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Суд після перерви продовжив обрання запобіжного заходу Порошенку

Суд після перерви продовжив обрання запобіжного заходу Порошенку

Печерський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку в рамках справи про незаконне постачання вугілля з окупованої території після перерви, наданої для ознайомлення захисту із матеріалами справи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Засідання було перервано на дві години для ознайомлення адвокатів Порошенка із матеріалами справи.

Раніше адвокат Порошенка Ігор Головань попросив Печерський районний суд надати захисту можливість ознайомитися з матеріалами справи, наполягаючи, що Порошенко не має статусу підозрюваного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд у справі Порошенка оголосив перерву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Порошенко Петро (15180) суд (11699) запобіжний захід (491) підозра (769)


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Топ коментарі
+34
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17.01.2022 14:51
+31
Іншого судді не знайшлось. Всі бояться. І не даремно.
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17.01.2022 14:53
+30
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17.01.2022 14:51
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Справу Порошенка розглядає суддя Олексій Соколов. Той що арештував директора Кузні на Рибальському і бойового генерала Павловського.
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17.01.2022 14:50 Відповісти
Іншого судді не знайшлось. Всі бояться. І не даремно.
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17.01.2022 14:53 Відповісти
Просто так співпало
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17.01.2022 14:57 Відповісти
А назначил этого судью на посаду сам Петр Алексеевич Порошенко в 17 году. Вот это оборот, не правда ли?
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17.01.2022 15:00 Відповісти
Обережно, в Києві очікується аномальне потепління, через палання пердаків ЗЄзрадогною і ЗЄпітушні!
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17.01.2022 15:02 Відповісти
"Я працював у 2014-2015 рр. у Луганській області, звідки й тягнеться "вугільна справа". Тому я хочу просто прояснити - це абсолютна помста Зеленського. Він хоче зв'язати Медведчука, міністра енергетики Демчишина, Порошенка, Ахметова, ще когось... Немає нічого там!
У 2014-2015 рр. всі підприємства Луганської області були зареєстровані в Києві, в Київській області, в Харкові. Коли звільнили Сєвєродонецьк і Лисичанськ, то почали реєструватися там. Платили ПДВ, платили податок на землю, платили військовий податок. Про яку там терористичну (організацію - ред.) говорять? Вугілля поставлялося на Центренерго - державну компанію. Підприємство "Луганськвугілля", яке було зареєстровано в Києві, мало два рахунки в державних банках - "Укргазбанк" і "Ощадбанк". Вони перераховували за вугілля гроші. Що це за маячня щодо того, що там видобували вугілля не шахтарі, а бойовики, і що було фінансування тероризму?" - сказав Москаль.
"У 2004 році Верховна Рада прийняла закон про боротьбу з тероризмом. У 24 пункті стаття пише - терористичну організацію можна визнати тільки судом за позовом генерального прокурора, прокурорів областей та міста Києва. Все! Був хоч один позов? Ні! Чому звільнили Нелю Штепу, знаменитого мера Слов'янська? Тому що її звинувачували у співпраці з терористичною організацією.
Якщо брати за законом, то не може вся непідконтрольна територія Луганської та Донецької областей визначатися терористичною, тому що туди не можна давати пенсії, не можна давати допомогу, люди не можуть переміщатися через кордони адміністративні тощо", - сказав ексголова Луганської ОДА.
Він ще раз підкреслив, що на Порошенка намагаються навмисне кинути тінь.
"Це зроблено спеціально. Порошенко не опиниться за ґратами. А за що? Нема за що! Якщо випустили Штепу знамениту!" - сказав Геннадій Москаль. - https://texty.org.ua/fragments/105368/v-shou-z-poroshenkom-vtyahnuta-vsya-*******-kolyshnij-ochilnyk-loda-moskal/?src=main
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17.01.2022 15:30 Відповісти
Ох даремно ви так, тепер Порошенка ще звинуватять, що він і пенсію терористам "платив". "Дебееродовбні" ще ті "затійники".
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17.01.2022 15:44 Відповісти
не без іронії, Порох сам призначив того суддю нехай тепер їсть.

