Держприкордонслужба запевнила, що не перешкоджала Порошенку потрапити до України: "Прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства"

У Державній прикордонній службі запевняють, що не перешкоджали поверненню п’ятого президента Петра Порошенка в Україну.

Про це йдеться у заяві Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"З метою уникнення маніпуляцій та будь-яких інформаційних спекуляцій Державна прикордонна служба України зазначає, що у ході перетину державного кордону Петром Порошенком прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства. Наголосимо, Держприкордонслужба забезпечує розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, а також виконання в установленому порядку доручень правоохоронних органів. Під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка в Україну прикордонники повідомили представників правоохоронних органів", - йдеться у заяві.

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"Прикордонники також фіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто, дану особу намагаються не пропустити в Україну. Відмітимо, жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну. Шкода, що не усі громадяни, в тому числі народні депутати та 5-й Президент України не обізнані зі статтею 33 Конституції України. Крім того, кожна особа проходить визначені заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу. У подальшому Петро Порошенко був оформлений у прикордонному відношенні на в’їзд в Україну", - додали в Держприкордонслужбі.

Під час проходження митного контролю Порошенко заявив, що прикордонники не пускали його в Україну: "У мене забрали паспорт і проводять якусь перевірку". У ДБР це пояснили тим, що Порошенку в аеропорту дійсно намагалися вручити повістку до суду.

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну. Прихильники Порошенка зібралися біля аеропорту "Київ". Тим часом, у столиці через обрив контактної лінії зупинилися тролейбуси в напрямку аеропорту "Київ", куди має прилетіти Порошенко.

Після цього Порошенко прибув до Печерського райсуду Києва.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.