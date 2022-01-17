Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка Зеленского, - Сенцов

Цель действующей власти – уничтожить политического оппонента перед следующими президентскими и парламентскими выборами.

Об этом написал в Фейсбуке бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его мнению, обвинение Порошенко в государственной измене не найдет поддержки ни среди украинцев, ни у западных партнеров, и развалится в конце концов в суде.

"Понятно, что Порошенко не смогут посадить – цель уничтожить политического оппонента перед следующими президентскими и парламентскими выборами. Но результат может быть совершенно противоположный и превратить этот политический процесс в предвыборную кампанию главного конкурента действующей власти", – считает Сенцов.

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Он также отметил, что разрушительными могут быть и последствия этого преследования для государства. Ведь оно подрывает доверие к институтам, что особенно опасно на фоне продолжения Россией подготовки к новому вторжению.

Напомним, сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.