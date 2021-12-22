"Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи", - Зеленський про підозру Порошенку. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що кримінальне переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка не викличе суспільного резонансу і масових протестів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, крім того Зеленський заявив, що справою особливо не переймається і сподівається, що зі звинуваченнями на адресу Порошенка мають розбиратися суд і правоохоронці.

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"Я не думаю, що це буде впливати на ситуацію в середині нашої держави. На ситуацію всередині держави, як правило, впливають фінансові групи. Він є однією з цих фінансових груп, ми розуміємо, вони звозять людей, ми це бачимо – це ж відкрита інформація, це не брехня – звозять людей з різних областей... У непростий час люди хочуть заробити копійку – хтось так приходить, хтось із власної волі це робить… Ми не бачимо резонансу щодо таких людей як пан Медведчук чи як пан про якого ви зараз сказали. Якщо це ті питання, повʼязані з конкретикою з вугіллям, торгівля із сепаратистами, то нехай розбирається суд, правоохоронні органи. Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає... Тому якщо хитати – їх там, цих груп три-чотири, їх не так багато – зараз вони такі гроші, як раніше, не заробляють, і я не сказав би, що вони такі альтруїсти, і тому ми бачимо, що стільки фінансів вони не виділяють, як це було – це те, що я бачу", – сказав Зеленський.

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