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Порошенко повертається в Україну. ВIДЕО

У понеділок, 17 січня, п’ятий президент України Петро Порошенко має повернутися з-за кордону до України, де його можуть затримати за підозрою у державній зраді.

Петро Порошенко, який провів останні тижні у дипломатичному турне в країнах Європи, має прилетіти до Києва 17 січня рейсовим літаком із Варшави о 09:10. Цю дату та час він анонсував особисто. Політик прибуде до України рейсом W61567 авіакомпанії WizzAir, літак якої має сісти в аеропорту Київ (Жуляни).

Як повідомлялося, Порошенко в понеділок вранці повертається з Варшави до Києва і цього ж дня відбудеться судове засідання з кримінального провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій України та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР" у Печерському райсуді Києва.

ДБР 20 грудня 2021 року Порошенку повідомило про підозру в державній зраді та сприяння діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається в Україну. Прихильники Порошенка зібралися біля аеропорту "Київ"

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Автор: 

Жуляни (188) Порошенко Петро (15180) вугілля (2474) Печерський суд Києва (38)


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Топ коментарі
+46
Головне не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає.
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17.01.2022 08:47
+30
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17.01.2022 08:50
+25
Порошенко може робити що захоче. А Осел повинен виконувати обовязки президента.
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17.01.2022 08:56
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Я подумки разом!
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17.01.2022 09:37 Відповісти
Казки з" Порошенківського лісу" продовжуються... )))
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17.01.2022 09:40 Відповісти
А ты ЗЕскот ещё ждёшь доллар па 8, и кучу денег в бюджете потому шо барига больше не ворует?? Тарифный генацид Порошенко твой ЗЕкловун уже прекратил??
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17.01.2022 09:57 Відповісти
Ты тут скулило усералось что он трусливо збежал и не вренётся...тогда у тебя ЗЕскота внимания было к Порошенко море...шо сейчас такую ЗЕбильную кислую харю скорчил??
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17.01.2022 09:59 Відповісти
Крутое пике)))
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17.01.2022 09:33 Відповісти
дыбыэровские чмыри аж из штанов выпрыгивают,чтобы слугам народа угодить..
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17.01.2022 09:33 Відповісти
Прикордонники не пропускають на територію України... Блін, зебенятко вже і всралось і всялось від страху.
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17.01.2022 09:34 Відповісти
звідки маячня ,о громадянина П. не впускають в Україну?

навпаки,його очікують в правоохоронних органах..
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17.01.2022 09:38 Відповісти
Дебіле, стрім дивись. Все ж в прямому ефірі, на цілий світ. Нарешті пропустили, і все завдяки десяткам журналістів, які транслювали все то дійство на весь світ. Зараз він дає інтерв`ю. Обсирон зелених мавп починаючи з переходу кордону. А далі що буде, ідіоте? А далі будуть вам, тварюкам, вила, бо вже дістало!
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17.01.2022 09:44 Відповісти
тобто все-таки пропустили.. ))
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17.01.2022 09:49 Відповісти
А були підстави затримати? Пілять, ну для чого ж було то зелений цирк ще на переході влаштовувати? Щоб весь світ то дивися? От зелені придурки...
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17.01.2022 09:52 Відповісти
ну я ж написав -жодних підстав )))
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17.01.2022 10:06 Відповісти
опєрация Наваль 2.0 почалася:
дбр забрало в ПП паспорт у Жулянах і не віддає, підтягнувся їх спецназ
https://www.youtube.com/watch?v=gXYGY_8FV3M&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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17.01.2022 09:35 Відповісти
звичайна практика...

коли особа не з"явилась за викликом Суду..
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17.01.2022 09:37 Відповісти
Главное шоб хозяина ЗЕбилов бородатую бабушку в суд не вызывали, а то где же ЗЕскоты типа тебя будут харчеваца???
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17.01.2022 10:01 Відповісти
Придурок! Його на 11 викликають до суду А зараз ще тільки половина одинадцятого!
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17.01.2022 10:23 Відповісти
Кожний порохобот - бидлота...
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17.01.2022 10:40 Відповісти
На себе глянь спочатку!
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17.01.2022 10:43 Відповісти
Придурок, какой "виклик Суду.."?
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17.01.2022 10:26 Відповісти
а ведь это карма...

