США взаимодействовали с Украиной, когда вводили санкции против агентов России, - Блинкен

Санкции Соединенных Штатов против четырех пророссийских политиков из Украины – двух нардепов от ОПЗЖ и двух экс-чиновников – разрабатывались и вводились во взаимодействии с действующими украинскими властями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в официальном заявлении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, распространенном в четверг.

"Перед возможным новым вторжением в Украину российские разведслужбы, в основном ФСБ – орган, находящийся под санкциями США – вербует украинских граждан на ключевых должностях, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. ФСБ использует этих чиновников, чтобы создать нестабильность в Украине", - отметил Блинкен в своем заявлении по поводу введения санкций против четырех пророссийских политиков из Украины.

Глава Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты "работают в тесной координации с правительством Украины по выявлению, разоблачению и наказанию этих субъектов, чтобы воспрепятствовать этим операциям влияния".

Нынешние санкции против двух действующих нардепов Верховной Рады, а также двух бывших украинских чиновников, которые сейчас скрываются в России, являются частью усилий США по преследованию и препятствованию попыткам РФ расшатать ситуацию в Украине.

"В 2020 году кремлевские чиновники запустили комплексную информационную операцию, направленную на частичное ухудшение способности Украинского государства функционировать самостоятельно. Лица, против которых сегодня введены ограничения, сыграли ключевую роль в этой кампании", – подчеркивается в заявлении госсекретаря США.

Глава Госдепа также напомнил, что кампании влияния РФ нацелены не только против Украины, но также против США. В частности, российские спецслужбы пытались вмешаться в избирательный процесс в Америке с 2016 года.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг Министерство финансов США объявило о введении санкций против четырех пророссийских политиков из Украины. В этом списке оказались Тарас Козак (депутат ОПЗЖ), Владимир Волошин (депутат ОПЗЖ), Владимир Олийнык (экс-депутат Партии регионов) и Владимир Сивкович (экс-заместитель секретаря СНБО Украины).