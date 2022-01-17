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Суд у справі Порошенка оголосив перерву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський районний суд Києва оголосив двогодинну перерву у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президентові України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку в рамках справи про незаконне постачання вугілля з окупованої території.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Раніше адвокат Порошенка Ігор Головань попросив Печерський районний суд надати захисту можливість ознайомитися з матеріалами справи, наполягаючи, що Порошенко не має статусу підозрюваного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Печерський суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку. ФОТОрепортаж

У перерві Петро Порошенко вийшов і звернувся до своїх прихильників, які зібралися під будівлею суду.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Порошенко Петро (15180) суд (11698) запобіжний захід (491)


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Топ коментарі
+45
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17.01.2022 12:23
+33
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17.01.2022 12:24
+22
Вовік, тікай з городу тобі пи*да! Хведорич вже постілив тобі у себе на балконі
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17.01.2022 12:26
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Я подозревал куда вы клоните, но надеялся ошибиться. Это нелепая линия защиты. При чём в нашем диалоге численность населения? Социологи делают опросы с выборкой 2тыс. респондентов. Политики и партии платят за эти данные не малые деньги, при этом большую часть результатов даже не обнародуют, а оставляют для внутреннего пользования. Это я к тому, что приходящие на выборы граждане, вполне отражают настроения всего общества.
Но суть ведь в другом. Именно сторонники порошенко называют зебилами всех, кто не голосует за Петра. А за Петра не голосуют 3/4. В первом туре 2019 таких было вообще 85%.
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17.01.2022 15:10 Відповісти
"линия защиты" кого від кого?!

І мова не про те, що думають та транслюють зеботи чи порохоботи.
Ви себе намагаєтесь позиціонувати, як об'єктивного спостерігача, тому мене цікавили саме ваші розрахунки. Вони неправильні.
ЗА Зєлю віддали голоси менше третини громадян України.

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17.01.2022 15:16 Відповісти
Ок. Тогда вам осталось совсем малость- привести на следующие выборы недостающие 2/3 граждан.)) Которые конечно же все за Петра.
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17.01.2022 15:33 Відповісти
Я не стверджувала, що вони за Петра.
Але вони і не ЗА Зєлю, як писали ви.
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17.01.2022 15:54 Відповісти
Выпускали катера по цене авианосца.
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17.01.2022 13:17 Відповісти
Скільки коштував один катер і скільки коштує авіаносець?
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17.01.2022 13:36 Відповісти
Спросите у Порошенко.
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17.01.2022 15:05 Відповісти
Тобто, сам As As не знає жодної цифри, робить вкиди від фонаря, в розрахунку на лохів.
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17.01.2022 15:08 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27849259.html Закони України є таємницею слідства. От воно як.

- А були в 14-15 роках якісь закони, які забороняли закупівлю вугілля на окупованих территоріях?
- Дякую за цікаве і актуальне питання. Я не вповноважена розголошувати таємницю слідства.
https://www.facebook.com/ibigdan/videos/672270954147704 відео на фейсбук
Запам'ятайте цю "дебеерівку за викликом", це Тетяна Сап'ян (Хмельницька), колишня ведуча 112 каналу Медведчука. Саме в союзі з Медведчуком і Путіним Зеленський намагається посадити Порошенка.
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17.01.2022 12:56 Відповісти
Треба ще було б задати питання чи в ті роки був якийсь закон про визнання ОРДЛО терористичними організаціями. Сама ж територія ОРДЛО до цих пір має визнання, в тому числі і міжнародне, як українська територія.
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17.01.2022 13:08 Відповісти
Сильно постарел. На лице маска мертвеца..А ведь не такой уж и старый Если честно, никогда не понимал таких. - Вот нахера тебе столько ? Тем более,что каждый день как на пороховой бочке. То ли посадят. То ли повременят. Стоит ли того здоровье ? Врядли.. Проще честно зарабатывать.Хотя ты нихера не сделал этот честный труд,безопасным.С этими налоговыми,пожарниками и прочей мудатой. Вот и расплачивайся когда к тебе с такой же меркой.
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17.01.2022 12:58 Відповісти
Испражнилась троллятина?
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17.01.2022 13:00 Відповісти
100% - валодя ухевато выглядит последнее время..
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17.01.2022 13:10 Відповісти
По твоей логике и нашим парням не надо идти на фронт, такие молодые, вся жизнь впереди. Да, рашотроллик диванный? Только ты, сидя на диване и гадя в интернете, имеешь пухленькое розовощекое личико младенца, причем с мозгами младенческого уровня...
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17.01.2022 14:44 Відповісти
посмотри в зеркало и увидишь там черта .
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17.01.2022 14:56 Відповісти
+1000000!!!!!
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17.01.2022 16:39 Відповісти
Порошенко спромогся бути надією перші півтора роки каденції, і був порохом, але на жаль, на другій рік каденції він став шоколадом, і цей стан привів державу до сьогоднішньої поразки демократичного миру України.
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17.01.2022 13:00 Відповісти
А ты как был тупым ботом так им и остался. Растение без мозга
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17.01.2022 13:01 Відповісти
онотолэ!
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17.01.2022 14:57 Відповісти
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/707502260216191/?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·



