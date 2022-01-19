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Зрадниця Поклонська відмовилася стати послом Росії у Кабо-Верде

Зрадниця Поклонська відмовилася стати послом Росії у Кабо-Верде

Колишня глава кримської окупаційної прокуратури Наталія Поклонська відмовилася стати послом Росії у Кабо-Верде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

За її словами, це пов'язано з "особистими обставинами".

"Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини. ... Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де корисна державі", - сказала Поклонська.

У МЗС Росії РБК підтвердили, що від'їзд Поклонської до Кабо-Верди не відбудеться через те, що "змінилися особисті обставини".

Як повідомлялося, раніше Путін призначив Поклонську послом РФ до африканської республіки Кабо-Верде.

Зі свого боку, в МЗС України заявили, що Україна працює над затриманням Наталії Поклонської.

Читайте: "Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не залишимо її в спокої. Як і інших зрадників", - Кулеба

Автор: 

посол (1105) росія (65394) Поклонська Наталія (166)


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Топ коментарі
+46
Сцить, бо вона у розшуку. )
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19.01.2022 11:15
+37
засціяла, що видадуть Україні і замість курорта буде чалитись на нароах, де і повинна бути.
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19.01.2022 11:15
+20
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19.01.2022 11:34
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Сцить, бо вона у розшуку. )
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19.01.2022 11:15 Відповісти
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19.01.2022 11:34 Відповісти
А там же ниггеры, наташка чего боишься, будешь у них первой потаскухой, популярность, все дела
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19.01.2022 11:40 Відповісти
Боится что перестанет мироточить.
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19.01.2022 11:47 Відповісти
батя?
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19.01.2022 11:46 Відповісти
забеременела от Вовочки мабудь..особысто....
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19.01.2022 12:07 Відповісти
Почему? Для твоей дыры та дыра в самый раз. Да и морда у тебя уже старовата чтобы тебя держать в госдуре на правах соски.
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19.01.2022 11:15 Відповісти
Кабо Верде не така і діра. Це Африка, але європеїзована. Поклоньску там не довго думаючи віддали б в руки правосуддю. От вона і сцить. На панель сучку, більше ніде її таланти не потрібні.
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19.01.2022 11:49 Відповісти
Та діра, ще й яка.
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19.01.2022 12:01 Відповісти
Не віддали би, маючи статус посла не віддали б. А на рахунок дири, ну це як подивитись, рай для рибалок та серфингерів, а як туристичне місце фігня, постійні вітри.
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19.01.2022 13:07 Відповісти
засціяла, що видадуть Україні і замість курорта буде чалитись на нароах, де і повинна бути.
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19.01.2022 11:15 Відповісти
Никто дипломата никому выдавать не будет.

"Изменились личные обстоятельства" = была послана - ПНХ самой Кабой Вердей
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19.01.2022 12:04 Відповісти
Лушпайці мабуть клімат не підходить...
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19.01.2022 11:16 Відповісти
забзділа бути інтернованою до Лукянівської квартири
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19.01.2022 11:16 Відповісти
Там такие мрази вонючие , живут так и кушают то - что на свободе не каждый так живет и кушает
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19.01.2022 11:57 Відповісти
******* отказалась от клиента!!! Сутенёр накажет!!!
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19.01.2022 11:17 Відповісти
Скотиняка, ще й харчами перебирає. Чорний члЄн - це не єдінороський члЄн.
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19.01.2022 11:20 Відповісти
Зрадниця. І рФ також зрадила. А як же "раньше думай о родине, а потом о себе"?
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19.01.2022 11:18 Відповісти
нЯшка, а від Кабо-Верде до улюблених тобі африканів - дуже близько..
Ніт, сцикотно, бо можуть видать Україні?))
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19.01.2022 11:18 Відповісти
Ну и зря. Могла бы пожить в нормальной стране.
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19.01.2022 11:19 Відповісти
Согласен. Наша тюрьма лучше. Всего 15 лет.
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19.01.2022 11:22 Відповісти
Мало, раньше больше давали (с
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19.01.2022 11:42 Відповісти
Сподівається насмоктати на щось краще!😄
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19.01.2022 11:19 Відповісти
Ясный пень. В розыске по уголовному преступлению. Тут политики не пришьешь.
Назначте ее в Магадан, послом от Московии.
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19.01.2022 11:20 Відповісти
Боїться щоб її папуаси не з'їли!
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19.01.2022 11:23 Відповісти
Кабы не было зимы в городах и сёлах
Кабо-Верде бы смешил сей посол весёлый.
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19.01.2022 11:23 Відповісти
Її понура мармиза не вписуватиметься в пляжі Кабо Верде.
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19.01.2022 11:26 Відповісти
Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини. ... Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де корисна державі.