я помню как Порошенко Саакашвили не пускал )))
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17.01.2022 09:35 Відповісти
Ага, карма. Сцака на шконке.
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17.01.2022 10:27 Відповісти
Блин, ничего не может в этой стране произойти, чтобы власть не обосралась!
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17.01.2022 09:36 Відповісти
і ви, всі, зебіли також. Наприклад, - вище.
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17.01.2022 09:59 Відповісти
Это дело - тупой, бездарный косяк зеленой плесени. Если им нечего делать, займитесь Кучмой. Не может быть, чтобы за 2 каденции у него не было косяков. А вся зелень через некоторое время будет шухериться как тараканы по щелям.
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17.01.2022 09:36 Відповісти
О, Лешка Гончаренко))..рыги своих не бросают)))
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17.01.2022 09:38 Відповісти
Событие планетарного масштаба которого ждала ( чего скрывать) вся, не только Украина, но и международное сообщество, наконец ( спустя ровно целый месяц) близко к завершению.( после пиар артподготовки) Это конечно не прорыв Саакшвили через границу после того как во время его "командировки по графику", его лишили украинского паспорта, и не его бегание по крышам.. но все же. Что то напоминает, наверное пиар шумиха.. Хотя тут, как говорится, родина ждет с распростертыми объятиями. Встречей в аэропорту( надеюсь только друзьями и соратниками), цветами и радостными улыбками. Он улетел , но обещал вернуться. И вернулся. Теперь все будет хорошо. Путин уже дает команду об отводе войск за Урал, и готовит возвращение Крыма, Донбасса и Кубани.
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17.01.2022 09:38 Відповісти
Неужели Беню посадят?
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17.01.2022 10:28 Відповісти
А слабо было как Миша - грудью и напором через пешеходный переход!
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17.01.2022 09:39 Відповісти
Або як Ющенко... "прорив через гори"...))
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17.01.2022 09:41 Відповісти
ПНХ троллятина тупорылая
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17.01.2022 09:42 Відповісти
а по суті можна відповідь ?

чи клепків не вистача ? ))
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17.01.2022 09:44 Відповісти


А слабо было как Миша - грудью и напором через пешеходный переход!



Або як Ющенко... "прорив через гори"...))
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17.01.2022 09:50 Відповісти
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17.01.2022 10:02 Відповісти
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17.01.2022 09:42 Відповісти
Прибытия нового мессии не состоялось !
У него забрали паспорт со счетами в оффшорах !
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17.01.2022 09:39 Відповісти
Владимир Сцаныч заварил возню которой совсем не рад, она его и погубит. А Петру Алексеевичу выдержки терпения и безоговорочной победы над зелёной чумой!
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17.01.2022 09:39 Відповісти
Ця возня поставила його в один ряд з януковищем.
Узурпаторішка нікчемний..
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17.01.2022 09:41 Відповісти
Квартальские обдолбо..бы, не подведите ! Я в вас верю.
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17.01.2022 09:42 Відповісти
Надеюсь, под залог его не выпустят. А в зале суда, арестуют его подельников: Березенко, Кононенко, Прокопива.
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17.01.2022 09:43 Відповісти
Ти памперси бубочці вже поміняв, що тут ошиваєшся? Забув службу? А ну марш шмарклі задницю підмити і свіжий памперс вдягнути, бо воно ж безпорадне.
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17.01.2022 09:45 Відповісти
прокопіва не знаю..

а от Гладковських,кононенків,Гонтарєвих,решту "барижної пи..добратії" -однозначно є за що садити...
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17.01.2022 09:46 Відповісти
на жаль,випустять..

Порошенко -оптимальний спарин- партнер для Зе у другому турі Президентських виборів..
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17.01.2022 09:47 Відповісти
Порох має сидіти ,а з ним і наркоман у сусідній камері!
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17.01.2022 09:45 Відповісти
да ты шо? серьезно? а президентом ты говно сделаешь мураева или разумкова? хер тебе в грызло
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17.01.2022 09:46 Відповісти
Ні! Ярош має стати президентом!!!
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17.01.2022 09:56 Відповісти
это с какого хера?
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17.01.2022 09:59 Відповісти
Це який Ярош,що продався Зе ,при кому армія не отримує належного забеспечення?Людина не здібна ВСУ утримувати належно, що він буде робити з країною?А який з нього діпломат,політик,хто буде слухати його на міжнародному рівні?Хто нам дасть допомогу при черговому буратині?
Узьколобі, длся знущатися над Україною, досі єксперіментів над людьми.
Війну потібно вигравати, ви все граєтеся.
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17.01.2022 10:34 Відповісти
Брехня!!! Порядний,сміливий,з талантом організатора з великої літери. Супер логічний та порядний.Що вам ще треба, дибіли?
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17.01.2022 18:18 Відповісти
Де і з ким зараз працює Ярош?
Сам ти дебил.
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18.01.2022 00:51 Відповісти
Якщо ти ,чмо безтолкове, не знаєш де зараз Ярош, то ти точно пишеш з-за поребрика або з головою не дружиш.
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18.01.2022 02:01 Відповісти
В одній було б цікавіше.
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17.01.2022 09:57 Відповісти
С Петькой нужно так же как он с Саакашвили сделал
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17.01.2022 09:46 Відповісти
Арестович, глянь скіки там зібралось порохоботів? - Володимир Олександрович, 10 чоловік.
Так що вилазьте з-під ліжка, сходіть попісяйте та треба змінити постіль, просушити.
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17.01.2022 09:48 Відповісти
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17.01.2022 09:50 Відповісти
Федоровичу подвинся ти не один такий.Зелені гнили похлеще тебе будуть.
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17.01.2022 10:33 Відповісти
ЦН,слово ГНИДИ це не матюкливі!
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17.01.2022 10:35 Відповісти
Уклониста не хочешь туда отправить ?
Гниды зеленые, засунь свою картинку себе з опу,и выйди к печерскому суду.
Там увидишь кому Ростов светит
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17.01.2022 10:38 Відповісти
Порошенко-приговор ослу
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17.01.2022 09:50 Відповісти
Шкода, що Порох повернувся не під Новий Рік. Феєрично підгораючі пукани покидьків - економія на салютах!
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17.01.2022 09:51 Відповісти
150титисячна орда стоїть на границі, але у нєлоха офшорного своя війна - проти Порошенка
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17.01.2022 09:56 Відповісти
стоїть.(

