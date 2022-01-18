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Блинкен встретится с Лавровым в Женеве 21 января, - Госдеп

Блинкен встретится с Лавровым в Женеве 21 января, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

Об этом сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Госдепа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Они согласились провести встречу в Женеве после поездки (Блинкена, - Ред.) в Киев и Берлин", - сказал собеседник журналистов, добавив, что переговоры с Лавровым запланированы на ближайшую пятницу.

По словам представителя госдепа, Блинкен на встрече с Лавровым "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации ( близ Украины, - Ред.)". "Дипломатия не мертва", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

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Он заявил, что США крайне обеспокоены присутствием российских военных близ Украины, и Блинкен намерен призвать Россию к быстрой деэскалации.

Представитель госдепа подчеркнул, что цель США сейчас - выяснить, действительно ли РФ готова всерьез решать вопросы, связанные с безопасностью в Европе. Одним из признаков такого серьезного подхода, по его мнению, могло бы стать "снижение численности сил (близ границы с Украиной, - Ред.), возвращение войск в места постоянного базирования".

Ранее во вторник госдепартамент объявил, что с 18 по 20 января Блинкен совершит поездку в Киев и Берлин. 19 января у него запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а 20 января, Блинкен отправится в Берлин, где у него намечена встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Автор: 

Госдепартамент США (1842) Лавров Сергей (2306) россия (95687) США (26853) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+4
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18.01.2022 20:15
+3
Блинкен, берите побольше овса, хлыстяку пожестче и кобыла будет посговорчивей
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18.01.2022 20:30
+2
Там нема з ким говорити.
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18.01.2022 20:09
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Там нема з ким говорити.
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18.01.2022 20:09 Ответить
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18.01.2022 20:15 Ответить
а можна повiдомити, що буде замiнування? та не фейкове, а реальне? ото падло щоб у повiтря злетiло, разом з "переговорщиками"?
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18.01.2022 20:22 Ответить
Видимо будет воспитательная работа.....
уровень Рябкова и истери провалился......)
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18.01.2022 20:30 Ответить
Блинкен, берите побольше овса, хлыстяку пожестче и кобыла будет посговорчивей
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18.01.2022 20:30 Ответить
Ожидаем завтра шоу с судом над Порохом. День будет точно не скучным.
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18.01.2022 20:33 Ответить
"после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ "

А почему не "в Украину и на ФРГ" ?
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18.01.2022 20:39 Ответить
послать калантаряна в телефонном режиме совсем не кошерно?
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18.01.2022 20:41 Ответить
В Гааге с лишнехромосомными нужно встречаться. Уже довстречались что оказались на гране третьей мировой войны
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18.01.2022 20:42 Ответить
В чергове вислуховувати брехню та брєд старого дурного сивого мєріна...
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18.01.2022 21:51 Ответить
Держсекретарю США Ентоні Блінкену, пропоную набрати якомога більше блекоти, борошна колумбийского із Венесуели, сам принесе, інакше розмови не вийде! Буде брикатися та намагатися вкусити!!!
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18.01.2022 22:18 Ответить
овсом покормит
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18.01.2022 23:35 Ответить
Когда японцьІ напали на Перл Харбор, всех японцев, которьІе жили в США сразу же отправили в лагеря.

Если мокшанцьІ себя так по-скотски ведут, просто тихо и молча отправте сьІнка Медведева и дочь Лаврова на историческую родину - в *********.
А за ними и дочерей пуйла и семьи песковьІх и соловьевьІх, пусть ети патриотьІ и идут воевать на Донбасс, а не простьІе работяги.
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19.01.2022 08:30 Ответить
после первой встречи Коняра хамил Америке и лично Блинкену, а потом дошел до подделки оригинала протокола переговоров. Теперь Блинкен должен дать сдачи и откровенно и прилюдно спросить у коняры, не оторвал ли х.... подковы с копыт
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19.01.2022 09:44 Ответить
 
 