Настоящая кацапка - по нескольку противоречий в одном абзаце.

1) Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини

2) НО: Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де корисна державі.

Тупая курица, твоя держава уже указала тебе, где ты будешь полезна, но у тебя личные обстоятельства...
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19.01.2022 11:27 Відповісти
Может африканцы агреман (согласие на назначение) не дали и это одевают в такие формулировки, чтобы не было унизительно слишком . . . Потому что путину подписать указ, а потом какая-то поклонская ему говорит "да пошёл ты со своим указом" ? Смешно.
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19.01.2022 11:27 Відповісти
Нафига она нужна, чтоб о ней ещё писали. О ней может быть только одна новость - села на 25 лет за измену Родине.
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19.01.2022 11:28 Відповісти
а я завжди казав, що якщо в когось замироточить путєн - це дуже поганий знак
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19.01.2022 11:28 Відповісти
Кому-то уже приелась, надоела. Она это поняла, отказавшись, предлагает эскорт услуги другим в параше.
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19.01.2022 11:29 Відповісти
" По ее словам, это связано с "личными обстоятельствами" - как выяснилось капо-вердийцы не знают кто такой Николай II
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19.01.2022 11:32 Відповісти
і про вялічіє расісі теж не здогадуються
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19.01.2022 11:34 Відповісти
Ей больше москальска окружная нравится. Стабильный доход. В Кабо-Верде столько не заработает.
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19.01.2022 11:33 Відповісти
Кацапы явно не знают как сдыхатся от этой дуры 😀😀😀
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19.01.2022 11:34 Відповісти
"В июне 2017 года в интервью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 РИА Новости сообщила, что в браке не состоит, хотя отметила, что ранее у неё «были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить», однако «так уж сложилось, что мы расстались»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-44 [43] . В 2017 году обвенчаласьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-151 [150] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81:_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82._%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4-152 [151] и в августе 2018 года в Крыму Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82) Ивана Николаевича Соловьёва - руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, с которым познакомилась в 2015 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-153 [152] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-154 [153] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-155 [154] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-156 [155] . В сентябре 2019 года оба супруга сообщили о предстоящем разводеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-157 [156] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-158 [157] , решение о разводе вступило в законную силу. В мае 2020 года в интервью журналисту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Дмитрию Гордону отвечая на вопрос о причинах развода отметила, что «это был не тот человек, о котором нужно говорить»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD-19 [18] . Кроме того, она опровергла слухи о том, что её первым мужем был заместитель городского головы Мариуполя Владимир Клименкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD-19 [18] .
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19.01.2022 11:36 Відповісти
Пару років назад заходив на форум один прокурорський, розказував, що не знала кому відсмоктати в коридорах ГПУ хоч за якусь посаду, яке нафіг весілля, на бл..х не женяться.
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19.01.2022 13:11 Відповісти
африканцы расстроились...
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19.01.2022 11:37 Відповісти
Как шлюху передают по мере изношенности вниз по социальной леснице. Не хочет она. А кто тебя спрашивать будет. Или еще с другой стороны твой кривой рот подправят кулаком. В Африке тоже хотят попробовать хоть то что осталось от поклонской. А то все по телевизору смотрели и облизывались
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19.01.2022 11:40 Відповісти
члены маленькие??))) или николашку не любят???))))
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19.01.2022 11:44 Відповісти
значить в опі є вакансії
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19.01.2022 11:50 Відповісти
