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Порошенку в аеропорту дійсно намагалися вручити повістку до суду. Вітаємо його рішення не залишатися за кордоном, - ДБР

Порошенку в аеропорту дійсно намагалися вручити повістку до суду. Вітаємо його рішення не залишатися за кордоном, - ДБР

Державне бюро розслідувань продовжує розслідування "вугільної справи".

Про це під час брифінгу повідомила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ.

В ДБР нагадали, що у вересні-листопаді 2021 в даному провадженні вже повідомлено про підозру нардепу Віктору Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та ексміністру енергетики Володимиру Демчишину.

Також додали, що 20 грудня 2021 у провадження також повідомлено про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

"Сьогодні нардеп Порошенко повернувся до України. Об 11 його очікують в Печерському суді Києва для обрання запобіжного заходу", - сказала Сапьян.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що фігуранти "діяли за попередньою змовою та сприяли діяльності терорганізацій, вчиняючи умисні дії на шкоду територіальній цілісності та недоторканості оборонозданості, державній та економічній безпеці України".

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"У жовтні 2014 року представники вищого політичного керівництва РФ вирішили залучити до підривної діяльності проти України Медведчука, який впродовж тривалого часу має особисті тісні зв'язки з вищим політичним керівництвом як України, так і РФ. У свою чергу, Медведчук, маючи політичні амбіції погодився на відповідну пропозицію РФ. ... Медведчук досягнув певних домовленостей з Порошенком, який мав необхідні можливості адміністративного впливу на вертикаль виконавчої та законодавчої влади. Впродовж серпня-жовтня 2014 року урядом України та держпідприємствами вживалися заходи спрямовані на деверсифікацію джерел постачання вугілля, що могло б забезпечити енергетичну безпеку та незалежність України", - повідомили в Бюро розслідувань.

Зазначається, що Медведчук взяв на себе функції комунікатора з РФ та представниками терористичних організацій, а Порошенко - залишив за собою управлінські та кадрові питання, адміністративний вплив.

Водночас, Медведчук залучив Кузяру, який мав зв'язки з "ЛДНР", сказали в Бюро.

"Медведчук та Порошенко вчиняли активні дії, адміністративний тиск на службових осіб Міненерго, НБУ керівництва "Центренерго" щодо сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій, укладання прямих договорів купівлі-продажу вугілля з підконтрольних терористам територій та організацій сплати коштів.  Порошенко та Медведчук ухвалили рішення про необхідність надання операціям вигляду звичайної господарської діяльності", - продовжили в ДБР.

Також читайте: "В Жулянах на мітингу на підтримку Порошенка зібрались 25 тисяч людей: виступають громадські діячі, політики та ветерани", - пресслужба "ЄС". ФОТО

Також зазначається, що Медведчук вів переговори з РФ, а Порошенко сприяв призначенню на посаду голови Міненерго Володимира Демчишина.

"Медведчук та Кузяра гарантували безпеку керівникам захоплених підприємств, заручившись підтримкою Порошенка. Після легалізації підприємств з окупованих територій 16 грудня між "Центренерго" та "Луганськвугілля" укладено договір на постачання вугілля на суму 22 млн 640 тис. грн. Того ж дня на рахунки підприємства надійшла передоплата у розмірі 2 млн 264 тис. грн. 31 грудня "Центренерго" здійснило оплату нібито на адресу "Луганськвугілля" та "Шахта ім. Кисельова" на суму 10 млн грн як готівкових авансових платежів за майбутню поставку вугільної продукції. По 5 млн грн кожній. 31 грудня кошти було доставлено "ЛДНР" і використані ними для забезпечення діяльності терорганізацій, про що Медведчук інформував представників вищого керівництва РФ", - розповіли в Бюро.

Також на початку січня 2015 "Центренерго" здійснило на користь "Луганськвугілля" ще два платежі по 10 млн грн кожен. 15 січня 2015 "Центренерго" виплатило "Луганськвугілля" ще два платежі по 10 млн грн. А 15 січня між "Центренерго" та "Луганськ" вугілля укладено новий договір  про постачання вугілля на орієнтовну суму 1 млрд 584 млн грн.

