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Порошенко возвращается в Украину. ВИДЕО

В понедельник, 17 января, пятый президент Украины Петр Порошенко должен вернуться из-за границы в Украину, где он может быть задержан по подозрению в государственной измене.

Петр Порошенко, который провел последние недели в дипломатическом турне в странах Европы, должен прилететь в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы в 09:10. Эту дату и время он анонсировал лично. Политик прибудет в Украину рейсом W61567 авиакомпании WizzAir, самолет которой должен сесть в аэропорту Киев (Жуляны).

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Автор: 

Жуляны (83) Порошенко Петр (19606) уголь (1001) Печерский суд Киева (23)


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Топ комментарии
+46
Головне не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає.
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17.01.2022 08:47
+30
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17.01.2022 08:50
+25
Порошенко може робити що захоче. А Осел повинен виконувати обовязки президента.
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17.01.2022 08:56
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Я подумки разом!
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17.01.2022 09:37 Ответить
Казки з" Порошенківського лісу" продовжуються... )))
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17.01.2022 09:40 Ответить
А ты ЗЕскот ещё ждёшь доллар па 8, и кучу денег в бюджете потому шо барига больше не ворует?? Тарифный генацид Порошенко твой ЗЕкловун уже прекратил??
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17.01.2022 09:57 Ответить
Ты тут скулило усералось что он трусливо збежал и не вренётся...тогда у тебя ЗЕскота внимания было к Порошенко море...шо сейчас такую ЗЕбильную кислую харю скорчил??
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17.01.2022 09:59 Ответить
Крутое пике)))
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17.01.2022 09:33 Ответить
дыбыэровские чмыри аж из штанов выпрыгивают,чтобы слугам народа угодить..
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17.01.2022 09:33 Ответить
Прикордонники не пропускають на територію України... Блін, зебенятко вже і всралось і всялось від страху.
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17.01.2022 09:34 Ответить
звідки маячня ,о громадянина П. не впускають в Україну?

навпаки,його очікують в правоохоронних органах..
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17.01.2022 09:38 Ответить
Дебіле, стрім дивись. Все ж в прямому ефірі, на цілий світ. Нарешті пропустили, і все завдяки десяткам журналістів, які транслювали все то дійство на весь світ. Зараз він дає інтерв`ю. Обсирон зелених мавп починаючи з переходу кордону. А далі що буде, ідіоте? А далі будуть вам, тварюкам, вила, бо вже дістало!
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17.01.2022 09:44 Ответить
тобто все-таки пропустили.. ))
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17.01.2022 09:49 Ответить
А були підстави затримати? Пілять, ну для чого ж було то зелений цирк ще на переході влаштовувати? Щоб весь світ то дивися? От зелені придурки...
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17.01.2022 09:52 Ответить
ну я ж написав -жодних підстав )))
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17.01.2022 10:06 Ответить
опєрация Наваль 2.0 почалася:
дбр забрало в ПП паспорт у Жулянах і не віддає, підтягнувся їх спецназ
https://www.youtube.com/watch?v=gXYGY_8FV3M&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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17.01.2022 09:35 Ответить
звичайна практика...

коли особа не з"явилась за викликом Суду..
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17.01.2022 09:37 Ответить
Главное шоб хозяина ЗЕбилов бородатую бабушку в суд не вызывали, а то где же ЗЕскоты типа тебя будут харчеваца???
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17.01.2022 10:01 Ответить
Придурок! Його на 11 викликають до суду А зараз ще тільки половина одинадцятого!
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17.01.2022 10:23 Ответить
Кожний порохобот - бидлота...
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17.01.2022 10:40 Ответить
На себе глянь спочатку!
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17.01.2022 10:43 Ответить
Придурок, какой "виклик Суду.."?
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17.01.2022 10:26 Ответить
а ведь это карма...

я помню как Порошенко Саакашвили не пускал )))
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17.01.2022 09:35 Ответить
Ага, карма. Сцака на шконке.
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17.01.2022 10:27 Ответить
Блин, ничего не может в этой стране произойти, чтобы власть не обосралась!
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17.01.2022 09:36 Ответить
і ви, всі, зебіли також. Наприклад, - вище.
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17.01.2022 09:59 Ответить
Это дело - тупой, бездарный косяк зеленой плесени. Если им нечего делать, займитесь Кучмой. Не может быть, чтобы за 2 каденции у него не было косяков. А вся зелень через некоторое время будет шухериться как тараканы по щелям.
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17.01.2022 09:36 Ответить
О, Лешка Гончаренко))..рыги своих не бросают)))
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17.01.2022 09:38 Ответить
Событие планетарного масштаба которого ждала ( чего скрывать) вся, не только Украина, но и международное сообщество, наконец ( спустя ровно целый месяц) близко к завершению.( после пиар артподготовки) Это конечно не прорыв Саакшвили через границу после того как во время его "командировки по графику", его лишили украинского паспорта, и не его бегание по крышам.. но все же. Что то напоминает, наверное пиар шумиха.. Хотя тут, как говорится, родина ждет с распростертыми объятиями. Встречей в аэропорту( надеюсь только друзьями и соратниками), цветами и радостными улыбками. Он улетел , но обещал вернуться. И вернулся. Теперь все будет хорошо. Путин уже дает команду об отводе войск за Урал, и готовит возвращение Крыма, Донбасса и Кубани.
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17.01.2022 09:38 Ответить
Неужели Беню посадят?
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17.01.2022 10:28 Ответить
А слабо было как Миша - грудью и напором через пешеходный переход!
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17.01.2022 09:39 Ответить
Або як Ющенко... "прорив через гори"...))
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17.01.2022 09:41 Ответить
ПНХ троллятина тупорылая
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17.01.2022 09:42 Ответить
а по суті можна відповідь ?

