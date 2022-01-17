Суд після перерви продовжив обрання запобіжного заходу Порошенку
Печерський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку в рамках справи про незаконне постачання вугілля з окупованої території після перерви, наданої для ознайомлення захисту із матеріалами справи.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Засідання було перервано на дві години для ознайомлення адвокатів Порошенка із матеріалами справи.
Раніше адвокат Порошенка Ігор Головань попросив Печерський районний суд надати захисту можливість ознайомитися з матеріалами справи, наполягаючи, що Порошенко не має статусу підозрюваного.
Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.
Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".
Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.
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У 2014-2015 рр. всі підприємства Луганської області були зареєстровані в Києві, в Київській області, в Харкові. Коли звільнили Сєвєродонецьк і Лисичанськ, то почали реєструватися там. Платили ПДВ, платили податок на землю, платили військовий податок. Про яку там терористичну (організацію - ред.) говорять? Вугілля поставлялося на Центренерго - державну компанію. Підприємство "Луганськвугілля", яке було зареєстровано в Києві, мало два рахунки в державних банках - "Укргазбанк" і "Ощадбанк". Вони перераховували за вугілля гроші. Що це за маячня щодо того, що там видобували вугілля не шахтарі, а бойовики, і що було фінансування тероризму?" - сказав Москаль.
"У 2004 році Верховна Рада прийняла закон про боротьбу з тероризмом. У 24 пункті стаття пише - терористичну організацію можна визнати тільки судом за позовом генерального прокурора, прокурорів областей та міста Києва. Все! Був хоч один позов? Ні! Чому звільнили Нелю Штепу, знаменитого мера Слов'янська? Тому що її звинувачували у співпраці з терористичною організацією.
Якщо брати за законом, то не може вся непідконтрольна територія Луганської та Донецької областей визначатися терористичною, тому що туди не можна давати пенсії, не можна давати допомогу, люди не можуть переміщатися через кордони адміністративні тощо", - сказав ексголова Луганської ОДА.
Він ще раз підкреслив, що на Порошенка намагаються навмисне кинути тінь.
"Це зроблено спеціально. Порошенко не опиниться за ґратами. А за що? Нема за що! Якщо випустили Штепу знамениту!" - сказав Геннадій Москаль. - https://texty.org.ua/fragments/105368/v-shou-z-poroshenkom-vtyahnuta-vsya-*******-kolyshnij-ochilnyk-loda-moskal/?src=main
і ДБР мав створюватися як незалежний орган, але він тоді вирішив владу сконцентрувати в себе в руках і створив ручний орган, який залежить від президента. Тільки от про те що він не буде завжди при владі не подумав і що його ж пси швидко його зрадять.
https://www.president.gov.ua/documents/3482017-22918
https://www.youtube.com/watch?v=N8bGetHVu2k https://www.youtube.com/watch?v=N8bGetHVu2k
https://www.youtube.com/watch?v=TMuKsFeqFv4
Україна понад усе!
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/458955522552719/?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·
Розпочинається другий етап фарсу, який організував Зеленський. Ключова запорука нашої перемоги складається з двох частин. Перша частина - з нами правда. В них немає нічого, вони є зрадники. І для того, щоб відволікти увагу від власної катастрофи, катастрофи економічної, бо люди як заглядають в холодильники, їм більше не хочеться дивитися телевізор з «95 кварталом», «Сватів», які дивляться на російських окупаційних державних каналах, а гроші перераховують Зеленському. І правда є з нами.
А друга головна складова нашої перемоги - це те, що народ не з ними. Це те, що ви всі, хто приїхали з усіх куточків України, їм продемонстрували: ви не збираєтеся миритися зі зрадою «зеленої влади». Ви не збираєтеся миритися з капітуляцією. І ніякими судами, і ніякими арештами нас з вами не залякати. І це є надзвичайний, важливий урок, нехай вони його вивчать. І скільки б провокаторів вони не посилали, проти волі народу нічого їм протиставити. І тому ми йдемо на цю Голгофу. Ми йдемо на цей суд. Твердо переконані в перемозі. Бо будь-яке беззаконня, яке вони чинять, лише наближає їхній кінець.
Я наголошую: незважаючи на всі труднощі, випробування, несправедливість, які вони нам організовують, ми з вами є державники. Ми з вами за Україну. Ми з вами захищаємо Україну. І ми з вами переможемо.
Я хочу звернутися до кожного з вас зі словами великої вдячності. Велике вам спасибі, що ви не залишилися вдома, що у вас палають очі, що ви вірите в перемогу. Ми точно переможемо. Бо якщо не ми, то хто?
Велике спасибі вам, що дивлячись на вас всі опозиційні демократичні сили приймають рішення про необхідність об'єднання. Хочу вам відкрити таємницю - на цій площі не всі порохоботи, але точно всі україноботи. І точно у нас з вами є той стрижень, навколо якого об'єднається Україна для того, щоб дати по зубах Путіну і для того, щоб виколупати його кротів і з українського президентського офісу, і з української влади. Ми знаємо як це робити. Ми навчилися як боронити державу. Нам «не какая разница». Ми за Україну.
І тому з вашою допомогою ми йдемо сюди, щоб перемагати. Ваша підтримка дає нам сили. Ваша підтримка дає нам крила. І ми точно переможемо. Я щиро від усього серця дякую кожному з вас.
