Зрадниця Поклонська відмовилася стати послом Росії у Кабо-Верде

Колишня глава кримської окупаційної прокуратури Наталія Поклонська відмовилася стати послом Росії у Кабо-Верде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

За її словами, це пов'язано з "особистими обставинами".

"Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини. ... Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де корисна державі", - сказала Поклонська.

У МЗС Росії РБК підтвердили, що від'їзд Поклонської до Кабо-Верди не відбудеться через те, що "змінилися особисті обставини".

Як повідомлялося, раніше Путін призначив Поклонську послом РФ до африканської республіки Кабо-Верде.

Зі свого боку, в МЗС України заявили, що Україна працює над затриманням Наталії Поклонської.

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