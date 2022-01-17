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Політичне переслідування Порошенка - це велика помилка Зеленського, - Сенцов

Політичне переслідування Порошенка - це велика помилка Зеленського, - Сенцов

Мета чинної влади - знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами.

Про це пише у фейсбуці колишній в’язень Кремля, режисер Олег Сенцов, повідомляє Цензор.НЕТ.

На його думку, обвинувачення Порошенка у державній зраді не знайде підтримки ані серед українців, ані у західних партнерів, та розвалиться врешті-решт у суді.

"Зрозуміло, що Порошенка не зможуть посадити - мета знищіти політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами. Але результат може бути зовсім протилежний і перетворити цей політичний процес на передвиборчу кампанію головного конкурента чинної влади", - вважає Сенцов.

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Він також зазначив, що руйнівними можуть бути й наслідки цього переслідування для держави. Адже воно підриває до інституцій, що є особливо небезпечно на фоні продовження Росією підготовки до нового вторгнення.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Порошенко Петро (15180) Сенцов Олег (899)


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Топ коментарі
+36
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17.01.2022 16:49
+27
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17.01.2022 16:55
+24
Кого дійсно треба посадити так це зеленського.
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17.01.2022 16:51
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Не посади вора, будешь плохой, посади, тоже хреновый...
Мы идиотская нация...
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17.01.2022 21:57 Відповісти
Что бы обвинить человека доказывают его вину....а не назначают ....такие как вы решили что Порошенко виновен бо богатый а раз богатый - вкрав, вы первый вершите то правосудие которое у вас в голове.
Начинайте с себя сначала....а потом уже с нации
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17.01.2022 22:52 Відповісти
А что, бедные воруют? Да так, что народ нищает и вымирает? Народ тарифоцид придумал и осуществляет его? Инфляцию тоже народ придумал ? Вот шобло при власти типа Пети и Вовы все это и делает на протяжении почти 8 лет! А ты иди сказочки нянечкам в детском саду порассказывай, может поверят...
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18.01.2022 00:08 Відповісти
Народ не ворует вы серьёзно??? На любом предприятии несёт все домой, оправдываясь что не убудет...и вы прекрасно это понимаете....
А вы с Петей вместе воровали что знаете что он взял ???? Или вы пересмотрели телевизора?
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18.01.2022 10:40 Відповісти
Еще один чех выплыл! Отключи лучше VPN! И возвращайся в 60-е годы прошлого столетия. Там тебе комфортней будет!
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18.01.2022 13:18 Відповісти
вразумительный ответ Зе выборца
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18.01.2022 16:17 Відповісти
Зелёный идиот готов утопить страну из-за боязни перед "конкурентом", которого активно пиарит
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18.01.2022 08:54 Відповісти
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