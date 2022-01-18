УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11275 відвідувачів онлайн
Новини
4 161 15

Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві 21 січня, - Держдеп

Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві 21 січня, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен після поїздки цього тижня в Україну та у ФРН проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.

Про це повідомив журналістам на брифінгу високопоставлений представник Держдепу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони погодилися провести зустріч у Женеві після поїздки (Блінкена. - Ред.) до Києва та Берліна", - сказав співрозмовник журналістам, додавши, що переговори з Лавровим заплановані на найближчу п'ятницю.

За словами представника Держдепу, Блінкен на зустрічі з Лавровим "продовжить дипломатичні дискусії та закличе до деескалації (поблизу України. - Ред.)". "Дипломатія не мертва", - наголосив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Читайте: У Росії падає ринок акцій через очікування нових санкцій

Він заявив, що США дуже стурбовані присутністю російських військових поблизу України, і Блінкен має намір закликати Росію до швидкої деескалації.

Представник Держдепу наголосив, що мета США зараз - з'ясувати, чи справді РФ готова серйозно вирішувати питання, пов'язані з безпекою в Європі. Однією з ознак такого серйозного підходу, на його думку, могло б стати "зниження чисельності сил (біля кордону з Україною. - Ред.), повернення військ у місця постійного базування".

Також читайте: Незабаром ми письмово представимо Росії наші пропозиції щодо ситуації із гарантуванням безпеки у Європі, - Столтенберг

Раніше у вівторок Держдепартамент США оголосив, що з 18 до 20 січня Блінкен здійснить поїздку до Києва та Берліна. 19 січня у нього заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою 19 січня, а 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де у нього заплановано зустріч із головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

Автор: 

Держдепартамент США (1639) Лавров Сергій (1592) росія (65394) США (23065) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
18.01.2022 20:15
+3
Блинкен, берите побольше овса, хлыстяку пожестче и кобыла будет посговорчивей
показати весь коментар
18.01.2022 20:30
+2
Там нема з ким говорити.
показати весь коментар
18.01.2022 20:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там нема з ким говорити.
показати весь коментар
18.01.2022 20:09 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 20:15 Відповісти
а можна повiдомити, що буде замiнування? та не фейкове, а реальне? ото падло щоб у повiтря злетiло, разом з "переговорщиками"?
показати весь коментар
18.01.2022 20:22 Відповісти
Видимо будет воспитательная работа.....
уровень Рябкова и истери провалился......)
показати весь коментар
18.01.2022 20:30 Відповісти
Блинкен, берите побольше овса, хлыстяку пожестче и кобыла будет посговорчивей
показати весь коментар
18.01.2022 20:30 Відповісти
Ожидаем завтра шоу с судом над Порохом. День будет точно не скучным.
показати весь коментар
18.01.2022 20:33 Відповісти
"после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ "

А почему не "в Украину и на ФРГ" ?
показати весь коментар
18.01.2022 20:39 Відповісти
послать калантаряна в телефонном режиме совсем не кошерно?
показати весь коментар
18.01.2022 20:41 Відповісти
В Гааге с лишнехромосомными нужно встречаться. Уже довстречались что оказались на гране третьей мировой войны
показати весь коментар
18.01.2022 20:42 Відповісти
В чергове вислуховувати брехню та брєд старого дурного сивого мєріна...
показати весь коментар
18.01.2022 21:51 Відповісти
Держсекретарю США Ентоні Блінкену, пропоную набрати якомога більше блекоти, борошна колумбийского із Венесуели, сам принесе, інакше розмови не вийде! Буде брикатися та намагатися вкусити!!!
показати весь коментар
18.01.2022 22:18 Відповісти
овсом покормит
показати весь коментар
18.01.2022 23:35 Відповісти
Когда японцьІ напали на Перл Харбор, всех японцев, которьІе жили в США сразу же отправили в лагеря.

Если мокшанцьІ себя так по-скотски ведут, просто тихо и молча отправте сьІнка Медведева и дочь Лаврова на историческую родину - в *********.
А за ними и дочерей пуйла и семьи песковьІх и соловьевьІх, пусть ети патриотьІ и идут воевать на Донбасс, а не простьІе работяги.
показати весь коментар
19.01.2022 08:30 Відповісти
после первой встречи Коняра хамил Америке и лично Блинкену, а потом дошел до подделки оригинала протокола переговоров. Теперь Блинкен должен дать сдачи и откровенно и прилюдно спросить у коняры, не оторвал ли х.... подковы с копыт
показати весь коментар
19.01.2022 09:44 Відповісти
 
 