і ДБР мав створюватися як незалежний орган, але він тоді вирішив владу сконцентрувати в себе в руках і створив ручний орган, який залежить від президента. Тільки от про те що він не буде завжди при владі не подумав і що його ж пси швидко його зрадять.

https://www.president.gov.ua/documents/3482017-22918
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17.01.2022 15:01 Відповісти
Розпочалась урочиста хода свнсбк на цензорі
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17.01.2022 15:03 Відповісти
Грубо, но точно в 5-ю точку зебилам. На переднем плане в жёлтом зепутат Ярёменко.
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17.01.2022 15:13 Відповісти
теперь все ясно, что то был за хоровод в крыму
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17.01.2022 15:22 Відповісти
))
https://www.youtube.com/watch?v=N8bGetHVu2k https://www.youtube.com/watch?v=N8bGetHVu2k

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17.01.2022 15:45 Відповісти
сли мавпа чи що думаєш з цього приводу?

https://www.youtube.com/watch?v=TMuKsFeqFv4
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17.01.2022 15:06 Відповісти
гей соколи - це українська піцня! Завжди пам'ятай про це, польска покрака!
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17.01.2022 15:12 Відповісти
то московит, просто стидаєтеся своєї ганчірки
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17.01.2022 15:30 Відповісти
Мені все одно московит він чи польська курва.
Україна понад усе!
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17.01.2022 15:32 Відповісти
свинопес кайфуєш від української пісні?
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17.01.2022 15:35 Відповісти
Судову реформу проводив Порошенко, тому що він нарехформував,те і отримав тепер. І
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17.01.2022 16:33 Відповісти
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17.01.2022 14:51 Відповісти
Надихає, що вийшли люди. Що є такі люди, що є кому вийти, що є з ким вийти, що є за кого вийти!
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17.01.2022 14:52 Відповісти
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17.01.2022 14:51 Відповісти
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/458955522552719/?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·



Розпочинається другий етап фарсу, який організував Зеленський. Ключова запорука нашої перемоги складається з двох частин. Перша частина - з нами правда. В них немає нічого, вони є зрадники. І для того, щоб відволікти увагу від власної катастрофи, катастрофи економічної, бо люди як заглядають в холодильники, їм більше не хочеться дивитися телевізор з «95 кварталом», «Сватів», які дивляться на російських окупаційних державних каналах, а гроші перераховують Зеленському. І правда є з нами.

А друга головна складова нашої перемоги - це те, що народ не з ними. Це те, що ви всі, хто приїхали з усіх куточків України, їм продемонстрували: ви не збираєтеся миритися зі зрадою «зеленої влади». Ви не збираєтеся миритися з капітуляцією. І ніякими судами, і ніякими арештами нас з вами не залякати. І це є надзвичайний, важливий урок, нехай вони його вивчать. І скільки б провокаторів вони не посилали, проти волі народу нічого їм протиставити. І тому ми йдемо на цю Голгофу. Ми йдемо на цей суд. Твердо переконані в перемозі. Бо будь-яке беззаконня, яке вони чинять, лише наближає їхній кінець.

Я наголошую: незважаючи на всі труднощі, випробування, несправедливість, які вони нам організовують, ми з вами є державники. Ми з вами за Україну. Ми з вами захищаємо Україну. І ми з вами переможемо.

Я хочу звернутися до кожного з вас зі словами великої вдячності. Велике вам спасибі, що ви не залишилися вдома, що у вас палають очі, що ви вірите в перемогу. Ми точно переможемо. Бо якщо не ми, то хто?

Велике спасибі вам, що дивлячись на вас всі опозиційні демократичні сили приймають рішення про необхідність об'єднання. Хочу вам відкрити таємницю - на цій площі не всі порохоботи, але точно всі україноботи. І точно у нас з вами є той стрижень, навколо якого об'єднається Україна для того, щоб дати по зубах Путіну і для того, щоб виколупати його кротів і з українського президентського офісу, і з української влади. Ми знаємо як це робити. Ми навчилися як боронити державу. Нам «не какая разница». Ми за Україну.