Дорогі друзі, суд не знає, що йому робити.

Перша позиція - вони прийняли рішення призначити мені безкоштовного адвоката, позбавивши пана Новікова та пана Голованя обов'язків моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провакація влади і він у цій провокації, безумовно, не буде брати участі. Вони збожеволіли!

Позиція друга - що ніхто з них не може згадати де, коли і за яких обставин вони повідомли про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися: що, де і як у них відбулося.

І третя позиція - ми взяли ці матеріали. Суддя оголосив перерву, не сказав на який час. Але ми зацікавлені у тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитися з 9-ма томами справи за годину чи півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу: я хочу подякувати за небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів, вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. Я наголошую: ми - опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує.

Тому з вашого дозволу, ми на півгодини перейдемо в кімнату, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми щось там побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити: влада розгублена, слабка, і замість того, щоби боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами, з власним народом, з вами, пред'являючи неіснуючі юридичні папери. Тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого! Вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коять.

Дякую вам за підтримку! Ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні!
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17.01.2022 13:06 Відповісти
Петя,без силовой поддержки многого не добьёшься,вон на киво глянь - дурак дураком,а целую армию имеет..
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17.01.2022 13:15 Відповісти
Учитывая жадность Барыги правильно сделали...
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17.01.2022 13:20 Відповісти
Срака-срака, ти як свого зєлєбога обізвав? Дивись, бо залишишся без пайки.
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17.01.2022 14:34 Відповісти
Реформированный тобой суд не может ошибаться, олигарх Петя!
Весь народ живет с таким судейством, поживи и ты!
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17.01.2022 15:28 Відповісти
как же вы правы....пусть падла подёргается....и конфискацию ему припаять...придётся церквушку личную державе отдать...ай...ай...горе какое...
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17.01.2022 16:44 Відповісти
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17.01.2022 13:11 Відповісти
Не посадять Порошенка, а обкакаються.
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17.01.2022 13:18 Відповісти
* После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потерял веру в человечество.
Разве это не стоит миллиона рублей?!.
"" закончил Остап.(с)
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17.01.2022 13:56 Відповісти
Паразитуючого на тілі країни , олігарха ,щось беруть великі сумніви що посадять! Не даремно ж він суди під себе рехвормував ! Та і йому подібні паразити замовлять слово і підкинуть кому треба капусти. Бо буде привід злому, олігархічно корупційної системи, яка панує зараз в країні !
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17.01.2022 13:21 Відповісти
Дебил обыкновенный
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17.01.2022 13:25 Відповісти
Зеленский в цугцванге. Ему нужно было либо с самого начала оставить Порошенко в покое, либо наоборот, на пике своего рейтинга в первый же год жестко с ним разобраться. Сегодня уже любой ход Зеленского «под бой». Всё зависит от его дальнейших стратегических планов. Если намерен таки баллотироваться на второй срок, Петра нужно разгромить любыми способами, если не через посадку, то через деолигархизацию выдавить его из политики. Но «победа» над Порошенко должна быть очевидной, иначе Зеленскому нечего делать на выборах. И в эти рамки Зеленский загнал себя сам.
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17.01.2022 13:38 Відповісти
Не знаю чи виграє Зе наступні вибори , а от Петрові на них явно нічого не світить.
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17.01.2022 14:26 Відповісти
Я бы тоже на Петра не поставил. Но при определённой череде невероятных событий, он всё же имеет теоретический шанс избраться. Например: Зеленский не баллотируется или опускается на 3-е место в рейтингах и ниже, а Бойко удерживает второе. Тогда второй тур Порошенко/Бойко. И Пётр снова с булавой. Другое дело, что это конечно же была бы политическая катастрофа. Президент, которому изначально не доверяют 75% граждан страны это залог политического хаоса и потрясений в государстве на протяжении всей каденции. К счастью, как и написал выше, такой сценарий маловероятен.
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17.01.2022 14:56 Відповісти
Проблема Зе в том что он выполняет заказ. Это более чем очевидно.
Поэтому вынужден постоянно согласовывать свои действия с заказчиком (как минимум это беня).
Возможно заказчик *****. То что Зеленский как попугай повторяет одно и то же, что он хочет встретиться с путиным, это может означать что он ему подаёт сигнал: я обязательно выполню ваш заказ, дайте ещё немного времени.
При посадке пороха ***** выигрывает точно, ну а клоун после этого получает вторжение вместо второго срока, потому что руководить защитой страны будет некому.
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17.01.2022 14:39 Відповісти
УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ ЩОБ ПРЕЗИДЕНТ БУВ ТАКИЙ СПРАВЕДЛИВИЙ ЯК ІСУС ХРИСТОС, КРАСИВИЙ ЯК АЛЕН ДЕЛОН, ЩОБ ВІН БУВ БІДНИЙ ЯК РОБІН ГУД АЛЕ ЩОБ ВІН УСЕ ВСІМ РОЗДАВАВ. ЩОБ ВІН БУВ МАЙЖЕ ЯНГОЛОМ. І ЩЕ БУВ ТАЛАНОВИТИЙ, ТАККИЙ ЯК НАПОЛЕОН.

