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17 025 271

"Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи", - Зеленський про підозру Порошенку. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що кримінальне переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка не викличе суспільного резонансу і масових протестів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, крім того Зеленський заявив, що справою особливо не переймається і сподівається, що зі звинуваченнями на адресу Порошенка мають розбиратися суд і правоохоронці. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про підозру Порошенку: "Правоохоронні органи абсолютно законно виконують свою роботу"

Відео НВ

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"Я не думаю, що це буде впливати на ситуацію в середині нашої держави. На ситуацію всередині держави, як правило, впливають фінансові групи. Він є однією з цих фінансових груп, ми розуміємо, вони звозять людей, ми це бачимо – це ж відкрита інформація, це не брехня – звозять людей з різних областей... У непростий час люди хочуть заробити копійку – хтось так приходить, хтось із власної волі це робить… Ми не бачимо резонансу щодо таких людей як пан Медведчук чи як пан про якого ви зараз сказали. Якщо це ті питання, повʼязані з конкретикою з вугіллям, торгівля із сепаратистами, то нехай розбирається суд, правоохоронні органи. Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає... Тому якщо хитати – їх там, цих груп три-чотири, їх не так багато – зараз вони такі гроші, як раніше, не заробляють, і я не сказав би, що вони такі альтруїсти, і тому ми бачимо, що стільки фінансів вони не виділяють, як це було – це те, що я бачу", – сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Порошенка", - посол Великої Британії Сіммонс

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Порошенко Петро (15173) кримінальна справа (519) підозра (767)


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Топ коментарі
+79
Чекай ,гнида , під своєю будівлею гостей ,вже на початку січня . Який би Порошенко не був , але саме він врятував Україну в 2014 році. Цього тобі не пробачать .
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22.12.2021 09:51
+71
Цитату можно сильно сократить оставив всего три слова - " Я не думаю "
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22.12.2021 09:50
+70
Тада. Ручная прокуратура сама липовое обвинение наклепала.

Вот поэтому Венедиктова и свалила от греха подальше. Бо ЗЕ не только мстительный гандон, но еще и не надежный - переведет стрелки и сдаст.
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22.12.2021 09:49
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Ну Жорж, ты же вроде умный мальчик!
Во-первых что касается компромисса - может тебе из далёкой Гватемалы не видно, но в нём участвовала ещё и третья сторона, назовём её условно "макрон-меркель". Это и ежу понятно, и я спрашивал не про то. Возможно я не чётко выразился, но мой вопрос ( в контексте данной темы - про предательство Порошенко) касался твоего мнения относительно ЛИЧНЫХ целей Порошенко - что он хотел извлечь из этих переговоров для себя ЛИЧНО?
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23.12.2021 11:12 Відповісти
Ой вова-вова....
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22.12.2021 11:52 Відповісти
Как всегда. Уже даже не шифруется. Просто на всех встречах, всегда под кайфом. Это пипец!!!!
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22.12.2021 11:53 Відповісти
Царь всея черни,плебеев,совкодрочеров и наивных дурачков и пришел то к власти на волне ненависти охлоса к Порошенко.Катастрофически теряя популярность,из за безграмотности,глупости и абсолютной некомпетентности,своей и своей челяди,Зеленский надеется опять понравиться плебсу и убрать реального конкурента,ибо отвечать за содеянное о-о-о-й как не хочется.
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22.12.2021 11:53 Відповісти
Народ, только видео посмотрел - так он же вгашенный!!! При чем, конкретно!
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22.12.2021 11:53 Відповісти
а хто би сунівався?
Та й про його наркозалежність знаємо давно. З тих пір, коли він, сам запропонуваши Пороху здати аналізи для перевірки - відмовився здати їх до VАDА
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22.12.2021 12:04 Відповісти
Спочатку він підробив результати у клініці свого друга. А історія з VADA була вже потім - то Кличко підставив)
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22.12.2021 12:09 Відповісти
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22.12.2021 12:24 Відповісти
Да он же ****, под коксом!!!
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22.12.2021 12:02 Відповісти
У меня создается впечатление, что наше зеуг дрочит на Пороха.
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22.12.2021 12:11 Відповісти
Шмяркля оно всегда шмяркля.
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22.12.2021 12:14 Відповісти
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22.12.2021 12:24 Відповісти
можно ось це попробовать:

"...Я сказав: я їду через шість годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли», - заявив Байден."
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22.12.2021 12:47 Відповісти
Тебе лично заявил? А Наполеон тебе что рассказал?
Попроси врача увеличить тебе дозу галоперидола и забрать мобильный телефон до выздоровления
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22.12.2021 14:46 Відповісти
Вид его лица вызывает сомнение, что он еще может "думать".
Ты уже более двух лет при полнейшей власти, и ничего не сделал, чтобы люди могли достаточно зарабатывать и достойно жить, а не ходить, как ты говоришь на "платные митинги".
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22.12.2021 12:27 Відповісти
Вот именно, если посмотреть его последние видосики, можно рассмотреть на лице элементы депрессии и угнетенного состояния.
Назревает нервный срыв, если он уже не произошел...
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22.12.2021 20:28 Відповісти
І знову бреше. А про "суди" і "правоохоронні органи" - це взвгалі лютий треш
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22.12.2021 12:29 Відповісти
Торопиться нужно было с реформами Петру Алексеевичу. За свою неспешность сейчас и расплачивается.
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22.12.2021 12:38 Відповісти
Согласен. Нужно было действовать четко и жёстко. И войну нужно было пустить в каждый дом, а не оберегать стадо совковых долбо@бов, бухавших во время Иловайска и Дебальцево,от стрессов. Нужно было строить государство и армию по примеру Израиля.

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22.12.2021 13:56 Відповісти
Таке відчуття, що по веткам бродять хором целый табун внебрачных детей Питера Пэна...

...У украинцев были редко случаи, чтобы зависимый был искренне расположен к своему господину, чтобы был связан с ним бескорыстною, будто сыновнею любовью.

У россиян крепостной человек, слуга, раб, нередко предан своему барину вполне, душою и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро, как свое, радуется, когда его честолюбивый барин получает почесть.
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22.12.2021 12:29 Відповісти
Моральный урод останется моральным уродом,как его не отбеливай. Только пускай не надеется на прекрасное будущее для себя и своей шайки -его будут ожесточенно преследовать все, кому не лень.
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22.12.2021 12:32 Відповісти
Аж страшно за страну, нужен импичмент, но такой главнокомандующий подарок России.
Раньше мудрее был или показалось
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22.12.2021 12:33 Відповісти
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22.12.2021 13:25 Відповісти
Понятно, что ты за это чмо голосовал!
Как оно может быть мудрее, если оно смеялась постоянно с украинцев, с Майдана, Украины! Ну как?
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22.12.2021 13:32 Відповісти
"Раньше мудрее был или показалось "

Даже коментировать это не буду
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22.12.2021 13:42 Відповісти
Зе? Мудрее? Ты чё, прикалываешься..?
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22.12.2021 15:35 Відповісти
нікчема гнусава
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22.12.2021 12:46 Відповісти
Воно і тут бреше..потвора..
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22.12.2021 13:07 Відповісти
Как гнома охраняют, на нем лица нет, даже актерство не помогает. Даже жалко сцикуна, куда он со всем наворованним, только Израиль остался.
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22.12.2021 13:22 Відповісти
Не пустят. Ну, или пустят ненадолго, но деньги отберут.)))
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22.12.2021 13:59 Відповісти
Беня там успешно прятался.
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22.12.2021 16:27 Відповісти
Боже, какое оно конченое!
Ничего, шмаркля, увидишь ещё!
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22.12.2021 13:30 Відповісти
Собрание дипломатов и послов Украины
Авдеевка, 2018 год

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22.12.2021 13:33 Відповісти
30 сукунд посмотрел = вспоминаю ролик от Лероса про наркоманство.
и да - Байден, че мы не в НАТО?(©)
г*споди, за что нам это, а не Израилю(прячется от летящих тапков из-за онтесимитизъма)
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22.12.2021 13:39 Відповісти