чи клепків не вистача ? ))
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17.01.2022 09:44 Ответить


А слабо было как Миша - грудью и напором через пешеходный переход!



Або як Ющенко... "прорив через гори"...))
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17.01.2022 09:50 Ответить
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17.01.2022 10:02 Ответить
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17.01.2022 09:42 Ответить
Прибытия нового мессии не состоялось !
У него забрали паспорт со счетами в оффшорах !
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17.01.2022 09:39 Ответить
Владимир Сцаныч заварил возню которой совсем не рад, она его и погубит. А Петру Алексеевичу выдержки терпения и безоговорочной победы над зелёной чумой!
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17.01.2022 09:39 Ответить
Ця возня поставила його в один ряд з януковищем.
Узурпаторішка нікчемний..
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17.01.2022 09:41 Ответить
Квартальские обдолбо..бы, не подведите ! Я в вас верю.
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17.01.2022 09:42 Ответить
Надеюсь, под залог его не выпустят. А в зале суда, арестуют его подельников: Березенко, Кононенко, Прокопива.
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17.01.2022 09:43 Ответить
Ти памперси бубочці вже поміняв, що тут ошиваєшся? Забув службу? А ну марш шмарклі задницю підмити і свіжий памперс вдягнути, бо воно ж безпорадне.
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17.01.2022 09:45 Ответить
прокопіва не знаю..

а от Гладковських,кононенків,Гонтарєвих,решту "барижної пи..добратії" -однозначно є за що садити...
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17.01.2022 09:46 Ответить
на жаль,випустять..

Порошенко -оптимальний спарин- партнер для Зе у другому турі Президентських виборів..
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17.01.2022 09:47 Ответить
Порох має сидіти ,а з ним і наркоман у сусідній камері!
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17.01.2022 09:45 Ответить
да ты шо? серьезно? а президентом ты говно сделаешь мураева или разумкова? хер тебе в грызло
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17.01.2022 09:46 Ответить
Ні! Ярош має стати президентом!!!
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17.01.2022 09:56 Ответить
это с какого хера?
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17.01.2022 09:59 Ответить
Це який Ярош,що продався Зе ,при кому армія не отримує належного забеспечення?Людина не здібна ВСУ утримувати належно, що він буде робити з країною?А який з нього діпломат,політик,хто буде слухати його на міжнародному рівні?Хто нам дасть допомогу при черговому буратині?
Узьколобі, длся знущатися над Україною, досі єксперіментів над людьми.
Війну потібно вигравати, ви все граєтеся.
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17.01.2022 10:34 Ответить
Брехня!!! Порядний,сміливий,з талантом організатора з великої літери. Супер логічний та порядний.Що вам ще треба, дибіли?
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17.01.2022 18:18 Ответить
Де і з ким зараз працює Ярош?
Сам ти дебил.
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18.01.2022 00:51 Ответить
Якщо ти ,чмо безтолкове, не знаєш де зараз Ярош, то ти точно пишеш з-за поребрика або з головою не дружиш.
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18.01.2022 02:01 Ответить
В одній було б цікавіше.
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17.01.2022 09:57 Ответить
С Петькой нужно так же как он с Саакашвили сделал
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17.01.2022 09:46 Ответить
Арестович, глянь скіки там зібралось порохоботів? - Володимир Олександрович, 10 чоловік.
Так що вилазьте з-під ліжка, сходіть попісяйте та треба змінити постіль, просушити.
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17.01.2022 09:48 Ответить
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17.01.2022 09:50 Ответить
Федоровичу подвинся ти не один такий.Зелені гнили похлеще тебе будуть.
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17.01.2022 10:33 Ответить
ЦН,слово ГНИДИ це не матюкливі!
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17.01.2022 10:35 Ответить
Уклониста не хочешь туда отправить ?
Гниды зеленые, засунь свою картинку себе з опу,и выйди к печерскому суду.
Там увидишь кому Ростов светит
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17.01.2022 10:38 Ответить
Порошенко-приговор ослу
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17.01.2022 09:50 Ответить
Шкода, що Порох повернувся не під Новий Рік. Феєрично підгораючі пукани покидьків - економія на салютах!
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17.01.2022 09:51 Ответить
150титисячна орда стоїть на границі, але у нєлоха офшорного своя війна - проти Порошенка
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17.01.2022 09:56 Ответить
стоїть.(

