Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві 21 січня, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен після поїздки цього тижня в Україну та у ФРН проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.

Про це повідомив журналістам на брифінгу високопоставлений представник Держдепу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони погодилися провести зустріч у Женеві після поїздки (Блінкена. - Ред.) до Києва та Берліна", - сказав співрозмовник журналістам, додавши, що переговори з Лавровим заплановані на найближчу п'ятницю.

За словами представника Держдепу, Блінкен на зустрічі з Лавровим "продовжить дипломатичні дискусії та закличе до деескалації (поблизу України. - Ред.)". "Дипломатія не мертва", - наголосив представник американського зовнішньополітичного відомства.

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Він заявив, що США дуже стурбовані присутністю російських військових поблизу України, і Блінкен має намір закликати Росію до швидкої деескалації.

Представник Держдепу наголосив, що мета США зараз - з'ясувати, чи справді РФ готова серйозно вирішувати питання, пов'язані з безпекою в Європі. Однією з ознак такого серйозного підходу, на його думку, могло б стати "зниження чисельності сил (біля кордону з Україною. - Ред.), повернення військ у місця постійного базування".

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Раніше у вівторок Держдепартамент США оголосив, що з 18 до 20 січня Блінкен здійснить поїздку до Києва та Берліна. 19 січня у нього заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою 19 січня, а 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де у нього заплановано зустріч із головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.