І тому з вашою допомогою ми йдемо сюди, щоб перемагати. Ваша підтримка дає нам сили. Ваша підтримка дає нам крила. І ми точно переможемо. Я щиро від усього серця дякую кожному з вас.
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17.01.2022 14:51 Відповісти
Крах режиму торчка Зеленського вже розпочався
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17.01.2022 14:51 Відповісти
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17.01.2022 14:52 Відповісти
разіян запросять ?
особисто ********** з ефіру плюсів ?
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17.01.2022 14:54 Відповісти
Вал Мишель


Можете относиться к Порошенко, как угодно. У меня один вопрос: А Зеленский так может?

https://twitter.com/i/status/1483015126429188096

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17.01.2022 14:52 Відповісти
Вова в морге спрятался на всякий случай если шо я вжэ помэр... кто то слышал за эти дни хоть орал или пердонуло вот то дефективное и воно взагали в Украине или сдрыснуло в Огарево к своему куратору Путину???!!!
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17.01.2022 15:11 Відповісти
Не хватает фантазии ,даже чтобы представить себе как при вторжении кремлядей
в Украину главнокомандующий четырежды дезертир в шутовском колпаке даёт приказ
защитить Украину.
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17.01.2022 15:14 Відповісти
Зеленський,особисто, ні із ким не воює, не робить властних заяв, нічого не планує і не має властноі думки. В голові у пана Зеленського шаурма і кокс. Все. Це винайнятий для ролі актор. Зеленського треба розглядати як щось колективне.
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17.01.2022 14:54 Відповісти
Вы это давно поняли? Это было очевидно с момента его вступления в компанию по выборам президента. Смотреть эту компанию, однако, было забавно. Со стороны, конечно.
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17.01.2022 16:13 Відповісти
Спор двух проституток "Ты чего свой рот раскрыла, что аж асфальт видно!" Так и у Зерро рука Коломойского вошла в дупу вийшла через родничок.
Мозга там НИКОГДА не было.
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17.01.2022 17:38 Відповісти
ЗЄПІД№РИ ПОВЕРНІТЬ ТОЛОКУ !!!
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17.01.2022 14:55 Відповісти
я часто тут в комментариях шучу, возможно даже юродствую. но вот сейчас абсолютно серьёзно - зелики, вы свора жалких *******, во главе с гнусавым завистливым ********. ухожу в бан за лексикон, наверное, но я сказал то, что думал.
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17.01.2022 14:57 Відповісти
Да ладно, чо уж там, через три дня возвращайся
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17.01.2022 14:59 Відповісти
У нас за правду, да еще про зеленского не банят. максимум потрут комментарий
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17.01.2022 15:20 Відповісти
да, не забанили, но комменты мои стыдливо удаляют. "зе-иуда" им не нравится..
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17.01.2022 15:47 Відповісти
Абсолютно нормальная лексика применительно к зеленым *******. Вполне лояльная. Как иначе можно выразить весь спектр эмоций, которые вызывают у здорового человека сторонники президента Голобородько?
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17.01.2022 15:24 Відповісти
Вы, конечно, правы в отношении "желтков", но Вы, по моему сильно ограничиваете круг тех жителей Украины, к которым Ваше определение с полным правом также можно применить.
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17.01.2022 16:17 Відповісти
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17.01.2022 15:03 Відповісти
Зебилы в перерыве получили вказивки от }{уйла, можно дальше "работать".
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17.01.2022 15:08 Відповісти
нюхач по всей видимости уйдет досрочно
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17.01.2022 15:09 Відповісти
как минимум старается
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17.01.2022 15:21 Відповісти
Ти в Британії вже всі проблеми повирішувало?
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17.01.2022 15:16 Відповісти
ДА что там решать? место Вальцмана в лучшем случае за решёткой в кандалах и на долго. Спросите за что, за все те преступления которые он совершил, за сдачу территорий, за подписания минских невыполнимых соглашений, за сотрудничество с агрессором, за коррупцию которую он захлестнул по стране, за уничтоженную медицину, образование, за ложь, за предательство идеалов ради которых вышли и погибали люди в 2013 году. Та даже за одно жму руку обнимаю он должен на гиляке качаться. А лучшее для него это место в зоопарке в кандалах и на долго.
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17.01.2022 15:14 Відповісти
от ты мудак тупой! шо ты несешь, чмошник подоляковый?
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17.01.2022 15:15 Відповісти
І за Тимура Тумгоєва...Як там прокурор Луценко спить цікаво, кошмари не мучають.
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17.01.2022 15:16 Відповісти
Зате твоє місце а спамі. Сподіваюсь, довічно
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17.01.2022 15:18 Відповісти
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17.01.2022 15:16 Відповісти
Ні, не забули цей московський фейк. В бан, курва.
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17.01.2022 15:25 Відповісти
Напрягись, дядя. Ты не стараешься. Старайся! Больше сотни дел открыли твои обосранцы против Пятого Президента. А твой четырежды уклонист сядет за наркоту и финансовые махинации. А вишенкой на торте будет срок за вагнеровцев. Это верняк, дядя. Железный срок.
Кстати, когда зеленский посадит каломойского за ограбление Украины и украинцев?
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17.01.2022 15:29 Відповісти
А тем временем, нужно успеть до 2025 переоформить документы на землю... внести их в реестры новые... и понести на это затраты.
Ну вот так вот просто: земля твоя, но за реформу (то есть запись в электронном реестре) ты должен заплатить...

