"Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи", - Зеленський про підозру Порошенку. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що кримінальне переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка не викличе суспільного резонансу і масових протестів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, крім того Зеленський заявив, що справою особливо не переймається і сподівається, що зі звинуваченнями на адресу Порошенка мають розбиратися суд і правоохоронці.
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"Я не думаю, що це буде впливати на ситуацію в середині нашої держави. На ситуацію всередині держави, як правило, впливають фінансові групи. Він є однією з цих фінансових груп, ми розуміємо, вони звозять людей, ми це бачимо – це ж відкрита інформація, це не брехня – звозять людей з різних областей... У непростий час люди хочуть заробити копійку – хтось так приходить, хтось із власної волі це робить… Ми не бачимо резонансу щодо таких людей як пан Медведчук чи як пан про якого ви зараз сказали. Якщо це ті питання, повʼязані з конкретикою з вугіллям, торгівля із сепаратистами, то нехай розбирається суд, правоохоронні органи. Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає... Тому якщо хитати – їх там, цих груп три-чотири, їх не так багато – зараз вони такі гроші, як раніше, не заробляють, і я не сказав би, що вони такі альтруїсти, і тому ми бачимо, що стільки фінансів вони не виділяють, як це було – це те, що я бачу", – сказав Зеленський.
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Во-первых что касается компромисса - может тебе из далёкой Гватемалы не видно, но в нём участвовала ещё и третья сторона, назовём её условно "макрон-меркель". Это и ежу понятно, и я спрашивал не про то. Возможно я не чётко выразился, но мой вопрос ( в контексте данной темы - про предательство Порошенко) касался твоего мнения относительно ЛИЧНЫХ целей Порошенко - что он хотел извлечь из этих переговоров для себя ЛИЧНО?
Та й про його наркозалежність знаємо давно. З тих пір, коли він, сам запропонуваши Пороху здати аналізи для перевірки - відмовився здати їх до VАDА
"...Я сказав: я їду через шість годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли», - заявив Байден."
Попроси врача увеличить тебе дозу галоперидола и забрать мобильный телефон до выздоровления
Ты уже более двух лет при полнейшей власти, и ничего не сделал, чтобы люди могли достаточно зарабатывать и достойно жить, а не ходить, как ты говоришь на "платные митинги".
Назревает нервный срыв, если он уже не произошел...
...У украинцев были редко случаи, чтобы зависимый был искренне расположен к своему господину, чтобы был связан с ним бескорыстною, будто сыновнею любовью.
У россиян крепостной человек, слуга, раб, нередко предан своему барину вполне, душою и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро, как свое, радуется, когда его честолюбивый барин получает почесть.
Раньше мудрее был или показалось
Как оно может быть мудрее, если оно смеялась постоянно с украинцев, с Майдана, Украины! Ну как?
Даже коментировать это не буду
Ничего, шмаркля, увидишь ещё!
Авдеевка, 2018 год
и да - Байден, че мы не в НАТО?(©)
г*споди, за что нам это, а не Израилю(прячется от летящих тапков из-за онтесимитизъма)
но я не *врей... вроде бы..(бросается одевается, бежит в ЗАГС за метрикой)
От шикарне відео від Чекалкіна https://www.youtube.com/watch?v=-IeHBPZWQXU&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD Зелені слуги Путіна
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!
https://i.ibb.co/XyNdzSp/116341846-725082798270869-4094472863411909574-o.jpg
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https://www.facebook.com/ Вчора о 17:27 ·
Реальне загострення на Банковій.
Кишеньковий Антимонольний комітет, яким зараз керує колишня сусідка по парадному Зеленського, виписав штраф корпорації Рошен за … монопольне становище на ринку патоки.
Це треш. Навряд чи тістечка і цукерки можна віднести до монополій, особливо коли в українських супермаркетах такий вибір різних виробників, очі розбігаються від географії, товарних брендів і назв солодощів.
Але… Банкова поставила задачу визнати Порошенка олігархом. То ж в бойову готовність приведені всі репресивні органи і структури, у списку яких тепер і АМКУ. Який не помічає монополій олігархів в сфері енергетики і надр.
Цей треш- гідне продовження так званої підозри.