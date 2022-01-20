США взаимодействовали с Украиной, когда вводили санкции против агентов России, - Блинкен
Санкции Соединенных Штатов против четырех пророссийских политиков из Украины – двух нардепов от ОПЗЖ и двух экс-чиновников – разрабатывались и вводились во взаимодействии с действующими украинскими властями.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в официальном заявлении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, распространенном в четверг.
"Перед возможным новым вторжением в Украину российские разведслужбы, в основном ФСБ – орган, находящийся под санкциями США – вербует украинских граждан на ключевых должностях, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. ФСБ использует этих чиновников, чтобы создать нестабильность в Украине", - отметил Блинкен в своем заявлении по поводу введения санкций против четырех пророссийских политиков из Украины.
Глава Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты "работают в тесной координации с правительством Украины по выявлению, разоблачению и наказанию этих субъектов, чтобы воспрепятствовать этим операциям влияния".
Нынешние санкции против двух действующих нардепов Верховной Рады, а также двух бывших украинских чиновников, которые сейчас скрываются в России, являются частью усилий США по преследованию и препятствованию попыткам РФ расшатать ситуацию в Украине.
"В 2020 году кремлевские чиновники запустили комплексную информационную операцию, направленную на частичное ухудшение способности Украинского государства функционировать самостоятельно. Лица, против которых сегодня введены ограничения, сыграли ключевую роль в этой кампании", – подчеркивается в заявлении госсекретаря США.
Глава Госдепа также напомнил, что кампании влияния РФ нацелены не только против Украины, но также против США. В частности, российские спецслужбы пытались вмешаться в избирательный процесс в Америке с 2016 года.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг Министерство финансов США объявило о введении санкций против четырех пророссийских политиков из Украины. В этом списке оказались Тарас Козак (депутат ОПЗЖ), Владимир Волошин (депутат ОПЗЖ), Владимир Олийнык (экс-депутат Партии регионов) и Владимир Сивкович (экс-заместитель секретаря СНБО Украины).
Конгресмен-республіканець Джим Бенкс подав на розгляд Палати представників США законопроєкт щодо впровадження санкцій проти Росії під назвою «Про відповідальність Путіна». Текст документу оприлюднило видання https://www.washingtonpost.com/context/putin-accountability-act/69260295-708c-4522-876f-a567e22b7b20/?itid=lk_inline_manual_7 The Washington Post .
Бенкс пропонує не пізніше 30 днів після набуття закону чинності визнати Росію країною-спонсором тероризму, а підтримувані Росією збройні формування на Донбасі - іноземними терористичними організаціями.
Також документом передбачається запровадження санкцій проти газопроводу «Північний потік-2», зокрема й проти організацій, причетних до його планування, будування та технічного обслуговування.
Окрім того, американцям забороняється проводити будь-які фінансові операції з російським держборгом, а саму Росію пропонується відключити від системи міжнародних фінансових транзакцій SWIFT.
Законопроєкт передбачає запровадження персональних економічних санкцій. Зокрема, у разі ухвалення закону, протягом 30 днів після набуття ним чинності, адміністрація Байдена має надати звіт про наявність підстав для запровадження санкцій проти Володимира Путіна, членів його сім'ї, близьких друзів та ще 35 росіян, причетних до політики президента-агресора. Серед них:
високопосадовці: Михайло Мішустін (прем'єр-міністр), Дмитро Пєсков (прессекретар Путіна), Антон Вайно (голова АП), Сергій Кирієнко (заступник голови АП), Михайло Мурашко (міністр охорони здоров'я), Дмитро Патрушев (міністр сільського господарства) тощо;
очільники силових структур: Олександр Бортников (директор ФСБ), Олександр Бастрикін (голова Слідчого комітету РФ), Денис Попов (прокурор Москви) тощо;
керівники регіонів: Сергій Собянін (мер Москви), Андрій Воробйов (губернатор Московської області), Олександр Бєглов (губернатор Санкт-Петербурга);
російські пропагандисти: Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян, Костянтин Ернст;
бізнесмени: Роман Абрамович, Алішер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадій Тимченко;
керівники банків: Андрій Костін (голова ВТБ), Денис Бортніков (заступник голови ВТБ);
голови держкомпаній: Ігор Сечін («Роснефть»), Олексій Міллер («Газпром»), Ігор Шувалов («ВЭБ.РФ»), Миколай Токарев («Транснефть»).