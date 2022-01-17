Прихильники Порошенка зібралися біля аеропорту "Київ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

17 січня біля будівлі міжнародного аеропорту "Київ" (перед входом до терміналу "А") зібралися прихильники народного депутата та лідера політичної партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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Також на території аеропорту постійно чергує Національна гвардія. У коментарі для Цензор.НЕТ заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич вказав, що порядок в аеропорті сьогодні забезпечуватимуть 250 поліцейських та військових.

















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.