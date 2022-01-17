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Встреча Порошенко в аэропорту "Киев". ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко вернулся из-за границы в Украину, где его в аэропорту "Киев" встречали поклонники. Впоследствии он прибыл в Печерский райсуд, где ему избирают меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 17 января 2022, возле здания международного аэропорта "Киев" (перед входом в терминал "А") собрались сторонники Порошенко.

Порошенко прилетел рейсовым самолетом из Варшавы в 09:10. В то же время пресс-служба "Европейской Солидарности" сообщила, что в поддержку лидера политсилы собралось около 25 тысяч человек.

Прибывший Порошенко заявил, что пограничники задерживали его пропуск в Украину. Госпогранслужба заверила, что не препятствовала Порошенко попасть в Украину.

Сторонники пятого президента также собрались под Печерским райсудом Киева. Позже Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему избирают меру пресечения.

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Фото: Цензор.НЕТ.

Читайте также: Суд после перерыва продолжил избрание меры пресечения Порошенко

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Этот пассажир в розыске. Планировалось задержание", - адвокат Глядык о попытке ГБР привлечь его к следственным действиям в качестве безвозмездного защитника Порошенко. ВИДЕО

аэропорт (1509) Киев (25575) Порошенко Петр (19606)


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Топ комментарии
+40
Люди свергают Пап, королей, царей, вождей, диктаторов, президентов, премьер-министров…

Это привычно…

А вот свержение КЛОУНА будет впервые…

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17.01.2022 17:05
+30
Аркадій Бабченко
Але, погодьтеся, не можна не визнати, що команда зелених клоунів - професіонали у своїй справі. Влаштувати такий ****** цирк - це треба бути суперталантом!
Просто якась неймовірна школа Кварталу та Слуги народу. Не кожному дано.
"Голобородько та Жуляни. Повернення джедая. Епізод 2".
Мені навіть не соромно, не страшно і взагалі ніяк.
Я дивлюсь просто як продовження серіалу у форматі стенд-ап. У прямому ефірі. Вперше на арені! Президент на велосипеді грає на роялі! Генпрокурор у розтяжці на трапеції! Клоуни-підараси та парад-але!
Відверто кажучи, ми повинні дякувати долі.
Не кожній країні таке шоу випадає.
Попкорн мені, попкорн!
ДБЛ блд.
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17.01.2022 17:00
+28
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17.01.2022 17:03
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Хронологія покращень.
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17.01.2022 17:23 Ответить
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17.01.2022 17:48 Ответить
Когда подумал, что опасность уже миновала, но вдруг вдали услышал полицейскую сирену...
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17.01.2022 17:25 Ответить
Пшел нах «німець».
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17.01.2022 17:27 Ответить
Судя по фото , рейтинг зели в жопе ? Шаг вперёд , два шага назад ? Я не фанат Пети и не фанат Зели , хотя голосовал за Петю . Хотя бы не стыдно . Какие-то мы загадочные . Что не так ? Умные , у каждого третьего высшее образование , нечего не боимся , ни работы , ни войны .
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17.01.2022 17:26 Ответить
А який у зєлі рейтинг? 30% був реальний (1й тур). Решта +40% у 2 турі то майже "виборці" пороха у 2014 році. Подивіться та порівняйте статистику виборів 2019 та 2014. Там дещо цікавіше: Бойко +11,5% приріст. Скільки зараз його рейтинг на фоні цирку цих двох, хз.
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18.01.2022 14:59 Ответить
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17.01.2022 17:26 Ответить
Чувствую как у зелебобых подгорает!
Браво Порох!!!
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17.01.2022 17:27 Ответить
Когда мы, антиваксы, собирались на митинги, нас стращали волнами ковид от толпы безмасочных дурачков.
Интересно, будут ли подобные закидоны сейчас
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17.01.2022 17:28 Ответить
Это другое
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17.01.2022 17:29 Ответить
а ГДЕ "двадцать пять тысяч"(!)??? наверно пошли тролейбусную линию чинит, поврежденную какулькой пролетавшего голубя ))))))))))))))))
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17.01.2022 17:28 Ответить
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17.01.2022 17:29 Ответить
Ну и убавь просто прохожих, пассажиров и их встречающих, сколько останется? С натяжкой тысяча. И это в столице!
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17.01.2022 17:32 Ответить
Да ладно, пишіть "одиночний пікет", так вашу дурість буде краще видно.
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17.01.2022 17:36 Ответить
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17.01.2022 17:37 Ответить
Подгорает?))))
Интересно сколько на поддержку зеленой скумбрии выйдет?
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17.01.2022 17:41 Ответить
Може мені хтось відповість, чому всі, хто за наркомана без зубів?
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17.01.2022 17:33 Ответить
Оце дійсно Нація. Решта, що підтримали зєлєнского, - насєлєніє, їстоти.
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17.01.2022 17:36 Ответить
какаяразніцароси
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17.01.2022 17:39 Ответить
Поклонникам Порошенко не страшен ковид! Им маски только мешают приветствовать вождя! За такое счастье самого Пороха увидеть вблизи можно и ковидом переболеть!
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17.01.2022 17:39 Ответить
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17.01.2022 17:56 Ответить
Здорові люди, здоровий імунітет, дивно що прихильників Зелі нема ні в масках, ні без масок.
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17.01.2022 17:57 Ответить
Ага... Потом здоровый ИВЛ?
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17.01.2022 18:24 Ответить
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17.01.2022 17:58 Ответить
Ни одного панорамного снимка, одни портреты. Невозможно оценить сколько людей поддерживают Порошенко.
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17.01.2022 19:21 Ответить
Смотрю на людей на фото и вижу думающих, сознательных людей, а не тех кто голосовал по приколу чтобы поржать смотря на то как опускается страна.
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17.01.2022 19:55 Ответить
так что, ЗЕбилы говорите, что Порох "в бегах"? ну-ну... готовьте веночки и черные ленточки, скоро вашего ЗЕ-клоуна хоронить будем.
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17.01.2022 21:49 Ответить
Наступного разу, коли хтось надумає писати про Буковель - розплідник ковіду, передивіться ці фото. Скільки там, Порох казав, було, 15, 20 тисяч?
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18.01.2022 13:35 Ответить
Трактор до аеропорта чи до суду не підганяли для промови Порошенко!?
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19.01.2022 02:24 Ответить
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