 "ДБР вітає рішення нардепа Порошенка не залишатися за кордоном і взяти участь у судовому засіданні. ... Справа не є політично вмотивованою. ... Дійсно сьогодні співробітники ДБР у приміщенні аеропорту "Жуляни" намагалися вручити Порошенку … процесуальні документи, а саме повістку про виклик на 11 годину 17 січня до Печерського суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, копію клопотання з залученими матеріалами, та надати з'явитися до суду", - додали в ДБР.

Також дивіться: Порошенко повертається в Україну. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Читайте: Європарламент може застосувати санкції проти суддів, які переслідують Порошенка, - євродепутатка фон Крамон

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Порошенко Петро (15180) Демчишин Володимир (57) ДБР (3504) Кузяра Сергій (7)


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Топ коментарі
+44
Слухаю виступ Пороха. Ну є ж в Україні політики, які можуть донести свою позицію і відстояти її. Натомість ми 2,5 роки слухаємо плямкання Зеленського та вирвані з контексту нечленороздільні звуки хламідії та іншого зеленого стада. Дуже дякую.
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17.01.2022 10:28
+37
Обісрались, портновскі курви!
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17.01.2022 10:25
+37
Вам не довіряють. В ДБР був незаконний конкурс , де обрали незаконного директора під #злн_пнх.
Карманна прокуратура клована - пнх.
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17.01.2022 10:26
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Обісрались, портновскі курви!
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17.01.2022 10:25 Відповісти
смотрите чтобы вам не затошнило от витаний!
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17.01.2022 10:25 Відповісти
Вам не довіряють. В ДБР був незаконний конкурс , де обрали незаконного директора під #злн_пнх.
Карманна прокуратура клована - пнх.
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17.01.2022 10:26 Відповісти
Чого ви так? Вибирали між дерьмаковським льохою-зіллі, та двома його охоронцями. Вибрали кращого льоху.
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17.01.2022 10:48 Відповісти
Боооже, які кончені (с)
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17.01.2022 10:26 Відповісти
Как и предполагалось, эта шарашкина контора, в которую понабирали умственно отсталых, обосралась в очередной раз...
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17.01.2022 10:27 Відповісти
😁 Все згадую, як вони колекцію картин "заарештовували" і який тупий опер ними керував. 😂
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17.01.2022 10:46 Відповісти
🤣💩
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17.01.2022 10:28 Відповісти
Слухаю виступ Пороха. Ну є ж в Україні політики, які можуть донести свою позицію і відстояти її. Натомість ми 2,5 роки слухаємо плямкання Зеленського та вирвані з контексту нечленороздільні звуки хламідії та іншого зеленого стада. Дуже дякую.
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17.01.2022 10:28 Відповісти
"Впродовж серпня-жовтня 2014 року урядом України та держпідприємствами вживалися заходи спрямовані на деверсифікацію джерел постачання вугілля, що могло б забезпечити енергетичну безпеку та незалежність України", - повідомили в Бюро розслідувань.
Они хоть соображают, что вменяют Порошенко?
Після легалізації підприємств з окупованих територій 16 грудня між "Центренерго" та "Луганськвугілля" укладено договір на постачання вугілля.
Земрази, вам еще аукнется!
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17.01.2022 10:29 Відповісти
Прекрасно вони все усвідомлюють. Практику абсурдних обвинувачень та відверто лівих "доказів" з подальшим затягуванням справи на роки обкатали на справі Шеремета.
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17.01.2022 10:40 Відповісти
ту должны говорить Товарисч Максим Майзер Браунинг Калашников Сошкин Мосин Господа Т-64 Шилка Град.....
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17.01.2022 10:30 Відповісти
Максимально что будет это долгое и нудное хождение по судам и максимум домашний арест или 1 миллиард гривен залога. Ничего более. ( типа вы не знаете наши традиции ) Ну и конечно обоюдная шумиха, пиар, война в СМИ, "организованные митинги протеста". Ну в общем обычный наш набор. Каждая из сторон этого "театрального акта" просто хочет подрезать рейтинг оппонента. Ну в общем все как обычно.
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17.01.2022 10:30 Відповісти
Дбр - дрыстательное бюро рашистов
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17.01.2022 10:31 Відповісти
Пригадую, як дбр описувало в обвинуваченні Антоненка- захопившись величчю арійської раси......