і що пропонуєте ,порохостратеги,атакувати ?
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17.01.2022 10:05 Ответить
ЗЕбилами типа тебя закидать.
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17.01.2022 10:07 Ответить
Порох 7й президент України! Геть зебилів!
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17.01.2022 10:11 Ответить
Так себе, дешевенький спектакль от ПАПа
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17.01.2022 10:16 Ответить
да смотри лучше сватов.....єто тебе больше подходит
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17.01.2022 10:19 Ответить
Девочка, не тебе решать, что мне смотреть, так что не суй свой шнобель, куда не надо
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17.01.2022 11:14 Ответить
Щапито 95 самое то зрелище для ЗЕбыдла, ога
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17.01.2022 10:26 Ответить
по случаю приезда пороха вся клоунская ботва здесь
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17.01.2022 10:36 Ответить
Скорее сепарня на подсосе у *****, ну и *********
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17.01.2022 10:41 Ответить
Усі в Жуляни!!!!!!!!!!! зустрічати Отця))))))
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17.01.2022 10:36 Ответить
Мы уже ждем....

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17.01.2022 10:39 Ответить
Петр Алексеевич мягкий человек, пора ему быть жестким и прямо скажу жестоким к врагам Украины и украинского народа! Никакой пощады сволочи, разъедающей украинское государство! Слава Украине!
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17.01.2022 10:40 Ответить
Героям Слава! Беню и зелю на нары
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17.01.2022 10:42 Ответить
Слава народному олигарху Петру Алексеичу и его генпрокурору Ю. Луценко!!!
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17.01.2022 10:50 Ответить
Петро Сидоренков, в нас народний олігарх один і це Володимир Зеленський.
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17.01.2022 14:02 Ответить
Не выдумывайте...Зе просто нищеброд по отношению к властолюбивому сывочолому гетману,...ну шо вы так, сравнили......вор профессионал против клоуна.... ну вообще, аж стыдно...))))
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17.01.2022 14:25 Ответить
мені нічого не потрібно видумувати, якось знайшлося 41 мільйон доларів США на рахунку Вовіка, які кимось були вкрадені з Приватбанку. Купа квартир в Лондоні, вілла в Італії, Ялті, а це не дешеві квартирки. Це пане мільярди. Тільки те що наповерхні. З "великого крадівництва" Володя назбирав такі суми, що скоро і Ахметов заплаче. Такий він "народний" і "ніщеброд". А ще саме головне, що бізнес Володі в росії і для росії. То це торгівля на крові, чи ще ні?
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17.01.2022 14:42 Ответить
служи дальше...секта, что тут сказать...вор и сын вора
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17.01.2022 14:56 Ответить
Навіщо ображати, я ні до якої секти не відношуся. Я просто вмію мислити і порівнювати. Гіпнозу і брехні не піддаюся.
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17.01.2022 15:30 Ответить
Мужественный, крепкий.
правда я Лещенко слушаю и он говорит что... ну да ладно, только бы самолет не упал. "хлопок" там что уж так уж.
я бы сдал взад(билет) если бы летел на том же рейсе шо и политик
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17.01.2022 10:57 Ответить
"я бы сдал взад(билет)"

100%. та же мысль посетила. А представляешь каково Пороху? Если он даже поменяет рейс, то всёравно будет ехать с собой в одном рейсе.
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17.01.2022 11:29 Ответить
представляю
просто еще Лещегнка слушаю(ну типо шо борыга и ненасытный)
а еще читаю Антиколорадоса(там у них он ваще "кумир")
и знаю шо например этот челолвек - тупо пожертвует тысчей(тысячью?) - двумя, просто шоп рейтинг был покрепче.
Или я ошибаюсь и он реально.... хочет країні добра?
если вы за рулем - не читайте, а то и так с кресла мона ...здануться то
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17.01.2022 15:32 Ответить
Не сцикло!!!
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17.01.2022 18:41 Ответить
А вы сомневались? Чем надо было глаза залить чтобы не видеть истинное. Порошенко против Путина выстоял, а Зе ему в подметки не годиться...шакал на побегушках
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17.01.2022 23:16 Ответить
Дежавю прям. Для организатора прошлой заворушки последний раз всеё акончилось побегом в Ростов. Зе близок к своему политическому концу
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17.01.2022 23:14 Ответить
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