но я не *врей... вроде бы..(бросается одевается, бежит в ЗАГС за метрикой)
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22.12.2021 15:16 Відповісти
Судя по удалённым модератором коментариям предлагаю дальше тему не развивать.
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22.12.2021 15:18 Відповісти
Опять всю политику в бабки перевёл. Ну если ты такой честный вовик - ответь за вагнеровцев, цемеха, обнищание украинцев, за свои обещания, за офшоры, за роялти из рашки и т.д. И т.п. и тогда посмотрим сколько народа за тебя выйдет
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22.12.2021 13:43 Відповісти
Да...ежеквартальная бредятина.....
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22.12.2021 13:50 Відповісти
Гнида дрібна.
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22.12.2021 13:53 Відповісти
Дебил 100%
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22.12.2021 13:57 Відповісти
Воно не адекватне...(((((Походу нам все....(((((((((
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22.12.2021 14:01 Відповісти
а він 3датний в3агалі думати скоріш ні
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22.12.2021 14:29 Відповісти
Не, не, уважаемый, отвечать придется тебе и скоро.
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22.12.2021 14:33 Відповісти
Хорошо ответил!!!
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22.12.2021 14:33 Відповісти
Зеля дурником прикидається, хоча особливо і прикидатися не потрібно
От шикарне відео від Чекалкіна https://www.youtube.com/watch?v=-IeHBPZWQXU&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD Зелені слуги Путіна
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22.12.2021 14:40 Відповісти
Ну як завжди - "мене пан Порошенко не хвилює, мене ця справа не цікавить, я про це не думаю". А сам при будь-якій нагоді висловлюється про п'ятого президента негативно, інколи насміхаючись.
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22.12.2021 15:30 Відповісти
Отвечая, сразу опустил глаза вниз и влево- признак лжи. Дослушал до середины ролика. Наркологи есть среди комментирующих? Он упоротый?
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22.12.2021 15:38 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27742520.html ААААААААААААААА!
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22.12.2021 15:40 Відповісти
а раньше ты думал? чем?
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22.12.2021 15:45 Відповісти
лживая тварь какая
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22.12.2021 16:36 Відповісти
Господи, какое же оно неадекватное.
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22.12.2021 16:45 Відповісти
станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!


чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!

https://i.ibb.co/XyNdzSp/116341846-725082798270869-4094472863411909574-o.jpg

.
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22.12.2021 17:07 Відповісти
"Я не думаю, що це буде впливати на ситуацію в середині нашої держави. На ситуацію всередині держави, як правило, впливають фінансові групи. Зе признається в тому,що те,що він і зелена влада творять в Україні з її народом ,підпорядковано впливу рашистськх фінансових груп,для навернення України під вплив рашистського окупанта України ,Коли подумає народ України , тоді "зе" думати вже буде пізно
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22.12.2021 19:43 Відповісти
Оно не думает... За него Ермак думает и готовит тексты для видосиков.
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22.12.2021 19:51 Відповісти
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22.12.2021 21:18 Відповісти
Жираф большой, ему видней))) да зебилы?
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22.12.2021 21:33 Відповісти
точно.
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22.12.2021 22:20 Відповісти
Наркоман.
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23.12.2021 01:20 Відповісти
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=*************************************************************************-5hMGvzfm470C1_dAfx33LJAPlktHduCpuS-tIQuOfMr3u4ZrE22vHh4Wem2orvqJzkJpFb7jOVctkgJ5qwPspB4dQyOREOT1P1NA&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/ Вчора о 17:27 ·



Реальне загострення на Банковій.
Кишеньковий Антимонольний комітет, яким зараз керує колишня сусідка по парадному Зеленського, виписав штраф корпорації Рошен за … монопольне становище на ринку патоки.
Це треш. Навряд чи тістечка і цукерки можна віднести до монополій, особливо коли в українських супермаркетах такий вибір різних виробників, очі розбігаються від географії, товарних брендів і назв солодощів.
Але… Банкова поставила задачу визнати Порошенка олігархом. То ж в бойову готовність приведені всі репресивні органи і структури, у списку яких тепер і АМКУ. Який не помічає монополій олігархів в сфері енергетики і надр.

Цей треш- гідне продовження так званої підозри.
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23.12.2021 09:11 Відповісти
Перекладачі-професіонали уникають працювати з Зєлєнскім. Бо якщо перекладати Зєлєнского дослівно, то усі подумають, що перекладач обкурений.
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23.12.2021 09:14 Відповісти
"...любимая моя"
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23.12.2021 11:55 Відповісти
Врет собака, думает и днем и ночью, и думае только о Порошенко, больше ни о чем. Ну может быть, немножечко, о своей потной майке.
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23.12.2021 15:39 Відповісти
Зе-Чмо.
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23.12.2021 18:34 Відповісти
То взагалі ні про що не думаєш. Але ти повинен розуміти, що так просто вийти з води в тебе не вийде.
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18.01.2022 10:12 Відповісти
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