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17.01.2022 10:35 Відповісти
кто-то свои влажные фантазии неосторожно выложил ))) пытаясь их прилепить Riffmaster-у )))
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17.01.2022 10:46 Відповісти
Такого ж вони і Порошенкові понаписували.
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17.01.2022 10:47 Відповісти
Не здивуюся, якщо вкажуть, що Порошенко ще діяв за попередньою змовою з Путіним.
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17.01.2022 10:32 Відповісти
Более того, именно кондитер спланировал и организовал захват Крыма и Донбаса - Пыня только исполнитель
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17.01.2022 10:35 Відповісти
вам бабка нашептала , чи ви свідомо брешете? Не забувайте, то гріх.
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17.01.2022 10:51 Відповісти
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17.01.2022 11:03 Відповісти
Це Порошенко напав на Україну і окупував Крим і Донбас. А Путін тут ні до чого, нам ще в РФ серіали продавать, а ви хочете нас поссорить!
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17.01.2022 10:36 Відповісти
Якщо справа така чиста, то чого ж генпрокурорка втікла з держави аби її не підписувати ?
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17.01.2022 10:32 Відповісти
Бо вона не має наміру втікати до кацапії. 😊
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17.01.2022 10:58 Відповісти
він мітить в Ізраель
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17.01.2022 11:01 Відповісти
У Бєнядіктвой з цим не склалося. 😁 Грошей не так багат, більше нерухомості і майже вся нерухомість в Україні, і родовід до Мойсея не дотягує.
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17.01.2022 11:28 Відповісти
Її втеча продемонструвала якість тієї справи.
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17.01.2022 11:38 Відповісти
Безумовно. Бо навіщо втікати, якщо все законно і ти можеш стати героєм принаймні для зебілів? 😊
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17.01.2022 11:45 Відповісти
Так зебілів вже немає.
Є самі боти. Мені здається навіть діти підробляють, бо інколи таку пургу несуть і все як під копірку- однакові тези.
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17.01.2022 11:47 Відповісти
На Цензорі так, немає, але в житті - є. Вони діляться "Свати-xn" на каналі "Г+Г" і складають близько 16 відсотків дорослих українців.
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17.01.2022 11:57 Відповісти
Я навіть не про цензор кажу.
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17.01.2022 12:04 Відповісти
При 5-7 президенте всю шелупонь, так называемую дбр нужно будет отправить на Желтые воды, добывать уран и искупать вину перед Ненькой
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17.01.2022 10:34 Відповісти
ЗЕвлада,як же ви за*бали людей!!! 🤬🤬🤬
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17.01.2022 10:35 Відповісти
Не зрозуміла суть справи. Усі чудово знали в 2014-2015 рокіх, що ми купляємо вугілля в шахтах на окупованій території аж до того самого моменту, доки вони залишалися в українській юрисдикції і не були нацоналізовані росіянами. Порох собі те вугілля купляв? Чи, може, крав гроші при купівлі? Де тут кримінал?
Ми і досі виплачуємо пенсії і пособія людям на окупованих територіях, приймаємо без іспитів і безкоштовно навчаємо їхнії дітей, платимо переселенцям і т.д. То може ми усі пособники і державні зрадники?
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17.01.2022 10:35 Відповісти
Умом зесрань не понять, особенно если она с утра вдула пару дорожек
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17.01.2022 10:37 Відповісти
Обьічному законопослушному гражданину Украиньі вручили бьі повестку под роспись , какие проблемьі ? Но Порошенко считает себя особьім гражданином , по Оруєллу !
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17.01.2022 10:36 Відповісти
Юле... ой.. бл... Пете - волю!

Разбоки между Беней и Петей. Не более того.

Оба эти персонажа успешно дискредитирую олигархический строй. Это,. пожалуй, единственное серьехное достижение за последние 30 лет.
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17.01.2022 10:36 Відповісти
И это чмо с буквами UA, передайте там на лахте, палитесь
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17.01.2022 10:54 Відповісти
Ты такой смешной ...
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17.01.2022 10:56 Відповісти
На швабре так смешно? Привыкши уже)
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17.01.2022 11:14 Відповісти
"Привыкши", говоришь? Передай своему шефу, что в Украине так не говорят. Пксть уволит тебя за тупость.

