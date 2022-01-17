Встреча Порошенко в аэропорту "Киев". ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко вернулся из-за границы в Украину, где его в аэропорту "Киев" встречали поклонники. Впоследствии он прибыл в Печерский райсуд, где ему избирают меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 17 января 2022, возле здания международного аэропорта "Киев" (перед входом в терминал "А") собрались сторонники Порошенко.

Порошенко прилетел рейсовым самолетом из Варшавы в 09:10. В то же время пресс-служба "Европейской Солидарности" сообщила, что в поддержку лидера политсилы собралось около 25 тысяч человек.

Прибывший Порошенко заявил, что пограничники задерживали его пропуск в Украину. Госпогранслужба заверила, что не препятствовала Порошенко попасть в Украину.

Сторонники пятого президента также собрались под Печерским райсудом Киева. Позже Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему избирают меру пресечения.















































































Фото: Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

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