і що пропонуєте ,порохостратеги,атакувати ?
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17.01.2022 10:05 Відповісти
ЗЕбилами типа тебя закидать.
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17.01.2022 10:07 Відповісти
Порох 7й президент України! Геть зебилів!
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17.01.2022 10:11 Відповісти
Так себе, дешевенький спектакль от ПАПа
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17.01.2022 10:16 Відповісти
да смотри лучше сватов.....єто тебе больше подходит
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17.01.2022 10:19 Відповісти
Девочка, не тебе решать, что мне смотреть, так что не суй свой шнобель, куда не надо
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17.01.2022 11:14 Відповісти
Щапито 95 самое то зрелище для ЗЕбыдла, ога
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17.01.2022 10:26 Відповісти
по случаю приезда пороха вся клоунская ботва здесь
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17.01.2022 10:36 Відповісти
Скорее сепарня на подсосе у *****, ну и *********
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17.01.2022 10:41 Відповісти
Усі в Жуляни!!!!!!!!!!! зустрічати Отця))))))
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17.01.2022 10:36 Відповісти
Мы уже ждем....

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17.01.2022 10:39 Відповісти
Петр Алексеевич мягкий человек, пора ему быть жестким и прямо скажу жестоким к врагам Украины и украинского народа! Никакой пощады сволочи, разъедающей украинское государство! Слава Украине!
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17.01.2022 10:40 Відповісти
Героям Слава! Беню и зелю на нары
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17.01.2022 10:42 Відповісти
Слава народному олигарху Петру Алексеичу и его генпрокурору Ю. Луценко!!!
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17.01.2022 10:50 Відповісти
Петро Сидоренков, в нас народний олігарх один і це Володимир Зеленський.
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17.01.2022 14:02 Відповісти
Не выдумывайте...Зе просто нищеброд по отношению к властолюбивому сывочолому гетману,...ну шо вы так, сравнили......вор профессионал против клоуна.... ну вообще, аж стыдно...))))
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17.01.2022 14:25 Відповісти
мені нічого не потрібно видумувати, якось знайшлося 41 мільйон доларів США на рахунку Вовіка, які кимось були вкрадені з Приватбанку. Купа квартир в Лондоні, вілла в Італії, Ялті, а це не дешеві квартирки. Це пане мільярди. Тільки те що наповерхні. З "великого крадівництва" Володя назбирав такі суми, що скоро і Ахметов заплаче. Такий він "народний" і "ніщеброд". А ще саме головне, що бізнес Володі в росії і для росії. То це торгівля на крові, чи ще ні?
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17.01.2022 14:42 Відповісти
служи дальше...секта, что тут сказать...вор и сын вора
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17.01.2022 14:56 Відповісти
Навіщо ображати, я ні до якої секти не відношуся. Я просто вмію мислити і порівнювати. Гіпнозу і брехні не піддаюся.
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17.01.2022 15:30 Відповісти
Мужественный, крепкий.
правда я Лещенко слушаю и он говорит что... ну да ладно, только бы самолет не упал. "хлопок" там что уж так уж.
я бы сдал взад(билет) если бы летел на том же рейсе шо и политик
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17.01.2022 10:57 Відповісти
"я бы сдал взад(билет)"

100%. та же мысль посетила. А представляешь каково Пороху? Если он даже поменяет рейс, то всёравно будет ехать с собой в одном рейсе.
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17.01.2022 11:29 Відповісти
представляю
просто еще Лещегнка слушаю(ну типо шо борыга и ненасытный)
а еще читаю Антиколорадоса(там у них он ваще "кумир")
и знаю шо например этот челолвек - тупо пожертвует тысчей(тысячью?) - двумя, просто шоп рейтинг был покрепче.
Или я ошибаюсь и он реально.... хочет країні добра?
если вы за рулем - не читайте, а то и так с кресла мона ...здануться то
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17.01.2022 15:32 Відповісти
Не сцикло!!!
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17.01.2022 18:41 Відповісти
А вы сомневались? Чем надо было глаза залить чтобы не видеть истинное. Порошенко против Путина выстоял, а Зе ему в подметки не годиться...шакал на побегушках
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17.01.2022 23:16 Відповісти
Дежавю прям. Для организатора прошлой заворушки последний раз всеё акончилось побегом в Ростов. Зе близок к своему политическому концу
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17.01.2022 23:14 Відповісти
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