Політичне переслідування Порошенка - це велика помилка Зеленського, - Сенцов

Мета чинної влади - знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами.

Про це пише у фейсбуці колишній в’язень Кремля, режисер Олег Сенцов, повідомляє Цензор.НЕТ.

На його думку, обвинувачення Порошенка у державній зраді не знайде підтримки ані серед українців, ані у західних партнерів, та розвалиться врешті-решт у суді.

"Зрозуміло, що Порошенка не зможуть посадити - мета знищіти політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами. Але результат може бути зовсім протилежний і перетворити цей політичний процес на передвиборчу кампанію головного конкурента чинної влади", - вважає Сенцов.

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Він також зазначив, що руйнівними можуть бути й наслідки цього переслідування для держави. Адже воно підриває до інституцій, що є особливо небезпечно на фоні продовження Росією підготовки до нового вторгнення.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.