Ну, сиди дальше.
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17.01.2022 11:35 Відповісти
Так это по вашему, по-мордовски
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17.01.2022 11:51 Відповісти
Однажды зелебедь,зераком зещуку.
У ДБР нема жодних сумнівів у ідентичності П.О.Порошенко,а от у погранслужби - Є!!!
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17.01.2022 10:39 Відповісти
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17.01.2022 10:50 Відповісти
На нары Сладенького.
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17.01.2022 10:42 Відповісти
Кого? Тваво *****?
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17.01.2022 10:54 Відповісти
Подоляківські хвойди 10 днів тому.

https://twitter.com/Krokodildetstva/status/1479166804035620871 6 січ. 2022 р.

https://twitter.com/Krokodildetstva Крок-О-Дил.

https://twitter.com/Krokodildetstva @Krokodildetstva

Как насчёт Парри, что храбрый Мародёр 17 января не вернётся?
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17.01.2022 10:42 Відповісти
-
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17.01.2022 10:51 Відповісти
шото сегодня не видно никого из єтих пассивньіх зельоньіх ********** (не в плане их сексуальной ориентации)
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17.01.2022 10:54 Відповісти
А що, було б краще якби не купували вугілля в Лугандонії і Україна замерзла як Алчевськ?
Так в чому тоді винуватість Порошенка, що врятував від холодної смерті країну?
Суки ви зелебенські, приберіть свої зелені руки від Порошенка і не простягуйте, бо відрубають!
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17.01.2022 10:42 Відповісти
Значит покупать уголь у террористов правильно? Ну так зачем тогда воевать? Надо договариваться..и где я это слышал))
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17.01.2022 10:46 Відповісти
то есть, государственное предприятие, которое платит налог государству - это террористы?!
или шахтёры бесплатно должны были долбить уголь для неоккупированных территорий?!
или память напрочь отшибло, что только после блокирования поставок угля из ОРДЛО костей лушпайкой украинские предприятия были отжаты бандами захера и плотвы? а до того исправно платили налоги в украинскую казну.
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17.01.2022 10:53 Відповісти
Тоді ще було неясно, наскільки затягнеться війна. Наші громадяни працювали на шахтах, платили податки і отримували зарплату. Чи ви вже нарікли всіх мешканців окупованих територій терористами ?
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17.01.2022 11:49 Відповісти
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17.01.2022 10:43 Відповісти
Не стоит переживать за Порошенко. Даже в такой коррумпированной судебной системе, такое дело развалится в суде. Зато это отличная предвыборная компания.
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17.01.2022 10:43 Відповісти
Да що ті що інші варюгі, один на пи..див інші хочуть відібрати. Разборкі між бандами.
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17.01.2022 10:43 Відповісти
Бачили ми ваші спроби в прямому ефірі, шукайте ваЗелін
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17.01.2022 10:44 Відповісти
и шо? снова пещерный суд сегодня будет пытаться натянуть сову на глобус?
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17.01.2022 10:46 Відповісти
Враг на пороге, а тут идут внутренние разборки. Не время.
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17.01.2022 10:47 Відповісти
Когда враг на пороге, самое время без суда и следствия. А тут цацки-пецки. Суды, повестки.
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17.01.2022 11:03 Відповісти
Начинается поединок. Кто кого посадит.
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17.01.2022 10:47 Відповісти
Шоу,не более.Надеялись,что ПП не вернется в Украину.Что делать дальше зекомпани не знают
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17.01.2022 10:57 Відповісти
Хотели что бы не вернулся, но прекрасно понимали, что скорее всего вернётся.
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17.01.2022 11:08 Відповісти
-А були в 14-15 роках якісь закони, які забороняли закупку вугілля на окупованих территоріях? -Дякую за цікаве і актуальне питання.Я не вповноважена розголошувати таємницю слідства.
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17.01.2022 10:53 Відповісти
Причому в державних підприємств як Луганськвугілля та Антрацит які були віджаті тільки в лютому 2017-го?
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17.01.2022 11:26 Відповісти
Чому Петро відмовився брати повістку ? На нього закон не поширюється ?
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17.01.2022 11:46 Відповісти
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17.01.2022 14:18 Відповісти
 
 