Зрадниця Поклонська відмовилася стати послом Росії у Кабо-Верде
Колишня глава кримської окупаційної прокуратури Наталія Поклонська відмовилася стати послом Росії у Кабо-Верде.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
За її словами, це пов'язано з "особистими обставинами".
"Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини. ... Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де корисна державі", - сказала Поклонська.
У МЗС Росії РБК підтвердили, що від'їзд Поклонської до Кабо-Верди не відбудеться через те, що "змінилися особисті обставини".
Як повідомлялося, раніше Путін призначив Поклонську послом РФ до африканської республіки Кабо-Верде.
Зі свого боку, в МЗС України заявили, що Україна працює над затриманням Наталії Поклонської.
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"Изменились личные обстоятельства" = была послана - ПНХ самой Кабой Вердей
Ніт, сцикотно, бо можуть видать Україні?))
Назначте ее в Магадан, послом от Московии.
Кабо-Верде бы смешил сей посол весёлый.
Настоящая кацапка - по нескольку противоречий в одном абзаце.
1) Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини
2) НО: Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де корисна державі.
Тупая курица, твоя держава уже указала тебе, где ты будешь полезна, но у тебя личные обстоятельства...
или размеры для этой девушки не страшны?