Можливо цей народ вирішить, що країна ця не має існувати, і що цей народ не має існувати, все можливо. Тоді, значить так. Але можуть бути люди яким це не сподобається, і вони будуть шось робить...

Українці, вони чемпіони по такому я би сказав циклічному суїциду. (с)
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17.01.2022 13:26 Відповісти
Золотi cлова...
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17.01.2022 20:21 Відповісти
Щас судья еше и клетчатое одеяльце подстелит и скажет шо ей плохо и для убедительности обписается. Лишь бы спетлять
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17.01.2022 13:36 Відповісти
Судья мальчег. А клетчатое одеяло скорее понадобится Петру, если дело пойдёт не по его плану. Безусловно не сразу, ибо гетьман.)) Но если окажется в СИЗО, даже в платной камере, 10 к 1 что очень скоро приболеет.)
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17.01.2022 13:47 Відповісти
Суд може затягнутись на декілька днів,а то і тижнів...Хто буде утримувати оту армію порохоботів,годувати розселяти і платити командировочні?..Ясно що Порох то все понакладав на своїх однопартійців,але там люди хоч не такі жадні як він все одно довго витрачатись не збираються...Так що цікаво буде...чим менше хліба тим більше видовищ...якими ситий не будеш...
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17.01.2022 13:36 Відповісти
ухаха за зе кто выходил ух его подерживали в буковеле группа статистов
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17.01.2022 13:40 Відповісти
Шось не видно під будівлею суду прихильників ЗЕнікчеми. Може вони суди переплутали, та мітингують у цей час під "вовчим"?
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17.01.2022 13:41 Відповісти
А в каком суде судят ЗЕнікчему?
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17.01.2022 13:51 Відповісти
ЗЕбізяну зараз судить уся Україна і вирок буде не на користь зебанди.
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17.01.2022 14:07 Відповісти
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17.01.2022 13:50 Відповісти
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17.01.2022 14:00 Відповісти
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZVrkwZAjziGbtDRthhhLjaoPkemm3O6Y21lthi-**************************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/352744109647176/?__cft__[0]=AZVrkwZAjziGbtDRthhhLjaoPkemm3O6Y21lthi-**************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Вони намагалися нас налякати, а врешті-решт налякались самі. Годину тому я перетинав державний кордон України в Жулянах. Заздалегідь про це повідомив. Дуже дякую 15-20 тисячам українців, які зібралися в Жулянах нас зустріти. І можете собі уявити, вони побоялися мене пускати в країну, вони перевіряють чи справжній паспорт у Порошенка. І лише десятки тисяч людей примусили їх припинити беззаконня.

Ми на сьогоднішній день починаємо процес об'єднання всіх демократичних опозиційних сил. Це як системо розпізнавання «свій-чужий» в армії. Хто об'єднався, хто йде проти Путіна, проти злочинців у «зеленій владі», «кротів», які здають операцію «Вагнера», які нищать українських розвідників, які знущаються над українськими військовими, не піднімаючи їм зарплату. Негідників, які переслідують опозицію, розповсюджують систему вибіркового правосуддя, руйнують систему верховенства права, демократію, ведуть наступ на вільних журналістів, зупиняють наш рух в Європу.

