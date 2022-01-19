Предательница Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде
Бывшая глава крымской оккупационной прокуратуры Наталья Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
По ее словам, это связано с "личными обстоятельствами".
"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", — сказала Поклонская.
В МИД России РБК подтвердили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится из-за того, что "изменились личные обстоятельства".
Как сообщалось, ранее Путин назначил Поклонскую послом РФ в африканскую республику Кабо-Верде.
Со своей стороны в МИД Украины заявили, что Украина работает над задержанием Натальи Поклонской.
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"Изменились личные обстоятельства" = была послана - ПНХ самой Кабой Вердей
Ніт, сцикотно, бо можуть видать Україні?))
Назначте ее в Магадан, послом от Московии.
Кабо-Верде бы смешил сей посол весёлый.
Настоящая кацапка - по нескольку противоречий в одном абзаце.
1) Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини
2) НО: Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де корисна державі.
Тупая курица, твоя держава уже указала тебе, где ты будешь полезна, но у тебя личные обстоятельства...
или размеры для этой девушки не страшны?