Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві 21 січня, - Держдеп
Держсекретар США Ентоні Блінкен після поїздки цього тижня в Україну та у ФРН проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.
Про це повідомив журналістам на брифінгу високопоставлений представник Держдепу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вони погодилися провести зустріч у Женеві після поїздки (Блінкена. - Ред.) до Києва та Берліна", - сказав співрозмовник журналістам, додавши, що переговори з Лавровим заплановані на найближчу п'ятницю.
За словами представника Держдепу, Блінкен на зустрічі з Лавровим "продовжить дипломатичні дискусії та закличе до деескалації (поблизу України. - Ред.)". "Дипломатія не мертва", - наголосив представник американського зовнішньополітичного відомства.
Він заявив, що США дуже стурбовані присутністю російських військових поблизу України, і Блінкен має намір закликати Росію до швидкої деескалації.
Представник Держдепу наголосив, що мета США зараз - з'ясувати, чи справді РФ готова серйозно вирішувати питання, пов'язані з безпекою в Європі. Однією з ознак такого серйозного підходу, на його думку, могло б стати "зниження чисельності сил (біля кордону з Україною. - Ред.), повернення військ у місця постійного базування".
Раніше у вівторок Держдепартамент США оголосив, що з 18 до 20 січня Блінкен здійснить поїздку до Києва та Берліна. 19 січня у нього заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою 19 січня, а 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де у нього заплановано зустріч із головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.
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уровень Рябкова и истери провалился......)
А почему не "в Украину и на ФРГ" ?
Если мокшанцьІ себя так по-скотски ведут, просто тихо и молча отправте сьІнка Медведева и дочь Лаврова на историческую родину - в *********.
А за ними и дочерей пуйла и семьи песковьІх и соловьевьІх, пусть ети патриотьІ и идут воевать на Донбасс, а не простьІе работяги.