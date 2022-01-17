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Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка Зеленского, - Сенцов

Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка Зеленского, - Сенцов

Цель действующей власти – уничтожить политического оппонента перед следующими президентскими и парламентскими выборами.

Об этом написал в Фейсбуке бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его мнению, обвинение Порошенко в государственной измене не найдет поддержки ни среди украинцев, ни у западных партнеров, и развалится в конце концов в суде.

"Понятно, что Порошенко не смогут посадить – цель уничтожить политического оппонента перед следующими президентскими и парламентскими выборами. Но результат может быть совершенно противоположный и превратить этот политический процесс в предвыборную кампанию главного конкурента действующей власти", – считает Сенцов.

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Он также отметил, что разрушительными могут быть и последствия этого преследования для государства. Ведь оно подрывает доверие к институтам, что особенно опасно на фоне продолжения Россией подготовки к новому вторжению.

Напомним, сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Зеленский Владимир (20482) Порошенко Петр (19606) Сенцов Олег (1154)


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Топ комментарии
+36
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17.01.2022 16:49
+27
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17.01.2022 16:55
+24
Кого дійсно треба посадити так це зеленського.
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17.01.2022 16:51
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Не посади вора, будешь плохой, посади, тоже хреновый...
Мы идиотская нация...
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17.01.2022 21:57 Ответить
Что бы обвинить человека доказывают его вину....а не назначают ....такие как вы решили что Порошенко виновен бо богатый а раз богатый - вкрав, вы первый вершите то правосудие которое у вас в голове.
Начинайте с себя сначала....а потом уже с нации
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17.01.2022 22:52 Ответить
А что, бедные воруют? Да так, что народ нищает и вымирает? Народ тарифоцид придумал и осуществляет его? Инфляцию тоже народ придумал ? Вот шобло при власти типа Пети и Вовы все это и делает на протяжении почти 8 лет! А ты иди сказочки нянечкам в детском саду порассказывай, может поверят...
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18.01.2022 00:08 Ответить
Народ не ворует вы серьёзно??? На любом предприятии несёт все домой, оправдываясь что не убудет...и вы прекрасно это понимаете....
А вы с Петей вместе воровали что знаете что он взял ???? Или вы пересмотрели телевизора?
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18.01.2022 10:40 Ответить
Еще один чех выплыл! Отключи лучше VPN! И возвращайся в 60-е годы прошлого столетия. Там тебе комфортней будет!
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18.01.2022 13:18 Ответить
вразумительный ответ Зе выборца
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18.01.2022 16:17 Ответить
Зелёный идиот готов утопить страну из-за боязни перед "конкурентом", которого активно пиарит
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18.01.2022 08:54 Ответить
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