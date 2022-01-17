Порошенку в аеропорту дійсно намагалися вручити повістку до суду. Вітаємо його рішення не залишатися за кордоном, - ДБР

Державне бюро розслідувань продовжує розслідування "вугільної справи".

Про це під час брифінгу повідомила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ.

В ДБР нагадали, що у вересні-листопаді 2021 в даному провадженні вже повідомлено про підозру нардепу Віктору Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та ексміністру енергетики Володимиру Демчишину.

Також додали, що 20 грудня 2021 у провадження також повідомлено про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

"Сьогодні нардеп Порошенко повернувся до України. Об 11 його очікують в Печерському суді Києва для обрання запобіжного заходу", - сказала Сапьян.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що фігуранти "діяли за попередньою змовою та сприяли діяльності терорганізацій, вчиняючи умисні дії на шкоду територіальній цілісності та недоторканості оборонозданості, державній та економічній безпеці України".

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"У жовтні 2014 року представники вищого політичного керівництва РФ вирішили залучити до підривної діяльності проти України Медведчука, який впродовж тривалого часу має особисті тісні зв'язки з вищим політичним керівництвом як України, так і РФ. У свою чергу, Медведчук, маючи політичні амбіції погодився на відповідну пропозицію РФ. ... Медведчук досягнув певних домовленостей з Порошенком, який мав необхідні можливості адміністративного впливу на вертикаль виконавчої та законодавчої влади. Впродовж серпня-жовтня 2014 року урядом України та держпідприємствами вживалися заходи спрямовані на деверсифікацію джерел постачання вугілля, що могло б забезпечити енергетичну безпеку та незалежність України", - повідомили в Бюро розслідувань.

Зазначається, що Медведчук взяв на себе функції комунікатора з РФ та представниками терористичних організацій, а Порошенко - залишив за собою управлінські та кадрові питання, адміністративний вплив.

Водночас, Медведчук залучив Кузяру, який мав зв'язки з "ЛДНР", сказали в Бюро.

"Медведчук та Порошенко вчиняли активні дії, адміністративний тиск на службових осіб Міненерго, НБУ керівництва "Центренерго" щодо сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій, укладання прямих договорів купівлі-продажу вугілля з підконтрольних терористам територій та організацій сплати коштів. Порошенко та Медведчук ухвалили рішення про необхідність надання операціям вигляду звичайної господарської діяльності", - продовжили в ДБР.

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Також зазначається, що Медведчук вів переговори з РФ, а Порошенко сприяв призначенню на посаду голови Міненерго Володимира Демчишина.

"Медведчук та Кузяра гарантували безпеку керівникам захоплених підприємств, заручившись підтримкою Порошенка. Після легалізації підприємств з окупованих територій 16 грудня між "Центренерго" та "Луганськвугілля" укладено договір на постачання вугілля на суму 22 млн 640 тис. грн. Того ж дня на рахунки підприємства надійшла передоплата у розмірі 2 млн 264 тис. грн. 31 грудня "Центренерго" здійснило оплату нібито на адресу "Луганськвугілля" та "Шахта ім. Кисельова" на суму 10 млн грн як готівкових авансових платежів за майбутню поставку вугільної продукції. По 5 млн грн кожній. 31 грудня кошти було доставлено "ЛДНР" і використані ними для забезпечення діяльності терорганізацій, про що Медведчук інформував представників вищого керівництва РФ", - розповіли в Бюро.

Також на початку січня 2015 "Центренерго" здійснило на користь "Луганськвугілля" ще два платежі по 10 млн грн кожен. 15 січня 2015 "Центренерго" виплатило "Луганськвугілля" ще два платежі по 10 млн грн. А 15 січня між "Центренерго" та "Луганськ" вугілля укладено новий договір про постачання вугілля на орієнтовну суму 1 млрд 584 млн грн.

"ДБР вітає рішення нардепа Порошенка не залишатися за кордоном і взяти участь у судовому засіданні. ... Справа не є політично вмотивованою. ... Дійсно сьогодні співробітники ДБР у приміщенні аеропорту "Жуляни" намагалися вручити Порошенку … процесуальні документи, а саме повістку про виклик на 11 годину 17 січня до Печерського суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, копію клопотання з залученими матеріалами, та надати з'явитися до суду", - додали в ДБР.

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Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

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