А вы смотрите за этой эпической бойней, смотрите...
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17.01.2022 15:26 Відповісти
Да мне пофигу - чья. Для меня они с недавнего времени все на одно лицо. Любители устравивать шоу. Одни кричат "ааа порох все продал", другие "аааа рашка нападет"... достали. Обое - лгут и при этом успешно загоняют нас под ярмо. Под шумок громких шоу типа вот этого ареста.
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17.01.2022 16:22 Відповісти
Менять! Срочно! Промедление смерти подобно!
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17.01.2022 15:30 Відповісти
Порох выглядит на суде сильно.
Если не знать - кто он есть на самом деле - норм
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17.01.2022 15:35 Відповісти
Тонко.)) Плюсую.
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17.01.2022 15:38 Відповісти
Те, що ти ти бот - знають усі.
Я тебе вже кілька разів в інших темах банив - а ти все одно вилазиш
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17.01.2022 15:49 Відповісти
Убогое. Правду не забанишь. "Я я" не бот. А ты - подстилка...
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17.01.2022 17:59 Відповісти
Суддів,лоха, зелених та каламайшу, судити народним судом на майдані. Залог не приймається.
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17.01.2022 15:37 Відповісти
Если Порошенко не отправят под домашний арест, Медведчука тогда тоже нужно отпускать. Подельники. Выборочное правосудие!))
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17.01.2022 15:40 Відповісти
Афоня, чимчікуй чимдуж на рашу
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17.01.2022 15:47 Відповісти
Залог в миллиард будете Петру собирать? Прикинь, флешмоб: «скинься на залог олигарху!»; «Купи на всю пенсию смоктулек Рошен»; «Маленькая пенсия? Возьми кредит!».)))
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17.01.2022 15:51 Відповісти
Я считаю, что Порошенка нужно судить не за торговлю с сипарами, а ЗА погибших бойцов ВСУ и добровольцев в Дебальцево - которые были брошенные бес боеприпасов и даже воды, Иловайском котлу- при выходе наши бойцы были просто брошенные бес какого либо прикрытия и киборгов в аэропорту - когда ребятам героям нужно было раньше дать приказ об выходе с разрушенного аэропорта, он уже не представлял какого - то стратегического значения.
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17.01.2022 16:00 Відповісти
Пиар и рейтинги были важнее жизней героев. Потому и не было приказа об отходе, который мог бросить тень на фигуру "найвеличнішого".

Вы еще изваринский котёл забыли. Там погибло больше чем под Илловайском. Просто тупо расстреливали "градами" с территории рашки. Та же проблема - ситуация поменялась и нужно было отходить. Но приказа не было на протяжении месяца обстрелов на которые даже отвечать было нельзя.

