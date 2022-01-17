У столиці через обрив контактної лінії зупинилися тролейбуси в напрямку аеропорту "Київ", куди має прилетіти Порошенко. КАРТА

У Києві знову стався збій у роботі громадського транспорту. Через обрив контактної лінії затримується рух тролейбусів № 3, 40, 40К, які курсують з центра міста в район аеропорту "Київ".

Про це повідомляє Київпастранс, передає Цензор.НЕТ.



"Затримується рух тролейбусів № 3, 40, 40К по вул. Солом'янська- Олексіївська в напрямку Залізничного масиву з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства. Рух тролейбусів організовано по маршруту тролейбуса №9", - розповіли в Київпастранс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прихильники Порошенка зібралися біля аеропорту "Київ". ФОТОрепортаж

Ці маршрути курсують з центра столиці в район аеропорту "Київ".

"На вулиці Солом’янській стався обрив контактної лінії. Рух тролейбусів призупинено", - повідомив Київ Оперативний.

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається в Україну. Прихильники Порошенка зібралися біля аеропорту "Київ".

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.