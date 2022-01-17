Порошенко возвращается в Украину. ВИДЕО
В понедельник, 17 января, пятый президент Украины Петр Порошенко должен вернуться из-за границы в Украину, где он может быть задержан по подозрению в государственной измене.
Петр Порошенко, который провел последние недели в дипломатическом турне в странах Европы, должен прилететь в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы в 09:10. Эту дату и время он анонсировал лично. Политик прибудет в Украину рейсом W61567 авиакомпании WizzAir, самолет которой должен сесть в аэропорту Киев (Жуляны).
Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
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навпаки,його очікують в правоохоронних органах..
дбр забрало в ПП паспорт у Жулянах і не віддає, підтягнувся їх спецназ
https://www.youtube.com/watch?v=gXYGY_8FV3M&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
коли особа не з"явилась за викликом Суду..
я помню как Порошенко Саакашвили не пускал )))
чи клепків не вистача ? ))
А слабо было как Миша - грудью и напором через пешеходный переход!
Або як Ющенко... "прорив через гори"...))
У него забрали паспорт со счетами в оффшорах !
Узурпаторішка нікчемний..
а от Гладковських,кононенків,Гонтарєвих,решту "барижної пи..добратії" -однозначно є за що садити...
Порошенко -оптимальний спарин- партнер для Зе у другому турі Президентських виборів..
Узьколобі, длся знущатися над Україною, досі єксперіментів над людьми.
Війну потібно вигравати, ви все граєтеся.
Сам ти дебил.
Так що вилазьте з-під ліжка, сходіть попісяйте та треба змінити постіль, просушити.
Гниды зеленые, засунь свою картинку себе з опу,и выйди к печерскому суду.
Там увидишь кому Ростов светит
і що пропонуєте ,порохостратеги,атакувати ?
правда я Лещенко слушаю и он говорит что... ну да ладно, только бы самолет не упал. "хлопок" там что уж так уж.
я бы сдал взад(билет) если бы летел на том же рейсе шо и политик
100%. та же мысль посетила. А представляешь каково Пороху? Если он даже поменяет рейс, то всёравно будет ехать с собой в одном рейсе.
просто еще Лещегнка слушаю(ну типо шо борыга и ненасытный)
а еще читаю Антиколорадоса(там у них он ваще "кумир")
и знаю шо например этот челолвек - тупо пожертвует тысчей(тысячью?) - двумя, просто шоп рейтинг был покрепче.
Или я ошибаюсь и он реально.... хочет країні добра?
если вы за рулем - не читайте, а то и так с кресла мона ...здануться то