Аэропорт сдали еще по результатам первого "минска" . Только "киборгам" об этом сказать "забыли".
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17.01.2022 16:08 Відповісти
Моряки в Керченском проливе тоже незаслуженно забытая мутная история. Чудом обошлось без жертв.
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17.01.2022 16:15 Відповісти
"Вы ещё изваринский котел забыли".
Вы, видимо, имеете в виду эпизод, произошедший 11 июля 2014г. под Зеленопольем, когда 2 российских дивизиона ГРАД полутора залпами уничтожили 2 батальона ВСУ. Стреляли они, кстати, не с российской территории, а с нейтральной полосы. Вся эта история просто вопиет о необходимости криминального расследования. Порошенко тоже в этом деле несёт ответственность - он был главнокомандующим и, по-видимому, осуществлял на военных неслабое политическое давление. Но куда более виноваты генералы и в первую очередь бывший уже 8 дней министром обороны Гелетей, хотя он был далеко не единственный виновный, а может и не самый главный. Как можно было направить войсковой колонну, узким фронтом, фактически без тыловой поддержки между российской границей и опорными пунктами сепаратистов? Младший лейтенант, только вышедший из пехотного училища, не должен принимать такого решения!

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17.01.2022 16:46 Відповісти
Нет мы имеем ввиду разные эпизоды. О вашем и полтора залпа первый раз слышу. Наверное это что-то из пропаганды рашистов.

Наши войска там месили полтора месяца. И залпов там были десятки если не сотни. После залпа остаются следы на земле. Их хорошо видно с американских разведывательных спутников. Так что этот вопрос даже задокументирован.
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17.01.2022 17:37 Відповісти
тупая прежде чем такое писать необходимо хоть что то знать.Не от Г+Г и мосейчучки и параша тудей.
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17.01.2022 16:14 Відповісти
Ваші бійці були просто брошенІ, а хто їх знайшов, нагодував і вивів? "Брат"? Та ні, їх знайшов терорист путін і його війська нападу росії і вбили. Ось хто винен в Іловайську. А бійці і прензидент захищали свою Батьківщину, як записано в Конституції. А відкосник, який сьогодні судить Порошенка, пан Зеленський, заховався від повісток і давав концерти найманцям російської армії в Горлівці.
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17.01.2022 16:33 Відповісти
Добавлю,він доклав зусиль до введеня кац.військ ,він завадив знищенню окупаційної колони. Він дурив загал,своїм, 'патриотизмом',влаштовуючи танці-шманці з меркельлядью
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17.01.2022 17:26 Відповісти
Оля кацапська дурепа ....
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17.01.2022 17:45 Відповісти
Для мене гранично ясно одне: людина, яка за свою каденцію збільшила під час війни свій стан на порядок - злодій та зрадник. Інша річ, що Порох - це не Янек, і довести і посадити його буде дуже нелегко
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17.01.2022 16:00 Відповісти
Ты бы прежде чем писать такое прочел ,отчеты по декларациям и аналитику от иностранных партнеров! Там пишут совсем не то что ты строчишь бот подолятский. Уменьшилось и значительно,часть потрачено на оборону страны и этот факт есть в реестрах. Зедебил недоразвитый.
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17.01.2022 16:17 Відповісти
Сльоза проситься від розчулення посилання до студії !! От тоді можна і поговорити
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17.01.2022 16:27 Відповісти
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17.01.2022 16:07 Відповісти
Тема про По. Придёт время, обсудим Зе. Про По что думаешь? Не знал он, про торговлю с оккупационными администрациями ОРДЛО? Или в 14-ом можно было? Или это же По, ему всё можно?
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17.01.2022 16:11 Відповісти
Прокуратура понаписувала в офіційних документах Луганська Народна Республіка та Донецька Народна Республіка (сорі, що без дужок, це цитати). Не буду наполягати, що це писали на Росії, але це точно писали не українці.
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17.01.2022 16:25 Відповісти
Ну опять ведь уход от сути. С террористами велась торговля. Это задокументированный факт. Отследить пошли эти деньги на з/п шахтёрам или же обдолбанным попочленцам на ширку, возможности нет. Разорвать контракт с ЮАР и мутить схему с ОРДЛО без ведома 1-го лица не возможно. Это суть! Остальное демагогия.
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17.01.2022 16:32 Відповісти
с кем когда велась торговля звеняй так ты признал за пенедиктовой и вовкой луганду и бимбабве ?
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17.01.2022 16:37 Відповісти
так в ДБР служать пацани з "ДНР". Там всі свої. Там у Вови і татаров звідти і демченко і єрмак.
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17.01.2022 16:35 Відповісти
Касьянов: тюрьмы заслуживают и Порошенко, и Зеленский
17 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%82%d1%8e%d1%80%d1%8c%d0%bc%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5.html#comments Комментарии: 1