Звільнення двох третин окупованого Донбасу - це на їхню думку державна зрада. Створення армії - це на їхню думку державна зрада. Створення фундаменту української держави включно із законодавством про українську мову, декомунізацію, побудову державної інфраструктури - це вони вважають державною зрадою, бо вони нероби. Створення світової коаліції на підтримку України, притягнення країни-агресора до міжнародної судової відповідальності включно з міжнародним кримінальним судом ООН - це вони вважають державнлю зрадою.

Ворог добре озброєний, є майстром гібридної війни. І перемогти нас він збирається не лише через військове вторгнення, а через розшматування нашої держави, через те, щоб підступно посіяти конфлікт. І безвідповідальна, зрадницька, «зелена влада» цьому російському ворогу сприяє.

Вони перетнули «червоні лінії», вони перейшли межу. Але ми точно їх не боїмося і ми точно їх переможемо. Бо ми разом. Ми сила. Ви казали, що країні потрібен Порох - у вас Порох є. Разо
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17.01.2022 14:04 Відповісти
Саакашвілі прикордонники теж не бажали впускати до України свого часу . Що посієш ,то і пожнеш , Петро ..
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17.01.2022 14:27 Відповісти
Ещё там минеры заминировали КПП пограничников...,
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17.01.2022 15:07 Відповісти
Різниця між випадками красномовна.
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17.01.2022 23:20 Відповісти
Те ,що їх поєднує більш , ніж красномовне .
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18.01.2022 00:28 Відповісти
Зеленский страшенно мечтает стать диктатором, но пока что получается только dick-tator
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17.01.2022 14:08 Відповісти
Коротше, чергове судилище... Просто нема слів
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17.01.2022 14:12 Відповісти
Пока лишь рассмотрение ходатайства о мере пресечения.
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17.01.2022 14:18 Відповісти
Кацап, это по вашему, по рогатому - рассмотрение
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17.01.2022 15:41 Відповісти
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17.01.2022 14:15 Відповісти
ты смотри, даже в эконом класс уселся. Смех до и только . Чего не сделаешь на камеру, когда такой шухер намечается))))
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17.01.2022 16:53 Відповісти
отака вона **** лицемерная...всё на дурака расчитывает..гнида.
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17.01.2022 16:56 Відповісти
Главное не перепутать, покупать уголь из РФ в 2014 - это "измена", а в 2022 - нет

Вообще, чем больше я смотрю на это, тем больше понимаю, что избавиться от гундосого без крови и потерь не выйдет. Даже убитый кокаином мозг понимает, что как только он лишится власти - ответить придётся за всё, поэтому цепляться за неё будет до последнего.
https://ukraine.d3.ru/a-davaite-pro-poroshenko-2244510/?sorting=rating
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17.01.2022 14:25 Відповісти
Он может вместе со своими "окруженцами" дать дёру...
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17.01.2022 15:27 Відповісти

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17.01.2022 14:28 Відповісти
Дайте Петрові якусь канапку з чаєм з'їсти ,поки в суді перерва . Ну і до кльозету зводіть , якщо така можливість з'явилася .
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17.01.2022 14:29 Відповісти
Так , сколько реально собралось под судом наріда ? Человек с 500 наберется ?
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17.01.2022 14:46 Відповісти
Весь цей цирк,який зараз відбувається,до правосуддя немає ніякого відношення. І за все це доведеться рано чи пізно відповідати.
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17.01.2022 14:41 Відповісти
Пете?
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17.01.2022 15:08 Відповісти
.

твоей дупе, обосранная ты жопа номерная.))
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17.01.2022 15:21 Відповісти
Ну так Порошенко таке нарехформував, тому претензії нехай пред'являє собі. Він думав що ручні будуть слухати його вічн
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17.01.2022 16:37 Відповісти
Ну так Порошенко такий суд нарехформував, а тепер за це буде ід повідати
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17.01.2022 16:39 Відповісти
Як кажуть "краще порох в порохівницях, ніж ваЗЕлін у сідницях".
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17.01.2022 15:23 Відповісти
Врядли Зеленая сопля досидит до конца срока, а вот свой срок он получит и именно за Державну Зраду))
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17.01.2022 15:30 Відповісти
А ГІМН ПЕТРО СПІВАВ?...))
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17.01.2022 17:00 Відповісти
Та й ще як . Руку на серце поклав ,а на очах сльоза бриніла ...
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17.01.2022 17:03 Відповісти
Бо про грошi думав...
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17.01.2022 20:15 Відповісти
Петя почти как Рабинович, скоро интернационал запоет...
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17.01.2022 20:14 Відповісти
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17.01.2022 21:14 Відповісти
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