За неделю заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 20%, - ВОЗ
Заболеваемость коронавирусом COVID-19 во всем мире увеличилась на 20% по сравнению с предыдущей неделей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За неделю с 10 по 16 января было выявлено более 18,7 млн новых случаев заражения коронавирусом, это на 3 млн больше, чем за аналогичное количество дней на прошлой неделе. При этом тогда глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что в период с 3 по 9 января было выявлено наибольшее количество заражений за одну неделю.
Рост заболеваемости был зафиксирован во всех регионах, кроме африканского, где количество заражений упало на 27%. Наиболее сильно заболеваемость выросла в Юго-Восточной Азии (на 145%) и в Восточном Средиземноморье (на 68%).
Смертность от коронавируса по всему миру осталась неизменной. Наибольший рост смертей от последствий заболевания был выявлен в Юго-Восточной Азии (на 12%), в других регионах показатели практически не изменились.
Всего за неделю было зафиксировано около 45,5 тыс. причиненных COVID-19 смертей во всем мире.
За весь период пандемии в мире было обнаружено более 335,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,5 млн смертей от последствий заболевания.
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