Кривит душой эта няшка и врёт, просто это маленькое островное государство (очень зависящее от ЕС и Штатов в плане экономики и туризма) не дало этой крымской шлюхе дозвол на прибытие в страну в качестве посла рашки. Дозвол этот письменный, и называется по дипломатически «агреман». Помню что шлюху назначили послом ещё в октябре и сразу отправили в Кабо Верде документы на получение агремана и до сих пор его не было, значит няшку кабовердийцы кинул. По каким причинам, по диппротоколу об этом принимающая сторона не обязана сообщать. Думается что маленькая страна не захотела пачкаться такими «послами», себе дороже! Ну и правильно - пусть под ногами предателей земля горит!!!
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19.01.2022 11:54 Відповісти
тю яка дурна !
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19.01.2022 11:58 Відповісти
"Нашей страны" . У шлюхи и предательницы не может быть СВОЕЙ страны
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19.01.2022 12:05 Відповісти
Поняла, что её оттуда выкрадут
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19.01.2022 12:12 Відповісти
Как Чауса
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19.01.2022 14:37 Відповісти
так она так уже была давно
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19.01.2022 12:29 Відповісти
Не понял? Она где была давно?
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19.01.2022 12:37 Відповісти
как она ж туда уехала и фотки были с котеджа еще осенью
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19.01.2022 17:37 Відповісти
У тебя что гугла нет болезный. Не знаю на каких Канарах и зачем она фоткалась, но ты набери в гугле «посольство рф в кабо верде» и посмотри на всякий случай кто там посол сейчас. Сразу скажу - место посла пустое , а его обязанности выполняет временный поверенный т.е. второе лицо в посольстве- советник посланник какой то Сарбеков. А то получается как будто я вру… а ты вроде как в подвале ибез инета.
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19.01.2022 20:05 Відповісти
были фотки как она уже там в котедже и она уехала в прошлом году как она может уехать ее назначили и потом отказаться..
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19.01.2022 23:05 Відповісти
Дай ссылку на фотки. Хотя я считаю что это Чушь, раньше (до няшки) там был посол мужик с украинской фамилией типа Сопоженко или Солдатенко , лень смотреть на сайте, посла путлер назначил нового (няшку и старый убыл домой, а новый (Поклонская) так и не приступил к обязанностям. Поэтому на сайте посольства посла нет а его обязанности исполняет советник - посланник. Ты сайт посольства смотрел?
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19.01.2022 23:17 Відповісти
И второе- я хочу чтобы ты понял мне абсолютно по юух судьба этой рашистской шлюхи. Что с ней будет, как, где и когда, меня это нисколько не волнует!!!
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19.01.2022 23:22 Відповісти
Для Поклонской это была почетная ссылка , Хремль она раздражала криьикой. Кабо Верде, в жизни не выдаст дипломата, возможно Наташка наладила отношения с властью, у нее для этого все есть) и возраст еще подходящий. Но скорей всего Хренль будет ее юзать против Украины, нашли применение , **** транжирить медикапитал Няши, сли можно использовать для давления на Украину
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19.01.2022 12:35 Відповісти
Почитай мой пост выше. Я его не сам сочинил это из подкастов эха мацквы, которое я периодически слушаю чтобы знать ситуацию внутри нашего врага.
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19.01.2022 12:40 Відповісти
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19.01.2022 12:38 Відповісти
Как то на еврейскую буратину смахивает….
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19.01.2022 20:10 Відповісти
просто туземцы начали дикпики слать в директ, вот и испугалась бедная размеров) не то что вялый стручок аксенова.
или размеры для этой девушки не страшны?
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19.01.2022 12:38 Відповісти
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19.01.2022 13:13 Відповісти
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19.01.2022 13:14 Відповісти
Вона ще й харчами перебирає.
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19.01.2022 13:20 Відповісти
Та это наоборот её кабовердийцы не выбрали и не дали ей добро на посаду посла рашки в своей стране! Видимо вовремя просекли шо она шлюха, предательница и гавно.
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19.01.2022 20:08 Відповісти
Осознала какое она говно и решила остаться в своей выгребноя яме - ПОХВАЛЬНО!
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19.01.2022 13:27 Відповісти
Боится, потому как пел В.Высоцкий "Хотели кока , а съели Кука". Думаю напрасно боится, скилеты там не к столу!
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19.01.2022 13:48 Відповісти
ну, вот... оставила местных акул голодными...
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19.01.2022 17:11 Відповісти
 
 