Суд після перерви продовжив обрання запобіжного заходу Порошенку

Печерський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку в рамках справи про незаконне постачання вугілля з окупованої території після перерви, наданої для ознайомлення захисту із матеріалами справи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Засідання було перервано на дві години для ознайомлення адвокатів Порошенка із матеріалами справи.

Раніше адвокат Порошенка Ігор Головань попросив Печерський районний суд надати захисту можливість ознайомитися з матеріалами справи, наполягаючи, що Порошенко не має статусу підозрюваного.

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Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.