Ребята, давайте по чесноку: посадят Порошенко или не посадят - не имеет никакого значения. Войну, о которой уже во весь голос кричат западные политики и обозреватели, это не остановит.

Никак. Никакое шаманство в прокуратуре, в суде, на улицах - ни за, ни против Порошенко - не остановит войну.

А когда война начнётся, вы быстро забудете всю эту мышиную возню.

Такое мнение https://www.facebook.com/brtcomua высказал около часа назад в Фейсбуке общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%be%d1%89%d1%83%d1%82%d0%b8%d1%82-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8c.html «Порошенко теперь на себе ощутит хоть малую долю того, что творил по беспределу весь свой срок»

Я вам напомню: 104 года назад произошёл бой под Крутами, когда киевские юнкера и студенты пытались остановить большевистские банды Михаила Муравьёва, наступавшие на Киев.

Все знают эту печальную и героическую историю, но мало кто понимает, почему так произошло.

Почему свободная Украина, только что получившая вожделенную независимость, смогла выставить против врага всего четыре сотни штыков?..

Как так вышло, что сломив сопротивление немногочисленных героев, большевистские отряды практически без боя вошли в Киев, и устроили кровавый красный террор?..

Ведь оружия в городе было достаточно, опытных бойцов было много, но почти никто не защищался…

Я вам скажу почему: потому что митинговали за власть, спорили о языке, делили должности, вырывали друг у дружки из горла лакомые куски, выписывали IV Универсал, надеялись на Польшу, стремились в Европу, и под военный «зонтик» то ли немцев, то ли Антанты…

Потом быстро драпали - кто мог, и кому было куда, а остальные покорно шли на смерть под восторженные возгласы обезумевшей от крови толпы…

История вас/нас ничему не научила. Заслуживает ли Порох ареста?.. - Безусловно, и то, что ему предъявляют - малая толика большого списка его трусости и предательства. Заслуживает ли Зеленский ареста?.. - Сто процентов.

Этого гражданина следует отдать под военный трибунал за преступное бездействие во время угрозы большой войны.

Но надо ли это делать сейчас, когда воющие фанатики с одной и другой стороны готовы снова разорвать страну на части во славу своего господина и на радость Кремля?..

Не надо. Разберемся после войны.

А сейчас дать обоим звание полковника, назначить командовать батальоном своих сторонников, открыть арсеналы и полигоны, и пусть учатся военному делу настоящим образом в перерывах между митингами и шествиями.

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b4%d1%83-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82.html К «деду Лукьяну» Порошенко не отправится - эксперт

А война всех рассудит не хуже Печерского суда. Может, повезет, и вернутся оба героя в орденах.

Или получат амнистию посмертно. Аминь.
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17.01.2022 16:14 Відповісти
Чергова маніпуляція. Особливо на фото. В спам!
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17.01.2022 16:17 Відповісти
І смішно, і щемно, бо зорить Земля
Здорового глузду трагедію:
Як БлаЗень до суду зове Короля,
Світ бачить погану комедію.

Лиш край наш невдячний навіки здурів-
Під крики: ,,Він зрадник, гад буду!"
Того, хто навалу ворожу відбив,
Не славлять, а тягнуть до суду.
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17.01.2022 16:58 Відповісти
 
 