордонники не пускали його в Україну. ВIДЕО

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Порошенко Петро (15180) суд (11699) підозра (769)


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Топ коментарі
+64
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17.01.2022 10:33
+60
Чому проти Коломойського порушено справи по Привату у 4-х штатах, а в Україні ні? Це про рівність перед законом. Нагадую, що Зеленський допомагав бабусі виводити бабло українців у оффшори, але і тут рівність перед законом.
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17.01.2022 10:40
+60
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17.01.2022 10:55
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...якби ще так проводжали, як зустрічають.
Але тоді був цейтнот, а в цейтноті, та з повними штанами несподіванки, не до масовки було хетьману. Зараз підготувались, плебсу підтягнули.
А Петро якийсь "потєряний", "без аганька, _об тваю мать".
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17.01.2022 20:22 Відповісти
А на яких тільки корпаритивах не виступав Володя З.
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17.01.2022 20:51 Відповісти
При чем тут корпоративы??? Если больше нечего Зеленскому прилепить, то по ходу с таким "грехом" Володя - самый святой из всех президентов )
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17.01.2022 21:06 Відповісти
Так в том то діло , що будучи президентом йому нічого доброго нема приліпити , крім комедії , но сміятися не хочеться
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17.01.2022 21:09 Відповісти
святий?}}}... на Різдво , під час війни , кататися на лижах?}} до святості ніяк не притулиш..том то діло , що він патриот можливо якоїсь землі, як ти ....но точно не України,
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17.01.2022 21:24 Відповісти
При чому тут Крим? Простудився? Татари не каталися на лижах..А що в нього е ?
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17.01.2022 21:39 Відповісти
Під час якої війни?
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18.01.2022 05:08 Відповісти
Під час тої війни яку Зе не помічае..
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19.01.2022 01:15 Відповісти
Он был верным знаменосцем. Сжимал в руках древко, не отвлекаясь ничем, даже сменой цветов на полотнище.
Станислав Е. Лец
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17.01.2022 21:23 Відповісти
Прозріти .. більш похвально чим тупо лизати....,
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17.01.2022 21:30 Відповісти
Стефан , що ти просрав ? Україну ? Які реформи ? Напиши одну реформу від Зе?144………•
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17.01.2022 21:42 Відповісти
то же и там же и комнат столько же (счетчик двутарифный)
2017 - 1028,75 и 257,45
2018 - 1195,28 и 383,46
2019 - 1679,25 и 354,27
2020 - 1212,49 и 427,23
2021 - 720,73 и 470,42 (зима была аномально теплой )
2022 - 1640,15 и 468,72
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17.01.2022 21:04 Відповісти
О ,..бугалтер shurix,ціни взяв з Тв Рос. Каналів...)))
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17.01.2022 21:06 Відповісти
А чо тоді Простужений?}}… що ти цифри понаписував ...Гроші які світ дае на оборону зе відае на соц. виплати ...В Европі газ не 2000$ ..Ціну на газ Юля підписала..Працюеш на Рашку? А кисень вживаеш України .бугалте
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17.01.2022 21:04 Відповісти
Р
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17.01.2022 21:15 Відповісти
Що тобі до Українців ?…… іди собі спокійно полем.
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17.01.2022 22:46 Відповісти
Уберите Пашку Холодова из кадра! А то он уже главней Пороха на этом процессе стал!
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17.01.2022 20:52 Відповісти
Суд открытый и может наблюдать любой.
Лично я не понимаю ажиотажа. Не вижу проблемы в самом факте суда.

Допустим есть мотивированные. Не исключено. Но, наверняка, есть идейные. Вот мне бы узнать их мнение.... Что конкретно их напрягает на участие в акции. Только спокойно, логично, без оскорблений...
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17.01.2022 21:47 Відповісти
шоу затягнулось, певно ідуть політичні торги.
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17.01.2022 22:08 Відповісти
Когда же вы прийдёте в себя ? Что вы несёте? Готовы рвать друг друга ради пары галимых барыг. Не быть Украине сильной и независимой, пока такой тупой электорат. Жаль...
И не показывайте свою тупость на людях, лучше вообще ни чего не пишите, а то почитают не дай бог западные партнёры...
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17.01.2022 22:20 Відповісти
Плакат. Україна не Росія, не Білорусь, не Казахстан... і не Ромунія, не Литва, не Польща...
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17.01.2022 22:26 Відповісти
А хто ти?
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17.01.2022 22:53 Відповісти
Ох и зелёных мух налетело.
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17.01.2022 22:39 Відповісти
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