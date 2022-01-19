Предательница Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде

Бывшая глава крымской оккупационной прокуратуры Наталья Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

По ее словам, это связано с "личными обстоятельствами".

"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", — сказала Поклонская.

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В МИД России РБК подтвердили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится из-за того, что "изменились личные обстоятельства".



Как сообщалось, ранее Путин назначил Поклонскую послом РФ в африканскую республику Кабо-Верде.

Со своей стороны в МИД Украины заявили, что Украина работает над задержанием Натальи Поклонской.