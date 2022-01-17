Порошенко повертається в Україну. ВIДЕО

У понеділок, 17 січня, п’ятий президент України Петро Порошенко має повернутися з-за кордону до України, де його можуть затримати за підозрою у державній зраді.

Петро Порошенко, який провів останні тижні у дипломатичному турне в країнах Європи, має прилетіти до Києва 17 січня рейсовим літаком із Варшави о 09:10. Цю дату та час він анонсував особисто. Політик прибуде до України рейсом W61567 авіакомпанії WizzAir, літак якої має сісти в аеропорту Київ (Жуляни).

Як повідомлялося, Порошенко в понеділок вранці повертається з Варшави до Києва і цього ж дня відбудеться судове засідання з кримінального провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій України та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР" у Печерському райсуді Києва.

ДБР 20 грудня 2021 року Порошенку повідомило про підозру в державній зраді та сприяння діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається в Україну. Прихильники Порошенка зібралися біля аеропорту "Київ".

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.