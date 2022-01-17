Суд у справі Порошенка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у понеділок, 17 січня, прибув до Печерського районного суду Києва, де йому обирають запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Біля будівлі суду Порошенка зустріли кілька сотень його прихильників, які скандують лозунги в підтримку експрезидента. П'ятого президента супроводжує дружина – Марина Порошенко.

Наразі Порошенко виступає перед учасниками акції біля входу до будівлі суду.

Раніше, виступаючи перед прихильниками біля аеропорту "Київ" ("Жуляни") у понеділок, Порошенко заявив, що їде до суду: "Наразі я рухаюся до суду, де ми дамо їм бій і покажемо їхню прелживу антидержавну сутність… Ми покажемо, що країна потребує єдності, об'єднання, для того, щоб сильно виступити на протидію Путіну".

Також дивіться: Під Печерським райсудом Києва зібралися прихильники Порошенка: під будівлею посилена охорона і стоять автозаки. ФОТОрепортаж

"Я на вас усіх чекаю біля суду, я вам дякую, що ви не залишилися байдужими і з усієї України приїхали сюди... Перемога, наша спільна перемога, попереду", - додав він.

За словами Порошенка, на мітингу в аеропорту "Київ" ("Жуляни") його зустрічали 15 тис. людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У мене забрали паспорт і проводять якусь перевірку", - Порошенко заявив, що прикордонники не пускали його в Україну. ВIДЕО



























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.