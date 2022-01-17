"У мене забрали паспорт і проводять якусь перевірку", - Порошенко заявив, що прикордонники не пускали його в Україну. ВIДЕО

Прикордонники затримували пропуск в Україну п’ятого президента України Петра Порошенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Порошенко заявив в аеропорту "Київ".

"У нас на сьогоднішній день є недопуск мене на територію України. Друзі, ви робите дурницю. Можете мені пояснити причини? Ви не допускаєте мене на територію України. Я ж не можу силою діяти", – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент повідомив, що силовики намагалися незаконно недопустити його на територію України. "Так сильно вони нас бояться. Вони віддають незаконні вказівки словикам для того, щоб тиснути на опозицію, дискредитуючи нашу державу в умовах загрози російського вторгнення", – заявив Порошенко журналістам.

Пресслужба "Європейської Солідарності" інформує, що п'ятий президент подякував за підтримку політикам з різних партій, нардеп, партійцям "ЄС", громадським активістам, ветеранам і "Солідарній молоді".

Порошенко зазначив, що з аеропорту їде до Печерського суду: "Де ми дамо їм бій і покажемо їхню брехливу антидержавну сутність. Ми покажемо, як вони зраджують державу. Ми покажемо що в умовах, коли країна потребує єдності об’єднання для того, щоб сильною виступити на протидію Путіну, дати відсіч Путіну, як ми це зробили в 2014-2015 роках".

За словами лідера "ЄС", українці боролися за демократію для того, щоб ніколи більше не сталося так, що опозицію можуть кинути за грати, а країна буде позбавлена права вільного вибору представників і зупинить свій рух в Європу.

"Сьогодні вони самі перетворюються в Януковича і відкидають нас назад на десять років. І ми тут для того, щоб об’єднатися і захистити Україну. ... За три роки ці негідники порушили більше 120 кримінальних справ проти мене і проти вас. Бо справи порушені за Томос, за наказ про контрнаступ, за створення Нормандського формату, здійснення і укріплення обороноздатності. Але коли вони порушили справу про державну зраду – це перетин "червоних ліній". Це виклик не тільки мені, а всім нам. І всім п’яти рокам з 2014 по 2019. Коли ми з вами будували державу, створили національну ідентифікацію, прийняли закон про мову, зробили декомунізацію і багато іншого, включно з армією, мовою і вірою. Для них це – державна зрада", - наголосив Порошенко.

"Вони – зрадники українських військових, які кидали за грати українських кіборгів, офіцерів, генералів, спецназівців для того, щоб отримати політичні дивіденди. Значна частина сидить у в’язницях і зараз. Вони – це ті, хто злили і зрадили українських розвідників, передавши Путіну і Лукашенку дані по операції "Вагнер". Вони руйнують міжнародну коаліцію на підтримку України, займаючись крадіжкою людей в країнах наших союзників. Зеленський разом з Коломойським, як свідчать Pandora Papers, десятки мільйонів доларів, витягаючи з кишень платників податків, клали собі в кишеню", - підсумував п'ятий президент.

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Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається в Україну. Прихильники Порошенка зібралися біля аеропорту "Київ".

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.