особисто ********** з ефіру плюсів ?
Можете относиться к Порошенко, как угодно. У меня один вопрос: А Зеленский так может?
https://twitter.com/i/status/1483015126429188096
в Украину главнокомандующий четырежды дезертир в шутовском колпаке даёт приказ
защитить Украину.
Мозга там НИКОГДА не было.
Кстати, когда зеленский посадит каломойского за ограбление Украины и украинцев?
Ну вот так вот просто: земля твоя, но за реформу (то есть запись в электронном реестре) ты должен заплатить...
А вы смотрите за этой эпической бойней, смотрите...
Если не знать - кто он есть на самом деле - норм
Я тебе вже кілька разів в інших темах банив - а ти все одно вилазиш
Вы еще изваринский котёл забыли. Там погибло больше чем под Илловайском. Просто тупо расстреливали "градами" с территории рашки. Та же проблема - ситуация поменялась и нужно было отходить. Но приказа не было на протяжении месяца обстрелов на которые даже отвечать было нельзя.
Аэропорт сдали еще по результатам первого "минска" . Только "киборгам" об этом сказать "забыли".
Вы, видимо, имеете в виду эпизод, произошедший 11 июля 2014г. под Зеленопольем, когда 2 российских дивизиона ГРАД полутора залпами уничтожили 2 батальона ВСУ. Стреляли они, кстати, не с российской территории, а с нейтральной полосы. Вся эта история просто вопиет о необходимости криминального расследования. Порошенко тоже в этом деле несёт ответственность - он был главнокомандующим и, по-видимому, осуществлял на военных неслабое политическое давление. Но куда более виноваты генералы и в первую очередь бывший уже 8 дней министром обороны Гелетей, хотя он был далеко не единственный виновный, а может и не самый главный. Как можно было направить войсковой колонну, узким фронтом, фактически без тыловой поддержки между российской границей и опорными пунктами сепаратистов? Младший лейтенант, только вышедший из пехотного училища, не должен принимать такого решения!
Наши войска там месили полтора месяца. И залпов там были десятки если не сотни. После залпа остаются следы на земле. Их хорошо видно с американских разведывательных спутников. Так что этот вопрос даже задокументирован.
17 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%82%d1%8e%d1%80%d1%8c%d0%bc%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5.html#comments Комментарии: 1
Ребята, давайте по чесноку: посадят Порошенко или не посадят - не имеет никакого значения. Войну, о которой уже во весь голос кричат западные политики и обозреватели, это не остановит.
Никак. Никакое шаманство в прокуратуре, в суде, на улицах - ни за, ни против Порошенко - не остановит войну.
А когда война начнётся, вы быстро забудете всю эту мышиную возню.
Такое мнение https://www.facebook.com/brtcomua высказал около часа назад в Фейсбуке общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%be%d1%89%d1%83%d1%82%d0%b8%d1%82-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8c.html «Порошенко теперь на себе ощутит хоть малую долю того, что творил по беспределу весь свой срок»
Я вам напомню: 104 года назад произошёл бой под Крутами, когда киевские юнкера и студенты пытались остановить большевистские банды Михаила Муравьёва, наступавшие на Киев.
Все знают эту печальную и героическую историю, но мало кто понимает, почему так произошло.
Почему свободная Украина, только что получившая вожделенную независимость, смогла выставить против врага всего четыре сотни штыков?..
Как так вышло, что сломив сопротивление немногочисленных героев, большевистские отряды практически без боя вошли в Киев, и устроили кровавый красный террор?..
Ведь оружия в городе было достаточно, опытных бойцов было много, но почти никто не защищался…
Я вам скажу почему: потому что митинговали за власть, спорили о языке, делили должности, вырывали друг у дружки из горла лакомые куски, выписывали IV Универсал, надеялись на Польшу, стремились в Европу, и под военный «зонтик» то ли немцев, то ли Антанты…
Потом быстро драпали - кто мог, и кому было куда, а остальные покорно шли на смерть под восторженные возгласы обезумевшей от крови толпы…
История вас/нас ничему не научила. Заслуживает ли Порох ареста?.. - Безусловно, и то, что ему предъявляют - малая толика большого списка его трусости и предательства. Заслуживает ли Зеленский ареста?.. - Сто процентов.
Этого гражданина следует отдать под военный трибунал за преступное бездействие во время угрозы большой войны.
Но надо ли это делать сейчас, когда воющие фанатики с одной и другой стороны готовы снова разорвать страну на части во славу своего господина и на радость Кремля?..
Не надо. Разберемся после войны.
А сейчас дать обоим звание полковника, назначить командовать батальоном своих сторонников, открыть арсеналы и полигоны, и пусть учатся военному делу настоящим образом в перерывах между митингами и шествиями.
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b4%d1%83-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82.html К «деду Лукьяну» Порошенко не отправится - эксперт
А война всех рассудит не хуже Печерского суда. Может, повезет, и вернутся оба героя в орденах.
Или получат амнистию посмертно. Аминь.
Здорового глузду трагедію:
Як БлаЗень до суду зове Короля,
Світ бачить погану комедію.
Лиш край наш невдячний навіки здурів-
Під крики: ,,Він зрадник, гад буду!"
Того, хто навалу ворожу відбив,
Не славлять, а тягнуть до суду.